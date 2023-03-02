Веранды — дополнительные метры, которые позволяют значительно увеличить площадь дома, получить еще одну жилую комнату или другое полезное помещения. Такие функциональные конструкции деятельные владельцы загородных участков нередко сооружают самостоятельно. Одно из популярных решений — веранда из профильной трубы, пристроенная к дому. Если именно этот вариант больше всего интересует будущих строителей, то им не помешает узнать, какие плюсы и минусы она имеет, какие материалы для ее возведения лучше использовать. Другие важные вопросы, нуждающиеся в рассмотрении, — создание чертежа конструкции и строительство «жилого дополнения» к зданию своими руками.

Веранды из металла: их достоинства и недостатки

Удобная пристройка к дому не только увеличивает его площадь, но и является украшением здания, его визитной карточкой. Веранда или терраса сможет превратиться в столовую, летнюю кухню, в зону отдыха, в кабинет или мастерскую.

Закрытое помещение становится полноценной всесезонной комнатой или зимним садом в том случае, если в ней организуют теплоизоляцию, вентиляцию и отопительную систему. Однако веранды из металлопрофиля чаще обычные открытые конструкции, которые используют в качестве комфортной зоны для приятного времяпрепровождения только в летнее время года.

Плюсы веранд и террас из профильных труб

К несомненным преимуществам металлических сооружений можно отнести:

их надежность, долговечность;

невесомость, кажущуюся легкость;

большое разнообразие конструкций;

не очень высокую цену стройматериалов;

способность противостоять внешним воздействиям;

отсутствие необходимости сооружать суперпрочный фундамент;

хороший шанс внести небольшие коррективы уже после сборки каркаса;

возможность создать ту пристройку, которая будет гармонировать с домом, впишется в ландшафт придомовой территории наилучшим образом.

Если хозяин имеет навыки работы со сварочным оборудованием, то строительство веранды (или террасы) на металлическом каркасе не отнимет у него чересчур много времени.

Минусы металлических конструкций

Слабых мест у таких пристроек не очень много, но минусы все-таки есть. В список претензий к ним входит:

«холодность» металла, который практически не позволяет создать теплое помещение;

необходимость ухода за металлическим каркасом веранды: его защиту от коррозии придется регулярно обновлять.

Для тех, кто пока не имеет большого опыта сварщика, металлический каркас для веранды может стать дополнительной сложностью и статьей расхода. Не исключено, что в таком случае им придется приглашать специалиста. На этом недостатки сооружения заканчиваются.

Терраса или веранда из профильной трубы: расположение

Вторую конструкцию, которая нередко становится дополнительной комнатой, всегда пристраивают к дому. Обычно веранда становится «функциональным украшением» фасада здания. Если рассматривать расположение террасы, то это сооружение более «независимое», чем веранда. Оно может:

стать пристройкой к жилому зданию;

находиться между домом и другим строением;

расположиться не около одной стены, а вокруг жилья.

Еще один вариант для террас — строительство площадки вдалеке от дома: например, на естественной возвышенности, в зоне отдыха, около беседки или у бассейна. Эта конструкция, пристроенная к дому, нередко не имеет крыши, но может состоять даже из нескольких уровней. У каждого из них может быть разное предназначение.

Веранда (терраса) к дому из металла: материалы

Прежде чем двигаться дальше, будущем строителям придется познакомиться с главным строительным материалом, а также рассмотреть других потенциальных кандидатов для создания разных элементов конструкции.

Профильные стальные трубы

Веранды или террасы из металла чаще сооружают из профильной трубы — квадратной либо прямоугольной. У этого «правильного» вида проката довольно много преимуществ по сравнению с другими металлическими изделиями (уголок, прут либо круглая труба):

поскольку трубы полые, они немного весят, но гарантируют максимальную прочность конструкции;

профильные изделия проще подгонять: проблемой не станут ни торцы, ни стенки;

их легко резать и сгибать (правда, для этого потребуется трубогиб);

они стойки к деформации и перепадам температур;

сборка каркаса производится быстро.

Профильные трубы — металлопрокат универсальный. Из них изготавливают опоры и балки. Они становятся основным материалом для строительства беседок, веранд, ворот, заборов, навесов, перил, теплиц и террас. Главное преимущество металлического каркаса из прямоугольных (квадратных) профильных труб — его идеальная геометрия.

Проще всего приобрести материал одного размера. Однако если владельцы участка хотят, чтобы веранда (или терраса) из металла выглядела привлекательнее и «воздушнее», то им лучше приобрести изделия разного сечения:

Для создания опор обычно берут максимально надежный профиль. Чаще вертикальными элементами конструкций становятся прочные трубы квадратного сечения (80х80 мм или 100х100 мм). Все остальные элементы металлического каркаса собирают из изделий меньшего размера. Профиль прямоугольного сечения применяют для изготовления обрешетки, ограждения и т. п.

Для мастера желательны навыки обращения с привычными электроинструментами (дрель, УШМ), однако главным требованием остается опыт работы со сварочным аппаратом.

Да, собрать каркас для веранды из профиля можно и с помощью болтовых соединений. Однако такую конструкцию придется регулярно проверять, а крепежные элементы подкручивать.

Другие изделия из металла

В этом списке несколько ассистентов-претендентов:

Швеллер. Этот металлопрокат нередко становится частью свайного фундамента. Уголок. Его используют для строительства стропильной системы, а также для усиления опорных элементов.

Чтобы максимально облегчить металлическую конструкцию, иногда приобретают тонкий профиль. Толщина его стенок — до 2 мм. Такие изделия легко гнутся, что можно отнести к плюсам. Однако для уличных конструкций их использовать все-таки не рекомендуют. Кроме того, для сваривания тонких изделий необходим опыт работы с ними.

Веранда из металлопрофиля своими руками

Прежде чем переходить к знакомству с этапами создания пристройки к дому, нужно узнать, какие инструменты потребуются строителю.

Что может понадобиться для работы?

Сооружение с металлическим каркасом чаще собирают из:

труб квадратного сечения (60х60, 75х75, 80х80, 100х100 мм);

прямоугольного профиля (60х40, 80х40, 100х50 мм).

Рекомендуемая толщина стенок таких изделий — от 2,5 мм. Для создания фундамента и каркаса может потребоваться швеллер и уголок. Первый вид металлопроката часто превращается в супернадежный ростверк свайного или столбчатого фундамента. Практически универсальный Г-образный профиль становится незаменимым материалом для усиления различных элементов конструкции — стоек, стропильной системы и т. д.

Чтобы построить веранду из профильной трубы, мастеру нужно приобрести или подготовить:

лопату;

молоток;

болгарку;

рубероид;

ручной бур;

шуруповерт;

дрель, сверла;

бетономешалку;

уровень, рулетку;

битумную мастику;

арматурные прутья;

сварочный аппарат;

песок, щебень, цемент;

террасную доску из ДПК;

воронку для заливки бетона;

пиломатериалы для стропильной системы;

пруты или узкие трубы (для закручивания свай);

поликарбонат, металлочерепицу или другое покрытие.

Не обойтись мастеру и без защиты. Для работы с металлом и сварочным оборудованием ему понадобится спецодежда, перчатки (диэлектрические), маска и защитные очки.

Составление чертежа

Для любой возводимой конструкции требуется точная схема, с помощью которой рассчитывают количество материалов. Такой чертеж можно создать самостоятельно, или найти подходящий вариант на просторах интернета.

На этапе проектирования строения сначала определяют размеры будущего сооружения. Что касается длины, то веранда может быть и меньше той стены, к которой ее будут пристраивать. Оптимальная ее ширина — 3 метра. Террасы бывают значительно просторнее: такие площадки нередко делают более широкими и длинными.

У будущих создателей металлической конструкции может возникнуть вопрос, касающийся того, сколько несущих элементов должен иметь каркас для веранды или террасы из металла. Количество их зависит от габаритов сооружения: от его длины и ширины. Опорных элементов может быть как 5-6, так и более 10 штук. Шаг между опорами — 1,2-1,5 м.

На этой же стадии определяют вид и материал фундамента, стен (ограждений), пола и крыши. Если говорить о последней части конструкции, то чаще она имеет такое же кровельное покрытие, как и главное, жилое здание. Однако есть и другой популярный вариант: это использование поликарбоната — цветного или прозрачного, монолитного, сотового или профилированного (волнистого).

Поскольку любая конструкция требует тщательно подготовленного проекта (чертежа), лучшим выходом остается обращение к профессионалам. В этом случае владелец участка будет полностью уверен в том, что он получит разрешение на строительство от городской (районной) администрации. Причем быстро и без каких-либо проблем.

Сооружение фундамента

Веранда из металлопрофиля, как правило, имеет сравнительно небольшой вес. По этой причине она не требует очень массивного фундамента из бетона. В данном случае чаще выбирают либо столбы, либо сваи. Основание более легкой пристройки не связывают с тяжелым главным строением, то есть опоры делают автономными. Минимальное расстояние между двумя несущими конструкциями — 40 мм.

Простое столбчатое основание

Чтобы соорудить столбчатый фундамент, действуют в такой последовательности:

Участок около дома освобождают от мусора, корней и от всей растительности. В соответствии с чертежом делают разметку. Чтобы упростить дальнейшую работу, в углах будущей конструкции фиксируют колышки, с помощью которых натягивают веревку. Под опоры столбчатого фундамента выкапывают ямы шириной 400-600 мм. Их глубина не менее метра. В каждую из них засыпают песок, потом щебень. Обе части подушки тщательно уплотняют, а песок дополнительно проливают водой. Общая толщина такого слоя — 150-200 мм. Чтобы поднять столбчатый фундамент над поверхностью земли, вокруг лунок или в них устанавливают опалубки из досок или асбоцементных труб такой высоты, чтобы столбы возвышались над землей на 300-500 мм. Потом в ямы помещают армирующие каркасы, изготовленные из прутьев (толщиной от 8 мм) и вязальной проволоки. Обязательно делают выпуски для фиксации нижней обвязки.

Затем в углубления заливают песчано-цементный раствор. Его состав — цемент, песок и щебень, пропорции 1:4:3 (соответственно). После заливки опор будущей веранды из металла их оставляют на 2-3 недели, чтобы бетон набрал необходимую прочность. Перед началом строительства элементы фундамента защищают гидроизоляционным материалом: например, обмазывают битумной мастикой, а затем приклеивают на них как минимум 2 слоя рубероида.

Свайный фундамент для веранды (террасы) из металла

Эту конструкцию выбирают в том случае, если грунт на участке проблемный. Однако винтовые сваи хороши тем, что они почти универсальны. Единственное противопоказание для них — скалистые породы. Все элементы до начала установки и завинчивания обрабатывают битумом. Глубина погружения свай для средней полосы России составляет 1500-1800 мм. Свайный фундамент сооружают таким образом:

Винтовые сваи вкручивают в землю, используя металлический стержень. Для упрощения работы применяют довольно длинный рычаг, который требует от мастеров меньших усилий. Чтобы иметь возможность проверять вертикальность опор, на их стволах крепят уровень. Оптимальный вариант — работа с двумя приборами в разных плоскостях. Максимально допустимая степень отклонения свай — 2°. После достаточного заглубления всех винтовых элементов их обрезают таким образом, чтобы над поверхностью земли оставались 300-500 мм. Внутрь каждой опоры заливают жидкий раствор. Пропорции — 1:3:5 (цемент, песок, щебень).

После его затвердевания к сваям приваривают оголовки. Следят за тем, чтобы все элементы фундамента были одинаковой высоты. Опоры обрабатывают битумной мастикой, на площадки свай приклеивают рубероид. В зависимости от размера будущей конструкции, ростверк изготавливают из максимально надежной профильной трубы или из швеллера.

Поскольку легкая металлическая конструкция не очень требовательна к основанию, выбор у хозяев относительно большой. Среди популярных кандидатов фундамент из строительных блоков (кирпичи, изделия из ячеистого бетона) и мелкозаглубленная лента. Иногда основание для пристройки заменяет выровненная площадка, которую сначала лишили растительности, а потом засыпали: сначала песком, потом щебнем.

Сборка металлического каркаса

После набора бетоном прочности на опорах столбчатого или свайного основания делают обвязку из профильных труб (швеллера, уголка). Затем к этой раме приваривают трубы-стойки, которые сначала проверяют уровнем (отвесом) на вертикальность.

Потом опоры соединяют сверху: после фиксации элементов изготавливают верхнюю обвязку. На расстоянии примерно 1000 мм к опорам приваривают перила. Чтобы придать конструкции максимальную жесткость, сверху раму соединяют со стойками укосинами: в этом случае нередко используют уголки.

Лаги для пола веранды делают из профильной трубы такого же размера, или из изделий меньшего сечения (60х40х2 мм или 50х50х2 мм). Расстояние между соседними элементами — от 600 до 800 мм.

Готовый каркас зачищают, потом обезжиривают растворителем. Затем металлические поверхности обрабатывают грунтовкой. После высыхания состава профили красят с помощью краскопульта: например, порошковой (молотковой) краской. Альтернатива — использование надежной и практичной грунт-эмали.

Обустройство пола

Для создания пола открытых сооружений нередко выбирают террасные доски из древесно-полимерного композита. Они невероятно прочны, практически не боятся влаги, жары и мороза, перепадов температур, серьезных нагрузок и грозных врагов древесины.

Для монтажа композитного пола поверх металлической конструкции укладывают лаги из алюминия, ДПК либо дерева. Для алюминиевых и стальных изделий обязательно используют «предохранители». Между разными металлами укладывают широкие резиновые прокладки, которые защитят их от губительного соприкосновения и электрической коррозии.

При монтаже следят, чтобы расстояние между алюминиевыми элементами было не менее 500 мм. Затем укладывают древесно-композитные изделия. Фиксируют их с помощью кляймеров, либо используют специальные саморезы, предназначенные для фиксации террасной доски. Между половицами оставляют небольшой зазор. Края обрезанных досок закрывают торцевыми заглушками или планками.

Крыша и отделка

В качестве кровельного материала нередко используют поликарбонат, который очень выигрышно смотрится с почти невесомыми конструкциями из металла. Популярный дачный вариант — крыша веранды из профнастила.

К наиболее востребованным вариантам относятся односкатные и полуарочные конструкции. Не очень часто их делают абсолютно плоскими. Есть и более необычные веранды. При изготовлении ферм обязательно учитывают то, что угол наклона крыши должен находиться в пределах 15-20°. Этот показатель подойдет практически для любого кровельного материала.

Есть и другие претенденты для «крышевания»: например, для защиты конструкции от осадков используют металлочерепицу, ондулин (еврошифер) и мягкую кровлю. В последнем случае материалу необходима сплошная обрешетка. Для ее изготовления нередко приобретают максимально защищенную влагостойкую фанеру.

Стропильную систему создают из менее массивных прямоугольных профильных труб. Второй возможный вариант — «привлечение» пиломатериалов. В роли стропильных ног и обрешетки способны выступить деревянные доски и брус.

Что касается декоративных элементов, то чаще в их роли выступают оригинальные кованые изделия, придающие ограждению изящный вид. Реже веранды, собранные из металлического профиля, украшают деревянными перилами или такими же балясинами.

Терраса или веранда из профильной трубы, пристроенная к дому, — лишь один из потенциальных вариантов, но он требует навыков работы со сварочным оборудованием. Чтобы оценить создание этой конструкции со стороны, будущим строителям лучше посмотреть интересное видео: