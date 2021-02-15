Как почистить скважину: обзор самых эффективных способов

Собственный источник питьевой воды на земельном участке — идеальное решение, если рядом с ним нет централизованной системы водоснабжения. Однако со временем глубинная скважина засоряется минеральными отложениями, илом и песком. Это приводит к ухудшению качества воды, поэтому владельцам участка приходится чистить скважину. В основном они выполняют эту процедуру самостоятельно, поэтому стоит разобрать вопрос, как почистить скважину собственноручно. С помощью этой статьи вы сможете справиться с данной проблемой, поэтому в вашем доме будет всегда чистая питьевая вода в требуемом объеме. В ней мы перечислили наиболее популярные и эффективные методы очистки скважины.

Типы скважин

Такие источники подразделяются по глубине на 3 типа:

Абиссинские. Артезианские. Песчаные.

Первые скважины отличается маленьким весом, поэтому они не опирают на дно водоносного слоя. В связи с этим они редко загрязняются.

Самыми глубокими считаются артезианские источники, но при этом они тоже крайне редко создают пользователям проблемы, так как обсадная труба опирается на твердый грунт.

Самые проблемные скважины на песке, потому что они стоят на слабом песчано-глинистом дне. Соприкосновение обсадной трубы с этим грунтом приводит к быстрому засорению фильтрующих элементов, при этом в самой трубе тоже образуются отложения.

Вечных искусственных источников воды не существует. Любая конструкция при соприкосновении с грунтом засоряется, а в результате воздействия влаги постепенно разрушается. Поэтому любой источник воды требуется в процессе использования периодически чистить.

Основные причины засорения

Нужно перечислить основные причины засорения скважин, чтобы можно было проще их определять и подбирать более действенный способ для их устранения.

Проникновение песка в обсадную трубу

Эта проблема в основном характерна неглубоким скважинам, которые расположены в песчаном грунте.

Если дебит скважины сильно падает, при этом в воде невооруженным взглядом виден песок, то это связано со следующим:

Песок поступает в источник с поверхности — негерметично установлен оголовок. Выбран неправильно фильтрующий элемент, так как у него очень крупная сетка. Нарушена герметичность фильтра. Некачественно соединены между собой секции обсадные трубы. Не полностью затянута резьба, некачественно состыкованы трубы, в результате коррозии в них образовались дыры.

Устранить неплотности, возникшие в скважине, невозможно. Песчинки беспрепятственно проходят через фильтр, но их можно удалить из источника. Песок частично естественным образом вымывается из источника в ходе добычи воды.

Хуже дело обстоит при попадании в источник крупного песка, потому что через некоторое время он «заплывет». Поэтому необходимо ответственно подходить к монтажу труб и выбору водяного фильтра.

Заиливание редко эксплуатируемой скважины

Редкая добыча воды из источника приводит к тому, что возле фильтра накапливаются мелкие частицы глины, песка, ржавчины и различных химических элементов.

Если их накапливается очень много, то поры в грунте и ячейки сетки водяного фильтра засоряются, поэтому вода начинает медленнее поступать в источник. В итоге его дебит уменьшается, а иногда в нем вообще исчезает вода. В постоянно эксплуатируемом источнике этот процесс часто растягивается на многие годы.

Если скважину систематически чистить от ила, то ваш дом будет постоянно обеспечен требуемым количеством воды.

Наиболее эффективные способы чистки скважины

Все способы чистки скважины предусматривают прокачку, промывку или продувку воздухом. Ниже перечислены наиболее эффективные способы ее чистки.

Прокачка вибрационным электронасосом

Данный способ предусматривает использование вибрационной помпы. Ее не рекомендуется постоянно использовать для добычи воды из скважины. Она не требовательна к качеству прокачиваемой жидкости, поэтому способна прокачивать воду даже с камешками. Кроме того, при повреждении на ней обратного клапана его можно быстро заменить.

Вибрационный электронасос стоит намного дешевле циркуляционных насосов. Поэтому если он сгорит в ходе выполнения данной процедуры, то это не сильно повлияет на ваш семейный бюджет.

В основном для прочистки скважины используют насосы Малыш и Ручеек. Со сложным заиливанием они не справятся, но с их помощью можно быстро удалить из источника весь песок. Самое главное выбирать для этого оборудование с нижним забором воды.

Данную помпу опускают практически на дно источника: до него должно оставаться несколько сантиметров. Правда скважина должна быть неглубокой. При подъёме воды с глубины 30-50 м производительность вибрационной помпы существенно падает.

По мере откачки песка из источника, насос постепенно опускают ниже. Длительность рабочего цикла должна составлять 30 мин. По истечении этого времени аппарат выключают на 15 мин, чтобы он не сгорел от сильной нагрузки.

Если в воде попадаются камушки диаметром более 3-5 мм, то они будут забиваться под мембрану и препятствовать току воды. Освободить ее от мелких камней можно поднятием на поверхность.

Этот способ прочистки источника очень прост, но не всегда он подходит. Кроме того, данная процедура требует много времени.

Промывка поверхностным насосом

Достичь требуемого результата можно также с помощью поверхностного насоса. Для этой процедуры специалисты не советуют использовать воду из естественного водоема: лучше всего промывать скважину по замкнутому кругу. Поэтому нужно заранее подобрать подходящую емкость. По объему она должна больше количества воды в скважине.

Принцип данной процедуры тоже очень простой. Вода во время циркуляции вода постепенно вымывает грязь из источника, которая естественным образом оседает в резервуаре. Периодически нужно очищать бочку или бак от грязи. Для выполнения такой процедуры требуется мощная помпа, а в жидкость желательно добавить щадящие реагенты. Например, в качестве такого вещества идеально подходит ортофосфорная кислота, эффективно разжижающая известняковые и кальциевые наслоения, а также ржавчину. Ее требуется гасить содой, а после выполнения процедуры источник нужно 6 часов хорошо промывать. Оголовок устья скважины необходимо заменить специальной насадкой, чтобы направить обратный поток в приготовленный бак.

Как почистить скважину с помощью водопровода? Можно таким же образом промыть источник с помощью водопровода, но потребуется отвести грязную воду о скважины: она не должна поступать обратно в обсадную трубу. Воду на дно источника подают длинным шлангом.

Промывка двумя помпами

Глубокую скважину (больше 50 м) трудно промывать одним вибрационным или поверхностным насосом. Мощности вибрационника просто не хватит, а при использовании поверхностного агрегата большая часть поднятой с дна источника грязи будет назад на него оседать.

Очистить глубинную скважину можно двумя агрегатами. Эта технология предусматривает одновременное использование поверхностного и глубинного насоса. Первая помпа подает воду на дно источника, а второй агрегат выкачивает из него взбаламученную грязную воду.

Для извлечения грязной воды можно использовать размещенную в источнике помпу. Для подачи в скважину чистой воды нужно просто опустить шланг поверхностной помпы на ее дно. Погружной насос будет качать грязную воду, поэтому будет сильно изнашиваться. Соответственно необходимо постоянно следить за его работой.

Удаление песка желонкой

Желонка позволяет удалить из источника песок, камешки и отложения. Она бесполезна, если требуется очистить фильтр и размещенный возле него грунт. Ее сооружают своими руками или покупают в специализированных магазинах. Она изготавливается из куска железной трубы (длиной 1-1,5 м), на один конец которой ставят клапан, а на второй — рычаг-проушину для фиксации троса. Клапан работает в одну сторону и делается из железного шарика или поворотной пластины.

Пользоваться этим устройством просто. Его кидают в источник, в результате чего загрязнения со дна скважины попадают в него через клапан. Затем он закрывается, поэтому песок не выходит назад из приспособления. Далее желонку достают из источника и извлекают из нее грязь, потом процедуру повторяют.

Для облегчения чистки неглубоких скважин часто используют специальный ворот. При глубинном источнике для облечения работы устанавливают электролебедку. Перед выполнением этой процедуры воду из тела источника желательно выкачать.

Необходимо работать осторожно при приближении к фильтру, потому что можно повредить его сетку. Последние слои грязи на дне источника желательно удалять другим методом, который не предусматривает ударного воздействия.

Чистка гидроударом

С помощью гидроудара удается удалить из фильтра и окружающего его грунта ил и песок. Недостаток этого метода – большая трудоемкость. Зато он позволяет самостоятельно удалить из трубы илистые пробки. Для этого нужно самостоятельно сделать специальный тяжелый снаряд из толстостенной трубы диаметром меньше внутреннего сечения скважины. Один торец трубы нужно наглухо заварить, а к другому приварить проушины для фиксации троса.

После изготовления приспособления скважину нужно заполнить водой на несколько метров, при этом в нее лучше добавить ортофосфорную кислоту для растворения отложений. Затем снаряд требуется кидать в скважину и доставать. После нескольких часов работы в источник заливают воду и промывают его. Если не получается избавиться от проблемы с первого раза, то процедуру повторяют.

Продувка сжатым воздухом

Эта технология чистки рассчитана на небольшие скважины — глубиной до 30 м. Она предусматривает использование компрессора и длинного воздушного (бронированного) шланга, по которому воздух давлением 10-15 атм подают на дно. За счет этого с пузырьками воздуха на поверхность будут подниматься частицы грязи. Чтобы грязная жидкость выходила из скважины, нужно подавать в нее воду.

Как почистить скважину этим способом менее проблематично? Для более удобной чистки можно организовать циркуляцию воды по замкнутому контуру между источником и заранее установленным резервуаром.

Разрешается использовать и комбинированный способ прочистки скважины, совмещающий продувку и промывку. Недостаток этой технологии – прочистка происходит очень медленно, поэтому для удаления сильных загрязнений может потребоваться несколько дней и даже недель. Его основное достоинство — щадящие условия для скважины: он не нанесёт ей и фильтру никакого урона.

С одним из эффективных способов прочистки можно познакомиться здесь: