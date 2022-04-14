Чтобы увеличить полезную площадь дома, многие хозяева решают добавить к зданию дополнительный архитектурный элемент — веранду. Это помещение универсальное, оно может превратиться в тамбур, зимний сад, в столовую или летнюю кухню, в спальню, кабинет и т. д. В любом из случаев новая комната нуждается в надежной защите от непогоды. Одно из возможных решений задачи — застекленная веранда. Она дает возможность любоваться окружающим пейзажем без каких-либо помех, но не испытывать на себе все капризы природы. Первым делом владельцы нового строения должны выбрать оптимальный вид остекления, поэтому им предстоит познакомиться со всеми потенциальными вариантами оформления веранды.

Остекление: главные требования к системам

При установке окон главного внимания заслуживает выход из помещения, поскольку именно от него зависит благополучие пристройки, самого дома и его хозяев. Поэтому остекленный выход обязан быть:

безопасным: идеальный материал, который предотвратит травмы, — стекло-триплекс;

энергоэффективным, если помещение утеплено и отапливается;

широким и удобным — без проблем открываться.

Последнее, но самое важное качество — взломостойкость выхода, через который в здание в большинстве случаев и попадают воры. Чтобы предотвратить опасную ситуацию, эту часть конструкции требуется максимально защитить и усилить.

Варианты остекления веранды

Прежде чем начинать готовиться к строительству хозяевам нужно решить, какая конструкция для них выглядит наиболее привлекательно. На выбор предлагается несколько решений. Частичное остекление обещает более простой монтаж, так как стеклопакетов потребуется меньше. Сплошное или полное остекление предполагает, что прозрачными будут все три стены.

Пристройки с частичным (зональным) остеклением

В таких пристройках прозрачной может быть только одна стена, остальные делают глухими. Более простой вариант: в обычные, глухие стены устанавливают стандартные (небольшие) окна. Зональное оформление — решение менее затратное, если сравнивать его с панорамным остеклением. Однако в данном случае крайне важен грамотный проект, чтобы не столкнуться в будущем с недостаточной освещенностью в помещении.

Преимущества частичного остекления — практичность, сравнительная легкость замены стеклопакетов. Ухаживать за окнами стандартных размеров значительно проще, ремонт их монтаж новых изделий также не вызовет проблем, поскольку стекла для таких окон предлагает большинство компаний. К минусам такого оформления можно отнести обычную, не самую выразительную «внешность» частично застекленной веранды и не лучший обзор — с препятствиями-простенками.

Помещения с панорамным остеклением

Данные сплошные конструкции сейчас привлекают все больше новых «сторонников». Веранда с панорамным остеклением, с огромными окнами от пола до потолка смотрится очень необычно, даже роскошно. Полностью прозрачная комната создает эффект полного единения с природой. Это решение очень популярно, и неспроста: такие окна гарантируют максимальную освещенность, зрительно расширяют границы помещения. Другие преимущества этого варианта остекления веранды:

энергоэффективность;

уют, комфорт и защищенность от погоды;

возможность выбора и монтажа разных видов стекол.

Недостатки у панорамного остекления также есть. Это цена стеклопакетов и стоимость их установки. Таким окнам требуется регулярный уход, который усложняется из-за их больших размеров. Если окна выходят на южную сторону, то людям, находящимся в помещении, грозит перегрев. Этот минус все же относителен: чтобы предотвратить такие ЧП, лучше сразу приобрести и установить защищенные стеклопакеты, например, тонированные изделия.

Безрамное остекление веранды

Это тоже разновидность панорамного остекления, но безрамное оформление лучше рассмотреть отдельно, поскольку отличия от обычного варианта довольно существенны. Данная технология пришла к нам из Финляндии. Особенность этого варианта — отсутствие стоек и оконных рам.

Безрамное остекление предполагает создание сплошной стеклянной поверхности от пола до потолка, без участия других материалов. Фиксируется такая система с помощью направляющих профилей — верхнего и нижнего. В этом случае створки или сдвигаются в сторону (или в стороны), или собираются гармошкой.

Главный недостаток безрамного остекления — невозможность обеспечить хотя бы минимальную теплоизоляцию помещения. Поэтому данный вариант подходит только для неотапливаемых, холодных веранд, которые активно эксплуатируют в летнее время. Другие претензии к системам без рам — сложность работы и стоимость монтажа.

Веранды, имеющие прозрачную крышу

Этот вид остекления называют кровельным. Как правило, такие стеклянные элементы — эффектное дополнение для веранды с панорамным остеклением в частном доме. Основой стеклянной крыши является деревянный или металлический каркас, собранный из профилей.

Роль прозрачного элемента в конструкции может исполнить прочное одинарное стекло (триплекс) или однокамерный стеклопакет (также из триплекса). Первые, как правило, выбирают для холодных веранд, вторые — для утепленных, отапливаемых помещений. Достоинства этого вида остекления:

несомненная эстетическая привлекательность полностью стеклянного помещения;

теплопроводность, которая позволяет прогреть комнату без обогревательных приборов;

отличная освещенность, предполагающая серьезную экономию на искусственном освещении.

Но и у новомодной, тотально прозрачной конструкции есть минусы. Правда, с ними можно бороться. К недостаткам систем с такими крышами можно отнести:

жару в помещении летом, она потребует «деятельного участия» климатической техники;

потенциальное выгорание мебели, от которого сможет защитить тонирование стекол пленкой;

привлекательность прозрачной поверхности для пернатых «друзей»: от «живой напасти» крышу застекленной веранды спасет отпугиватель птиц.

Относительная сложность ухода за прозрачной крышей — еще одна потенциальная проблема. Однако «красота требует жертв», к тому же любой элемент из стекла требует регулярного мытья. Программа–минимум — уборка раз в год, но лучший вариант — дважды. Стеклянная крыша — максимально сложная система, поэтому и проектированием, и ее монтажом занимаются представители специализированных компаний. Стоимость установки таких конструкций высока.

Системы по типу открывания створок

Остекленная веранда — помещение, которое должно открываться на улицу. Поэтому ее владельцам предстоит найти самое подходящее и удобное решение. Самым распространенным способом открывания створок остается раздвижной, потому что он дает возможность экономии пространства в помещении и вне его. Этот вариант всем известен, так как применяются в шкафах-купе.

Распашная конструкция — традиционное решение, которое до сих пор не теряет своей актуальности. Следующие востребованные системы — «гармошки». Такие створки складываются (внутри помещения, снаружи или посередине), плавно перемещаясь с краю проема, оставляя его полностью открытым. Эти конструкции универсальны: они хороши как для больших, так и для скромных помещений.

Теплое или холодное остекление

Прежде чем выбирать оптимальный способ оформления пристройки, ее хозяевам необходимо рассмотреть варианты остекления веранды на даче и в частном доме.

Холодное остекление

Так называют остекление алюминиевыми окнами. Данные конструкции предназначены для помещений, которые не отапливаются. В этом случае разница температур на улице и в комнате будет составлять 7-10°. Эта решение для веранд, которые не используются в качестве жилых помещений в зимний период. Плюсы холодного остекления — небольшой вес алюминиевых изделий, длительный срок службы, простой монтаж и такой же уход. Чаще для него выбирают раздвижные системы.

Теплое остекление

Для него используют стеклопакеты с профилями из ПВХ или металлопластика. Для них характерны отличные теплоизоляционные свойства. Данные конструкции подходят для отапливаемых помещений. Преимущества теплого остекления — хорошая звуко- и теплоизоляция, долговечность, возможность добавить в конструкцию противомоскитную сетку. Потенциальные варианты окон для полностью благоустроенных веранд — глухие (или неоткрывающиеся) стеклопакеты или распашные системы.

Выбор конструкции окон, материала рам

У любого из кандидатов есть как достоинства, так и недостатки, поэтому для каждой семьи оптимальным будет свой вариант.

Деревянные изделия

Сейчас эти конструкции мало напоминают советские изделия, которые перекашивались, разбухали от влаги или, наоборот, рассыхались. Для изготовления деревянного профиля склеивают несколько ламелей, древесину обрабатывают пропитками от влаги и насекомых, затем защищают специальным лаком. Единственный недостаток таких красивых, максимально надежных, буквально «образцовых» стеклопакетов — их цена.

Металлопластиковые конструкции

Эти системы состоят из ПВХ-профилей, которые усилены металлическим каркасом. Для укрепления оконных конструкций используют два варианта: или армирование, или металлический (стальной) вкладыш с антикоррозионным покрытием. Каркас может быть замкнутым либо незамкнутым.

Металлопластиковым окнам не страшны сильные перепады температур, частое открывание створок, удары и попытки взлома. Относительный недостаток — их вес. В старых зданиях перед монтажом таких стеклопакетов обязательно усиливают оконные проемы (балконные парапеты).

Пластиковые системы

Это самые простые конструкции, которые не имеют никакого усиления. По этой причине даже очень качественные изделия из поливинилхлорида могут деформироваться из-за резких колебаний температуры, из-за регулярного воздействия ультрафиолета. При очень интенсивной эксплуатации пластиковых окон могут возникнуть проблемы с открыванием/закрыванием створок.

Преимущество изделий из пластика — их невысокая цена: они дешевле, чем их усиленные, армированные «соперники». Как и металлопластиковые системы, цельные поливинилхлоридные стеклопакеты гарантируют защиту тепла в помещении. Эти окна имеют небольшой вес, поэтому их можно устанавливать в зданиях с не очень надежными стенами.

Алюминиевые окна

Такие стеклопакеты имеют отличные характеристики, поэтому их устанавливают на производственных, коммерческих и муниципальных объектах. В последнее время алюминиевые системы все чаще выбирают для остекления жилых помещений. Их преимущества:

пожаробезопасность;

легкость, но прочность и жестокость;

долговечность, невосприимчивость к химическим соединениям;

гибкость, дающая возможность изготавливать конструкции оригинальных форм.

К минусам этих металлических окон можно «отправить» высокую теплопроводность, а также несовместимость с некоторыми стилями. Алюминиевые системы отлично вписываются в современный дизайн, но не лучшим образом сочетаются с классикой. Из-за высокой цены таких стеклопакетов их производством занимается ограниченное число компаний.

Стальные системы

Такие окна считают элитными. Их каркас изготавливают из нержавеющей стали. Окна могут быть одинарными, двойными или тройными, толщина стекла — от 2 мм. У покупателей есть возможность выбрать зеркальное, ламинированное, матовое или тонированное остекление, приобрести «теплые окна» с термоизоляционной вставкой.

Преимущества стальных конструкций:

«равнодушие» к влаге, перепадам температур и УФ-излучению;

меньшая теплопроводность (в сравнении с алюминием);

прочность, максимальная жесткость;

стойкость к атмосферным явлениям;

отличная тепло- и звукоизоляция;

простой монтаж, такой же уход;

долговечность (более 50 лет);

защита от ветра и пыли;

энергоэффективность.

Их недостатки — высокая цена и немалый вес, требующий очень надежных стен, или качественного укрепления проемов.

Альтернативные варианты, заслуживающие внимания

Традиционные окна не единственные конструкции, которые способны защитить и преобразить веранду. Поэтому тем, кто ищет «свой вариант», не помешает познакомиться и с другими потенциальными претендентами.

Мягкие, или гибкие окна

Эта необычная разновидность остекления появилась относительно недавно, но уже стала довольно популярной. Мягкие окна изготавливают:

из ПВХ пленки, ее толщина — 500-2000 микрон;

из полиуретановой пленки толщиной 500-700 микрон.

Такие листы (полотна) или сшивают, или сваривают. В роли канта мягких изделий выступает полиэстеровая ткань (Оксфорд, пошив) или ПВХ материал (сварка). Для фиксации гибких «конструкций» используют металлические скобы, люверсы, магниты, ремни-подвязки, ручные либо электрические роликовые механизмы и т. д.

Все материалы, которые используют при производстве мягких окон, максимально прочны: они не повреждаются при скручивании изделий в рулон. Такой вид остекления очень практичен. В зимнее время года полотна служат защитой от ветра, холода и осадков. Летом их скатывают, превращая помещение в открытую веранду «легким движением руки».

Остекление с помощью сотового или монолитного поликарбоната

Первый способ «имеет право на жизнь», однако у него есть серьезные недостатки:

такое «стекло» не совсем (или «совсем не») прозрачно;

вид помещения, оформленного с помощью сотового поликарбоната, все же оставляет желать лучшего.

По этой причине данное решение лучше рассматривать как один из вариантов остекления веранды на даче. Сотовый материал гарантирует достаточную теплоизоляцию комнаты даже зимой. Он сможет стать защитой для дачной пристройки, которую хозяева покидают до весны.

Оформление веранды монолитным поликарбонатом — вариант, который вполне подходит и для остекления пристроек частных домов. Эта разновидность полимерного материала более прочна, прозрачна, поэтому визуально почти не отличается от стекла. Относительный минус такого остекления веранды — более высокая цена монолита, если сравнивать ее со стоимостью сотового материала.

Какой из вариантов предпочесть, зависит от пристройки и участка. Веранда с панорамными окнами — идеал для частного дома, так как необычное помещение можно превратить в обеденную зону, в кабинет, оранжерею, в приятное место встречи членов семьи и их друзей.

Частичное остекление подойдет для дач, для помещений, откуда открывается на самый живописный вид. Теплая веранда, «симпатия» к панорамным окнам и желание любоваться звездным небом — повод для оформления пристройки стеклянной крышей.

В завершение темы «Застекленная веранда» — популярное и познавательное видео: