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Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

11.07.2022
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Веранда
Содержание1. Террасы и веранды: отличия1.1. Веранда1.2. Терраса2. Какой может быть пристройка: виды веранд2.1. Открытые или полуоткрытые пристройки2.2. Закрытые веранды3. Материалы для строительства веранды3.1. Дерево3.2. Кирпич, блоки3.3. Поликарбонат3.4. Стекло и удобные альтернативы3.5. Материалы для кровли4. Строительство веранды: важные моменты4.1. Фундамент4.2. Каркас4.3. Крыша4.4. Пол5. Разновидности летних террас и материалы для них5.1. Виды благоустроенных площадок5.2. Материалы

Загородный участок — шанс создать уютный райский уголок, в котором все будет почти идеально. Как правило, придомовую территорию облагораживают оригинальными строениями: почти везде есть беседки и/или террасы. Веранда станет отличным решением, если владельцы дома ищут возможность увеличить его площадь, придать более эффектный вид и улучшить функциональность главного строения. Такие пристройки к зданию хозяева нередко сооружают самостоятельно. Сначала они выбирают оптимальный вид веранды, пристроенной к дому, а потом знакомятся с этапами ее строительства. Интересных вариантов сравнительно легких конструкций есть несколько. Чтобы найти наилучшее решение, нужно точно определить «обязанности» будущей комнаты, выбрать материалы и место для ее сооружения.

Террасы и веранды: отличия

Иногда эти понятия путают, но на самом деле разница между сооружениями довольно велика.

Веранда

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Это полноценная комната, она не дополнение, а продолжение здания. Такой архитектурный элемент может быть частью дома изначально, или его пристраивают позже. В первом случае веранда «делит фундамент» с домом. У данного строения всегда есть крыша и стены.

Веранда, в отличие от террасы, сможет стать:

  • прихожей;
  • кабинетом;
  • летней кухней;
  • столовой или гостиной;
  • зимним садом или спортзалом.

Такое помещение находится у дома «по умолчанию». Его особенность — максимум света, поэтому чаще его 2 или 3 стены остеклены: полностью либо частично. Веранда может быть утепленной и отапливаемой. В этом случае комната превращается в полноценные метры, которые можно использовать для проживания и в холодное время года.

Терраса

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Это просто настил, площадка, приподнятая над поверхностью земли, располагающаяся на надежном фундаменте. У этой конструкции нет стен. Крышу, установленную на опоры, также делают далеко не всегда. К тому же она может быть временной или частичной защитой настила террасы. Некоторые владельцы вместо кровельного покрытия используют большие уличные зонты, закрывающие только мебель в зоне «пассивного отдыха».

В этом случае для размещения настила есть два варианта: либо терраса к дому, либо площадка, расположенная отдельно от него. Например, на естественной возвышенности. Нередко такие элементы дизайна участка оформляют ограждениями, высокими либо низкими. В удобные большие конструкции нередко встраивают водоем — небольшой бассейн, или оснащают их джакузи.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Отличия строений существенны, однако простой настил может довольно легко превратиться в веранду. Для этого нужно добавить террасе к дому как минимум две стены, а затем их остеклить. Если же площадка находится на расстоянии от дома, то она после таких «доработок» сможет стать беседкой. Большая терраса может занимать очень много пространства. И наоборот, размеры комнаты–пристройки чаще ограничены длиной стены здания.

Рассматривая террасы и веранды, пристроенные к дому, у некоторых хозяев может возникнуть вопрос о том, какое строение лучше. В этом случае победителя нет. Первые предназначены для отдыха на свежем воздухе, для принятия солнечных ванн. Вторые являются защищенными (от жары, ветра, дождя и снега) комнатами, полными света, поэтому сравнивать разные сооружения некорректно.

Какой может быть пристройка: виды веранд

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Если хозяев участка интересуют проекты террас, пристроенных к дому, то сначала они должны выбрать наиболее подходящий тип конструкции. Веранды бывают открытыми и закрытыми.

Открытые или полуоткрытые пристройки

Эти архитектурные элементы являются спасением только от солнца, дождя и снега. От ветра и насекомых они не спасут. Сплошные или застекленные стены в них заменяют надежные столбы, поддерживающие крышу. Чаще в роли защиты устанавливают бортики, защищающие хозяев и их гостей от случайного падения. «Приятная» эксплуатация таких веранд возможна только в теплое время года.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Плюсы открытых пристроек:

  • простота конструкций и их строительства;
  • скорость возведения навеса на опорах;
  • небольшие расходы на материалы;
  • простой уход за строением;
  • единение с природой.

Однако открытая веранда имеет и существенные недостатки. В первую очередь, к ним относится неполноценность пристройки, поскольку ее нельзя использовать по максимуму в зимний сезон. Кроме того, строительные материалы для открытой комнаты должны быть стойкими к влаге, или надежно защищенными от нее.

Закрытые веранды

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Полноценные комнаты со стенами лишены всех недостатков открытых сооружений. После утепления пристроек их можно использовать круглогодично. Данные помещения позволяют провести отопление, установить в них климатическую технику и т. д.

Другие достоинства закрытых веранд:

  • получение комнаты, которую можно превратить в кухню, столовую, кабинет, хранилище вещей или заготовок;
  • возможность использовать ее в роли дополнительного жилого помещения.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

В список минусов закрытых веранд, пристроенных к дому, идут серьезные расходы, которые несравнимы с затратами на строительство простой открытой пристройки. Если новое помещение будет жилой отапливаемой комнатой, то к имеющимся недостаткам можно добавить низкую энергоэффективность его конструктивных элементов. Это обещает хозяевам дополнительные (и немалые) расходы.

Какую веранду к дому предпочесть: открытую или закрытую? Первое строение можно порекомендовать владельцам дачных участков, так как именно в этом случае подразумевается сезонная эксплуатация новой незащищенной комнаты. Крытую веранду имеет смысл выбрать хозяевам тех загородных коттеджей, которые эксплуатируются весь год.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Тем, кого не очень вдохновляют оба варианта, можно рассмотреть другое решение, которое считается одним из самых практичных. Это нечто среднее между закрытой и открытой верандой — конструкция с легкими раздвижными, складными или съемными стенами. Последние элементы в солнечные дни можно быстро удалить, а в непогоду снова их установить.

Материалы для строительства веранды

Проекты террас, пристроенных к дому, многочисленны, но сначала будущим строителям необходимо выбрать материалы для сооружения конструкции.

Дерево

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Древесина по–прежнему занимает лидирующие позиции, если речь идет о самостоятельном возведении разнообразных объектов на участке. Она натуральна, очень привлекательна и тепла. Кроме того, многих привлекает простота обработки пиломатериалов. В минусы дерева идет его натуральность: материал неравнодушен к влаге и привлекает «сонмище врагов».

Кирпич, блоки

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

К кирпичному или блочному дому можно пристроить веранду из аналогичного материала. Однако для таких заданий подойдет и легкая деревянная конструкция. Возможна и комбинация: пример — веранда с цоколем из кирпича и деревянным каркасом. Минус такого решения — увеличивающийся вес нового строения, поэтому ему потребуется соорудить прочный фундамент.

Поликарбонат

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Этот сравнительно новый полимер можно давно стал универсалом, так как его используют не только в роли кровельного материала, но и нередко выбирают на роль стен. Максимально легок, очень прочен и похож на стекло монолитный поликарбонат. Он — идеальный вариант для защиты стен круглых либо полуарочных конструкций. Сотовый ПК более дешев, единственная возможная претензия к нему в роли стенового материала — непрозрачность.

Стекло и удобные альтернативы

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Еще один эффектный вариант оформления веранды — панорамное остекление. В этом случае стены собирают из металлопластиковых систем. Такие конструкции пристраивают к кирпичным домам, к зданиям с оштукатуренными стенами, к строениям, отделанным сайдингом и т. д.

Недостатки помещений с панорамным остеклением — высокая цена, невозможность создать застекленную веранду самостоятельно. Для монтажа стен и крыши такой пристройки потребуется помощь специалистов.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Помимо монолитного и сотового поликарбоната конкуренцию тяжелому и хрупкому стеклу составляет новый вид защиты стен и окон — мягкие окна. Это шторы из ПВХ, прозрачные и непрозрачные. Такие рулонные материалы используют при оформлении веранд и беседок. Они легко убираются, гарантируют надежную защиту от пыли, насекомых, осадков и т. д. Еще одно достоинство гибких штор ПВХ в том, что они выгодно отличаются от традиционного стекла ценой.

Материалы для кровли

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Что касается кровельного покрытия, то для веранд нередко выбирают тот же материал, которым отделана крыша главного здания. Исключение — тяжелые кандидаты. В этом случае для защиты легкой конструкции выбирают сотовый или литой поликарбонат, либо его профилированную разновидность.

В роли кровельного материала также используют профлист или металлочерепицу, мягкую кровлю или еврошифер (ондулин). Для веранды из кирпича с суперпрочным фундаментом подойдут «тяжеловесы» — цементно-песчаная, керамическая или каменная черепица.

Строительство веранды: важные моменты

После выбора своего варианта веранды переходят к планированию. При выборе параметров конструкции принимают во внимание несколько факторов:

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

  1. Размер площадки перед домом. Сначала хозяева оценивают, какой участок они смогут безболезненно выделить под пристройку.
  2. Ее предназначение. Веранда может быть задумана, как защита входной группы. В этом случае они будет иметь скромные размеры. Полноценное просторное помещение может занимать всю стену, или существенную ее часть.
  3. Идеальное сочетание дома и пристройки. Новое сооружение должно не только органично вписаться в окружение, но и подходить по размерам главному зданию. Большой двухэтажный дом вряд ли «потерпит» рядом с собой крохотную веранду. Одноэтажному зданию не «понравится» пристройка такой же ширины.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Последний, но не последний по значимости момент — бюджет, выделенный для строительства веранды.

Фундамент

При возведении веранды на этапе строительства дома основание заливают общее. Если пристройку к зданию сооружают позже, то вариантов есть несколько. Однако один самых популярных видов оснований для относительно легких веранд — столбчатый. Опорные элементы заливают в опалубки, либо создают их из бетонных блоков, кирпичей. Альтернативный вариант для проблемного грунта — винтовые сваи.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Каркас

Эту часть конструкции собирают из бруса и досок, либо сваривают ее из профильных труб. Каркас из древесины выбирают для построек, которые собираются отделывать легким материалом. Металл — лучшее решение для тяжелой облицовки. Главное требование к каркасу веранды — его прочность, так как он должен выдерживать вес стен и кровли.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Крыша

Как правило, веранды, примыкающие к дому, имеют односкатные крыши. Эти конструкции гарантируют своевременный сход осадков. Кроме того, они привлекают простотой обслуживания и ухода. Угол наклона ската выбирают, учитывая снеговую и ветровую нагрузку в регионе. Минимальный параметр — 12°, максимальный — 45°.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Пол

В этом случае на выбор материала повлияет тип веранды. Для закрытой и утепленной (отапливаемой) конструкции можно выбирать любое покрытие. Открытым пристройкам нужен влагостойкий и морозостойкий материал. Для них подойдет террасная доска, плитка, керамогранит или резиновое покрытие.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Разновидности летних террас и материалы для них

Такая открытая конструкция может пристраиваться к дому, либо возводиться на почтительном расстоянии от него.

Виды благоустроенных площадок

Если владельцы запланировали сооружение террасы, то сначала им предстоит выбрать оптимальную конструкцию. Она может быть:

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

  • отдельным строением;
  • одно- или многоуровневой;
  • настилом, пристроенным к дому;
  • площадкой, огибающей все здание, или несколько его стен.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

По форме террасы бывают прямоугольными, квадратными, круглыми, многоугольными. Более требовательны к строителям площадки с очень сложной конфигурацией.

Материалы

Это строение может быть возведенным из дерева, или из дерева (настил) и металла (каркас). Чаще всего пол таких площадок сооружали из деревянных досок. Но в последнее время появились новые материалы, которые лишены большинства недостатков натурального кандидата.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Первый из них — ДПК, или древесно-полимерный композит, который сохранил привлекательность дерева, но получил отличную стойкость к различным угрозам. Внешне такие доски практически неотличимы от привычных пиломатериалов, но по свойствам они куда ближе к полимерам. Их единственный минус — высокая цена, однако срок эксплуатации этих изделий может примирить с ней. Терраса с покрытием из ДПК прослужит около 50 лет.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Вторые претенденты — изделия из термодревесины, которую обрабатывают водяным паром при высокой температуре (180-240°). Благодаря такой термообработке древесина становится максимально твердой, стойкой к деформации и влаге, плохо поддающейся огню.

Недостатков у термодревесины два: это высокая цена и сложность обработки. Поскольку в камере доски очень сильно усыхают, то они могут расколоться. Чтобы избежать таких последствий, перед укладкой в материале делают отверстия под крепежные элементы.

Веранда: разновидности сооружений и материалы для строительства

Тем, кого не привлекают большие расходы, может прийтись по душе очень простой вариант: это обжиг древесины хвойных пород с помощью газовой горелки. Благодаря закрытым смолой и продуктами горения порам ни влага, ни вредители не смогут проникнуть вглубь материала. Кроме того, после обжига доски приобретают красивый оттенок, но сохраняют уникальный природный рисунок.

Какой будет веранда, пристроенная к дому, решать хозяевам участка, так как многое зависит от их предпочтений, от особенностей главного здания и от функционала будущего строения. С одним из симпатичных примеров можно познакомиться, если уделить немного времени просмотру следующего видео:

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