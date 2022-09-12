Далеко не всех владельцев загородных домов полностью устраивает их площадь, поэтому очень часто ее расширяют, добавляя дополнительные метры. Сделать это можно по-разному. Один из очень популярных вариантов — пристройка к дому веранды, которая сможет стать стараниями хозяев даже полноценной всесезонной комнатой. Не менее востребованы террасы, также серьезно расширяющие возможности владений. Обе вспомогательные конструкции можно создать своими руками, но сначала их будущим авторам нужно узнать, что потребуется сделать до начала строительства, потом разобраться в отличиях «веранды» и «террасы». Также им не помешает познакомиться с материалами и разновидностями построек, чтобы выбрать для своего участка и здания оптимальный вариант.

Пристройка веранды к дому: нужно разрешение, или нет?

Вопрос о согласовании этой операции волнует многих владельцев, решивших расширить полезную площадь своей недвижимости за счет дополнительных метров под крышей. Получить разрешение на такие работы необходимо. Пристройка к дому веранды считается реконструкцией уже имеющегося сооружения, поэтому данное помещение никак не может быть предусмотрено прежним проектом здания.

Любой объект, для строительства которого необходима дополнительная площадь участка (фундамент), относится к капитальным конструкциям, а значит, требует внесения изменений в документацию — в технический паспорт и в план дома. Не требуют согласования террасы на крыше дома, перголы, сооруженные там же, балконы и т. п.

Если веранда не будет учтена в реестре недвижимого имущества, то в будущем собственники не смогут продать (подарить) реконструированное здание и участок. Для оформления разрешительной документации необходимо собрать следующие документы:

свидетельство, подтверждающее право владения земельным участком;

согласие всех жильцов, прописанных в здании;

проект дома с пристроенной верандой;

заявление на оформление.

Начинать сбор и оформление документов рекомендуют за 2-3 месяца до начала реконструкции дома, потому что данная процедура обычно занимает много времени. Согласие соседей на строительство веранды может потребоваться, если:

осадки с крыши новой постройки будут попадать на их территорию;

пристройка будет бросать на соседский участок большую тень.

При строительстве нового помещения запрещено отклоняться от тех размеров, которые указаны в зарегистрированном проекте. После окончания реконструкции здание проверяет специальная комиссия на соответствие проектной документации. Любое, даже незначительное изменение каких-либо параметров веранды грозит владельцам дома штрафом.

Веранда и терраса: сходство и различие

Оба сооружения имеют одну общую черту: такая конструкция становится своеобразным продолжением здания. Но если «веранда, пристроенная к дому» это обязательное «словосочетание», то терраса может находиться и вдалеке от него. Например, такую удобную площадку иногда сооружают на естественной возвышенности, которую выбрали для благоустройства зоны отдыха, у естественного или искусственного водоема.

Первая пристройка чаще застекленная, защищенная от всех неблагоприятных погодных условий. Крыша — ее обязательный элемент. Веранда берет на себя роль летней кухни, столовой, гостиной или удобного тамбура. Утепленное и отапливаемое дополнительное помещение в состоянии «работать» полноценной жилой комнатой. Вторая конструкция — просторная площадка. Нередко она не имеет настоящей, стационарной крыши. Этот настил по периметру защищают высокими либо низкими ограждениями. Терраса становится комфортабельной зоной отдыха: летом на ней устанавливают мебель для принятия солнечных ванн. Некоторые хозяева используют настил в качестве «обрамления» для искусственного водоема, джакузи и т. д.

Таким образом, веранда — еще одно (закрытое либо открытое) помещение, которое всегда пристраивают к стене здания. Чаще она украшает его фасад. Терраса может быть сооружена у одной или у нескольких стен, но она же может находиться в отдалении от дома. Кроме того, эта площадка иногда имеет несколько уровней, функции которых различны.

Виды веранд, пристроенных к дому

Эти конструкции возводят по нескольким причинам. Помимо значительного увеличения полезной площади веранда способна улучшить вид здания, защитить фасадную часть фундамента. Она же помогает предотвратить теплопотери дома. Если прихожая (коридор) в нем не предусмотрена, то эту роль и возьмет на себя возведенная пристройка.

Первый этап перед началом строительства — знакомство с разновидностями и проектами веранд, пристроенных к дому. В первую очередь, все вспомогательные конструкции делятся на открытые и закрытые.

Открытые веранды

Строительство такого сооружения дает шанс с небольшими затратами организовать у дома дополнительное благоустроенное пространство, защищенное крышей. Этот решение имеет смысл рассмотреть, если:

входная группа находится на южной стороне здания;

к такому помещению не предъявляют особых требований, поскольку эксплуатировать его «по максимуму» будут только в теплое время года.

Большое преимущество открытых веранд, пристроенных к дому, в том, что из-за сравнительно легкого веса им не требуется очень прочный фундамент. Такие деревянные пристройки обычно сооружают на относительно простом и не очень разорительном столбчатом основании.

Закрытые помещения

Достоинств у закрытой веранды, пристроенной к дому, очень много. Она сможет превратиться в дополнительную жилую комнату, так как у этого помещения есть надежные стены, крыша, дверь и окна. Последние элементы могут быть обычными или панорамными.

Минус данного варианта — необходимость строительства очень надежного фундамента, так как вес застекленной (утепленной) конструкции будет существенным. Одним из самых подходящих решений для закрытой веранды считают ленточное основание.

Холодные и теплые пристройки

Закрытые веранды, примыкающие к дому, делятся на 2 вида. Защищенные архитектурные элементы бывают холодными и теплыми. Первые пристройки интенсивно эксплуатируют только в весенне-осенний период. В теплое время года такие веранды превращают в гостиные, кабинеты, столовые, летние кухни и т. д.

Теплая или зимняя конструкция — полноценное помещение, которое является всесезонным. Такая веранда служит дополнительной жилой комнатой или зимней оранжереей (чаще с панорамным остеклением). Чтобы обеспечить комфортные условия зимой, в нее проводят отопление, либо используют переносной обогреватель.

Для утепления помещения выбирают керамзит, минеральную вату, пенопласт либо экструдированный пенополистирол, пенофол либо другие виды теплоизоляционных материалов.

Оптимальное расположение пристройки

Как пристроить веранду к дому? Вариантов для выбора есть несколько. Если хозяева желают спрятать открытое или застекленное помещение подальше от любопытных глаз, то идеальное решение — строительство веранды со стороны двора, либо у боковой стены здания. Однако в большинстве случаев все решает расположение пристроек относительно сторон света:

Север. Это идеальный выбор для регионов с теплым климатом, где владельцы хотят спрятаться от палящего солнца. Однако «северное решение» можно назвать универсальным. Например, хозяева дач, находящихся в менее благоприятных условиях, таким расположением смогут защитить от холода комнату или комнаты, прилегающие к веранде. Юг. Это оптимальный вариант для вспомогательных помещений, находящихся в северных широтах, где солнце не радует долгими визитами, а погода «дружелюбной» температурой. Запад. Эту сторону горизонта выбирают те, у кого за окном находится большой естественный водоем (залив, озеро), в котором вечерами эффектно «прячется» солнце.

Восток подойдет тем хозяевам, кто больше всего ценит вечернюю прохладу.

Строительство веранды: особенности и использующиеся материалы

В этом случае правило очень простое: идеальным считается сочетаемость материала главного здания и пристройки. Например, кирпичному дому необходима такая же веранда. Для строительства помещения, примыкающего к деревянному зданию, необходимо закупать пиломатериалы. Однако есть исключения. Это каркасные (деревянные) конструкции, которые могут возводиться у домов, построенных из других материалов, например, из блоков, изготовленных из ячеистого бетона.

Оптимальный вариант — одновременное строительство дома и веранды. В этом случае сооружают один, общий фундамент. Однако часто эта пристройка возводится позже, поэтому такой способ строительства имеет свои особенности и требования.

Фундамент

Для веранд, пристроенных к дому после завершения возведения главного здания, требуется свое основание. Оно может быть или привязанным к дому, или независимым.

Первый вариант применителен только к ленточным, монолитным фундаментам. Как правило, такое «привязывание» используют не очень часто. Причина в том, что дом и пристройка имеет очень большую разницу в весе, а значит, о равномерной их усадке не может быть и речи. Исключением может стать здание, возведенное давно.

Считается, что жесткая фиксация этих «частей целого» возможна только на прочном грунте, который почти не проседает. Например, к таковым относится каменистый его тип.

Остальные виды оснований не связывают между собой. Выбор фундамента, в первую очередь, зависит от того, из каких материалов будет возводиться постройка. Для легких деревянных веранд подходит столбчатое или свайное основание. Для сооружения этой части конструкции используют бетон (бетонные фундаментные блоки) или винтовые сваи соответственно. Верандам, построенным из тяжелых материалов, требуется ленточный фундамент, как минимум.

Стены

Здесь тоже все зависит от дома. В этом случае материал для стен веранды не должен быть тяжелее того, что использовался для строительства основного здания. Причина та же — потенциальная усадка строений.

Для возведения веранд, пристроенных к домам из дерева, используют бревна или брус. Дополнительное сооружение из кирпича или из шлакоблоков подойдет для жилых зданий, построенных из кирпича. Пристройка, возведенная из ячеистых бетонных блоков, — оптимальное решение для домов из кирпича, пено- или газобетона.

Что касается каркасных строений, то их можно назвать универсалами. Такие веранды пристраивают к домам из различных материалов, поскольку главные роли в этом случае уходят к отделочным материалам-имитаторам. Гармоничное «сочетание несочетаемого» сможет гарантировать блок-хаус, фальшбрус (имитация бруса) или сайдинг под камень, кирпич либо под дерево.

Поскольку жесткого соединения дома и пристройки чаще не делают, между этими элементами оставляют деформационный шов. Чтобы защитить веранду от теплопотерь, зазор закрывают теплоизоляционным материалом. Гидроизолируют шов подходящим герметиком:

акриловым, изнутри и снаружи, если планируется использование штукатурки и шпаклевки;

или силиконовым снаружи, если шов останется без отделки, так как состав можно подобрать под цвет стен.

Другие кандидаты для защиты деформационных швов — гидрофильные саморасширяющиеся резиновые шнуры. После впитывания влаги они набухают и закрывают все свободное пространство. Для заполнения швов между ленточными фундаментами используют бентонитовые изделия (шнуры, профили).

Крыша

Вид этого элемента конструкции тоже зависит от архитектуры главного здания. Очень часто при реконструкции крышу делают общей для дома и пристройки. Другое популярное решение — односкатная ее разновидность, без жесткой привязки к главному строению. Стык закрывают с помощью фартука, изготовленного от оцинкованной стали. Иногда крыши делают более оригинальными: например, очень необычно смотрятся веранды с двускатными, усеченными вальмовыми или шатровыми системами.

Как правило, кровельный материал крыши веранды аналогичен покрытию дома. Однако иногда выбирают иное решение. Первые примеры — прозрачные крыши. В этом случае чаще приобретают монолитный, сотовый или профилированный поликарбонат, реже — тяжелое стекло. Среди других популярных претендентов на роль кровли:

еврошифер (ондулин);

мягкая (битумная) черепица;

профлист или металлочерепица.

Самый бюджетный и недолговечный вариант — пластиковая ПВХ-кровля.

Материалы для теплоизоляции закрытого помещения

Открытые веранды, пристроенные к дому, не нуждаются в дополнительных этапах. Закрытой пристройке в большинстве случаев требуется утепление, причем теплоизоляция необходима каждому ее конструктивному элементу.

Фундамент

Для утепления ленточного основания чаще используют плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС). Теплоизолируют как надземную, так у подземную часть фундамента. Для свайных и столбчатых оснований операция состоит в утеплении цоколя (забирки) и/или в теплоизоляции пучинистого грунта под новым помещением.

Стены

Для защиты от холода деревянных пристроек снаружи нередко используют минеральную вату, которую максимально защищают от влаги, для нее организуют обрешетку и вентилируемый фасад. Для блочных и кирпичных сооружений применяют каркасный/бескаркасный метод и листы из пенопласта, пенополистирола или из пенополиуретана. В роли отделки таких утепленных стен нередко выступает клинкерная плитка.

Пол

Для теплоизоляции этого основания на бетоне или грунте применяют пенопласт либо ЭППС. Материал обязательно гидроизолируют со стороны грунта, сверху также расстилают гидрозащиту. На небольшие подставки из раствора укладывают армирующую сетку, затем заливают стяжку.

Деревянные конструкции чаще теплоизолируют минеральной ватой (например, базальтовой). В этом случае снизу «влаголюбивый» материал защищают гидроизоляцией, а сверху — пароизоляционной пленкой, чтобы гарантировать возможность «дыхания» минераловатного утеплителя.

Крыша

Для теплоизоляции кровли и чердака также часто используют минвату. Со стороны помещения этот уязвимый материал защищают пароизоляционной мембраной, а со стороны улицы (кровли) — гидроизоляцией.

В «напарники» основному утеплителю нередко берут тонкую отражающую теплоизоляцию, изготовленную из фольгированного вспененного полиэтилена. В список таких кандидатов-ассистентов входит пенофол, тепофол, фольгоизолон, экофол и т. д.

Для утепления потолка пристройки изнутри используют минвату, пенопласт либо пенополистирол. В этом случае чаще создают обрешетку их бруса, чье сечение равно толщине утеплителя. Расстояние между деревянными элементами каркаса равняется ширине теплоизоляционного материала, либо немного меньше ее (для более рыхлого ватного теплоизолятора, фиксируемого враспор). Альтернативный вариант для создания обрешетки — металлические (стальные, алюминиевые) профили, используемые для монтажа гипсокартона или гипсоволокна.

Пристройка к дому веранды проще, чем масштабное строительство здания. Однако и эта операция требует не только согласования, но и выбора качественных материалов, а также корректно проведенных этапов работы. В завершение темы «Веранды, пристроенные к дому» — интересное видео: