Мысль о получении дополнительной жилплощади привлекательна, потому что практически нет владельцев, которые были бы довольны метражом своих владений. В частных домах и на дачах проблему нередко решают созданием пристройки, которая становится местом для отдыха, комнатой для встречи друзей. Например, очень популярна веранда к дому из дерева. Данная конструкция гарантирует простую работу с материалом и отсутствие серьезных затрат. Деревянную пристройку возводят на этапе строительства здания, или после завершения масштабных работ. Однако перед началом операции хозяевам нужно узнать, как сделать веранду к дому, что необходимо учесть будущим строителям.

Веранда и терраса: отличия пристроек

Многие считают, что веранда и терраса слова-синонимы, однако такое мнение ошибочно.

Веранда сможет стать полноценным жилым помещением, которое имеет крышу и стены. Окон в ней, как правило, много. Эта пристройка дает шанс пользоваться дополнительной комнатой в любое время года, но с разным уровнем комфорта. Однако жилой она будет только в том случае, если владельцы позаботятся о ее утеплении и отоплении — с помощью инженерной системы, или обогревателями. Терраса предназначена только для летнего времяпрепровождения. Это открытый настил, зачастую не имеющий крыши, и всегда — лишенный стен. От непогоды его защищают временным либо постоянным навесом. Такие открытые площадки могут иметь дополнительные конструктивные элементы. Например, многие хозяева устанавливают невысокие ограждения, защищающие гостей и членов семьи от случайного падения.

Есть у строений и еще одна «большая разница»: веранда — конструкция, всегда пристраиваемая к зданию. Терраса, наоборот, может находиться в отдалении от дома: например, в зоне, предназначенной для отдыха, или на самом высоком участке придомовой территории.

Разновидности веранд

Все подобные пристройки делятся на два типа — на отрытые и закрытые.

Открытые веранды

Данные деревянные конструкции отличаются сравнительной простотой строительства: для них не требуется остекление и утепление, так как стены им заменяют опоры, поддерживающие крышу. Открытые веранды подойдут тем, кого больше привлекает возможность проводить время на свежем воздухе. Достоинства такого решения: небольшие расходы, скорость возведения, простота ухода. Главный недостаток — невозможность использования пристройки по максимуму в холодное время года.

Веранды закрытого типа

Такие «здания у здания» подойдут тем, кто предпочитает основательность своего дома-крепости. Эти строения превращаются в полноценные жилые помещения, защищенные от непогоды крышей и застекленными стенами. Классические закрытые веранды — неотапливаемые, «холодные» и неблагоустроенные комнаты. Однако при желании в них можно оборудовать систему отопления, провести водопровод и т. д.

Главный плюс закрытых пристроек — защита от дождя, снега и ветра, поэтому у владельцев есть возможность установить в них любую мебель, технику и т. п. Минусы дополнительной комнаты у дома — сложность строительства, значительные теплопотери при большой площади остекления и ограниченный обзор, если сравнивать эти конструкции с открытыми верандами.

Особенности расположения веранды

Первым пунктом при планировании операции «Деревянная веранда своими руками» становится поиск оптимального места для строительства. В этом случае многое зависит от расположения комнат дома, от наличия свободного пространства около него, и от функций, которые будут возложены на новую комнату. Каких-то строгих правил на этот счет нет: главный критерий — удобство пользования будущей пристройкой.

Зависимость от функций. Если веранда из дерева превратится в застекленную столовую, то ее лучше разместить как можно ближе к кухне. Когда строение будет полноценной зоной отдыха, его имеет смысл максимально приблизить к гостиной. Выбор стороны света. В этом случае почти все решает климат местности. Для южных регионов оптимальна северная сторона, которая защитит постройку от палящего зноя. В холодных широтах идеалом будет пристройка, сориентированная на «теплый» юг. Для средней полосы есть два подходящих варианта: веранда может «смотреть» на юг или на юго-восток.

Для открытых строений есть еще один критерий: это преобладающее направление ветра. Надежной защитой от его порывов станет одна из стен дома.

Выбирая место для любой веранды, нельзя забывать и о восприятии «дополнения» и участка в целом. Пристройка обязана гармонировать с обликом дома, из нее должен открываться прекрасный вид на сад, зону отдыха и т. п.

Основание для веранды из дерева

Идеальным вариантом считается сооружение конструкции на этапе строительства дома: фундамент заливают один, общий для всех помещений. Однако в большинстве случаев идея пристроить веранду приходит чуть позже. В этом случае надежность ее зависит от фундамента. Данный элемент строения играет важную роль: некорректный выбор типа основания (материалов) или ошибки способны привести к серьезным последствиям — от деформации до полного разрушения деревянной веранды.

При строительстве соблюдают важнейшее правило: между главным зданием и новой конструкцией оставляют небольшое расстояние, которое даст возможность избежать перекоса из-за усадки пристройки. Это обязательное условие в любом случае, но особенно важно его соблюдение при пучинистом или рыхлом грунте.

Типов фундамента, подходящих на роль основания для деревянной веранды, есть несколько. На выбор повлияет вид и вес будущего строения. Для капитальной, закрытой конструкции идеалом будет то же основание, что и у дома. Чаще это надежная лента. Для легкой веранды обычно сооружают столбчатый либо свайный фундамент.

Ленточное основание

Создание такого фундамента гарантирует максимальную прочность пристройки, однако оно потребует большего количества материалов и усилий.

После разметки в соответствии с чертежом выкапывают траншею. На ее дне обустраивают подушку из влажного песка (150-200 мм), или из песка и щебня (100+100 мм). Ее выравнивают и уплотняют. В траншею устанавливают опалубку, собранную из досок, влагостойкой фанеры и т. п. Затем в нее помещают армирующий каркас. Чтобы он находился в толще бетона, используют подставки (например, обломки кирпича, камни). Раствор для фундамента готовят из цемента (М300, 1 часть), щебня (3 части) и песка (5 частей). Заливают его сразу, на всю высоту основания. После заливки бетон уплотняют, затем поверхность выравнивают.

Деревянная веранда требует установки закладных элементов для фиксации нижней обвязки. В этом случае в незастывший раствор вмуровывают анкерные болты или шпильки — стержни из арматуры. Их длина — 200-250 мм. Если работу проводят в жаркую погоду, то фундамент застилают плотной полиэтиленовой пленкой. В первую неделю его ежедневно смачивают водой, чтобы избежать растрескивания.

Столбчатое основание

Самый простой и экономичный вариант — фундамент, состоящий из опор, соединенных обвязкой (ростверком). Их роль выполняет бетон, бетонные блоки, кирпич или бутовый камень. Чаще используют блоки, их размеры — 200х200х400 мм. Для сооружения оснований для легких, летних построек нередко используют морозостойкие кирпичи.

Создание столбчатого фундамента состоит из нескольких этапов:

После разметки участка определяют места для будущих опор. Сначала отмечают точки в углах конструкции, потом между ними. Шаг столбов (1-1,5 м) зависит от размеров пристройки. Затем выкапывают мини-котлованы. На их выровненное дно засыпают песчаную подушку. Чтобы создать надежное основание, в ямы заливают густой песчано-цементный раствор. После набора прочности устанавливают опорные элементы. Для их фиксации также используют густой раствор.

Для надежной фиксации бруса к бетонным опорам применяют анкеры — клиновые или химические. Готовые столбы из блоков защищают штукатуркой. Перед началом следующего этапа поверхность ленточного и столбчатого фундамента закрывают гидроизоляционным материалом — рубероидом (несколько слоев) и/или битумной мастикой.

Каркас веранды, пристроенной к дому

Операцию «Веранда из дерева своими руками» возобновляют после того, как основание будет готово к дальнейшим работам. Создание и монтаж деревянного каркаса для постройки не предвещает сложности. Собирают его из бруса: из материала 150х150 мм изготавливают нижнюю обвязку, из элементов 100х100 мм делают стойки и верхний пояс. Все заготовки заблаговременно обрабатывают антисептиком (антипиреном).

Сначала занимаются сборкой обвязки. Для фиксации ее элементов используют соединение «в полдерева». В местах, предназначенных для крепления анкерами или шпильками, в раме сверлят отверстия. С их помощью на фундамент «надевают» деревянную конструкцию. К обвязке крепят лаги, вырезанные из бруса аналогичного сечения. Для их монтажа в элементах выпиливают пазы. Лаги фиксируют металлическими пластинами, уголками и т. д. Стыки при соединении брусьев располагают так, чтобы эти участки приходились на элементы фундамента. Чтобы создать опоры со стороны, противоположной стене дома, на обвязке закрепляют несколько вертикальных брусьев. Для соединения элементов используют металлические (стальные) уголки и саморезы. Стойки, располагающиеся у стены, делают более высокими, чтобы обеспечить угол наклона крыши.

Для придания жесткости каркасу веранды в конструкцию добавляют перемычки, необходимые для установки окон и дверей, а также укосины, временные или постоянные. Верхнюю обвязку собирают из бруса 100х100 мм. Для ее фиксации используют монтажные уголки.

Пол каркасной постройки

Для обустройства пола каркасной веранды используют доски 40х150 мм. Их распиливают по размеру, затем шлифуют. Подготовленные элементы обрабатывают антисептиком и антипиреном. Потом их укладывают на лаги, и фиксируют саморезами.

Для утепленных построек пол изготавливают иначе. В этом случае:

Сначала делают черновой пол из необрезной доски. К нему крепят брусья. Расстояние между ними равно ширине выбранного утеплителя. Затем укладывают теплоизоляционный материал, не забывая о необходимости оставить вентиляционный зазор. Утеплитель защищают гидроизоляционной пленкой. Последний этап — монтаж чистового пола. Им могут стать шпунтованные или террасные (палубные) доски, иначе — декинг. Если последние материалы используются для пола открытой веранды, между ними оставляют небольшой зазор.

Обычные доски более требовательны: их обязательно защищают двойным слоем лака.

Крыша

Традиционный вариант для деревянной веранды — простейшая односкатная крыша. Основанием для нее служит верхняя обрешетка. Уклон кровли задают непосредственно на этапе монтажа каркаса. Создание крыши включает несколько несложных этапов.

Первым делом создают обрешетку. К верхней обвязке прикрепляют продольные стропила-доски. Затем к ним прибивают поперечные элементы. Их шаг зависит от выбранного покрытия. Например, мягкой кровле нужна сплошная обрешетка: для нее используют влагостойкую фанеру. Утепленная каркасная веранда требует дополнительных этапов — устройства надежной гидроизоляции и монтажа теплоизоляционного материала. Для фиксации последнего используют оцинкованные гвозди, имеющие широкие шляпки.

Способ монтажа кровли зависит от выбранного материала. При сооружении крыши веранды для дачи нередко используют металлочерепицу. Для укладки этого покрытия покупают оцинкованные кровельные саморезы с металлическими шайбами и прорезиненными прокладками.

Соединение веранды с домом

Многих интересует другой вопрос: как обеспечить надежное примыкание крыши веранды к стене дома? Есть два способа.

В стене здания делают узкую штробу. В нее вставляют пристенный профиль, который закроет кровельное покрытие. Чтобы гарантировать герметичность соединения, место примыкания этого элемента к стене обрабатывают силиконовым (прозрачным) герметиком. Второй способ тоже предполагает наличие пристенного профиля, но его изготавливают из кровельного железа самостоятельно. Другая его особенность — наличие двух брусьев. Верхний элемент служит для фиксации металлического фартука. Нижний тоже выполняет важную функцию: он дает возможность скрыть место соединения крыши веранды со стеной дома.

Первый метод более прост, поскольку он подразумевает только покупку специального профиля и герметика. Вторая технология требует максимально внимания к деталям, поэтому больше подойдет хозяевам, имеющим навыки работы с подобными конструкциями.

Чем обшить каркас веранды?

После установки и проверки каркаса деревянную конструкцию обшивают. Для этого этапа используют фанеру, доски, ОСП и т. п. Такая защита повышает жесткость деревянной веранды, а также служит для подготовки пристройки к утеплению. В последнюю очередь занимаются монтажом дверей и окон.

Утепление веранды

Теплоизоляционные материалы дают возможность продлить эксплуатацию помещения, которое не отапливается «по умолчанию». Технология утепления деревянной веранды не отличается от защиты дома от холода: Теплоизоляция может быть и наружной, и внутренней.

Внешнее утепление

Наружная теплоизоляция имеет несколько достоинств:

утеплитель не крадет у комнаты полезную площадь;

в помещении сохраняется нормальный уровень влажности;

деревянные элементы конструкции будут защищены от влаги, а значит, и от гниения.

Недостаток у данного метода один: внешнее утепление можно проводить только в теплую и сухую погоду.

Внутренняя теплоизоляция

Главное достоинство этой операции: независимость от погодных условий. Однако минус утепления изнутри серьезнее. Из-за «парникового эффекта» комната не застрахована от появления плесневого грибка.

Альтернативный вариант — комбинация методов. Это фасадная теплоизоляция стен и внутреннее утепление потолка и пола холодной веранды. Данный способ дает шанс сохранить тепло и избежать малоприятных последствий.

Материалы

Для теплоизоляции пристройки к дому используют несколько кандидатов:

Пенопласт. Его плюсы — небольшой вес, доступность, простота монтажа. Минусы — хрупкость, привлекательность для грызунов, невозможность древесины «дышать»; Пенополистирол (пеноплекс). Этот материал плотен и более прочен, обеспечивает отличную теплоизоляцию. Недостатки ППС — более высокая цена и горючесть, присущая и пенопласту. В случае возгорания эти материалы будут выделять токсичный газ. Пенофол. Вспененный полиэтилен, дополненный слоем алюминиевой фольги, лишен минусов предыдущих искусственных конкурентов. Этот относительно новый материал может стать самостоятельным теплоизолятором, или быть частью комбинации. Пенополиуретан — напыляемый утеплитель. Он устойчив к плесени, долговечен и эффективен, отличается очень низким водопоглощением. Его единственный недостаток (все же относительный) — необходимость приглашения специалиста с установкой для напыления материала.

Последние претенденты — ватные утеплители. В эту категорию входит минеральная вата и эковата. Первая неравнодушна к влаге, поэтому требует точного соблюдения технологии.

Сравнительно новая экологичная вата производится из целлюлозы, поэтому она абсолютно безвредна. Минус эковаты — ее нанесение: для напыляемого материала также необходимо специальное оборудование. Причем этот процесс более сложен, чем утепление пенополиуретаном.

Построить веранду своими руками вполне по силам практически каждому хозяину. Однако сначала мастеру нужно познакомиться со всеми этапами возведения пристройки к дому. Получить представление о будущей операции «может, поможет» следующее популярное видео: