Строительство любого жилого объекта подразумевает прокладку инженерных систем, так как ни одно здание без коммуникаций не может быть пригодным для нормального существования. К сожалению, иногда случаются чрезвычайные ситуации. Одна из них — возникновение течи. Если она обнаруживается на открытом участке, то проблема довольно быстро решаема. Совсем другой случай — скрытая авария, случившаяся на трассе за пределами дома. И в этом случае надо знать, как найти прорыв водопроводной трубы под землей, так как любая утечка приводит к серьезным проблемам — большему расходу воды, понижению давления в сети и ощутимому снижению ее потребления. Вызов специалистов — первый вариант, который можно и нужно рассмотреть хозяевам. Это значительно сократит потери времени и финансов. Причём важно не только найти, но и убрать последствия прорыва. Вода в утеплителе или стяжке пола является миной замедленного действия, последствия в виде плесени могут появиться в некоторых случаях более чем через пол года. Специалисты компании СушкаПро помогут найти проблемы, а так же просушат намокшие и поврежденные материалы. Самостоятельный поиск — потенциальная альтернатива для владельца, привыкшего решать все проблемы собственноручно.

Скрытые протечки и их опасность

Поскольку современные трубы лишены многих недостатков прежних, металлических изделий, водопроводные системы считаются достаточно надежными коммуникациями. Однако даже они не совершенны: поломка может произойти, так как слишком многие факторы влияют на долговечность коммуникаций, а срок службы любых изделий рано или поздно подходит к концу.

Течь относится к самым неприятным поломкам трубопровода. В некоторых случаях появившийся дефект обнаруживается быстро: на аварию указывает вода, бьющая из-под земли фонтаном. Но иногда такой подсказки трубопровод не дает, поэтому поиски серьезно усложняются. Без обнаружения течи, ее, естественно, не устранить.

В прежние времена использовали простой, но очень трудоемкий способ. На участке предполагаемой аварии откапывали весь трубопровод, но результата добивались не всегда. Такие мероприятия получались очень трудозатратными, к тому же приходилось на длительное время отключать подачу воды, перекрывать дороги и т. д.

Вопрос о том, как найти прорыв водопроводной трубы под землей, до сих пор остается актуальным. Особенно коварны маленькие течи, не дающие возможности быстро определить, что с системой возникли проблемы. Чтобы понять причину, отыскать и устранить такой дефект, требуется потратить немало сил и времени.

Поэтому при первом настораживающем признаке — падении давления в водопроводе, даже незначительном, можно начать подозревать скрытую течь. Если не обратить на возможную проблему внимания, то со временем небольшое отверстие увеличится, а маленькая течь превратится в большой источник неприятностей.

Диагностировать подземную течь, особенно небольшую, достаточно проблематично. Но последствия ее ждать себя не заставят. Сначала грунт аварийного участка перенасытится влагой, потом произойдет полное разрушение трубопровода.

Если говорить о таких авариях в городах, то результатом подобного ЧП нередко становится порча имущества (автомобилей, зданий) и серьезные травмы людей.

Как можно найти водопроводную трубу под землей?

Иногда вопрос о том, как найти прорыв водопроводной трубы под землей, не является главным, первостепенным. Причина — неосведомленность хозяев насчет того, где именно на участке пролегает эта коммуникация. И в этом случае сначала им нужно узнать точное расположение водопровода, а уже потом заниматься поисками дефекта трассы. Варианты решения задачи есть, их даже несколько.

Обращение в административный орган — в отдел архитектуры и строительства. Все полученные справки, чертежи дадут всю необходимую информацию: сведения обо всех коммуникациях, о глубине их залегания, о точной трассировке со всеми расстояниями и точками привязки. Приглашение представителей специализированных организаций. Данное решение — самый логичный выход, так как профессионалы, имеющие все необходимое оборудование, сделают работу быстро и безукоризненно. Другие плюсы — шанс найти коммуникации, расположенные на большой глубине, гарантия, которую дает подрядчик, составление им точного плана.

Последний возможный вариант — самостоятельный поиск. Однако в этом случае способ напрямую зависит от материала труб. Наиболее простая задача стоит перед теми хозяевами, чей трубопровод сооружен из металлических или металлопластиковых изделий.

Конечно, самый простой выход из положения — обращение в компанию, предоставляющую подобные услуги, однако даже примерная стоимость работ в этом случае не всех владельцев обрадует. За обследование до 20 м придется заплатить около 5000 тысяч рублей, за поиски трубопровода протяженностью до 200 м — как минимум второе больше.

Поиск традиционного, металлического трубопровода

Первый вариант — металлоискатель. Однако успех будет гарантирован только в том случае, если водопровод находится не слишком глубоко: если расстояние от поверхности более 1,5 м, то найти ее, скорее всего, не получится.

Другие виды оборудования предназначены для определения местоположения трубопровода с горячей водой. Это тепловизор или бесконтактный термометр. Первый прибор позволяет найти трубопровод с точностью до 10-20 мм. Термометр — альтернатива, которая найдет водопровод с горячей водой на глубине, достигающей нескольких метров.

Проблема пластиковых труб и ее решения

Металлические водопроводы имеют перед пластиковыми изделиями большое преимущество. Их относительно легко можно обнаружить под землей. У пластиковых конкурентов дела обстоят немного иначе.

Трудность обнаружения

Полиэтиленовые или полипропиленовые трубы отличаются минимальным весом, простотой монтажа, отсутствием угрозы коррозии, большим сроком службы. Но обнаружить такие скрытые коммуникации довольно сложно. Даже неглубокая закладка не позволит найти их с помощью металлоискателя или трассоискателя.

Для гарантии сохранности пластиковых трубопроводов во время поиска протечки рекомендуют использовать маркировку, указывающую на место расположения трассы. В противном случае повреждение неотмеченных труб станет одним из возможных сценариев. Следствием может стать замена старой магистрали новыми коммуникационными сетями, а такой ремонт обойдется дорого.

Виды маркировки

Чтобы не столкнуться с трудностями во время поиска поврежденного участки магистрали, по время обустройства системы рекомендуют использовать один из следующих методов.

Маркировка с помощью металлического провода. Его либо крепят к трубам, либо просто укладывают рядом. Плюс такого решения — возможность в будущем подключить к проводнику генератор трассоискателя. Маркеры, маркировочные ленты, шнуры. Это устройства, которые называют пассивными, отражают сигнал металлоискателя. Такие маркеры фиксируют на трубах кабельной стяжкой, либо просто укладывают в грунт над водопроводом. Глубина их обнаружения — около 1,5 м.

Если рассматривать последние устройства (ленты, маркировочные шнуры), то чаще их используют для защиты газопроводов, линий связи и силовых кабелей.

Самостоятельный поиск водопровода

Надо повторить, что выбор метода зависит только от материала труб.

Помощь металлоискателя

Если металлический трубопровод проложен на глубине до 1,5 м, то металлоискатель становится первым подходящим прибором. Использовать можно как профессиональное, так и любительское оборудование. Гидро- и теплоизоляция помехой для операции не станет.

Специальные приборы

Трубы можно обнаружить с помощью радаров, кабельных локаторов, радиолокаторов, трассировщиков, трассоискателей, маркеров или маркерных лент. Принцип действия во всех случаях одинаков: приборы сканируют грунт на наличие индукционных полей. Методы бывают активно-бесконтактными, контактными и пассивными.

Если разыскивают водопроводные трубы из металла, то к системе подключают генератор. Пластиковые трассы требуют иного подхода. В этом случае внутрь трубы заводят металлический трос, на конце которого находится зонд или поплавок. Затем его подключают к генератору, после чего остается поймать устойчивый сигнал.

Использование традиционной рамки

Известность метода и его простота еще не означает, что каждый априори умеет обращаться с этим элементарным прибором корректно. Суть способа состоит в том, что два куска проволоки, согнутых буквой «Г», перекрещиваются, когда исследователь стоит точно под трубопроводом. Когда отходит от него на 2-3 метра, локаторы тоже расходятся.

В этом случае приходится действовать осторожно. Оба импровизированных прибора нельзя сильно зажимать в кулаке. Чтобы убедиться в правильности показаний, процедуру советуют повторить 5-6 раз. Несмотря на скептическое отношение многих, этот «дедовский» метод действует, о чем свидетельствуют отзывы тех, кто им пользуется постоянно.

Как найти прорыв водопроводной трубы под землей?

Метод поиска поврежденного участка зависит от материала трубопровода. Вариантов, обещающих успех, существует несколько.

Если трубы металлические, то используют генератор сигнала. Сначала его устанавливают на трассе, затем посылают сигнал, улавливаемый приемником. Сейчас этот метод применяется редко, так как металлические трубы почти повсеместно заменяют пластиковыми изделиями. Исключение — водопроводы, маркированные металлом. Заполнение магистрали безопасным газом. Чаще используют определенный состав: азот (95%) и водород (5%). После завершения этой операции вещество начинает выходить из поврежденного места на поверхность. Утечку газа быстро фиксирует газоанализатор, устанавливающий точное расположение проблемного участка. Помощь баллонов со сжатым воздухом. В этом случае поиски затрудняются, так как откапывать по очереди придется все участки водопровода. В начале и конце проверяемого отрезка вставляют баллоны, затем в него нагнетают воздух. Падение давления — доказательство, что источник проблемы находится на конкретном участке. Применение тепловизора. Этот вариант рассматривается только в том случае, если трудности возникают с системами горячего водоснабжения, отопления или канализации. Тепловизионное оборудование позволяет обнаружить самый нагретый участок трубопровода, после чего можно установить точное место течи. Использование течеискателя (течеуловителя). Это профессиональное оборудование, которое дает возможность определить место аварии с относительно большой точностью. Погрешность может находиться в пределах от 100 до 1000 мм.

Поскольку последнее оборудование считается самым эффективным для поиска повреждений магистрали из пластиковых труб, то именно его нужно рассмотреть подробнее.

Что такое течеискатель?

Принцип работы прибора — анализ звуковых вибраций грунта, воды и стенок трассы. Эти колебания он преобразовывает в акустические или электрические сигналы, которые поступают на компьютер по кабелю либо по беспроводным каналам. Их отслеживанием занимается оператор.

Простое оборудование способно найти только место утечки воды. Плюс дорогих моделей течеискателей — возможность не только обнаружить участок с повреждением, но и определить серьезность аварии. Эта предварительная оценка дает шанс быстро устранить поломку, но одновременно минимизировать потери.

Типы течеискателей

Все модели уловителей-искателей относятся к трем группам. Это приборы:

акустические;

корреляционные;

и сетевые.

Каждый из типов имеет свои конструктивные особенности, принцип работы, характеристики, возможности, а также сферы применения.

Акустические устройства

Любой прорыв подземной части водопровода сопровождается утечкой жидкости, которая, покидая трубы, создает вибрации почвы. Акустический течеискатель, оборудованный микрофоном, улавливает эти колебания. Затем прибор преобразует их в электрические сигналы и определяет точное месторасположение поломки.

В некоторых приборах предусмотрена возможность электронной фильтрации сигнала. Она позволяет отсечь посторонние шумы, точно определить тот, что создает вытекающая вода. Чем выше степень фильтрации, тем лучше подавляются помехи. Вид датчиков зависит от условий, в которых производилась прокладка. Есть приборы, предназначенные для распознавания шумов в глине, дерне, бетоне, во льду.

Акустические течеискатели без фильтров менее эффективны, особенно в городских условиях, где избыток шумов сильно мешает точной диагностике. С такими приборами могут работать только очень опытные операторы. Есть еще одна разновидность акустических устройств: это оборудование, использующее метод псевдокорреляции. Они определяют расстояние до дефекта, определяя разность величин вибрации.

Любые приборы помимо плюсов имеют и минусы. Недостатки такого оборудования — относительно низкая общая чувствительность из-за большого количества акустических помех.

Корреляционные течеискатели

Этот вид также относится к акустическому оборудованию. В приборах тоже «работают» датчики, но их (два прибора) устанавливают на концах участков водопроводной трубы. Задача сенсоров — измерение виброакустического сигнала, который провоцирует утечка, и фиксация разницы времени его прохождения от течи до первого и второго датчика.

Благодаря скорости прохождения звука по водопроводу и дистанции между сенсорами место аварии можно установить быстро и точно. Информация, поступающая от датчиков, передается на монитор компьютера по радиоканалу. Усиленный сигнал оператор прослушивает с помощью наушников, либо определяет его силу, изучая графическое отображение.

Преимущества корреляционного оборудования — отсутствие влияния на измерения типа грунта, температурного режима, давления внутри трассы трубопровода. По этим причинам данное оборудования считается универсальным. Оно подходит для определения места аварии в разных инженерных системах: как в водопроводных коммуникациях, так и в нефтепроводах.

Корреляционные приборы тоже не лишены недостатков. Главный из них — ложные срабатывания. Причина — чувствительность к естественным неоднородностям трубопровода.

Сетевые течеуловители

Принцип действия этих приборов также основан на анализе шумов, однако в этом случае датчиков гораздо больше. Их устанавливают по всей трассе. Отслеживание ведется не при первых подозрениях на утечку жидкости из системы, а постоянно. Контроль начинается сразу после завершения монтажа водопроводной системы и установки течеуловителей.

Приборы точно так же анализируют шумы. При возникновении каких-либо отклонений от нормы информация мгновенно передается на компьютер. Оборудование отличается автономной работой: в нем предусмотрены встроенные аккумуляторы. Небольшое энергопотребление гарантирует бесперебойную работу течеискателей на протяжении 5 лет.

Чтобы была возможность экономить заряд батарей, датчики программируют на работу с определенным интервалом. Настроить приборы можно в зависимости от конкретных условий. Достоинство сетевых течеискателей — возможность отправлять SMS на мобильные телефоны при обнаружении протечки.

Использование современных технологий дает шанс быстро обнаружить и устранить утечку жидкости. Однако с таким оборудованием должны работать профессионалы. Поэтому применение данных приборов подразумевают обращение в компанию, занимающуюся поиском и устранением серьезных дефектов.

Обычно такие фирмы на постоянной основе работают с Водоканалом. Если говорить о стоимости работ, то поиск утечки — операция, за которую придется отдать около 10 тысяч. Диагностика трубопровода стоит от 150 рублей за каждый метр трассы, но некоторыми компаниями оговаривается минимум: он составляет 60-65 тысяч.

Как найти прорыв водопроводной трубы под землей? Самое лучшее решение — обращение к специалистам. Этот способ не единственный, однако самостоятельный поиск протечки на трассе наружного трубопровода нередко заканчивается тем же — звонком в компанию, занимающуюся обнаружением таких скрытых дефектов.

Многие с этим мнением не согласятся, и тоже будут правы, поскольку лишние траты по душе не всем. С одним из приборов для самостоятельных поисков места водопроводной аварии можно познакомиться, если выделить несколько минут для просмотра этого видеоролика: