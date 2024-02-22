Как построить и пристроить кирпичную веранду: этапы ее возведения

Далеко не все владельцы загородных участков «сильно довольны» размерами своих «резиденций». Часто случается так, что метров попросту перестает хватать на все, что нужно членам семьи. И в этом случае существует всего один сравнительно простой выход: это строительство террасы либо веранды. Одни владельцы выбирают первый вариант, вторые предпочитают более благоустроенную комнату со стенами, окнами и крышей. Кирпичная веранда — идеальное решение, если надо значительно расширить полезную площадь такого же дома. Подойдет она и зданию, облицованному кирпичом. Минус такой конструкции — ее основательность, поэтому хозяевам приходится искать ответ на вопрос, как возвести сооружение из кирпича, как пристроить кирпичную веранду к основному зданию, чтобы новому строению ничего не угрожало.

Веранда или терраса из кирпича?

Эти два понятия часто путают, потому что оба объекта выполняют одни и те же функции — увеличивают полезную площадь дома, делают времяпрепровождение приятным. Ту и другую конструкцию относят к малым архитектурным формам. Однако терраса, в отличие от любой веранды, не всегда имеет крышу. Она «вольна» располагаться на очень большом расстоянии от жилого здания, а может быть открытой площадкой, соединяющей его с какой-либо постройкой.

Веранда, наоборот, всегда пристраивается к дому, она является его продолжением (тамбуром). У этой конструкции есть крыша и стены. Последние элементы сооружений могут быть открытыми или глухими (застекленными). Здесь и возникает некоторая путаница. Нередко открытые веранды под крышей и называют террасами. Но это настилы (площадки), они не бывают совершенно закрытыми (застекленными). Чаще такие «дополнительные удобства» лишь огораживают перилами.

Принципиальной разницы в строительстве этих архитектурных форм нет. Но открытые площадки все-таки чаще собирают из металла (каркас) и дерева (каркас, сам настил, опорные элементы для крыши или небольшого навеса, а также перила).

Достоинства и недостатки кирпичной веранды

Как правило, такие объекты или возводятся одновременно с домом, или пристраиваются позже. Чаще всего они становятся частью зданий из кирпича. Другие кандидаты — сооружения из габаритных строительных (стеновых) блоков — из недорогих, легких изделий из газобетона и пенобетона, из керамзитобетона, полистиролбетона, шлакобетона.

Преимущества веранд из кирпича

Такие сооружения довольно популярны, потому что они:

красивы;

морозостойки;

экологически безопасны;

выглядят основательно, солидно;

максимально долговечны, огнестойки;

гарантируют качественную звукоизоляцию;

не требуют дополнительных трат на отделочные материалы;

надежно защищены от влаги (по сравнению со строениями из дерева);

дают возможность возвести пристройку любой конфигурации, любого размера.

Эти дополнительные метры позволяют без каких-либо проблем превратить новое помещение в тамбур, в столовую, в летнюю кухню, установить (соорудить) мангал или иную печь. К тому же кирпичные пристройки значительно снизят теплопотери дома даже в том случае, если останутся неотапливаемыми. Они могут быть открытыми и закрытыми, летними и всесезонными.

Их слабые стороны

Самый большой недостаток любых сооружений из кирпича — их монументальность, которая требует от строителей знания технологии и опыта возведения подобных объектов. Кроме того, таким тяжелым сооружениям необходим максимально надежный фундамент, а это означает серьезное удорожание строительства, а также его «незавидную» длительность из-за необходимости ждать набора прочности бетонным основанием.

Веранда из кирпича: особенности пристроек

Как и сооружения из других материалов, она может быть открытой или закрытой:

Первый вариант предполагает, что это помещение будут интенсивно использовать только в теплое время года. Плюс открытой пристройки — экономия средств: хозяевам понадобится минимальный набор материалов. Пример не самого требовательного сооружения — аккуратная веранда с кирпичными столбами. Она сможет «ограничиться» столбчатым фундаментом. Вторая конструкция — помещение очень функциональное. Закрытая кирпичная веранда обойдется намного дороже. Она может потребовать большего количества строительных блоков, качественных стеклопакетов и т. д. Однако она обещает максимальный комфорт в любое время года. Главные минусы этого варианта — сложность строительства, необходимость заливки как минимум ленточного основания.

Что лучше: открытая веранда из кирпича или закрытая кирпичная пристройка? Ответ на данный вопрос могут дать только сами хозяева. Первое сооружение менее требовательное, но и менее защищенное. Второе строение капитальное и практически безукоризненное, но оно потребует «финансовых жертв».

Как построить веранду из кирпича?

Первый этап для любого строительства — разработка проекта, который обязан дать полное представление о будущем объекте. Благодаря ему можно получить всю информацию:

список материалов;

тип и размеры фундамента;

место, где будет находиться вход в помещение;

расположение веранды относительно здания, сторон света;

размеры сооружения, форма крыши, особенности его сопряжения с главным зданием.

Самостоятельная разработка проекта веранды, возводимой из кирпича, — очень сложная задача для человека, не имеющего опыта подобной работы. Он просто обязан быть и архитектором, и строителем. Поэтому существует два выхода:

Можно отправиться на просторы интернета, и найти проект, который подходит хозяевам по всем параметрам. Плох такой путь тем, что не все понравившиеся пристройки могут идеально подойти конкретному зданию и участку. Дороже, но значительно проще заказать проект кирпичной веранды в фирме, занимающейся их разработкой. Этот вариант не имеет недостатков, поскольку специалисты учтут все пожелания владельцев дома и будущей пристройки.

Понятно, что лучше выбрать второй вариант. В этом случае хозяева точно не будут заниматься переделками, которые практически неизбежны из-за собственных (зачастую грубых) ошибок. С другой стороны, за совершенство придется «дорого заплатить».

Поиски места для кирпичной веранды (террасы)

Перед началом строительства подготавливают площадку. Поэтому первый шаг — выбор оптимального места, которое:

защищено от осадков, порывов ветра;

гарантирует простой доступ на веранду с улицы и из дома.

Кроме того, новая пристройка должна гармонировать с домом, идеально вписываться в ландшафт. Однако из-за особенностей данной конструкции ее практически всегда возводят у стены, в которой находится входная дверь. В этом случае веранда становится универсальным помещением: она может превратиться в тамбур, крыльцо, гостиную, кабинет и т. д.

Есть и второе решение. Его нередко используют при строительстве террас. Эти сооружения строят у стены, противоположной фасаду, той, которая «смотрит» во двор.

Достоинство этого варианта — приватность. Такая площадка идеально подходит для неактивного отдыха в кругу семьи, для детских игр, для приготовления пищи и т. д.

Создание основания

Его тип зависит от веса будущего объекта. Для капитальных закрытых веранд выбирают ленточный фундамент, для сравнительно легких открытых конструкций — столбчатый. Реже для тяжелых пристроек из строительных блоков выбирают монолитное основание.

Фундамент-лента

Веранда, пристраиваемая к «пожилому» дому из кирпича, по умолчанию имеет немалый вес. По этой причине ее возводят на независимом основании. Оно не привязывается к фундаменту здания, поскольку любой недавно построенный объект дает усадку, особенно это касается тяжелых кирпичных сооружений.

Жесткое присоединение старого дома к новой веранде может привести к печальным последствиям — к разрушению конструкции. Есть еще один важный момент: веранда из кирпича, пристроенная к дому, должна иметь фундамент такой же глубины, как и у основания главного здания. Если же дом и пристройку возводят одновременно, то фундамент делают общим. В этом случае получается единая конструкция, которой будет не страшна усадка (деформация).

Возведение ленточного фундамента для веранды включает разметку участка с помощью шнура и колышков. Потом мастера проходят следующие этапы:

Первым делом они выкапывают траншею, чья глубина равна глубине основания дома. Ширина ее — толщина стен (размер опор) плюс 100-150 мм. Дно разравнивают, тщательно уплотняют. Потом засыпают подушку, состоящую из песка (100-150мм) и щебня (100-150 мм). Первый слой обязательно проливают водой, оба хорошо трамбуют. Переходят к созданию опалубки из досок, фанеры, щитов и т. д. Ограждение делают такой высоты, чтобы оно возвышалось над поверхностью земли на 200-300 мм. Фиксируют опалубку распорками. Чтобы части конструкции не разошлись под весом раствора, противоположные ее края соединяют брусками.

В подготовленную опалубку укладывают армирующий каркас, изготовленный из арматуры. Для него берут прутки сечением 6-12 мм. Части его соединяют вязальной проволокой. После этого заливают раствор, его уплотняют вибратором или отрезком арматуры, потом поверхность равняют мастерком. К строительству веранды приступают через 2-3 недели. Перед началом работ бетон гидроизолируют, защищая поверхность ленты как минимум двойным слоем рубероида.

Столбчатое основание

Данный вид оптимален для открытых веранд. В этом случае действуют таким образом:

После завершения разметки участка колышками отмечают точки, где будут находиться опоры столбчатого фундамента. Расстояние между ними зависит от размеров будущей конструкции. В отмеченных кольями местах выкапывают ямы. Их глубина равна глубине заложения фундамента жилого («пожилого») здания. Дно мини-котлованов засыпают песком (150-200 мм), потом трамбуют. Для каждого опорного элемента изготавливают опалубку. Их устанавливают, потом внутрь каждого ограждения помещают связанный армирующий каркас. Альтернативы изделиям из фанеры либо досок — гильзы из рубероида. Последний этап — заливка строительной смеси и фиксация в них закладных изделий.

Не менее надежные столбчатые основания для тяжелых веранд сооружают из готовых железобетонных изделий — «фундаментных блоков сплошных» (ФБС, 200х200х400 мм).

Монолитный фундамент

Сложный грунт, тяжелые строительные материалы и такая же облицовка требуют более надежного, плавающего основания. Плюс этого варианта и в том, что одновременно плитный фундамент становится и отличной основой для создания напольного покрытия веранды. Поэтому необходимость заниматься созданием пола из дерева у хозяев отпадает, но этот вариант не исключен. Чтобы получить монолитное основание, действуют так:

После разметки выкапывают котлован. Его глубина — 400-500 мм. Дно выравнивают и уплотняют. Потом по периметру углубления устанавливают опалубку. Ее высота над поверхностью земли — 250-300 мм. Сначала в котлован засыпают, проливают водой и трамбуют слой песка (100-150 мм). Затем туда добавляют щебневую часть подушки (те же 100-150 мм), ее также уплотняют. На невысокие подставки (куски кирпича) укладывают армирующий каркас, размер его ячеек — около 200 мм. Части этого элемента соединяют вязальной проволокой. В опалубку заливают песчано-цементную смесь, которую оставляют набирать прочность на 3-4 недели.

Перед началом дальнейших работ поверхность любого основания гидроизолируют двойным слоем рубероида, либо используют другой защитный материал.

Создание чернового пола

Этот этап не самый сложный, но в большей степени объем работ (и их продолжительность) зависит от того, какой фундамент был залит:

Если была изготовлена лента, то на ней с помощью заранее вмурованных шпилек фиксируют обвязку из бруса, затем с ее помощью крепят лаги (шаг — 400-500 мм). После завершения подготовки из досок или фанеры сооружают настил. Бетонную стяжку с утеплением делают, если была залита плита. В этом случае на основание насыпают и распределяют песок (до 100 мм). Потом добавляют слой сыпучего утеплителя (например, керамзита). На него укладывают армирующую сетку, после чего заливают раствор. Толщина такой стяжки — от 30 до 50 мм.

Каждая из операций предполагает, что строители должны постоянно проверять горизонтальность поверхностей. После создания чернового пола приступают к дальнейшим работам.

Возведение стен

Есть еще один вопрос, он касается сопряжения стен обеих конструкций. В этом «тяжелом случае» кирпичную веранду к такому же дому нередко присоединяют с помощью системы «шип-паз». Понятно, что штробу заранее вырезают (выбивают) в стене дома. Делают это таким образом:

В местах, где будут соединяться стены здания и пристройки, выбирают паз (вертикальный). Его глубина — ½ строительного блока. Во время кладки в штробу на сухую выкладывают кирпичи. Когда процесс усадки кирпичной пристройки закончится, зазоры устраняют. Для их заполнения приобретают герметик или монтажную пену.

Для этого этапа используют готовые кладочные смеси, или делают раствор самостоятельно. В последнем случае на часть цемента отмеряют 4 части песка. Для придания ему пластичности в раствор вводят небольшое количество извести или глины.

Выкладывать стены начинают с угла. Каждый ряд уровнем проверяют вертикальность и горизонтальность кладки. В нее сразу вмуровывают закладные для фиксации дверного блока и оконных рам. Над проемами монтируют перемычки. В верхней части конструкции из сетки и раствора создают армирующий пояс, либо используют брус .

Строительство крыши

Самым простым вариантом является односкатная крыша. Однако она далеко не единственное решение. Нередко кирпичные веранды украшают двускатными, трехскатными крышами (например, вальмовыми). Но наиболее популярными остаются нетребовательные односкатные конструкции. В любом из случаев сначала из дерева собирают стропильную систему. Шаг обрешетки зависит от вида выбранного кровельного покрытия. Чаще материал кровли дома и пристройки совпадает, но есть и исключения.

Многих начинающих строителей интересует, как соединить крышу веранды со стеной дома, чтобы полностью исключить протечки. В этом случае есть несколько вариантов. Один из них предполагает независимость кровли пристройки. Данный способ примыкания подразумевает создание штробы в кирпичной стене и использование пристенного профиля или самодельного фартука из оцинкованной стали. После завершения монтажа этого элемента канавку (ее глубина — до 20 мм) заполняют герметиком. Например, полиуретановой его разновидностью.

Установка двери, окон, завершение работ

Это самый последний этап, на котором в проемы монтируют стеклопакеты и дверную коробку. Если есть необходимость, то веранду утепляют. В последнюю очередь (через некоторое время) пространство между стеной дома и пристройкой заполняют герметиком или задувают монтажной пеной (если усадка незначительна). Затем стыки закрывают накладными отделочными элементами — как изнутри, так и снаружи.

Если был сделан деревянный черновой пол, то к нему крепят лаги. Потом между элементами укладывают (засыпают) гидроизоляционный материал и закрывают досками. С бетонной стяжкой или поступают точно так же, или используют другие материалы — декинг, линолеум, модули ПВХ, керамическую плитку и т. д.

Отделка сооружений из строительных блоков

В большинстве случаев кирпичные пристройки не нуждаются в какой-либо отделке снаружи. Исключением может быть только старый материал. Однако другие строительные блоки не отличаются «неземной красотой».

По этой причине для отделки веранд из газо-, пено-, керамзито- и шлакобетона используют фасадные штукатурки (шпаклевки), паропроницаемые гидрофобные краски. Такие стены облицовывают кирпичом, камнем, а также плиткой — керамической, керамогранитной или клинкерной. Блочные стены нередко закрывают вентилируемым фасадом, а потом отделывают сайдингом, фасадными кассетами и т. д.

Своими силами построить и пристроить кирпичную веранду к зданию довольно сложно. Для такого строительства необходимы не только знания, но и навыки. Менее требовательны любые открытые конструкции (террасы). Капитальные всесезонные пристройки — достаточный повод обратиться за помощью к профессионалам.

В завершение темы «Веранда из кирпича, пристроенная к дому» — популярное видео от мастера на все руки: