Надежная и привлекательная лестница на веранду — гарантия удобства, комфорта и безопасности всех членов семьи и их гостей. Это функциональный и декоративный элемент, который может стать предметом гордости, если данную непростую конструкцию владельцы дома изготовили своими руками. Последний этап строительства открытой или закрытой пристройки не менее важен, ведь лестница для веранды — самый нагруженный элемент: ее используют ежедневно и многократно. Чтобы соорудить максимально прочную, безопасную конструкцию, сначала ее будущим строителям и «эксплуататорам» нужно выбрать подходящие материалы. Потом им предстоит найти оптимальный вид вертикального сооружения для подъема и спуска, а также познакомиться с технологией его создания.

Лестница для террасы или веранды: особенности и выбор материалов

Эта конструкция вынуждена находиться в неблагоприятных условиях, но самый главный враг ее — влага. От нее защищают практически любой материал. Чтобы обеспечить безопасность людей, высокую лестницу на веранду (или на открытую площадку) ограждают перилами.

Требования к этому сооружению ничем не отличаются от тех, что предъявляют к аналогичным внутренним элементам домов, подъездов и т. д. Самые важные условия — надежность и удобство подъема или спуска. Как правило, лестница для веранды изготавливается из того же материала, что и сама конструкция. Эти архитектурные элементы создают из древесины, бетона, металла, реже — из кирпича.

Дерево

Любовь мастеров к этому материалу не удивляет. Древесина приятна тактильно, она доступна, проста в обработке, поэтому сборка деревянных изделий подвластна даже новичку. Для защиты ее от огня, влаги, плесени, насекомых и грызунов дерево несколько раз пропитывают антипиреном и антисептиком, затем сушат в естественных условиях. Все элементы лестницы на веранду после завершения строительства покрывают лаком либо краской, обрабатывают морилкой, воском, льняным маслом и т. д.

Для конструкций, находящихся на открытом воздухе, используют пиломатериалы хвойных пород (лиственница, сосна, ель). Стойкие и прочные лиственные альтернативы — дуб и ясень. Хорошо защищены от влияния внешней среды материалы из термодревесины. Но «венцом творения» можно считать изделия из древесно-полимерного композита.

Доски из ДПК даже пахнут «настоящим» деревом, но при этом противостоят влаге, перепадам температур, не боятся ультрафиолета и максимально прочны. К тому же они совершенно не привлекательны для разных видов живой угрозы — для плесневого грибка, гнили, насекомых и грызунов.

Бетон

Это строительный материал-универсал. Такие сооружения получаются максимально прочными, однако серый, «унылый» бетон защищают и преображают отделкой. В этом качестве используют дерево, металл, пластик, керамогранитную плитку и другие атмосферостойкие покрытия.

Самые главные недостатки монолитной лестницы для веранды — трудоемкость работ, ощутимые расходы, необходимость сделать довольно длинную паузу для набора прочности бетоном. Как правило, бетонные конструкции становятся частью таких же террас.

Металл

Данный претендент гораздо прочнее и долговечнее древесины, но он требует навыков работы со сварочным аппаратом. В «лестничном случае» можно говорить о «содружестве» материалов. Из металла обычно изготавливают каркас и балясины, а ступени и перила делают из теплого и приятного дерева.

Однако для большинства хозяев, не имеющих богатого опыта работы со сварочным оборудованием, гораздо проще и практичнее сделать заказ лестницы для веранды из металла. В этом случае конструкции будут неуязвимыми и привлекательными: например, для их декорирования многие изготовители используют эффектные кованые детали.

Кирпич

Этот материал для создания основы лестницы на веранду или террасу используют не очень часто. Зато для облицовки бетонных сооружений нередко применяют эффектный и менее уязвимый клинкерный кирпич.

Какой материал для строительства лестницы на веранду либо на террасу лучше? Все зависит от того, из чего построено это сооружение. Например, если главная конструкция собрана из дерева, то древесина и будет фавориткой для создания несущего вертикального элемента. Терраса с основанием из металла потребует аналогичного каркаса и для лестницы.

Важные моменты и параметры для изготовления ступеней

Лестница на веранду своими руками — работа, которая требует от мастера создания чертежа и эскиза. Поэтому сначала необходимо познакомиться с параметрами ступеней, максимально безопасными и удобными.

Ширина проступи должна быть такой, чтобы стопа человека помещалась свободно, и еще оставалось немного пространства для взрослого человека (самого высокого члена семьи). Оптимальные варианты — 280-300 мм. Чрезмерно узкие или, наоборот, слишком широкие ступени способны спровоцировать падение, сделать подъем/спуск очень неудобным. Рекомендованная высота подступенков — 180-200 мм. Большее или меньшее значение может стать причиной дискомфорта поднимающихся либо опускающихся людей. Максимальный угол наклона конструкции — 45°, оптимальный — 30-35°.

Ширина любой лестницы должна быть не менее 800 мм. О комфорте ее использования при подъеме и спуске с веранды либо террасы можно говорить, если этот параметр равняется или немного превосходит 900 мм. Однако специалисты считают, что максимально удобным будет марш шириной как минимум 1200 мм.

Если лестница будет пристраиваться к закрытой пристройке, то это значение советуют увеличивать до 1000 мм в любом случае. Если эту рекомендацию выполнить невозможно, то нужно обеспечить одно условие: она должна быть шире проема как минимум на 100 мм. Более сложное сооружение, состоящее из 2 маршей, обязано иметь площадку, чья меньшая сторона имеет размер 1000 мм или более. Однако не очень высокие террасы и веранды чаще дополняют простыми одномаршевыми конструкциями.

У тех, кто запланировал строительство деревянной лестницы на веранду, может возникнуть вопрос, касающийся параметров досок для нее. Если будут использовать элементы из натуральной или термообработанной древесины, то для проступей приобретают материалы толщиной 30-40 мм, для подступенков подойдут более тонкие изделия — толщиной от 20 до 25 мм. Для изготовления косоуров приобретают брус или доску толщиной от 50 мм. Этот размер террасных досок из ДПК — от 22 до 28 мм.

Разновидности лестниц

Еще один важный момент — выбор способа крепления ступеней, если хозяева отдали предпочтение деревянной или комбинированной конструкции. Варианта два: это их фиксация с помощью тетивы либо косоура.

Тетивы — балки, крепления ступенек к которым производят между ними с помощью системы «шип-паз». Их главное достоинство — невидимое крепление элементов. Такие лестницы выглядят монолитными, потому что торцы их ступеней закрыты тетивами. Главный минус варианта — навыки и время, необходимое для вырезания пазов. Косоуры. Их изготавливают из тетив, вырезая в них выступы-треугольники для надежной фиксации ступеней. Эти конструкции занимают меньше места, так как балки располагают ближе друг к другу, а проступи делают шире. Они выглядят оригинальнее, и дают возможность сделать лестницу для веранды еще эффектнее. Недостатка в необычных дизайнерских решениях с косоурами нет.

Эскиз будущей лестницы создают после измерения свободного пространства перед верандой. После определения всех данных определяют количество ее ступеней: высоту лестничного марша делят на высоту подступенка.

При получении дробного числа более низкой или высокой делают последнюю (нижнюю) ступень несущего конструктивного элемента, второй вариант — распределение остатка на все ступени. Есть и альтернатива самостоятельным расчетам параметров лестницы: это помощь онлайн-калькулятора.

Как сделать лестницу на веранду?

Ответ зависит от того, какую именно конструкцию планируют построить хозяева.

Деревянная лестница на веранду

Этот архитектурный элемент можно назвать самым простым и популярным решением, потому что податливая древесина гарантирует несложную работу и вполне приемлемые расходы. Максимально надежным считают вертикальное подъемное сооружение на косоурах, где ступени фиксируют крепежными элементами в вырезанных выступах.

Дополнительные деревянные треугольники, превращающие прямые балки в гребенки, называют «кобылками». Их фиксируют такими же шкантами. Однако чаще в пиломатериалах делают вырезы, используя подготовленный треугольный шаблон.

Если ширина лестницы для террасы или веранды равняется (или превышает) 900 мм, то балок требуется подготовить как минимум три. Четыре косоура — идеал для широких и сравнительно высоких конструкций. Работу проводят таким образом:

В местах, куда будут опираться балки, заливают мини-основания из бетона. Для этого в точках-опорах роют небольшие и неглубокие ямы (300-400 мм), на дно которых засыпают подушку из песка и щебня. Затем их тщательно трамбуют. В ямы заливают песчано-цементный раствор. Толщина его слоя — 100 мм или более. Пока основание набирает прочность, приступают к изготовлению косоуров. На них делают разметку, используя заранее изготовленный шаблон из тонкой (10-12 мм) фанеры. Потом эти треугольники вырезают. Затем изготавливают проступи и подступенки. Все заготовки несколько раз обрабатывают антипиреном и антисептиком, потом сушат.

Косоуры устанавливают на бетонные опоры, затем крепят к веранде или террасе. Сборку ступеней начинают снизу: сначала фиксируют подступенки, затем крепят проступи.

При высоте конструкции от 1000 мм обязательно изготавливают дополнительные элементы — перила. Их высота — 900 мм, максимальное расстояние между вертикальными элементами ограждения — 150 мм. Для фиксации балясин в проступях лестницы делают отверстия. Для их крепления используют шпильки — деревянные либо металлические.

Готовую конструкцию грунтуют как минимум дважды, затем дерево несколько раз покрывают лаком, морилкой, краской и т. д.

Лестница на веранду из металла

Этот материал не так часто используется, если говорить о самостоятельном изготовлении различных конструкций. Ступенями таких лестниц также становятся защищенные или композитные доски.

Для создания косоуров покупают уголок, профильную трубу (прямоугольную, квадратную), двутавр или швеллер, ширина профиля — от 150 мм. Один из вариантов изготовления косоуров — создание двух «зигзагов» из небольших отрезков. Такой способ сборки оптимален для не очень высоких лестниц.

Нередко для фиксации пиломатериала изготавливают кобылки либо используют уголки.

Кобылки — треугольники, сваренные из уголка (3х40х40 мм). Одна из их сторон должна равняться ширине проступи. Из уголков вырезают пары одинаковых элементов. Затем их приваривают к внутренней стороне профиля. Косоуры соединяют отрезками того же уголка. Для придания жесткости конструкции между частями каркаса добавляют вертикальные и горизонтальные ребра, вырезанные из стальных полос (3х40 мм), или из профиля прямоугольного сечения.

Потенциальные претенденты для комбинации с металлическим каркасом — пиломатериалы из дерева либо термодревесины, террасная доска из композита (ДПК), керамогранитная плитка и другие твердые уличные покрытия.

Лестница, предназначенная для бетонной террасы

Кто-то может заинтересоваться тем, как залить этот элемент из бетона. Такую операцию чаще проводят еще на стадии строительства вспомогательной конструкции-площадки. Причина — преимущество заливки общего основания, которое спасет террасу и ее ступени от неприятных последствий. Чтобы создать безупречное сооружение, поступают так:

Выкапывают котлован глубиной 800 мм. На его выровненное дно засыпают песок (100-150 мм), его проливают водой и тщательно трамбуют. Потом засыпают такой же слой щебня, его также хорошо уплотняют. Следующие этапы — создание армирующего каркаса, сборка и установка опалубки, которую делают для нижнего яруса ступеней. К изготовлению «ограждения» для следующих ступеней переходят только после набора прочности бетоном.

Альтернативный вариант — сооружение многоуровневой опалубки и заливка бетона для площадки и всех степеней сразу. Этот метод даст возможность значительно сократить время, потраченное на строительство террасы и ее лестницы.

Для отделки готовой бетонной конструкции используют керамогранит, клинкерную либо тротуарную плитку. Более дорогостоящий и не очень практичный вариант — облицовка ступеней натуральным камнем.

Для создания опалубки под криволинейные конструкции используют листы металла, тонкую фанеру, или наоборот, многослойный материал, на одной стороне которого делают вертикальные пропилы.

Лестница к веранде из кирпича

Это не слишком популярный вариант, так как данная конструкция обойдется сравнительно дорого, но надежность ее будет невысока.

Потенциальные варианты создания

Способов строительства подобного сооружения есть несколько.

Из блоков делают только боковые части — косоуры с углублениями. В них укладывают доски, обработанные антисептиком и антипиреном. В этом случае изношенные ступени можно будет спустя какое-то время безболезненно заменить новыми деревянными элементами. Данное решение иногда выбирают для лестницы веранды на дачных участках. Второй способ даст шанс экономии на строительных блоках. Это сооружение «пустотелого» кирпичного каркаса, и его заполнение щебнем (керамзитом). Все поверхности такой коробки защищают искусственным камнем либо клинкерной плиткой.

Второй метод привлекателен практичностью и невысокой общей стоимостью. Самое невыгодное решение — кладка лестницы полностью из строительных блоков. Такие элементы будут не самыми надежными.

Облицовка всего кирпичного сооружения плиткой или камнем и качественная гидроизоляция швов рекомендуется. Возможные варианты, позволяющие избежать этого этапа, — использование водоотталкивающей пропитки либо защита конструкции навесом.

Строительство кирпичной лестницы на террасу/веранду

Особенность «кирпичного подхода» — необходимость заливки фундамента-монолита для сравнительно тяжелого элемента. В этом случае:

выкапывают котлован глубиной как минимум 500 мм;

на его дно засыпают подушку из песка и щебня (общая толщина 100-150 мм);

сооружают опалубку (или обходятся без нее), на невысокие подставки укладывают армирующую сетку, затем заливают раствор.

Работу начинают только после набора достаточной прочности основанием. На это уходит от 7 до 14 дней.

Кирпично-щебневые ступени к террасе или веранде создают так:

В жару за 8-12 часов до начала работы блоки замачивают в воде, чтобы они потом не тянули влагу из песчано-цементного раствора. Иначе сооружению будет грозить деформация и скорое разрушение. Основание гидроизолируют битумной мастикой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Потом выкладывают нижнюю ступень и кирпичную коробку, постоянно проверяя ее на вертикальность и горизонтальность отвесом и уровнем. Готовый ярус конструкции заполняют мелкофракционным щебнем или керамзитом. Затем материал тщательно уплотняют. После этого начинают кладку второй ступени, точно так же наращивая (и проверяя) стенки будущей лестницы. В готовый уровень снова засыпают и утрамбовывают выбранный «наполнитель».

Таким же образом сооружают все ступени кирпичного сооружения. Если конструкция будет с перилами, то на обеих сторонах нижней и верхней степени в раствор вмуровывают отрезки арматуры, они должны выступать на 30-40 мм. К этим пруткам будут потом приваривать металлические опорные элементы.

Ее отделка

Чтобы защитить кирпичное сооружение от влаги, лестницу облицовывают клинкером, клинкерной или керамогранитной плиткой и т. д. Для затирания межплиточных швов используют гидрофобные составы.

Однако кирпичи привлекательны сами по себе, поэтому некоторые хозяева-мастера предпочитают оставлять кирпичную лестницу в «первозданном виде». Но в этом случае крайне важно хорошо защитить ее от влаги. Одно из решений — использование гидрофобизатора для кирпича.

Есть момент, который нельзя игнорировать при выборе материалов и технологии строительства самого нагруженного элемента строения. Это гармония архитектурных элементов, сочетаемость частей сооружения.

Деревянная лестница на веранду или террасу — вариант, который идеален для такой же комнаты или открытой площадки. И наоборот, совсем не исключено, что кирпичная несущая конструкция будет выглядеть чужеродным элементом у сооружения, собранного из пиломатериалов.

В завершение темы «Лестница на террасу или веранду» — познавательно-вдохновляющее видео: