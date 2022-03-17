Чем обшить холодную веранду изнутри и снаружи в частном доме

Редкий загородный дом не имеет веранды, так как эта удобная пристройка дает возможность значительно расширить полезную площадь здания. Данный архитектурный элемент превращается в практичный тамбур, или в любимое место отдыха хозяев и их гостей, одновременно служит главным украшением здания. После сооружения дополнительного помещения его владельцев начинает интересовать другой вопрос: чем обшить холодную веранду изнутри и снаружи. Для этих целей можно использовать довольно большое количество материалов. Поэтому сначала необходимо познакомиться со всеми имеющимися претендентами, а потом выбрать группу фаворитов. Оценив плюсы и минусы каждого из них, легче найти оптимальные варианты — как для себя, так и для нового помещения.

Требования к внутренней отделке веранды

Веранда чаще неотапливаемое помещение, условия в ней не самые благоприятные. Поэтому к материалам для ее внутренней обшивки предъявляют довольно много требований. Отделка обязана быть:

прочной, способной противостоять влаге, деформации и нагрузкам;

непривлекательной для грызунов, насекомых и плесени;

устойчивой к сильным перепадам температур;

экологичной, привлекательной;

недорогой, но качественной;

не боящейся ультрафиолета;

морозоустойчивой;

легко моющейся;

негорючей.

Требований к обшивке неотапливаемой веранды много, однако есть несколько отделочных материалов, которые обладают всеми необходимыми характеристиками.

Критерии для фасадной отделки

Обшивка веранды снаружи — операция, которая также дает возможность найти оптимальный вариант. Но в этом случае на выбор в большей степени влияет материал, из которого возведена пристройка, или отделка дома. Любой из рассматриваемых кандидатов обязан быть:

привлекательным, не выгорающим на солнце;

способным выдерживать серьезные перепады температур;

влагостойким, огнестойким, морозостойким, паропроницаемым;

долговечным, прочным, способным противостоять механическим повреждениям;

инертным к любой угрозе — к агрессивным соединениям, к плесневому грибку, насекомым и грызунам.

Простота ухода за отделкой фасада — условие желательное. В идеале поверхность должна легко и быстро очищаться от любых загрязнений.

Чем обшить неотапливаемую веранду внутри: материалы для отделки

В этом списке есть хорошо знакомые кандидаты и те, которые появились относительно недавно.

Дерево

Этот строительный материал известен с давних времен, но и сейчас он не потерял своей популярности. Древесина натуральна и экологична, податлива, она гармонично вписывается практически в любое окружение. Единственный серьезный минус дерева — его неспособность противостоять влаге и живой угрозе. Чтобы продлить срок службы изделий, их обрабатывают антисептиками (антипиренами), защищают маслом, воском, лаком или краской и т. д. Такую «броню» рекомендуют обновлять каждые 2-3 года. Теперь нужно рассмотреть популярные разновидности деревянной отделки, используемой для веранды.

Вагонка

Эти планки — первые кандидаты для обшивки помещений. Для соединения изделий в них предусмотрена система шип-паз для их фиксации — кляймеры, саморезы или гвозди. Вагонка имеет легкий вес и доступную цену, гарантирует не очень сложный монтаж. Минус этого варианта отделки тот же, что и у древесины. Материал неравнодушен к влаге, поэтому для сырых помещений вагонка не лучший кандидат.

Планкен

Этот относительно новый материал — второй претендент, с которым можно познакомиться, если хозяева усадьбы или дачи изучают тему «Обшивка веранды». Планкен внешне очень похож на вагонку, однако отличий между этими деревянными изделиями много:

«планки планкена» больших размеров, они толще;

не все виды данной отделки, в отличие от вагонки, имеют замковые соединения;

планкен без замка (скошенные, «косые» и прямые планки) упрощает ремонт — замену одного или нескольких элементов;

эти доски всегда монтируют с небольшим зазором, который обеспечивает вентиляцию, предотвращает деформацию из-за теплового расширения материала.

Планкен более универсален. Его используют при производстве мебели, для отделки внутренних стен и фасадов, в роли напольного покрытия веранд, террас и т. д. Этот материал доступен по цене, более прост в монтаже из-за увеличенных размеров, удобен и экологичен.

МДФ

Данные плиты изготовлены из спрессованной стружки, они относятся к экологически чистым материалам. Для отделки веранды используют МДФ панели толщиной до 10 мм. Они стойки к перепадам температур, легки в обработке, обладают звукоизоляционными характеристиками. Основным недостатком МДФ считается низкая сопротивляемость влаге. Максимально уязвимыми являются торцы плит и участки со сколами. Незащищенные панели разбухают, последствием насыщения водой становится их быстрое разрушение (рассыпание).

ОСП (OSB)

В качестве черновой отделки закрытых веранд используют ориентированно-стружечные плиты, или ОСП. Этот материал изготавливают не из отходов (опилок), а из крупных щепок, специально заготовленных. Для монтажа плит сначала изготавливают каркасную конструкцию из бруса (реже — из металлопрофиля). При отделке открытых террас этот материал используют не только для создания невысоких ограждений, но и для обустройства полов.

Фанера

Фанеру чаще приобретают для черновой отделки отапливаемых веранд. Ее влагостойкую разновидность используют для оформления стен и пола помещений. Не так давно появился новый материал — декоративная отделочная фанера. Она имеет трехслойную структуру, практически неотличима от более дорогих видов отделки, максимально устойчива к влаге и к насекомым-вредителям.

ПВХ-панели

Эти пластиковые изделия можно отнести к универсалам. ПВХ-панели становятся защитой помещений с самыми неблагоприятными условиями: ими обшивают стены и потолки кухонь, ванных, прихожих и веранд. Для монтажа пластиковой отделки создают обрешетку из бруса, либо используют профиль для гипсокартона. Крепят материал с помощью замковой системы «паз-гребень». Среди преимуществ панелей ПВХ:

непривлекательность для плесени, насекомых, грызунов;

легкий вес и такая же беспроблемная обработка;

приемлемая цена, простота монтажа и ухода;

стойкость к влаге, широкий ассортимент;

износоустойчивость.

Возможные претензии к изделиям из ПВХ в качестве отделки для холодной веранды, имеющей большое количество окон, — выгорание (пожелтение) панелей на солнце, хрупкость пластика при минусовой температуре. Эти материалы нельзя отнести к экологичным: при нагревании полимерные изделия могут выделять токсичные вещества.

Декоративная штукатурка

Такая внутренняя отделка веранды дает шанс идеально выбрать цвет, фактуру материала, получить оригинальный рельеф, используя ту или иную технику нанесения. Пери выборе декоративного материала нужно учесть, что для закрытых, отапливаемых помещений подходит штукатурка, предназначенная для внутренних работ. Для отделки неотапливаемых или открытых веранд требуется ее фасадная разновидность.

Декоративная штукатурка стойка к влаге, «равнодушна» к перепадам температур. Составы просты в изготовлении, эффектное покрытие — в уходе. В список минусов материала можно внести высокую цену, сложную технологию нанесения некоторых видов штукатурки, необходимость идеально ровной поверхности для декоративных тонкослойных смесей.

Гипсокартон

Отношение к этому популярному материалу неоднозначное, если речь идет о вариантах отделки веранды, которая не отапливается. Многие мастера не рекомендуют использовать даже влагостойкую разновидность гипсокартона. Причина — гипсовая основа, которая будет охотно впитывать влагу. В результате владельцам придется переделывать стены в ближайшем будущем: не исключено, что ремонт основаниям потребуется уже через год.

Другие считают, что влагостойкая разновидность гипсокартона идеально подойдет даже на роль отделки для неотапливаемых веранд. Для защиты такого покрытия необходим гидроизоляционный слой. Материал нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Полученное основание можно покрасить, закрыть штукатуркой либо обклеить панелями.

Чем обшить веранду внутри: отделка разных поверхностей

Обшивка холодной веранды предполагает тепло- и гидроизоляционную защиту. Исключениями, не требующими этих этапов работ, являются только открытые пристройки. Для утепления неотапливаемых веранд приобретают минеральную вату, пенопласт, пенополистирол. Тем, кто не прочь воспользоваться услугами специалистов, можно рассмотреть жидкую, напыляемую теплоизоляцию — пенополиуретан, пеноизол. Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги применяют плотную полиэтиленовую пленку.

Для рулонных, плитных и напыляемых теплоизоляционных материалов изготавливают обрешетку из бруса. В первых двух случаях расстояние между ее элементами равно ширине выбранного утеплителя, их высота — его толщине. После монтажа теплоизолятора все швы закрывают монтажной пеной. После ее застывания излишки обрезают ножом. Сверху материал защищают полиэтиленовой пленкой. Стыки ее закрывают металлизированным скотчем.

Стены

Для этих поверхностей веранд чаще всего используют вагонку, деревянную или пластиковую. Плиты МДФ — второй по популярности материал. Чтобы предотвратить их разрушение, торцы материала после обработки антисептиком обязательно закрывают. Например, обезжиривают и покрывают несколькими слоями ПВА, силиконовым герметиком, водостойкой краской, таким же лаком.

Для зонирования помещения нередко используют искусственный камень, реже — его натуральную разновидность. Данный вид отделки максимально прочен, долговечен, эффектен, невосприимчив к воздействию солнечный лучей и перепадам температур. Недостатки такой облицовки — трудоемкость, сложность работ, существенные расходы и вес, который станет дополнительной нагрузкой на конструкцию и ее фундамент.

Потолок

В этом случае лидером также является вагонка. Другие популярные варианты для горизонтального и сравнительно «благополучного» основания — панели ПВХ, плиты МДФ или ОСП. Подойдет для помещения плетеный потолок из полос фанеры толщиной около 100 мм, или легкие бамбуковые панели (либо плиты). Для фиксации последних элементов используют специальный клей или жидкие гвозди. Для более тяжелой плетеной конструкции идеальным вариантом будут гвозди (либо саморезы) и деревянная обрешетка.

Пол

Максимальную прочность и долговечность гарантируют бетонные основания. Для отделки таких поверхностей используют плитку, материал экологичный, стойкий к истиранию и к влаге. Не менее популярны террасные доски (декинг), подойдут обрезные или шпунтованные. Натуральный материал перед изготовлением настила обрабатывают антисептиком и антипиреном, защищают лаком или краской.

Еще один потенциальный вариант — каучуковое (резиновое) покрытие. В эту категорию входят рулонные материалы, плитки и модули. Такие изделия упруги и теплы, они не боятся влаги, агрессивных соединений и мороза, они — оптимальный вариант и для открытых веранд или террас.

Ламинат и линолеум не лучшие кандидаты на роль напольного покрытия для неотапливаемого помещения. Влага будет постоянной угрозой для не самых защищенных материалов.

Чем обшить веранду снаружи?

Защита и украшение новому помещению требуется с обеих сторон. Есть несколько правил, касающихся внешней обшивки веранды.

материал обязан стойки переносить воздействие солнца, осадков, ветра, мороза, перепадов температур;

он должен гармонично сочетаться с отделкой основного здания.

Чтобы обеспечить последнее условие, стены пристройки обшивают тем же материалом, который использовался для обшивки дома. Внешняя отделка веранды также дает возможность выбора из нескольких подходящих претендентов.

Вагонка

Этот материал можно назвать универсалом: он подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Перед началом работ деревянные планки обрабатывают антисептиком. Чтобы защитить материал от влаги, его покрывают лаком или краской, идеал — состав, в котором уже присутствует антисептическая добавка. Деревянная фасадная вагонка идеально вписывается в любой ландшафт, отлично сочетается с большинством материалов.

Сайдинг

Эти изделия занимают 2 место, если рассматривать самых популярных претендентов на роль фасадной отделки веранды. Сайдинг бывает деревянным, металлическим, полимерным (виниловым) и цементным (фиброцементным).

Деревянная обшивка — один из самых дорогих вариантов. Виниловый сайдинг относится к очень популярным материалам: его монтаж прост, а цена невелика. Минусы пластиковых изделий — необходимость теплоизоляции стен, хрупкость материала, требующая бережного отношения, выгорание панелей, невозможность замены отдельного участка стены.

Алюминиевый сайдинг редко выбирают для отделки фасадов частных домов. Причины — высокая цена материала. Стальная или оцинкованная отделка более доступна, но этой разновидности облицовки требуется регулярное окрашивание. Еще один недостаток металлического сайдинга — отсутствие звукоизоляционных качеств.

Цементный или фиброцементный материал изготавливают из цемента, минерального волокна и целлюлозы. Он экологически чист, привлекателен, очень прочен и практичен, такая отделка веранды обойдется значительно дешевле каменной или кирпичной облицовки. Относительный недостаток этого вида сайдинга — ограниченная цветовая палитра.

Облицовочный кирпич, камень

Такая «основательная» отделка — идеальный вариант для веранд, пристроенных к домам, которые облицованы аналогичными материалами. Камень и кирпич — гарантия долговечности и неуязвимости. Недостаток этих видов отделки — их немалый вес. Поэтому стены пристройки к зданию должны опираться на максимально прочный фундамент. Кроме того, любая кладка потребует от мастера времени, усилий, знаний и навыков работы.

Декоративная штукатурка

Такая внешняя отделка веранды идеальна для стен, выложенных из кирпича или других строительных блоков. Данные материалы имеют широчайший ассортимент составов и фактур. Однако качество покрытия в больше степени зависит от того, была ли соблюдена мастером технология его нанесения.

Все штукатурные смеси делятся на 4 разновидности, в зависимости от основы: на акриловые, силиконовые, минеральные и силикатные. Наносят состав шпателем или полутерком на подготовленное, выровненное основание. В течение 15-20 минут выполняют затирку, которая придает поверхности ту или иную фактуру. Примеры — «барашек» или «шуба», «короед», «мозаика».

Внутренняя и внешняя отделка веранды в частном доме — операции, которые дают возможность выбора одного или нескольких кандидатов. Но многое зависит от материала стен новой постройки, от вида отделки дома. Об одном из вариантов преображения пристроенного помещения расскажет автор следующего видео: