Любой загородный дом и его хозяева не в состоянии обойтись без воды. Больше повезло тем владельцам, у которых есть возможность подключиться к централизованной системе водоснабжения. Поэтому им, может быть, и не придется задумываться о сооружении колодца или скважины. Другой, тернистый путь вынуждены выбирать те, кто собирается создать такой источник самостоятельно. Однако сначала им предстоит узнать, как найти воду на участке своими руками. Эта задача имеет несколько решений: все они используются домовладельцами, и в большинстве случаев гарантируют желанный результат.

Расположение водоносных жил

Прежде чем приступать к изучению вопроса о том, как найти воду на участке, его владельцам нужно познакомиться с тем, как и где располагаются водоносные слои. Они делятся по глубине залегания.

Верхний слой, или верховодка

Если говорить о средней глубине залегания данного пласта, то она составляет 5 м. Однако верховодка может располагаться ближе (1-1,5 м) или дальше — на расстоянии нескольких десятков метров от поверхности. На то, где формируются верхние бассейны, влияет глубина залегания водоупорных глинистых пластов. В них скапливаются осадки, поэтому объем их более-менее постоянен.

Верховодка состоит из частиц глины и песка, поэтому воде, забранной из нее, необходима качественная очистка. Для добычи жидкости из этого водоносного слоя чаще используются колодцы и абиссинские скважины. Из-за того, что пласт находится на небольшой глубине, напор невысок, а дебит таких источников довольно низок.

Есть у верховодок и серьезный недостаток: из-за недостаточной глубины залегания водный бассейн может загрязняться органикой, далеко не безвредными химическими веществами. Возможный выход — многоступенчатая фильтрация жидкости. Оптимальное решение — использование такой жидкости только для полива и бытовых нужд.

Зависимость от сезона — еще один минус верхних водоносных слоев: в жаркое время года они способны пересохнуть, а при паводке, наоборот, переполниться водой.

Песчаный водоносный слой

Для получения жидкости из него сооружают скважины, которые называют «на песок». Этот слой залегает на глубине 8-30 м. Водные массы попадают с него из водоемов (озер, рек), подземных ручьев, просачиваются через глину из верховодки. Большая глубина слоя гарантирует лучшее качество жидкости, поскольку она уже прошла очистку горными породами.

Таких водоносных бассейнов может быть несколько. Недостаток подобных скважин и колодцев — очень большое количества песка, оно также требует качественной фильтрации. Как правило, для этих источников не используют вибрационные насосы, которые поднимают песок.

Артезианская вода

Глубина залегания самого лучшего слоя — от 40-50 м до 200 мм. В этом случае водоупором служит известняк, благодаря которому над ним скапливаются большие объемы воды. Она уже абсолютно чистая, и обогащена различными минералами. Однако и для нее необходимо дополнительное оборудование — установки для умягчения и обезжелезивания воды.

Недостаток артезианских скважин — их глубина, которая делает добычу такой жидкости и сложной, и очень дорогой. Их плюс — длительный срок эксплуатации сооружения: это источник, который будет оставаться в рабочем состояние десятилетиями. Такие скважины считают неисчерпаемыми. Высокое давление воды гарантирует такой же дебит.

Поиск водоносного слоя

Проще всего отыскать верховодку. Ее расположение можно определить с максимальной точностью. Гораздо сложнее обстоят дела с песчаными водоносными пластами. В этом случае необходимо искать косвенные признаки, указывающие на присутствие водоноса. Один из популярных вариантов — определение слоя по расположению соседских колодцев-скважин.

Для поиска артезианской воды делают пробное бурение, такие операции требуют помощи профессионалов и их оборудования. На помощь исследователям и любителям приходят карты, по которым определяют глубину залегание водоносных пластов.

Как найти воду на участке: что нужно сделать в первую очередь

Первый шаг — поиск всей нужной информации, так как бурение наобум может не принести результатов, однако обойдется оно дорого. Поэтому в первую очередь нужно пройти несколько этапов. Действуют в зависимости от условий.

Если участок уже окружен благоустроенными домами, то сначала знакомятся с соседями. Чаще большего и не требуется. Они расскажут, какими источниками пользуются, какова глубина залегания водоносного пласта, качество жидкости, колебание уровня воды и достаточен ли дебит сооружения. Второй вариант — поиск информации о компаниях, занимающихся бурением. Ее также можно узнать у владельцев соседних участков. В этом случае хозяева, позвонившие в организацию, смогут узнать всю необходимую информацию. Обращение за сведениями в Территориальный фонд геологической информации, или ТФГИ. Потенциальные альтернативы — институты гидрологии, организации, которые занимаются геологической разведкой. Можно получить карту залегания водоносных пластов, отправив заявку в Росгеолфонд (Российский федеральный Геологический Фонд). Самый простой вариант — через официальный сайт организации.

Геологическая (бесплатная) библиотека GeoKniga — еще один возможный источник нужных сведений. На портале можно найти и скачать справочники по гидрогеологии, а также карты.

Признаки близости воды

Как найти воду на участке своими руками? Что делать, если сведений пока на руках нет? В этом случае можно взять на вооружение опыт предков, которым приходилось полагаться только на наблюдательность, на способность провести анализ полученной информации. Поэтому в первую очередь нужно привести те факторы, которые, с большой долей вероятности, помогут в поисках «источника для источника».

Туман в теплое время года

Это явление объясняется испарением воды, находящейся под землей. Туман появляется утром или вечером. Если он на участке есть, то необходимо обратить внимание на его плотность. В том месте, где она самая высокая, водоносный слой располагается максимально близко к поверхности.

Растения, любящие влагу

Именно растительность может подсказать хозяевам, на каком участке находится вода. Лучшие «индикаторы» грунтовых вод:

багульник;

болиголов;

брусника;

ежевика;

крапива;

крушина;

лютик ползучий;

мать-и-мачеха;

мокрица;

незабудка (болотная);

сабельник;

смородина (дикая);

солодка;

толокнянка;

черемуха;

щавель.

Из деревьев на близость влаги укажет береза, верба, плакучая ива, ольха (серая, черная). Если все древесные растения склонились в одну из сторон, то это положение означает, что именно там располагается водоносная жила. На тех участках, где грунтовые воды находятся близко, плохо растут (сохнут, болеют) вишни, сливы и яблони.

Помощники-животные

Наблюдательность хозяев даст шанс определить, где находится подземная вода, по поведению животных и насекомых.

Домашние птицы. «Поклонниками» воды являются гуси, выбирающие для гнезд участки пересечения водоносных пластов. Куры, наоборот, не будут нестись в тех местах, где влажно. Собаки. Это друзья человека, которые в жаркую погоду выкапывают себе «лежанку» там, где вода находится ближе всего к поверхности. Полевые мыши не приемлют потенциально опасного соседства. Они избегают участков с повышенной влажностью почвы. Лошади, которые испытывают жажду, бьют копытом в тех местах, где водный горизонт ближе всего к поверхности.

Далеко не у всех есть домашняя «живность», но им можно понаблюдать за самыми маленькими «ассистентами». Рой насекомых тоже укажет, где находится поземная река. После отступления дневного зноя они собираются в том месте, где наиболее прохладно. Муравьи — еще одни «индикаторы»: они не любят влагу, поэтому свои жилища над водой не сооружают. Для сверления скважины используют садовый бур. Чтобы иметь шанс добраться до «хорошей» воды, необходимо проделать скважину глубиной как минимум 6 м.

Использование барометра-анероида

Данный способ можно применять только в одном случае: если недалеко от участка располагается водоем — естественный или искусственный (пруд, река, озеро). Этот прибор дает шанс определить уровень залегания относительно точно: погрешность может составить 1 м, не более.

Сначала с барометром спускаются к самой воде, затем измеряют давление. Потом отправляются на участок и замеряют параметры там. В этом случае разница в них невелика: каждая десятая равна метру глубины. Например, если разность составляет 0,6 мм/рт. столба, то водоносный располагается на глубине 6 м.

Разведочное, пробное бурение на воду

Это лучший способ либо сразу найти воду, либо окончательно подтвердить те результаты, которые хозяева получили, используя другие методы. После получения воды ее отправляют на анализ в санэпидстанцию. Однако данный этап можно провести и после оборудования водозабора. Садовый бур не всегда лучшее решение. Кроме того, эта работа отличается трудоемкостью, потому что иногда приходится прибегать к повторному бурению.

Оптимальный вариант — помощь специалистов, использующих профессиональное оборудование. Лучшим вариантом будет специальный бур, диаметр шнека которого составляет 300 мм. Поскольку глубина бурения должна составлять 6-10 м, используют инструменты, ручки которых можно нарастить. Чтобы гарантировать сохранность оборудования, грунт вынимают через каждые 150 мм глубины. Если после прохождения 3 м рабочие обнаружат влажный песок, то они смогут с уверенностью сказать, что место для источника выбрано идеально.

С помощью представителей компании владельцы узнают всю нужную информацию:

глубину залегания водоносного пласта;

качество и количество найденной воды;

характеристики и особенности грунта на участке;

какая сумма понадобится для сооружения источника;

местонахождение преград — крупных камней, плит, плывунов и т. д.

Лучший из возможных вариантов — место, расположенное недалеко от дома. В этом случае хозяевам гарантировано максимальное удобство и меньшие расходы на организацию автономной системы водоснабжения.

Народные способы

Как найти воду на участке своими руками, полагаясь на опыт, накопленный веками? Приступить к практическим занятиям после знакомства с популярными способами. Речь идет о методах, которые можно назвать оригинальными, но действующими.

Использование стеклянной тары

В этом случае первым делом собирают банки одинаковых размеров. Их число зависит только от количества мест, которые владельцы участка хотят проверить. Потом они выбирают один из 2 способов.

Более сложный. Сосуды вкапывают утром, когда солнце еще не взошло. Устанавливают их дном вверх, по всей площади участка — на глубину минимум 50 мм. Эксперимент продолжается сутки. Спустя 24 часа тару выкапывают. Элементарный. Утром в выбранных местах емкости ставят на землю горлышком вниз и оставляют до следующего дня.

Те банки, в которых оказалось большее количество конденсата, и станут ответами на вопрос, где лучше всего создавать источник воды.

Простейшая альтернатива — использование полиэтиленовой пленки: например, пищевой. В этом случае ее расстилают на грунте, фиксируют по периметру кирпичами или камнями. Через 24 часа участок проверяют. Если на внутренней поверхности материала обнаруживают большое количество конденсата, то он — доказательство того, что внизу (и близко) находится вода.

Помощь гигроскопичных материалов

Использование сорбента (абсорбента) еще один простой ответ на вопрос, как найти воду на участке. Но в этом случае владельцам понадобятся неглазурованная, «дышащая» керамика — несколько глиняных горшков без внешнего и внутреннего покрытия. Только эти необработанные емкости гарантируют результат. В роли гигроскопичного материала сможет выступить соль, сода, кирпичный порошок (высушенный кирпич) или силикагель. Обязательное условие — использование одного материала для всех сосудов.

Опыт проводят в том случае, если дождя не было несколько дней, и в ближайшее время (сутки) его не предвидится. Действуют таким образом:

В горшки засыпают выбранный сорбент, затем их пронумеровывают и взвешивают. Вес каждого фиксируют на бумаге. Все емкости заворачивают в нетканый материал. Потом их закапывают в грунт в разных точках участка. Минимальная глубина — 500 мм.

Спустя сутки производят «раскопки». Емкости достают, затем взвешивают. Горшок, который стал самым тяжелым, укажет на место, где водоносный слой находится ближе к поверхности.

Методы биолокации

Эти способы до сих пор не имеют точного научного объяснения, критикуются скептиками, однако это не мешает им показывать отличные результаты. Востребованных методов существует два: это использование лозы и применение проволоки.

Поиск с помощью ивовой лозы

Перед тем как найти воду на участке, будущему лозоходцу придется подготовить инструмент. В этом случае нужна ветка-«рогатка», две части которой расположены под определенным углом — около 150°. Оптимальная толщина такой рамки — 10 мм. Длина тонких прутьев 400 мм, а отрезка, соединяющего их, — 150-200 мм. Перед поиском водоносного пласта «орудие» очищают от коры, затем обязательно сушат.

Подготовленную рамку-рогатку берут в руки так, чтобы ее «ручка» смотрела чуть вверх. Затем с инструментом неспешно проходят весь участок: начинают с севера, двигаются на юг. Там, где вода располагается максимально близко к поверхности, место соединения частей рамки опустится вниз. Это движение означает, что место для колодца или скважины найдено.

Биолокация — метод, который достаточно труден для освоения, поэтому надо быть готовыми к тому, что с первой попытки отыскать водоносный слой не получится. Лучшее время для его поисков:

утро — 6-7 часов;

день — 4-5 часов;

вечер — 8-9 часов;

ночь — с 12 до часа.

Опыт работы с рамкой необходим, так как с инструментом надо научиться «контактировать». Новичкам полностью полагаться на результат исследования не приходится. Обнаруженная вода может быть верховодкой, либо подземными участками инженерных систем. Это вполне возможно, если на их поверхности появился конденсат.

Чтобы обеспечить точный результат, многие рекомендуют обращаться к опытным людям — к лозоходцам-профессионалам. Говорят, что мастера своего дела способны не только определить глубину водоносного пласта, но и корректно указать границы подземного канала — верхние и нижние.

Однако есть возможность поступить и по-другому. Например, для подтверждения найденного места можно попросить провести вторую, «независимую» проверку. Для этого этапа нужно обратиться к другому члену семьи (к другу) — к тому, кто не знает результатов первого поиска. В этом случае повторная операция часто подтверждает правильность найденного места.

Использование алюминиевой проволоки

Для этого способа необходимы два куска проволоки длиной около 400 мм. Их загибают так, чтобы 100 мм составляли прямой угол с большим отрезком. В роли рукояток используют полые трубки, сделанные из веток бузины, вербы, калины либо лещины. Диаметр отверстия делают таким, чтобы он позволял проволоке свободно крутиться.

В трубки помещают инструменты, затем отрезки проволоки разводят так, чтобы они «смотрели» в противоположные стороны — влево и вправо. Локти плотно прижимают к туловищу. Затем идут по участку (направление то же — север-юг). Там, где вода находится максимально близко к поверхности и, соответственно, к рамке, ее части должны сойтись. Если водонос находится справа или слева, то обе проволоки должны повернуться в ту сторону.

После прохождения найденного места локаторы снова примут первоначальное положение. Чтобы подтвердить результат, найденный участок отмечают каким либо предметом. Затем повторяют путь, но теперь с востока на запад. Если в этой точке куски проволоки снова сойдутся, то это означает, что идеальное место для скважины или колодца найдено.

Когда рамки-индикаторы остаются неподвижными, то выводов может быть два: или водоносных пластов нет, или они расположены слишком далеко от поверхности.

Как найти воду на участке своими руками? Поскольку методов существует довольно много, каждый выбирает свой путь. Одни изучают растительность на участке, другие внимательно наблюдают за животными и насекомыми. Третьи стараются «подружиться» с рамками, либо обращаются к потомственному лозоходцу. Однако только один способ гарантирует стопроцентный результат во всех случаях: это разведочное бурение. Выбор за владельцами участка: можно провести данную операцию самостоятельно, или воспользоваться услугами профессионалов.

О том, как найти воду на участке, расскажет и покажет следующее видео: