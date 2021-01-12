Постоянное развитие и совершенствование различных технологий приводит к тому, что жизнь людей становится все более комфортной и безопасной. Домофон — одно из таких полезных изобретений, позволяющих узнавать, кто пришел с визитом, и без промедления и путешествий открывать входную дверь (калитку), если гостей ждут. На смену обычному, относительно простому устройству все чаще приходит максимально удобная конструкция — видеодомофон. Данный прибор с «телевизором» дает возможность быстро идентифицировать посетителей, причем как в дневное, так и в ночное время. Но на этом его функции не ограничиваются: «видеотелефон» не только организует связь, но и способен делать фотографии, аудио-, видеозапись. Все данные сохраняются в памяти устройства. Ассортимент приборов позволяет выбрать и купить самую подходящую модель, а установить ее можно самостоятельно. Каждый производитель прилагает к изделию инструкцию, поэтому владельцы смогут узнать, как подключить видеодомофон.

Видеодомофон и его возможности

В частных домах и квартирах законное место для видеодомофона то же, что у его простейшего, «незрячего родственника». Внутренняя часть с монитором устанавливается на стену коридора около входных дверей, внешний блок системы располагается либо с другой стороны двери, либо на деревянных воротах. Есть возможность обеспечить максимальный комфорт для визитеров и хозяев: это две «ответные части» — вызывные панели около входа и калитки.

Разные виды устройств сильно отличаются внешне, но функциональные возможности и схема их подключения практически одинаковы. Современные устройства получают все больше дополнительных опций, но самые «всемогущие» из них значительно дороже простых моделей. К базовым функциям видеодомофонов относится:

работа в режиме видеокамеры;

аудиосвязь между основным блоком и модулем вызова;

отображение обстановки около входной двери на мониторе (телевизоре);

дистанционное управление, открывание двери с помощью запрограммированных ключей.

Преимущество «зрячей» системы очевидно: как уже было отмечено, оборудование может осуществлять видео- и аудиозапись, делать фотографии. Эти функции помогут в опознании, если потребуется идентифицировать нарушителя, который пытался проникнуть в дом в отсутствие жильцов.

Модели, имеющие функцию автоответчика, максимально удобны, потому что они помогают узнать о цели визита гостей, если хозяев не было дома. Некоторые видеодомофоны можно использовать в охранных системах, соединив оборудование с датчиками охраны. Например, при проникновении на придомовую территорию после срабатывания тревожного сигнала автоматически включится аудио- и видеозапись, показывающая, что происходит около входной двери. Современные, «умные» устройства способны предавать сигнал по Wi-Fi, по сетям мобильных операторов. С помощью смартфона или планшета можно организовать управление замком входной двери.

При выборе типа видеодомофона нередко учитывают возможность провести проводку. Если ремонт уже был закончен, а на пути к панели вызова находится асфальт, бетонное покрытие или уложена плитка, то чаще приобретают беспроводные модели. В этом случае перед покупкой такого устройства надо учесть, что данный прибор потребует регулярной подзарядки аккумуляторов, особенно в холодное время. Оптимальный вариант — использование запасного комплекта элементов.

Что входит в состав оборудования?

Перед тем как подключить видеодомофон, надо приобрести комплект оборудования, поэтому надо узнать, что входит в такую систему. Вместе с видеомагнитофоном будущий владелец получит ряд дополнительных устройств. Помимо монитора в список входит:

контроллер со считывателем — в отдельном корпусе, или интегрированный;

замок с контроллером — электромеханический или электромагнитный;

панель вызова — общеподъездная либо индивидуальная;

видеокамера — выносная, или уже встроенная в прибор;

блок питания, комплект электронных ключей.

Потребуются провода для подключения устройств. На выбор комплекта влияет несколько факторов — особенности конкретного дома (квартиры), задачи, которые будут возложены на систему.

Вызывная панель

Это элемент — сложное устройство. В это состав входит электронная плата, корпус, кнопка вызова, микрофон и громкоговоритель. В панель вызова могут быть встроена видеокамера и считыватель электронных ключей. Наличие последнего элемента — удар по безопасности квартиры или дома, так как злоумышленник может украсть ключ, или сделать его дубликат.

Система, в которой не предусмотрен считыватель, не имеет такого недостатка, но в этом случае свой минус тоже есть: если хозяин оставил ключ дома, то в жилье без помощи членов семьи он попасть не сможет. Поэтому модели со считывателем обычно устанавливают владельцы квартир в многоэтажных домах, где всегда есть шанс дозвониться до соседей.

У хозяев оборудования есть возможность сделать видеодомофон максимально удобным. Для комфорта эксплуатации для одного монитора устанавливают сразу несколько вызывных панелей. Например, на входе в подъезд и около входной двери в квартиру. Общеподъездные модели традиционно оборудуют клавиатурой, позволяющей дозвониться в любую квартиру.

Есть одна рекомендация, которой лучше следовать: оптимальный вариант — монитор и панель вызова одной фирмы-производителя. В этом случае работа упрощается: «родные» устройства подключаются по одной схеме, а сигналы согласованы по всем параметрам: по амплитуде, частоте, разрешению и форме. Например, видеокамера обязана соответствовать монитору главного блока.

Малый диаметр экрана и высокое разрешение видеоглазка — «тандем», который не позволит хорошо рассмотреть визитеров. И наоборот: камера с недостаточным разрешением станет причиной растянутого изображения на большом мониторе. Если принято решение собрать систему из моделей разных изготовителей, то сначала надо уточнить, совместимы ли они.

Соединительные провода

Проводка необходима для подачи электропитания на замок, для подключения панели вызова к видеодомофону, чтобы была возможность передавать изображение и аудиосигнал. Чтобы снизить уровень помех, советуют использовать изделия в экранирующей оплетке, причем они рекомендуются для любого вида видеодомофонов: как для цифровых, так и для аналоговых систем.

Виды изделий

Чаще используются несколько разновидностей кабелей.

Коаксиальные кабели РК-75, или их аналоги. Четырехпроводная схема потребует прокладки двух кабелей. Комбинированные изделия КВК, КСПВ. Помимо экранированной жилы в них имеются два дополнительных кабеля, которые предназначаются для передачи аудио- и видеосигнала. Витая пара, которую используют для оборудования, работающего в цифровом формате. Поскольку экранирующая оплетка необходимо, покупают проводники, имеющие маркировку FTP (общий защитный экран).

При выборе соединительных проводов учитывают расстояние между элементами системы. Если дистанция не превышает 60 м, то можно обойтись самыми простыми вариантами. Например, изделием ШВЭП 4 х 0,12. Замок подключают с помощью ШВВП, сечение которого составляет 0,75 мм2. Расстояние свыше 60 мм — причина для выбора других вариантов: в этом случае оптимальны кабели РК-75 или КВК (КСПВ).

Схемы подключения питания

Существует три варианта, но каждый из них не лишен недостатков, поэтому владельцам придется идти на те или иные жертвы.

Шестипроводная схема, при которой запитывание замка идет через панель вызова. Данный способ идеален, если блок питания будет находиться снаружи — в распределительном щитке. Минус варианта — его небезопасность. Соединение всех устройств системы с помощью двух проводов. Питание идет из квартиры через видеодомофон. В этом случае главный недостаток — большой расход материалов, которые потребуются для монтажных работ. Схема «два на два». К блоку питания подсоединяют замок и видеодомофон, к которому подключают внешнюю панель. Плюсов здесь два — минимальный набор материалов и безопасность. Минус — сложность.

Большинство производителей поддерживает стандарт передачи сигналов, каждому проводнику соответствует свой цвет.

Для вызывной панели:

белый — аудио (A);

желтый — видео (V);

зеленый — питание панели вызова (B+);

коричневый — минус или земля (GND).

На видеодомофоне:

белый — аудио;

желтый — видео;

красный — питание;

черный — общий.

Лужение, пайка проводов в этом случае не используется. Для организации любой электролинии выбирают максимально безопасные медные проводники.

Замки

Это специальные устройства, работающие в комплексе с другими элементами системы. Управляют ими либо кнопками, расположенными на центральном блоке, либо с помощью электронных ключей и вызывной панели. Вариантов два — электромеханические и электромагнитные приборы.

Электромеханические устройства внешне похожи на обычные замки, однако в них встроена электромагнитная катушка. В обычном режиме прибор открывается после получения команды контроллера. Если происходит отключение электроэнергии, то дверь открывают обычным ключом. Электромагнитные замки состоят из катушки и ответной части. Это металлическая пластина, благодаря которой дверь «притягивается» к косяку. Когда контроллер отключает питание, магнит прекращает работу — дверь открывается. Эти конструкции потребуют добавить в список дополнительный элемент — доводчик двери. Он гарантирует ее «неизбежное», плавное закрытие.

Вторая разновидность замков — более подходящий элемент для установки на дверях подъездов. В частных домах для удобства и безопасности хозяев приобретают дополнительные устройства: либо устанавливают механический замок, либо добавляют резервный блок питания — ИБП.

Видеокамера

Приборы, встроенные в панель вызова, имеют достаточные углы обзора для идентификации людей, стоящих около двери: до 120° в горизонтальной, и до 90° в вертикальной плоскости. Такие источники надежно защищены от вандалов, однако их легко закрыть пальцем или другим предметом. По этой причине помимо интегрированного прибора рекомендуют установить отдельную, выносную видеокамеру. Дополнительный элемент устанавливают на высоте, которая недосягаема для злоумышленников.

Какую модель выбрать, решают хозяева. Это зависит от условий эксплуатации, от требований к оборудованию. Если важна безопасность входных дверей и участка в вечернее или ночное время, а осветительные приборы не позволяют получить четкую картинку, то лучше приобрести черно-белый вариант, требующий подсветки только в полной темноте. Когда освещенность участка организована качественно, есть смысл купить цветную модель. В этом случае будет возможность оценить все детали происходящего. Разница в цене цветных и монохромных видеокамер не очень существенна.

Монитор (внутренний блок)

Это центральный прибор системы: в одном корпусе с монитором находится плата управления. Нередко сюда же встраивают громкоговоритель и микрофон, к нему подключается телефонная трубка, которую постепенно вытесняет кнопка громкой связи. Ассортимент этого вида оборудования достаточно широк, поэтому выбор зависит только от требуемого функционала. Минимальная диагональ экрана составляет 3 дюйма, однако оптимальным вариантом считают модели, имеющие не менее 8-10 дюймов. Некоторые мониторы дают возможность подключить к системе телевизор. Цветные устройства в этом случае фавориты: доля черно-белых приборов на рынке сокращается с каждым годом.

Блоки питания: основной, резервный

Это элемент, который может быть встроен в монитор. Иногда их изготавливают в отдельном корпусе. Большая часть устройств требует напряжения от 12 до 24 В. Для частей систем, расположенных на открытом пространстве, безопасными считают преобразователи, работающие с напряжением до 36 В. Чтобы предотвратить любые форс-мажорные обстоятельства, одновременно с покупкой остального видеооборудования рекомендуют приобрести резервное устройство, работающее от аккумуляторов, — источник бесперебойного питания.

Контроллер со считывателем

Этот элемент выполняет не менее важную функцию: он управляет замками дверей. Контроллеры встраивают в вызывную панель или замок. Есть устройства, помещенные в отдельный корпус. Если у хозяев уже есть ключи (например, от другого дома, квартиры), то идеальный вариант — приобретение оборудования, совместимого с ними. В этом случае ключ доступа станет «универсальным».

Как подключить видеодомофон?

Работа покажется несложной, если у мастера уже есть опыт обустройства каких-либо электрических коммуникаций. В этом случае работу можно провести самостоятельно. Перед тем как подключить видеодомофон, необходимо тщательно изучить инструкцию производителя.

Все рекомендации надо строго соблюдать, в противном случае можно получить «сюрпризы» — искажение звука и изображения, или полное их отсутствие. Худшие последствия — выход из строя монитора и камеры панели вызова. Цифровые видеодомофоны, в отличие от аналоговых устройств, имеют защиту от подобных ошибок, но любых оплошностей все же лучше избегать.

Располагают элементы по собственному усмотрению. Например, блоки питания ставят там, где максимально удобно хозяевам: без удлинителей или с ними. Перед началом монтажных работ определяют оптимальные места для установки частей оборудования. Затем приступают к основной работе.

Прокладка кабеля

Кабель нарезают на куски, учитывая то, что надо оставить дополнительные участки для максимально удобного соединения (150-200 мм).

В местах, предназначенных для монтажа внутри дома, удаляют отделочные материалы, затем проделывают штробы для укладки кабеля. Чтобы обеспечить необходимую защиту, кабели укладывают в гофрированные трубы, которые облегчат работы, если проводку придется заменить.

Если в зоне работы находятся какие-либо металлические конструкции, то защита проводки кабель-каналом или пластиковой трубой превращается в обязательный этап. Железные ворота являются противопоказанием для монтажа панели. Линию домофона обязательно помещают в отдельный канал, сделанный из ПНД труб: армированных или неармированных.

Второй вариант — двухстенные гофрированные трубы. Эти изделия имеют внешнюю (ПНД) и внутреннюю (ПВД) оболочку. Прокладку любых футляров делают на глубине как минимум 700 мм. Близкое «соседство» или пересечение с другими коммуникациями запрещено.

Монтаж оборудования

Сначала врезают замок. Эту часть работы можно сделать самостоятельно, однако приглашение мастера ускорит процесс.

Второй шаг — размещение источников питания. Отдельный трансформатор для соединения с панелью вызова и подключения внешних камер устанавливают в зависимости от здания. Как правило, внутри дома для этого находят место, защищенное от влаги, потом монтируют короб с закрывающейся дверцей. В многоквартирном здании блок устанавливают в подъездный щиток. Подготавливают места для элементов системы. При врезном способе установки в стенах, дверной коробке выбивают или вырезают отверстия, соответствующие размерам корпуса устройств. Если используется накладной монтаж, то отмечают точки для крепежных элементов, затем сверлят отверстия, но на этом этапе приборы еще не монтируют и не подключают.

После завершения подготовки все устройства по очереди соединяют в цепь, затем фиксируют приборы на «законных» местах. Завершение операции — закапывание траншеи, заделывание штроб гипсовой штукатуркой или цементным раствором, восстановление отделки. Последний этап — проверка работоспособности видеодомофона.

Настройка оборудования

Вопрос о том, как подключить видеодомофон, не единственный. Если все элементы функционируют нормально, то следующим шагом становится настройка системы. В отличие от схем подключения и маркировки проводников, здесь стандартов не существует. Программное обеспечение сильно отличается не только у всех производителей. Свои опции предусмотрены для разных моделей одной фирмы. Однако существует несколько функций, без которых не обходится ни один видеодомофон. Среди них:

настройка даты и времени;

установка языка интерфейса;

изменение качества изображения и видео;

установка режима ожидания перед началом записи;

настройка оптимизации свободного места модуля памяти.

Режим ожидания дает возможность установки паузы между вызовом и началом записи. Оптимизация памяти заключается в определении тех критериев, в соответствии с которыми будут автоматически удаляться старые данные.

Цены на различные видеодомофоны можно узнать тут:

Операцию трудно назвать сверхсложной, так как подключить видеодомофон под силу практически любому мастеру, имеющему необходимые навыки, знающему правила подключения электроприборов. Но чтобы познакомиться с работой, увидеть со стороны, как нужно действовать в «домофонном» случае, лучше посмотреть наглядное и максимально подробное пособие. Например, много хороших отзывов заслужило следующее видео: