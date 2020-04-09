Загородная недвижимость или квартира в многоэтажном доме нередко становятся объектами для нездорового любопытства, поэтому владельцы стараются обеспечить максимальную безопасность собственного имущества. Видеокамеры — очень полезное изобретение человечества, они позволяют узнать, кто «крутится» около здания в отсутствии хозяев, проверить, как ведет себя чужой человек, впервые попавший в дом. В последнем случае чаще проверяются няни, нанятые для малышей. Нередко родители хотят посмотреть, чем занимаются дети в их отсутствие. Скрытое видеонаблюдение для дома своими руками — операция, которая позволит обойтись без больших вложений, однако быть спокойным за собственное жилье. Этот вариант становится все более популярным.

Функции видеонаблюдения

Незаметно установленные видеокамеры позволят хозяевам почувствовать себя героями фильма о шпионах, но это не развлечение: задач у незаметного оборудования довольно много. Его устанавливают:

чтобы иметь возможность видеть, как ведут себя дети, когда родителей нет дома;

для обеспечения безопасности входной двери загородного дома или квартиры;

для возможности наблюдать за пространством под окнами и/или балконами;

чтобы защитить дорогое имущество — сейфы, технику, драгоценности.

Видеонаблюдение может понадобиться для контроля состояния больного родственника, для проверки работы людей, нанятых хозяевами.

Скрытое наблюдение: его отличие

Оно отличается от традиционной «взрослой» системы только размерами видеокамер, поэтому монтаж его производят немного по-другому.

Установка оборудования

Если полноразмерные приборы видны всем, то крохотный корпус позволяет спрятать его в любом, самом неожиданном, месте.

Где приборы устанавливать не рекомендуют?

Для миниатюрного устройства контроля не подойдут следующие места:

напротив любого источника освещения (лампы, даже дневной, торшера, окна);

в затемненном месте, так как качество картинки будет не самым лучшим;

по соседству с электропреобразователями (инверторами);

вблизи микроволновых печей.

Если проигнорировать эти рекомендации, то камера не сможет гарантировать качественное изображение. Самое худшее развитие событий — выход мини-прибора из строя.

Где лучше монтировать скрытые камеры?

Чаще такие мини-камеры устанавливают в:

мебели, декоративных элементах;

книги, стоящие на полках, в стеллажах;

стыки потолков со стенами;

дверные, оконные коробки, глазки входных дверей;

компьютеры (например, в динамики);

детские игрушки: в мягкие, в игрушечные автомобили, самолеты и т. п.;

лампочки, люстры, выключатели;

цветочные горшки.

Лучшее место для микрокамеры то, где ее присутствие сложнее всего заподозрить. По этой причине не рекомендуют использовать «избитые», знакомые по фильмам, варианты. Выключатели, различная техника или датчики — лучшие друзья шпионского оборудования.

Миниатюрные приборы качеством съемки не уступают своим большим «коллегам». Маленькие объективы могут быть направленными или широкоугольными. Другие элементы скрытой системы видеонаблюдения ничем не отличаются от той, где используются обычные видеокамеры.

Законность скрытого видеонаблюдения

Такой вид слежения регулируется законодательством. Поэтому ответ на вопрос, насколько законны такие действия, интересует многих.

Если скрытая камера следит за тем, что происходит в доме или квартире, которая принадлежит владельцам, а в объектив не попадает частная жизнь других людей, то такие действия нельзя назвать неправомочными.

Когда незаметное видеонаблюдение предназначается для слежки за нанятыми работниками (строительной бригадой, няней ребенка, уборщицей, горничной, садовником и т. д.), вопрос законности остается открытым, так как это уже называется вмешательством в частную жизнь посторонних людей.

Однако есть кое-какие нюансы (лазейки в законе), которые разрешают (хоть и косвенно) устанавливать оборудование и вести видеосъемку в собственном жилье. Например, если одинокий человек установит камеру, чтобы избежать возможных опасных ситуаций (невыключенный утюг, внезапные проблемы с водопроводом), то претензий не возникнет.

Однако если к нему придут гости, но хозяин «забудет» предупредить их о скрытых камерах, то у правоохранительных органов могут возникнуть вопросы. То же самое произойдет, когда незаконная слежка ведется за посторонними людьми. В случае совершения ими кражи видеоматериалы не будут доказательством. Худший сценарий для владельца системы скрытого видеонаблюдения — встречный иск, предъявленный из-за вторжения в личную жизнь «преступника-жертвы».

Перед тем как обдумывать идею «скрытое видеонаблюдение для дома своими руками», лучше узнать некоторые «занимательные» цифры. Штраф за использование незаконного оборудования может составить 200 тысяч рублей. Альтернатива — лишение свободы, максимальный срок — 4 года.

Плюсы и минусы оборудования

Несмотря ни на что скрытое видеонаблюдение с каждым годом становится все более популярным. Такие системы можно встретить везде: как в общественных местах, так и в частных владениях. Однако любая система безопасности несовершенна. Ей присущи определенные достоинства, но есть и некоторые недостатки.

Преимущество шпионского оборудования

К плюсам использования скрытых камер можно отнести:

отсутствие риска порчи его посторонними: обнаружить камеры не так просто, как обычные объективы;

неосведомленность преступника, посягнувшего на частную собственность, она дает возможность быстрой его поимки;

шанс охватить все зоны помещения так, что никто не будет догадываться о точном расположении следящего оборудования;

отсутствие негативных эмоций окружающих из-за недоступности камер для глаз.

Еще одно преимущество — возможность звукового сопровождения, если рядом расположить микрофон.

Недостатки скрытого видеонаблюдения

Использование его имеет свои минусы, которые могут показаться существенными. К ним относятся:

большие расходы на его установку, если сравнивать невидимое слежение с монтажом обычной системы;

скрытое видеонаблюдение для дома своими руками — операция более требовательная, поэтому отнимет больше времени;

замена или техническое обслуживание будет обходиться дороже, работы тоже предстоят серьезные;

качество изображения скрытого мини-прибора хуже, чем аналоговых приборов и ip камер.

Некоторые трудности при проведении ремонта тоже можно добавить в этот список. Незаконность — еще один повод для размышлений. Однако плюсы все же берут верх над минусами, поэтому данный способ обеспечить безопасность активно используется: как в загородных домах, так и в квартирах.

Выбор мини-камер

Чтобы купить прибор, который будет оптимален для конкретных условий, надо знать характеристики устройства.

Что надо учитывать?

Главными критериями можно назвать несколько характеристик.

Размер камеры. Он зависит только от места монтажа, от специфики съемки. Качество записи. Если планируется установить скрытое видеонаблюдение для дома своими руками, то эта характеристика не так важна. Угол обзора и возможность съемки в темноте. В первом случае предпочтителен широкоугольный прибор, который в единственном экземпляре способен заменить несколько узконаправленных. Возможность удаленного доступа. Это качество важно, если владельцу необходим контроль происходящего в режиме реального времени, однако такая функция есть не у всех беспроводных приборов. Цветность. Камера с простой черно-белой картинкой дешевле, к тому же при низкой степени освещенности изображение будет лучше. Цветная передача даст больше информации, но заплатить за нее придется дороже.

Важными факторами является датчик движения, емкость встроенной памяти, защита устройства. Цена прибора зависит от количества и качества функций, а также от бренда.

Тип связи

На стоимость моделей видеокамер влияет тип подключения устройства. Они бывают проводными или беспроводными.

Проводные скрытые камеры обещают дополнительные проблемы: спрятать провода бывает очень сложно. Однако их плюс — постоянное наличие связи, его лишены автономные «соперники». Беспроводные миниатюрные приборы значительно упрощают монтаж, так как они не нуждаются в серьезной маскировке. В этом случае проблема в другом — в сроке работы в автономном режиме. Некоторые модели оснащаются мощным блоком питания, но цена их довольно высока.

Для передачи данных с беспроводных устройств обязательно требуется GSM связь или Wi-Fi. Если передача идет через проводной интернет, то на скорость и качество сигнала будут влиять препятствия: например, бетонные стены. Более доступна сотовая связь — как минимум 3G.

Вид камер

Приборы для скрытой видеосъемки бывают аналоговыми и цифровыми.

Аналоговые камеры. Они стоят дешевле. Они гарантируют стандартную картинку средней четкости в невысоком разрешении. Этого вполне достаточно, чтобы контролировать происходящее внутри дома, если учесть все требования к размещению устройств. Цифровые видеокамеры можно назвать идеалом. Они обещают высокое качество картинки. Однако за совершенство придется платить: цена таких устройств гораздо выше.

На стоимость влияют характеристики объектива — дальность съемки, угол обзора. Чем качественнее прибор, тем дороже он обойдется.

Скрытое видеонаблюдение для дома своими руками

В такие системы входят мини-камеры, видеорегистратор (DVR), накопитель (жесткий диск) для хранения информации, а также кабели для данных и питания, смартфон, компьютер или телевизор.

Использование комплектующих компьютера

Самым простейшим видеонаблюдением сможет стать система с купленной отдельно веб-камерой, предназначенной для компьютера или ноутбука. В этом случае останется найти USB кабель-удлинитель, спрятать видеокамеру в выбранном месте, соединить ее с «большим братом», а на компьютер установить одну из многочисленных программ для детекции движения и записи сигнала: например, iSpy, Ivideon, WebcamXP.

Такая простая система подойдет для контроля происходящего в одной комнате. Правда, в этом случае придется как-то замаскировать и кабели. Еще один минус — необходимость круглосуточной работы компьютерной техники. Невозможность слежения в темное время суток — последний, самый серьезный недостаток такого видеонаблюдения.

Полноценная система для слежения

Если выбирают такой комплекс оборудования, то сначала занимаются планированием, ищут ответы на ряд вопросов.

Место для видеорегистратора, который будет записывать сигнал, а затем транслировать его на смартфон или компьютер. Для этого оборудования нужно найти идеальное место — сухое и скрытое от глаз потенциальных злоумышленников. Количество видеокамер и траектория для них. В этом случае придется заранее рассмотреть возможные места для шпионского оборудования, выбрать оптимальные (узконаправленные или широкоугольные) объективы. Учесть нужно и расстояние, так как провода будет необходимо укладывать незаметно, вдоль стен, внутри. Способ удаленного доступа к DVR через интернет. Идеальный вариант — высокоскоростной доступ по оптоволокну или по ADSL, со статичным IP-адресом. Лучше всего будет роутер, подключенный к интернету и имеющий свободное LAN- гнездо.

При выборе места для монтажа лучше расчертить план всех помещений, в которых будет устанавливаться оборудование. Зону просмотра не должны загораживать ни предметы интерьера, ни стены, ни комнатные растения.

Необходимость вывода картинки на телевизор — последняя тема для размышлений. Если он нужен, то обязательна покупка HDMI-кабеля, а значит, его длину придется вымерять заранее. Возможной альтернативой станет беспроводная мышь. Она даст шанс управлять видеорегистратором.

Прокладка кабелей и установка камер

Поскольку наблюдение скрытое, все провода обязательно прячут. Самый трудоемкий способ — штробление стен. Если в комнате есть натяжные либо подвесные потолки, то шлейфы располагают в этом закрытом пространстве. Кабели видеосистемы должны находиться от электролиний как минимум на расстоянии 300 мм.

Монтаж камер зависит от мест, выбранных для них. В стенах и потолках делают отверстия, оборудование фиксируют с помощью строительных смесей. Если видеокамеру помещают в мебель, то следят, чтобы ее объектив не был направлен на источник света, но в тоже время не находился глубоко в тени.

Что придется приобретать?

Скрытое видеонаблюдение для дома своими руками — операция, которая может потребовать:

коробов для прокладки кабелей;

адаптера Wi-Fi для связи роутера и DVR, либо витой пары (LAN­­-кабеля).

Для перестраховки необходим источник бесперебойного питания (ИБП), который позволит сохранить данные на случай непредвиденного отключения электричества, так как камеры — приборы, чувствительно реагирующие на скачки напряжения. Не обойтись и без других элементов.

Видеорегистратор. Главные требования к этому оборудованию — наличие высокоскоростного LAN, высокое разрешение (как минимум FullHD), которое позволит получить четкую картинку. Достаточное количество портов тоже приветствуется. Жесткий диск. В этом случае надо ориентироваться на такие цифры: HDD-накопитель, имеющий емкость 1 Тб, сможет сохранить данные за 25 дней, если они записаны двумя камерами среднего разрешения (720p). Обязательна покупка модели, предназначенной для ноутбуков (2,5 дюйма).

Камера с хорошей чувствительностью и разрешением обязательна, если планируется сделать скрытое видеонаблюдение для дома своими руками. Поскольку они из-за миниатюрных размеров не содержат ИК подсветку, разрешение и чувствительность оборудования для записи в темное время суток крайне важные характеристики. В качестве примера можно привести прибор с матрицей Sony. Его минимальное разрешение должно быть 2 Мп. Совсем крошечные модели хорошего результата не гарантируют.

Трансляция на телефон, ПК

После того как сигнал попадает в DVR, он записывается на жесткий диск. Видеорегистратор может передавать сигнал другим потребителям. Самый простой вариант соединения с ПК или ноутбуком — LAN-кабель.

Однако гораздо удобнее его подключить к роутеру, который способен предавать данные по сетевому кабелю либо по Wi-Fi. В этом случае его может получить любое устройство. Чтобы осуществить это, регистратору задают постоянный (статический) IP-адрес. Главное условие для этой операции — совпадение подсети.

Чтобы иметь доступ к регистратору, устанавливают специальную (бесплатную, платную) программу, входящую в категорию Camera Management System (CMS). Эти приложения универсальны, поэтому могут работать с любой моделью видеорегистратора.

Передача через интернет

Этот вариант — самый простой, поэтому он идеален для тех, кто сталкивается с такими системами впервые. В этом случае компьютер и DVR сначала настраивают. С этой операцией можно справиться самостоятельно или позвать на помощь представителя провайдера, который должен предоставить статический IP адрес.

Но такую услугу оказывают не все поставщики: например, мобильные операторы статические адреса дают неохотно. В этом случае единственный выход — подключение к облачному сервису. Домашнее устройство получает сигнал от сервера-«облака», которые берет данные от системы видеонаблюдения. Такую схему чаще используют для наблюдения за загородным участком, дачей и т. п.

Минус удаленного подключения к видеонаблюдению — серьезный расход трафика. Если провайдер тарифицирует его (особенно исходящий), то лучше заранее подсчитать объем информации, которая будет передаваться. Благодаря этой операции можно понять, целесообразен ли этот способ трансляции.

Скрытое видеонаблюдение для дома своими руками — операция возможная, но перед тем как на нее решиться, все-таки лучше хорошо подумать. Возможные последствия этих действий предугадать трудно. Установка такого оборудования без предупреждающих знаков признана противозаконной, поэтому она влечет административную либо уголовную ответственность. Если владельцы камер готовы проинформировать гостей о присутствии шпионского оборудования, то смысл в нем и его маскировке попросту пропадает.

В заключение темы видео о видеокамере: