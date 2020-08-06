Ни одно новое сооружение не может гарантировать, что в будущем его владельцы не столкнутся с какими-то серьезными проблемами. Особенно это касается конструкций, которым «уготован» постоянный контакт с водой. Нередко в каменных и бетонных стенах колодцев и выгребных ямах, собранных из колец, появляется течь, но устранить ее быстро получается далеко не всегда. Чтобы оперативно восстановить целостность шахты, нужен эффективный, быстротвердеющий состав. И в случае таких форс-мажорных обстоятельствах на помощь приходит специальный ремонтный материал — гидропломба. Если говорить о ее задачах, то она — своего рода «скорая помощь» для «мокрых» конструкций. Поэтому владельцам сооружений из бетона или кирпича лучше заранее поинтересоваться тем, что такое гидропломба, узнать ее состав, характеристики, достоинства и, конечно же, недостатки, если они есть.

Виды гидроизоляционных материалов

На вопрос, что такое гидропломба, можно ответить просто: это одна из разновидностей гидроизоляции, которую используют в случае появления у сооружений серьезных дефектов. Материалы, предназначенные для защиты конструкций от влаги, делятся на безнапорные и напорные виды.

Безнапорные составы

Предназначение таких ремонтных смесей — заделка швов, небольших трещин и других мелких дефектов в надземных сооружениях, то есть в относительно благоприятных условиях. Время схватывания этих составов составляет 3-5 минут. К безнапорным материалам относятся герметики: акриловые, каучуковые, полиуретановые, силиконовые.

Напорные смеси

Их используют в экстремальных условиях: когда появляется активная течь, которую невозможно ликвидировать предыдущими материалами. В этом случае время схватывания составов рекордное — около 1 минуты (плюс/минус несколько секунд). После затвердевания участок становится абсолютно герметичным. Такая пломба способна противостоять давлению грунта и воздействию грунтовых вод.

Что такое гидропломба?

Все знают поговорку про воду, которая пойдет и вскоре «дырочку» найдет. Самым серьезным происшествием как раз и становятся сквозные течи. В конструкции, которая ранее была монолитной, со временем появляются бреши либо свищи. Через них под давлением начинает протекать вода. Масштаб проблемы — пропускная способность отверстия — бывает разным: иногда это небольшие трещины, сквозь которые влага проступает каплями. Но не исключена и более серьезная авария — настоящий разлом, через который хлещет вода.

Другие названия этих смесей — блиц-цемент, водяная пробка. Гидропломба является основным средством, единственная задача состава — устранение больших дефектов в короткие сроки. Это пластичный наполнитель, главными качествами которого являются отличная адгезия с мокрым камнем, кирпичом и бетоном, минимальное время схватывания и высокая степень гидрофобности — нерастворимости в воде.

Если рассуждать не о том, что такое гидропломба, а рассматривать вопрос о ее применении, то чаще водяную пробку используют в качестве экстренной скорой помощи при возникновении протечек. Однако иногда их «эксплуатируют» по-другому. Нередко пломба рассматривается как превентивная мера для конструкций, которым брешь угрожает в будущем из-за специфичного недостатка технологии строительства.

Есть примеры, которые можно отнести к классическим вариантам использования материала. Это дополнительная защита гидропломбой швов сборных железобетонных сооружений, обработка монолитных конструкций, имеющих холодные швы.

Что входит в состав ремонтного материала?

Гидропломба — название, которое все-таки условно, так как за ним скрывается широкий ассортимент разных материалов. Однако у них схожая структура и одинаковый принцип действия.

В состав материалов для «пломбирования» брешей в бетонных и кирпичных конструкциях входит:

Связующее. Чаще это высококачественный портландцемент, однако в некоторых простых случаях используются полимеры. Наполнитель — мелкофракционный материал, обеспечивающие механическую прочность после полимеризации. Это песок.

Главную роль здесь играют различные добавки. В эту категорию входят отвердители, активаторы и т. д. Благодаря им состав максимально быстро сцепляется с поверхностью, схватывается, закрывая собой течь. Точный состав — тайна за 7 печатями, поскольку производители не спешат делиться ноу-хау с конкурентами.

Преимущества использования гидропломб

Все плюсы кроются в отличных качествах относительно нового материала. Готовые смеси имеют почти уникальные свойства.

Быстрое затвердевание. После изготовления и нанесения на поверхность составу требуется 30-100 секунд, чтобы превратиться в надежную «заплату». Почти мгновенный набор прочности. В случае протечки важно экстренно устранить течь. Некоторые виды материалов способны расширяться под действием воды. Отличная адгезия. Гидропломба отличается от других «спасительных» составов тем, что хорошо сцепляется даже с поверхностями, покрытыми (пропитанными) водой.

Последнее свойство — главное преимущество, если сравнивать гидропломбы с другими популярными материалами. Например, очень востребованные герметики «умеют» намертво прилипать только к сухим поверхностям.

Как обстоят дела с недостатками? Они отсутствуют. Если не относить к минусам точное следование технологии приготовления смеси, скорость работ и т. п.

Сферы применения блиц-составов

Если понять, что такое гидропломба, не составило большого труда, то можно двигаться дальше — узнать, каковы области применения ремонтных составов. Их основной «род деятельности» — устранение протечек в бетонных, кирпичных и каменных сооружениях. Причем одинаково часто их используют как для старых, так и для новых конструкций, в которых дефект появился из-за нарушений технологии гидроизоляции.

Основные области применения гидропломб:

Ремонт бетонных или кирпичных колодцев. С помощью этих составов гидроизолируют швы между кольцами, устраняют различные дефекты конструкций. Устранение протечек, появившихся в железобетонных сооружениях — бассейнах, выгребных ямах, в других резервуарах. Экстренная помощь при прорывах водопроводов, при ЧП, случившихся в подвалах, тоннелях, шахтах. Восстановление гидроизоляции фундамента, устранение течей в холодных швах, в стыках стен и пола.

В любом из этих случаев рекомендовано использование гидропломбы. Нет, чаще она вообще остается единственным материалом из возможных. Состав позволяет почти мгновенно создать водонепроницаемый барьер, который способен устоять даже под сильнейшим, почти рекордным напором воды: блиц-цемент может выдержать давление 7 атмосфер.

Как выбрать качественную смесь?

Поскольку «на плечи» гидропломбы ложится больная ответственность, к подбору подобной продукции надо отнестись очень серьезно.

Как не напасть на подделку?

Сразу надо привести оптимальные показатели для гидропломб. Это:

адгезия — как минимум 2 МПа;

водонепроницаемость: W10 или выше (W16);

прочность на сжатие и растяжение: 25-40 и 5-8 МПа соответственно;

максимальная и минимальная температура эксплуатации: + 90° и — 40°.

Чтобы избежать неприятного знакомства с подделками, надо обратить внимание сразу на несколько моментов.

Любой состав должен иметь определенные характеристики, которые всегда прописываются производителем. Обязательно наличие маркировки по водонепроницаемости, а также рабочей температуры. Должны быть указаны виды материала, для которого предназначена «пробковая» смесь, время схватывания состава, предельная прочность сцепления и т. д. Смеси, содержащие хлориды, способны вызвать разрушение металла в месте контакта, поэтому для железобетонных конструкций они не вариант. Ручную расфасовку лучше не приобретать. Наличие даты изготовления, а также срока хранения обязательно. За качество приходится платить, поэтому подозрительно дешевую продукцию рассматривать нецелесообразно. Проверка сертификата качества — этап, который обязателен перед покупкой любого стройматериала.

Возможность контакта с питьевой водой — обязательное требование, если состав покупают для полноценных колодцев. Если есть какие-то сомнения, то лучше от покупки сразу отказаться. Либо взять пробную порцию, а затем испытать ее в условиях, приближенных к реальным.

Качественные составы

Гидропломбы после своего появления на рынке быстро завоевали популярность благодаря отсутствию других эффективных смесей для такого рода работ. Эта востребованность и стала причиной появления большого количества производителей, выпускающих разные марки и типы составов.

Однако есть материалы, которые давно стали популярными благодаря отличному качеству и вполне адекватной цене. Если говорить о лидере «ремонтно-строительных симпатий», то им является гидропломба Ceresit CX 1 немецкой компании Henkel. Она отличается высокой скоростью застывания, отсутствием в составе агрессивных соединений, которые могут нанести вред армирующим конструкциям. Эта сухая смесь с честью прошла все испытания, поэтому ее можно использовать даже для источников с питьевой водой.

Если состав покупают для технических сооружений (септиков) или фундаментов, то в этом случае имеет смысл обратить внимание на материалы, относящиеся к продуктам средней ценовой категории. Это Акватрон (от одноименного производителя), Ватерплаг, Пенеплаг (Пенетрон). Их область применения — ликвидация трещин, заделка швов, но в этом случае важно определить степень насыщенности основания влагой, а также более-менее точно определить давление воды.

Другие популярные производители, занимающиеся изготовлением гидропломб и гидроизоляционных материалов: BASF, PCI (Германия), MAPEI, Litokol (Италия), Bostik (США), Гидротэкс и Glims (Россия).

Технология создания «пломбы из гидропломбы»

Что такое гидропломба? Это полуфабрикат — сухая смесь, которую остается только приготовить. У этой операции есть несколько особенностей. Знать их надо.

Как нужно готовить смесь?

Есть условия, которые нужно обеспечить обязательно. Первое требование — добавление всего объема воды сразу. Раствор перемешивают максимум минуту. Чтобы гарантировать успех при ликвидации протечки, надо неукоснительно следовать технологии заделки бреши. Причем независимо от ее размеров.

Течи всегда замазывают сверху вниз. В составе некоторых гидропломб есть добавки, нагревающие раствор для быстрейшего схватывания. Если необходимо, то допускается локальное прогревание участка строительным феном. Ликвидацию отверстий советуют проводить вместе с ассистентом. Мастер будет заниматься подготовкой и устранением отверстия, а помощник сконцентрируется на изготовлении смеси.

Как избавляются от дефектов?

Работа «скорой помощи» включает несколько этапов.

Подготовка поверхности. Она зависит от того, в каком состоянии находится ремонтируемый участок. Его очищают от грязи, плесени. Чтобы удалить отслоившуюся часть материала, используют молоток либо перфоратор. Расширение места протечки. Главная цель этой операции — придание отверстию воронкообразной формы, если оно достаточно глубокое. В этом случае дефект углубляют до 30-50 мм и расширяют (20-30 мм). С трещиной или швом поступают по-другому. Дефект зачищают, расширяют шпателем, затем углубляют до 5-10 мм. Приготовление гидропломбы. Здесь есть отличие от процесса изготовления обычного цементного раствора. При этой операции важна скорость: раствор необходимо приготовить, а наносить в течение 1-2 минут после приготовления. Поэтому сначала знакомятся с инструкцией к составу. Для разведения используют ненужную пластиковую, металлическую (но не алюминиевую) емкость. Из массы формируют конус или другую фигуру подходящих размеров. Ликвидация дефекта. Его заполняют только на 50-70%. Причина — последующее расширение затвердевающего материала, который вскоре закроет оставшийся объем. Игнорирование этого правила может привести к повреждению стенок конструкции. Готовую «заплату» (шарик, «колбаску») вдавливают в отверстие руками, фиксируют их в таком положении. Время указывается в инструкции. Оно может составлять как несколько секунд, так и минуту (пару минут). Дальнейшие действия зависят от материала. Некоторые растворы требуют смачивания первые 12-24 часа, другим оно не нужно: их, наоборот, нагревают (либо они это делают «сами»). Поэтому заранее изучают инструкцию, в которой это условие должно быть упомянуто. Последний этап — обработка застывшей пломбы проникающим гидроизоляционным материалом. Однако некоторые виды гидропломб могут использоваться без последующей гидроизоляции.

При такой ответственной работе самой важное — точное соблюдение пропорций, которые указывают производители. Большее или меньшее количество воды одинаково опасно: в обоих случаях смесь потеряет гидроизоляционные свойства — только часть или все.

Безнапорная гидропломба своими руками

После того как стало понятно, что такое гидропломба, которую применяют при форс-мажорах, можно сделать вывод, что самостоятельно экспериментировать с таким материалом выйдет дороже. Самодельная «затычка» может в любой момент отвалиться, а это уже приведет к новым, серьезным проблемам. Исключение из правил есть: это строители-профи.

Попытаться сделать безнапорную смесь, наоборот, можно. Для ее изготовления будущему автору потребуется качественный цемент (марка не ниже М300), а также мелкофракционный песок, который лучше дополнительно просеять. Пропорции цемента и песка — 1:2. Сначала тщательно смешивают сухие ингредиенты, потом постепенно добавляют воду, добиваясь оптимальной консистенции. Раствор должен быть настолько густым, чтобы шарик не растекался.

Второй возможный рецепт подразумевает добавление к двум стройматериалам еще одного «специалиста» — жидкого стекла. Оно гарантирует долговечность, качество герметизации. В этом случае количество компонентов и их соотношение другое — 1:1:1. Существует и другой рецепт: 20% цемента, 20% жидкого стекла и 60% песка. Раствор силикатов добавляют в смесь за 60 секунд до начала операции-ликвидации.

В мелкий дефект состав втирают шпателем, в крупную трещину — руками. После завершения работы отремонтированный участок закрывают металлической пластиной. Через несколько дней (2-3) ее удаляют, гидропломбу закрывают цементным раствором. После его застывания место аварии обрабатывают проникающей гидроизоляцией.

Надо еще раз отметить, что этот вариант имеет смысл рассматривать только в двух случаях: если течь безнапорная или слабонапорная. Давление, превышающее 3 атмосферы, уже становится противопоказанием для создания такой самодельной «заплаты». Причина — угроза ее быстрого вымывания.

Для устранения глубоких дефектов используют иной способ. Операцию проводят двумя материалами разной консистенции. Первую порцию, предназначенную для нижнего слоя, делают максимально густой, практически сухой, вторую — обычной.

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Что такое гидропломба, как с ней работать, можно узнать, если уделить немного времени следующему видеоролику: