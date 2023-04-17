Идеи закрытой веранды: какой может быть эта полезная пристройка?

Симпатичная пристройка к дому — самое популярное решение. Такое дополнение к главному зданию можно увидеть на дачах и в загородных имениях. Максимально удобными и комфортабельными по праву считают закрытые конструкции, которые дают возможность получить великолепный обзор, но остаются абсолютно защищенными от непогоды. По этой причине данный вариант пристроек по-прежнему очень востребован. Многие владельцы участков ищут интересные идеи закрытой веранды, чтобы подобрать себе и дому не только функциональное, но и эффектное «дополнение». Разновидностей таких сооружений существует достаточно много. Поэтому не исключено, что каждая семья сможет найти оптимальное, «симпатично-гармоничное» решение.

Закрытая веранда: ее возможное предназначение

Главная причина популярности таких пристроек — возможность значительно увеличить полезную площадь дома. Однако нужно сказать и о функциях, которые возлагают на закрытые веранды. Поскольку эти комнаты отличаются от обычных жилых помещений большим количеством окон, их нередко превращают в:

хорошо освещенные кухни;

рабочие кабинеты;

оранжереи;

столовые;

гостиные.

Помещения очень скромной площади часто становятся маленькими, но очень удобными и уютными верандами-тамбурами. Такое «небольшое объединение» обычно выбирают, если в регионе очень холодные, снежные зимы.

Эта часть здания сможет стать и полноценной комнатой в том случае, если хозяева пристройки утеплят ее, установят максимально защищенные стеклопакеты и организуют отопительную систему.

Кроме того, закрытая веранда, пристроенная к дому, может превратиться в очень удобную и довольно просторную мастерскую, или в игровую комнату.

В идеале, конечно, проектирование и сооружение закрытой веранды — этап, который проводят во время проектирования (строительства) здания. Для дач выбирают открытые пристройки, а для загородных домов — закрытые веранды. Исключения, тем не менее, существуют.

Достоинства и «маленькие слабости» закрытых веранд

Каждая конструкция имеет не только сильные места, но и слабые стороны.

Плюсы закрытых пристроек

Данные сооружения дают возможность создать дополнительную комнату. Они могут иметь практически любое остекление: например, очень интересно смотрятся пристройки с панорамными окнами. Преимуществ у таких пристроенных-встроенных помещений довольно много:

Более всего хозяев привлекает возможность построить помещение, защищенное от жары, холода, порывов ветра, от пыли, дождя и снега, а также от надоедливых насекомых. Закрытая веранда, которая полностью благоустроена, сможет стать полноценной жилой комнатой, использующейся и летом, и зимой. Эта пристройка способна превратиться не только в комнату, но и в зимний сад или в теплицу, радующую урожаем круглый год.

Дополнительное помещение дома даст шанс использовать его в роли хранилища. Например, на веранде можно найти место для заготовок, продуктов, которым нужна прохладная температура, для необходимых инструментов, для полок или стеллажей с книгами и т. д.

Без сомнения, закрытая веранда дает больше возможностей владельцам домов. Так, многие хозяева, которые сделали выбор в пользу открытой пристройки, вскоре изменили свое мнение, оценив все преимущества «настоящей» дополнительной жилплощади.

Иногда она становится просто спасением: в теплое время ее легко превратить в открытую веранду, распахнув все (или частично) окна, а в зимнее время устроить там еще одну спальню, например, для гостей.

Их минусы

Однако эти пристройки имеют не только преимущества. Если рассматривать слабые стороны закрытых веранд, то в этот перечень можно внести расходы, которые потребуются для превращения дополнительного пространства в благоустроенные метры. Новому помещению, используемому круглый год, понадобится эффективная отопительная система, вентиляция (система кондиционирования), отделка и т. д.

В жаркие дни минусом будет и большая площадь остекления. В зной (особенно для помещений, «смотрящих» на юг) в комнате будет не слишком комфортно. Поэтому для закрытой веранды потребуется установка системы кондиционирования. Однако есть и иной вариант: это проветривание и/или защита окон непрозрачными материалами.

Закрытая веранда: возможное превращение открытой пристройки

Поскольку проще всего соорудить открытую конструкцию, многие владельцы выбирают именно этот вариант. Да, в летнее время она обещает очень приятное времяпрепровождение, однако в прохладные или дождливые дни хозяевам может потребоваться надежная защита от непогоды. Вариантов для преображения открытой конструкции существует несколько.

Рамное остекление

Это самый надежный, простой и довольно доступный вариант, с которым знакомы практически все. Можно сказать, что окна с традиционными рамами для остекления веранд используют чаще, чем другие виды остекления. Их сильные стороны — невысокая цена стеклопакетов и такая же стоимость их монтажа, возможность при повреждении быстро заменить элемент системы.

Серьезных недостатков у рамного остекления мало. В эту категорию отправляется только сложность установки. Однако если сильно придираться, то минусом можно считать и рамы, которые будут несколько мешать обзору и проникновению солнечного света.

Безрамное остекление (или финское)

Это практически невидимые окна — листы, изготовленные из закаленного толстого стекла, лишенные непрозрачных вертикальных стоек.

Такие безрамные, бескаркасные стеклопакеты (одно- и двухкамерные) обеспечат надежную защиту веранды от ветра, дождя и снега, но абсолютно не помешают владельцам и их гостям любоваться разнообразным декором придомовой территории.

Преимущества безрамного остекления:

невероятно эффектный вид такого оформления;

отсутствие каких-либо препятствий для солнечных лучей;

возможность создать остекление для конструкции любой формы и размера;

удобство и скорость открывания/закрывания: для веранд такие системы чаще делают раздвижными, для больших помещений используют двери-окна «гармошки»;

максимальная прочность: безрамные стеклопакеты способны с честью противостоять порывам ветра и сильным ударам (металлические предметы, камни и т. д.), перепадам температур.

Безрамное остекление обеспечит пристройке элегантный, стильный вид, однако недостатков у этого варианта защиты веранд довольно много. К ним относят отсутствие герметичности, невозможность использования москитной сетки, а также сложность изготовления и установки этих эффектных систем. По этим причинам такое остекление обходится дороже традиционного, рамного.

Остекление частичное или панорамное

В этом случае выбор предстоит сделать из двух вариантов.

Частичное остекление

Данная разновидность защиты конструкции предполагает, что окна не занимают всю площадь стен, а располагаются между несущими элементами конструкции, либо находятся в верхней их части.

Частичное остекление тоже имеет как плюсы, так и минусы. К его достоинствам можно отнести:

небольшую площадь остекления: она гарантирует значительно меньшие теплопотери;

очень простую замену окон или ремонт одного (нескольких) элемента остекления;

максимальную защищенность от сильных порывов ветра, от дождя, града и т. д.

Минусы частичного остекления — худший обзор, недостаточная освещенность и менее привлекательный вид.

Панорамные окна

Красивые закрытые веранды получаются благодаря панорамному остеклению. Данный вариант дает шанс создать не только презентабельную конструкцию, но и эффект присутствия вне стен здания, на природе.

Особенность этого вида остекления в том, что прозрачным материалом закрывают максимальную площадь веранды: стеклянной нередко делают и ее крышу. Преимущества панорамного остекления:

визуальное расширение пространства: это оформление «делает большими» даже сравнительно маленькие сооружения;

великолепный обзор благодаря почти полностью стеклянным стенам (и крыше).

Если попытаться найти недостатки, то в этот список можно внести:

беззащитность конструкции и людей перед солнечными лучами;

абсолютную прозрачность, требующую защиты от любопытных глаз и высокую цену системы;

стоимость монтажа «панорамы», а также серьезные теплопотери из-за максимальной площади этого остекления.

Справедливости ради нужно сказать, что для снижения прозрачности стекол используют тонирующие зеркальные или матовые пленки. Можно приобрести и наклеить белые, бронзовые, серебристые, серые или черные изделия.

Мягкие (гибкие) окна

Открытую пристройку можно превратить в закрытую веранду с помощью гибких, эластичных и прозрачных полотен, которые производят из полимерной пленки. На роль окантовки для них берут ткань из ПВХ или износостойкий оксфорд.

Первый материал соединяют с пленкой термосваркой, второй — пришивают. «Рама» может иметь любой цвет. Для крепления гибких окон используют силиконовые ремни, максимально удобные и надежные поворотные скобы, французские скобы и молнии (преимущественно для дверных проемов).

Данный вариант пока «изучен» не очень хорошо, хотя его уже активно используют для защиты беседок, веранд и балконов. Мягкие окна изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и полиуретана (ПУ).

Последние изделия стоят дороже, первые чаще применяют для создания закрытых веранд на дачах. Этот способ считают самым доступным и практичным: монтаж мягких окон очень прост. К достоинствам гибкого остекления относят:

простой уход;

невысокую цену;

экологичность изделий;

небольшой вес мягких окон;

способность противостоять ультрафиолету;

сохранение свойств даже при критической температуре — от -30° (-70° для ПУ) до 75°.

Минусы мягких окон — возможность повреждения полотна (острыми предметами), которое придется менять, появление конденсата и необходимость корректного снятия мерок. Точность — условие обязательное. В противном случае высок риск того, что изделие проему не подойдет.

Окна из поликарбоната

Тем, кто ищет надежное, но не слишком дорогое решение для закрытой веранды, можно рассмотреть эту кандидатуру. Вообще, поликарбонат не нуждается в рекламе, поскольку популярность он давно завоевал. К достоинствам окон из монолитного вида полимерного материала относится:

экологичность;

доступная цена;

широкий ассортимент;

не очень большой вес;

простота реза и монтажа;

стойкость к ультрафиолету;

прочность, долгий срок службы;

хорошая светопропускная способность.

Многих привлекает простота ухода за этим полимером и его универсальность: он может «подружиться» с большинством материалов. В списке главных минусов поликарбоната находится относительная беззащитность: со временем на поверхности ПК появятся дефекты (трещины, царапины).

Вертикальные маркизы

Эти системы можно увидеть на верандах и террасах. Данная разновидность конструкций защищает сооружения от солнца, ветра, дождя и снега. Вертикальная маркиза — «симбиоз» традиционной маркизы и рулонной шторы.

Такие изделия изготавливают из непрозрачной, очень прочной маркизной ткани (дралон, по-другому — акриловая ткань) и из прозрачного ПВХ. Их также можно назвать универсалами: эти вертикальные «барьеры» используют для защиты беседок, веранд, балконов, пергол и зон отдыха террас.

Материалы для строительства стен закрытой веранды

Здесь существует одно правило, но из него все же есть исключения. В большинстве случаев для сооружения пристройки к дому выбирают тот же материал, что использовался для возведения стен основного здания. Однако есть и другая достойная кандидатура.

Дерево

Если рассматривать именно веранды (открытые или закрытые), то дерево вполне заслуживает звания «лидер симпатий». Деревянные конструкции относятся к самым популярным пристройкам. Причина тому — легкость обработки деревянных элементов и сборки, небольшой вес таких веранд. Им не требуется супернадежный фундамент.

Закрытые и открытые веранды возводят из бревен, бруса, досок. Все заготовки из пиломатериалов сначала пропитывают антисептиком и антипиреном, потом покрывают лаком, обрабатывают морилкой, защищают воском, маслом, краской и т. п.

Кирпичи и другие строительные блоки

Этих претендентов тоже рассматривают, но только в том случае, если стены дома возведены из подобных материалов (кирпичи, блоки из ячеистого, легкого или теплого бетона и т. д.). В отличие от древесины, такие параллелепипеды лучше переносят влияние влаги, особенно стойкими являются кирпичи.

Преимущества кирпичных и бетонных строительных блоков для строительства закрытой веранды — основательность, надежность, отличное сохранение тепла. Недостаток конструкций из тяжелых материалов — их серьезный вес, требующий очень прочного, «незыблемого» основания.

SIP панели

Это универсальные элементы, которые используют и для сооружения закрытых пристроек, и для сборки дачных домиков. Данные изделия ценят за:

экологичность;

отсутствие усадки;

прочность СИП-панелей;

скорость, легкость возведения;

отличную тепло- и звукоизоляцию;

возможность обойтись простым фундаментом (сваи);

не слишком большие расходы, требующиеся на строительство веранды.

Среди недостатков таких конструкции не очень высокая пожаробезопасность, она требует максимальной защиты от огня. Другая претензия к пристройкам из этих панелей — их деструкция (усыхание) со временем. Она приведет к появлению зазоров, которые хозяевам придется ликвидировать.

Претенденты для преображения крыши

Чаще всего кровельным материалом становится тот, который использовался при строительстве главного здания. Плюс этого «логичного» сочетания в том, что дом и пристройка к нему воспринимается как единое целое. Что касается конструкции крыши, то к самым популярным решениям можно отнести несколько ее разновидностей.

Плоские

Эти строения относительно новые, однако они уже приобрели популярность. Плюс плоской крыши в том, что при достаточной надежности несущих элементов на ней можно организовать удобный балкон или террасу. Еще один оригинальный вариант — создание зеленой крыши.

Односкатные

Главные преимущества этих крыш — надежность, простота конструкции, которая гарантирует легкий и сравнительно быстрый монтаж, а также невысокая стоимость сооружения одного ската. Кроме того, поскольку основой такой крыши является прямоугольник, для нее подходит абсолютно любой кровельный материал.

Сложные системы

Следующие кандидаты — двускатные, вальмовые (полувальмовые) и шатровые разновидности систем. Нельзя сказать, что эти варианты очень популярны, особенно если владельцы участка изучают тему «Закрытая веранда на даче».

Главная причина «игнора» кроется в сложности таких конструкций, которые потребуют помощи профессионалов: как при проектировании, так и при возведении.

Кроме того, при выборе сложных вариантов не исключаются проблемы, которые могут появиться при попытке обеспечить идеальное примыкание крыши веранды к стене дома. Двух- и трехскатные конструкции обычно рассматривают в том случае, если аналогичная крыша «венчает» главное здание участка.

Выбор кровельного покрытия

Как уже было отмечено, «оптимальный идеальный» вариант — одинаковый материал для дома и пристройки к нему. Однако есть и другие решения:

Фаворитом считается прозрачный поликарбонат, который в качестве стен и крыши веранды подойдет для дома и участка любого стиля. Возможно использование не идентичных, а похожих кровельных покрытий. Например, заменой фальцу становится профнастил, натуральную черепицу заменяет металлочерепица либо цементно-песчаные изделия.

На роль кровельного материала есть и другие кандидаты. К самым популярным решениям относится гибкая и композитная черепица, шифер (для дач) и еврошифер (ондулин). Еще один возможный вариант — создание стеклянной крыши из закаленного материала.

Минусы данного решения — очень большой вес «стеклопакетов-натуралов», сложность изготовления и монтажа, а также высокая цена. Более легкая и «покладистая» альтернатива стеклу — оргстекло. Для изготовления крыш чаще приобретают полиметилметакрилат коричневых или серых оттенков. Однако если говорить о соревновании всех прозрачных или полупрозрачных покрытий, то в нем выигрывает почти безупречный, практически «всемогущий» поликарбонат.

Закрытая веранда, пристроенная к дому, может превратиться в жилую комнату, в столовую, в кухню, оранжерею, мастерскую и т. д. Главное для будущих хозяев — найти оптимальный вариант, а это сделать не так просто из-за довольно большого количества симпатичных решений.

В завершение темы — интересное видео: