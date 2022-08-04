Строительство веранды — очень популярный способ, позволяющий сравнительно просто и «малой кровью» значительно увеличить площадь загородного имения или дачи. Как правило, такие пристройки чаще являются летними помещениями. Зимой их обычно используют в качестве тамбура, или в роли хранилища для каких-либо вещей. Однако многих хозяев не очень устраивает этот вариант использования полезных метров. Поэтому их интересует вопрос относительно того, как утеплить веранду для зимнего проживания изнутри своими руками. Это мероприятие не назвать чересчур сложным, но узнать обо всех его этапах необходимо. Поэтому сначала будущим мастерам предстоит выбор оптимального теплоизоляционного материала, а потом — знакомство с технологией предстоящих работ.

Теплоизоляция пристройки

Если хозяева нового помещения интересуются, как утеплить веранду для зимнего проживания, то сначала им нужно познакомиться с особенностями этой многоэтапной операции.

Нюансы

При небольшой площади помещения имеет смысл выбрать иной путь — утеплить веранду со стороны улицы. Это же решение оптимально, если в нем не очень высокие потолки, поскольку практически любой теплоизоляционный материал сделает их еще ниже.

В большей части теплопотерь виноваты слабые места любой комнаты: это окна и двери. В застекленных верандах ситуация почти критическая. Поэтому холодные стеклопакеты необходимо дополнительно утеплить, или заменить двухкамерными конструкциями (по крайней мере), а также теплоизолировать входную дверь. Чтобы оградить помещение от проникновения морозного воздуха в холодное время года, хозяева могут выбрать другой эффективный способ. В защиту превратится небольшой тамбур. Например, им способна стать отгороженная часть веранды, с утепленной перегородкой.

Еще одним важным условием, гарантирующим эффективность теплоизоляции и оптимальный микроклимат, является обязательное отопление утепленной пристройки. При его отсутствии проведенная работа попросту бессмысленна. Другая обязательная система в помещении — качественная, регулируемая вентиляция. Задвижка даст возможность перекрывать вентиляционный канал.

Теперь о том, как проводится, и что включает в себя операция «Как утеплить веранду изнутри своими руками». Этот вариант имеет одно серьезное преимущество: работу можно проводить без оглядки на температуру на улице, даже в холодное время года. Другой плюс — шанс утеплить сразу все основания холодной пристройки.

Классическая технология теплоизоляции жилого помещения подразумевает создание обрешетки (каркаса) для плитного (рулонного) или напыляемого материала. Ее обычно делают из бруса, размер которого либо равен толщине выбранного утеплителя, либо немного больше ее.

Как предотвратить проблемы?

Минусов у внутренней теплоизоляции несколько. Первый из них — появление конденсата на стенах, на границе, где сталкиваются теплые и холодные воздушные массы. Эту «линию» называют «точкой росы». Влага, образующаяся там, может стать причиной гниения древесины, спровоцировать «заселение» в помещение плесневого агрессора-грибка. Однако эта серьезная угроза устраняема. Для защиты внутренней поверхности основания от контакта с паром необходимо:

неукоснительно соблюдать технологию монтажа теплоизоляционного материала;

выбрать оптимальный утеплитель для защиты стен изнутри;

помнить о важности пароизоляционного слоя.

Этот метод имеет еще один недостаток: внешняя часть стен пристройки остается незащищенной от холода, а значит, они не застрахованы от промерзания.

Утепление веранды: потенциальные материалы

Для превращения холодной пристройки в благоустроенное помещение используют несколько материалов. Веранду теплоизолируют как изнутри, так и снаружи. На выбор утеплителя могут повлиять размеры новой комнаты, материалы, из которых сделаны основания, высота потолка и т. д.

Оптимальным является комбинированный способ. Это внешнее утепление стен и внутреннее — потолка и пола. В этом случае теплоизоляционный материал не украдет у вертикальных оснований помещения ни одного сантиметра. Идеальное время для утепления веранды — ее строительство. Популярными утеплителями можно назвать несколько материалов.

Пенопласт

Это плиты из полистирольных гранул. Пенопласт известен давно, и имеет много достоинств. Среди них:

легкий вес;

невысокая цена;

устойчивость к влаге;

простота обработки и монтажа;

хорошие теплоизоляционные характеристики.

К недостаткам материала относится его хрупкость и неспособность «дышать». Пенопласт противопоказан для утепления деревянных веранд, так как из-за его низкой паропроницаемости материалу пристройки будет грозить гниение. Грызуны — главные любители этого теплоизолятора. Они устраивают в нем ходы, используют утеплитель для строительства гнезд. Самый неприятный минус этого полимера — его токсичность. При возгорании пенопласт начнет выделять ядовитый газ.

Экструдированный пенополистирол, ЭППС или пеноплекс

Этот материал «близкий родственник» пенопласта, однако из-за иной технологии изготовления он более прочный и плотный. Данный утеплитель легок, влагостоек и морозостоек. Он способен противостоять сжатию, поэтому в состоянии выдерживать очень серьезные и продолжительные нагрузки.

Еще одно преимущество экструдированного пенополистирола — его отличные теплоизоляционные свойства. Недостатки у него такие же, как у пенопласта, но стоит ЭППС дороже. Оба синтетических материала не рекомендуют использовать для утепления конструкций внутри жилых помещений.

Пенофол

Это относительная новинка на строительном рынке. Пенофол — рулонный материал из вспененного полиэтилена, покрытого слоем алюминиевой фольги. Он универсален: подходит для внешних и внутренних работ. Это теплоизолятор прост в монтаже, является и хорошим гидроизоляционным материалом.

Вспененный полиэтилен с металлической отражающей защитой имеет стабильные характеристики на протяжении долгого срока службы. Выпускают самоклеящиеся разновидности фольгированных утеплителей из пенополиэтилена. Из-за своей рекордной тонкости в большинстве регионов России пенофол редко бывает «солистом». Чаще его комбинируют с другим, более «упитанным» утеплителем.

Минеральная вата

Это название объединяет несколько видов утеплителей. К минвате относится стекловата, шлаковата и каменная вата, которую называют базальтовой. Такой утеплитель традиционно используют для теплоизоляции деревянных конструкций. Его преимущества — низкая теплопроводность, отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. Материал негорюч и экологичен.

Самый большой недостаток ватных утеплителей — их «неравнодушие» к влаге. Минеральная вата охотно впитывает пар и жидкость, после чего перестает выполнять свои утеплительные обязанности. Относительно новым теплоизоляционным материалом является фольгированная минвата.

Пенополиуретан, или ППУ

Более известен напыляемый материал — жидкий пенополиуретан. Он имеет великолепные характеристики, закрывает даже мельчайшие дефекты основания. Большое его преимущество — бесшовность такой теплоизоляции, она гарантирует полное отсутствие мостков холода. Минус этого утеплителя — необходимость ангажирования специальной установки и квалифицированного специалиста для напыления ППУ.

Теплоизоляционные плиты пока не настолько известны, однако они, как и жидкий материал, заслуживают внимания. Жесткий пенополиуретан:

имеет небольшой вес;

довольно просто резать, сверлить;

гипоаллергенен и экологически чист;

отличается доступностью, простотой монтажа;

инертен к агрессивным соединениям (слабым кислотам, щелочам);

способен выдерживать рекордные температуры — от -200° до 130°, и их перепады;

является лидером среди утеплителей по влагоустойчивости, так как у него крайне низкий уровень водопоглощения;

имеет великолепные теплоизоляционные свойства: показатель теплопроводности у готовых изделий из ППУ самый низкий из всех утеплителей;

долговечен: срок службы обычных полиуретановых плит — 25-30 лет, теплоизоляционных материалов с защитным слоем (стеклопластик, фольга, ламинированная бумага) — от 50 до 60 лет.

Плиты ППУ допускают демонтаж и повторное использование. К недостаткам сравнительно нового материала можно отнести его высокую цену, если не принимать во внимание долговечность и великолепные теплоизоляционные свойства этого утеплителя.

Эковата

Это еще одна новая кандидатка. Она соперница напыляемого пенополиуретана, поскольку эта субстанция тоже требует специального оборудования для нанесения на поверхности. Экологичную вату получают из вторсырья. Серый цвет новому материалу придают газеты, именно они являются основой этого утеплителя.

Другие его компоненты — вещества, делающие теплоизоляционный материал стойким в живой угрозе и огню. Это антисептики и антипирены: чаще используют борную кислоту и буру, соответственно.

Эковату ценят за:

отсутствие мостков холода;

хорошие звукоизоляционные качества;

низкую теплопроводность и ее стабильность;

отличную паропроницаемость и биоустойчивость.

Главные минусы эковаты — сложность нанесения, необходимость приглашения мастера с установкой, а также не самые безопасные компоненты, которые некоторыми производителями вводятся в утеплитель. В его состав может быть добавлен сульфат или фосфат аммония. Оба эти соединения не относятся к абсолютно безвредным веществам. По этой причине данный теплоизоляционный материал не рекомендуют использовать для утепления жилых помещений.

Сыпучие теплоизоляционные материалы

Это потенциальные кандидаты для утепления пола и чердака. К сыпучим теплоизоляторам относится:

вермикулит;

керамзит;

опилки;

перлит.

Фаворит в этом небольшом списке — керамзит, потому что материал доступен, экологичен, пожаробезопасен, и имеет небольшой вес. Он гарантирует хорошую тепло- и звукоизоляцию, а также отсутствие плесени, насекомых и грызунов.

Минус этой насыпной теплоизоляции в том, что керамзита потребуется довольно толстый слой. Другие претензии к пористому материалу — его хрупкость и недостаточная защищенность от влаги.

Как утеплить веранду?

Это мероприятие состоит из нескольких операций, потому что теплоизоляция может быть необходимостью для всех поверхностей холодного помещения. Исключение одно: это пристройка с вертикальными конструкциями, защищенными снаружи.

Как утеплить стены веранды?

Именно через эти основания незащищенная комната теряет большую часть тепла. Если хозяева по каким-то причинам не могут провести наружную теплоизоляцию, то им придется пожертвовать небольшой ее площадью. Утепление стен изнутри проводят минеральной ватой, пенопластом, пенополистиролом или ППУ. Эффективным дополнением сможет стать пенофол или его аналоги (магнофлекс, порилекс, тепофол, фольгоизолон и т. д.).

Если говорить про плитные и рулонные материалы, то для них технология теплоизоляции практически не отличается. В этом случае сначала создают деревянный каркас, потом в его ячейках фиксируют утеплитель. Действуют таким образом:

На очищенные, выровненные стены набивают обрешетку. Для ее изготовления используют брус. Размер его для такой конструкции равняется толщине выбранного теплоизоляционного материала, а расстояние между элементами каркаса равно его ширине. После создания обрешетки в ячейки укладывают утеплитель. Куски нарезают так, чтобы они входили не свободно, а враспор. После завершения монтажа всех плит стены закрывают пароизоляционным материалом, например, пленкой. Ее фиксируют с помощью строительного степлера. Нахлест составляет 100-150 мм. Стыки проклеивают скотчем, предназначенным для пароизоляции.

Утепленные стены веранды отделывают вагонкой, панелями из пластика, гипсокартоном с последующей шпаклевкой и штукатуркой, или покраской. Либо используют другой декоративный материал.

Как утеплить пол на веранде?

Для горизонтальной поверхности есть несколько вариантов. Первый из них — обустройство электрического «теплого пола», так как водяная система не лучшее решение для веранды и сильных холодов.

Второй метод менее затратен и сложен: он практически аналогичен утеплению стен. В этом случае тоже собирают каркас, в ячейки которого потом укладывают утеплитель. Если выбран данный способ, то действуют так:

Сначала демонтируют напольное покрытие. Менее трудоемкий метод — создание обрешетки прямо на нем. Если есть лаги, то их можно использовать в роли каркаса. Если их нет, то на черновой пол набивают обрешетку из брусков. Ее параметры аналогичны тем, что используются и для утепления стен: высота равняется толщине теплоизолятора, а шаг — его ширине. Готовый каркас устилают пароизоляционной пленкой. Затем укладывают теплоизоляционный материал. Его защищают обычной полиэтиленовой пленкой либо фольгированной теплоизоляцией. Алюминиевый слой должен «смотреть» внутрь помещения. Пенофол рекомендуют монтировать с нахлестом на стены.

Последний этап — монтаж напольного покрытия. Первый пример — лаги и настил из досок. Данный вариант имеет право на жизнь, однако высота потолка комнаты при таком способе утепления заметно уменьшится. Этот момент нужно учитывать, если хозяева ищут ответ на вопрос, как утеплить пол веранды, и им понравилась технология создания «двойного пола». Другие возможные кандидаты на роль покрытия для теплого (отапливаемого) помещения — ламинат, линолеум, ковролин и т. д.

Как правильно утеплить потолок веранды?

Это основание специфичное, потому что именно к нему поднимается менее плотный теплый воздух. Значит, утеплитель для него нуждается в защите из пароизоляционного материала. Через кровлю в помещение может проникать влага, поэтому здесь необходим надежный гидроизоляционный слой.

Утепление потолка веранды состоит из следующих этапов: создание каркаса, монтаж гидроизоляции, фиксация утеплителя и его защита пароизоляционным материалом.

В том случае если в роли теплоизолятора выступает минеральная вата, обрешетка на потолке — элемент обязательный. На расстоянии 500-600 мм на основании крепят бруски. После завершения сборки каркаса его закрывают гидроизоляционным слоем, затем в ячейки укладывают плиты утеплителя. Уложенную враспор минвату дополнительно фиксируют дюбелями-зонтиками, затем защищают пароизоляционной мембраной (пленкой). Легкие синтетические теплоизоляционные материалы (пенопласт и пенополистирол) не требуют обязательного создания обрешетки. Их нередко приклеивают прямо к перекрытию, все зазоры закрывают монтажной пеной. Для дополнительного крепления утеплителя используют те же «зонтики» («грибки»). Пенофол и его фольгированные аналоги прикрепляют к деревянному потолку с помощью степлера. Самоклеящиеся утеплители не требуют участия инструмента и скоб. Стыки полос герметизируют металлизированным скотчем. Для фиксации отделки на утеплитель набивают обрешетку из реек. При выборе любой напыляемой теплоизоляции также сооружают обрешетку из бруса. Деревянная конструкция необходима для фиксации обшивки стен и, соответственно, для монтажа декоративного покрытия.

Последний этап работы с верхним основанием — его финишная отделка. Максимальное сохранение тепла на веранде гарантируют доски, рейки либо деревянная вагонка.

Очень популярное решение для этой комнаты — плетеный потолок. Его изготавливают из тонких полос фанеры (100 мм). Другие кандидаты — панели ПВХ, реечные алюминиевые системы, натяжные потолки, гипсокартон и краска (штукатурка).

Как утеплить крышу веранды, если помещение не имеет потолка-перекрытия? В этом случае конструкцию теплоизолируют точно так же, как и стены. Обязательное условие при утеплении крыши — очень надежная гидроизоляционная защита, так как любая кровля остается слабым звеном строения.

Чем утеплить дверь и окна веранды?

Идеальным вариантом считают установку двойных или даже трехкамерных стеклопакетов. Если такая масштабная и затратная операция пока не планируется, то занимаются теплоизоляцией имеющихся конструкций:

Первым делом занимаются герметизацией оконных и дверных проемов. Если стоят стеклопакеты, то этот этап для окон пропускают. Стеклянные полотна моют и сушат, затем к ним приклеивают энергосберегающие пленки. Для утепления дверной коробки используют ватин, минвату, пенопласт (нечасто) и т. д.. Сначала дверь снимают, оббивают ее тонким теплоизоляционным материалом по периметру, или используют самоклеящиеся прорезиненные уплотнители. Потом утепляют полотно. Для фиксации ватина применяют либо степлер, либо мелкие гвозди, для монтажа плит — клей.

Утепление веранды изнутри своими руками — работа не очень сложная. Однако холодное помещение требует качественных теплоизоляционных материалов, а также точного соблюдения технологии.

С потенциальной (или предстоящей) операцией владельцев холодных веранд познакомит автор следующего интересного видео: