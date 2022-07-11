Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Загородный участок — шанс создать уютный райский уголок, в котором все будет почти идеально. Как правило, придомовую территорию облагораживают оригинальными строениями: почти везде есть беседки и/или террасы. Веранда станет отличным решением, если владельцы дома ищут возможность увеличить его площадь, придать более эффектный вид и улучшить функциональность главного строения. Такие пристройки к зданию хозяева нередко сооружают самостоятельно. Сначала они выбирают оптимальный вид веранды, пристроенной к дому, а потом знакомятся с этапами ее строительства. Интересных вариантов сравнительно легких конструкций есть несколько. Чтобы найти наилучшее решение, нужно точно определить «обязанности» будущей комнаты, выбрать материалы и место для ее сооружения.

Террасы и веранды: отличия

Иногда эти понятия путают, но на самом деле разница между сооружениями довольно велика.

Веранда

Это полноценная комната, она не дополнение, а продолжение здания. Такой архитектурный элемент может быть частью дома изначально, или его пристраивают позже. В первом случае веранда «делит фундамент» с домом. У данного строения всегда есть крыша и стены.

Веранда, в отличие от террасы, сможет стать:

прихожей;

кабинетом;

летней кухней;

столовой или гостиной;

зимним садом или спортзалом.

Такое помещение находится у дома «по умолчанию». Его особенность — максимум света, поэтому чаще его 2 или 3 стены остеклены: полностью либо частично. Веранда может быть утепленной и отапливаемой. В этом случае комната превращается в полноценные метры, которые можно использовать для проживания и в холодное время года.

Терраса

Это просто настил, площадка, приподнятая над поверхностью земли, располагающаяся на надежном фундаменте. У этой конструкции нет стен. Крышу, установленную на опоры, также делают далеко не всегда. К тому же она может быть временной или частичной защитой настила террасы. Некоторые владельцы вместо кровельного покрытия используют большие уличные зонты, закрывающие только мебель в зоне «пассивного отдыха».

В этом случае для размещения настила есть два варианта: либо терраса к дому, либо площадка, расположенная отдельно от него. Например, на естественной возвышенности. Нередко такие элементы дизайна участка оформляют ограждениями, высокими либо низкими. В удобные большие конструкции нередко встраивают водоем — небольшой бассейн, или оснащают их джакузи.

Отличия строений существенны, однако простой настил может довольно легко превратиться в веранду. Для этого нужно добавить террасе к дому как минимум две стены, а затем их остеклить. Если же площадка находится на расстоянии от дома, то она после таких «доработок» сможет стать беседкой. Большая терраса может занимать очень много пространства. И наоборот, размеры комнаты–пристройки чаще ограничены длиной стены здания.

Рассматривая террасы и веранды, пристроенные к дому, у некоторых хозяев может возникнуть вопрос о том, какое строение лучше. В этом случае победителя нет. Первые предназначены для отдыха на свежем воздухе, для принятия солнечных ванн. Вторые являются защищенными (от жары, ветра, дождя и снега) комнатами, полными света, поэтому сравнивать разные сооружения некорректно.

Какой может быть пристройка: виды веранд

Если хозяев участка интересуют проекты террас, пристроенных к дому, то сначала они должны выбрать наиболее подходящий тип конструкции. Веранды бывают открытыми и закрытыми.

Открытые или полуоткрытые пристройки

Эти архитектурные элементы являются спасением только от солнца, дождя и снега. От ветра и насекомых они не спасут. Сплошные или застекленные стены в них заменяют надежные столбы, поддерживающие крышу. Чаще в роли защиты устанавливают бортики, защищающие хозяев и их гостей от случайного падения. «Приятная» эксплуатация таких веранд возможна только в теплое время года.

Плюсы открытых пристроек:

простота конструкций и их строительства;

скорость возведения навеса на опорах;

небольшие расходы на материалы;

простой уход за строением;

единение с природой.

Однако открытая веранда имеет и существенные недостатки. В первую очередь, к ним относится неполноценность пристройки, поскольку ее нельзя использовать по максимуму в зимний сезон. Кроме того, строительные материалы для открытой комнаты должны быть стойкими к влаге, или надежно защищенными от нее.

Закрытые веранды

Полноценные комнаты со стенами лишены всех недостатков открытых сооружений. После утепления пристроек их можно использовать круглогодично. Данные помещения позволяют провести отопление, установить в них климатическую технику и т. д.

Другие достоинства закрытых веранд:

получение комнаты, которую можно превратить в кухню, столовую, кабинет, хранилище вещей или заготовок;

возможность использовать ее в роли дополнительного жилого помещения.

В список минусов закрытых веранд, пристроенных к дому, идут серьезные расходы, которые несравнимы с затратами на строительство простой открытой пристройки. Если новое помещение будет жилой отапливаемой комнатой, то к имеющимся недостаткам можно добавить низкую энергоэффективность его конструктивных элементов. Это обещает хозяевам дополнительные (и немалые) расходы.

Какую веранду к дому предпочесть: открытую или закрытую? Первое строение можно порекомендовать владельцам дачных участков, так как именно в этом случае подразумевается сезонная эксплуатация новой незащищенной комнаты. Крытую веранду имеет смысл выбрать хозяевам тех загородных коттеджей, которые эксплуатируются весь год.

Тем, кого не очень вдохновляют оба варианта, можно рассмотреть другое решение, которое считается одним из самых практичных. Это нечто среднее между закрытой и открытой верандой — конструкция с легкими раздвижными, складными или съемными стенами. Последние элементы в солнечные дни можно быстро удалить, а в непогоду снова их установить.

Материалы для строительства веранды

Проекты террас, пристроенных к дому, многочисленны, но сначала будущим строителям необходимо выбрать материалы для сооружения конструкции.

Дерево

Древесина по–прежнему занимает лидирующие позиции, если речь идет о самостоятельном возведении разнообразных объектов на участке. Она натуральна, очень привлекательна и тепла. Кроме того, многих привлекает простота обработки пиломатериалов. В минусы дерева идет его натуральность: материал неравнодушен к влаге и привлекает «сонмище врагов».

Кирпич, блоки

К кирпичному или блочному дому можно пристроить веранду из аналогичного материала. Однако для таких заданий подойдет и легкая деревянная конструкция. Возможна и комбинация: пример — веранда с цоколем из кирпича и деревянным каркасом. Минус такого решения — увеличивающийся вес нового строения, поэтому ему потребуется соорудить прочный фундамент.

Поликарбонат

Этот сравнительно новый полимер можно давно стал универсалом, так как его используют не только в роли кровельного материала, но и нередко выбирают на роль стен. Максимально легок, очень прочен и похож на стекло монолитный поликарбонат. Он — идеальный вариант для защиты стен круглых либо полуарочных конструкций. Сотовый ПК более дешев, единственная возможная претензия к нему в роли стенового материала — непрозрачность.

Стекло и удобные альтернативы

Еще один эффектный вариант оформления веранды — панорамное остекление. В этом случае стены собирают из металлопластиковых систем. Такие конструкции пристраивают к кирпичным домам, к зданиям с оштукатуренными стенами, к строениям, отделанным сайдингом и т. д.

Недостатки помещений с панорамным остеклением — высокая цена, невозможность создать застекленную веранду самостоятельно. Для монтажа стен и крыши такой пристройки потребуется помощь специалистов.

Помимо монолитного и сотового поликарбоната конкуренцию тяжелому и хрупкому стеклу составляет новый вид защиты стен и окон — мягкие окна. Это шторы из ПВХ, прозрачные и непрозрачные. Такие рулонные материалы используют при оформлении веранд и беседок. Они легко убираются, гарантируют надежную защиту от пыли, насекомых, осадков и т. д. Еще одно достоинство гибких штор ПВХ в том, что они выгодно отличаются от традиционного стекла ценой.

Материалы для кровли

Что касается кровельного покрытия, то для веранд нередко выбирают тот же материал, которым отделана крыша главного здания. Исключение — тяжелые кандидаты. В этом случае для защиты легкой конструкции выбирают сотовый или литой поликарбонат, либо его профилированную разновидность.

В роли кровельного материала также используют профлист или металлочерепицу, мягкую кровлю или еврошифер (ондулин). Для веранды из кирпича с суперпрочным фундаментом подойдут «тяжеловесы» — цементно-песчаная, керамическая или каменная черепица.

Строительство веранды: важные моменты

После выбора своего варианта веранды переходят к планированию. При выборе параметров конструкции принимают во внимание несколько факторов:

Размер площадки перед домом. Сначала хозяева оценивают, какой участок они смогут безболезненно выделить под пристройку. Ее предназначение. Веранда может быть задумана, как защита входной группы. В этом случае они будет иметь скромные размеры. Полноценное просторное помещение может занимать всю стену, или существенную ее часть. Идеальное сочетание дома и пристройки. Новое сооружение должно не только органично вписаться в окружение, но и подходить по размерам главному зданию. Большой двухэтажный дом вряд ли «потерпит» рядом с собой крохотную веранду. Одноэтажному зданию не «понравится» пристройка такой же ширины.

Последний, но не последний по значимости момент — бюджет, выделенный для строительства веранды.

Фундамент

При возведении веранды на этапе строительства дома основание заливают общее. Если пристройку к зданию сооружают позже, то вариантов есть несколько. Однако один самых популярных видов оснований для относительно легких веранд — столбчатый. Опорные элементы заливают в опалубки, либо создают их из бетонных блоков, кирпичей. Альтернативный вариант для проблемного грунта — винтовые сваи.

Каркас

Эту часть конструкции собирают из бруса и досок, либо сваривают ее из профильных труб. Каркас из древесины выбирают для построек, которые собираются отделывать легким материалом. Металл — лучшее решение для тяжелой облицовки. Главное требование к каркасу веранды — его прочность, так как он должен выдерживать вес стен и кровли.

Крыша

Как правило, веранды, примыкающие к дому, имеют односкатные крыши. Эти конструкции гарантируют своевременный сход осадков. Кроме того, они привлекают простотой обслуживания и ухода. Угол наклона ската выбирают, учитывая снеговую и ветровую нагрузку в регионе. Минимальный параметр — 12°, максимальный — 45°.

Пол

В этом случае на выбор материала повлияет тип веранды. Для закрытой и утепленной (отапливаемой) конструкции можно выбирать любое покрытие. Открытым пристройкам нужен влагостойкий и морозостойкий материал. Для них подойдет террасная доска, плитка, керамогранит или резиновое покрытие.

Разновидности летних террас и материалы для них

Такая открытая конструкция может пристраиваться к дому, либо возводиться на почтительном расстоянии от него.

Виды благоустроенных площадок

Если владельцы запланировали сооружение террасы, то сначала им предстоит выбрать оптимальную конструкцию. Она может быть:

отдельным строением;

одно- или многоуровневой;

настилом, пристроенным к дому;

площадкой, огибающей все здание, или несколько его стен.

По форме террасы бывают прямоугольными, квадратными, круглыми, многоугольными. Более требовательны к строителям площадки с очень сложной конфигурацией.

Материалы

Это строение может быть возведенным из дерева, или из дерева (настил) и металла (каркас). Чаще всего пол таких площадок сооружали из деревянных досок. Но в последнее время появились новые материалы, которые лишены большинства недостатков натурального кандидата.

Первый из них — ДПК, или древесно-полимерный композит, который сохранил привлекательность дерева, но получил отличную стойкость к различным угрозам. Внешне такие доски практически неотличимы от привычных пиломатериалов, но по свойствам они куда ближе к полимерам. Их единственный минус — высокая цена, однако срок эксплуатации этих изделий может примирить с ней. Терраса с покрытием из ДПК прослужит около 50 лет.

Вторые претенденты — изделия из термодревесины, которую обрабатывают водяным паром при высокой температуре (180-240°). Благодаря такой термообработке древесина становится максимально твердой, стойкой к деформации и влаге, плохо поддающейся огню.

Недостатков у термодревесины два: это высокая цена и сложность обработки. Поскольку в камере доски очень сильно усыхают, то они могут расколоться. Чтобы избежать таких последствий, перед укладкой в материале делают отверстия под крепежные элементы.

Тем, кого не привлекают большие расходы, может прийтись по душе очень простой вариант: это обжиг древесины хвойных пород с помощью газовой горелки. Благодаря закрытым смолой и продуктами горения порам ни влага, ни вредители не смогут проникнуть вглубь материала. Кроме того, после обжига доски приобретают красивый оттенок, но сохраняют уникальный природный рисунок.

Какой будет веранда, пристроенная к дому, решать хозяевам участка, так как многое зависит от их предпочтений, от особенностей главного здания и от функционала будущего строения. С одним из симпатичных примеров можно познакомиться, если уделить немного времени просмотру следующего видео: