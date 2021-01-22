Ни для кого не секрет, что оптимальный микроклимат в доме или квартире достижим только в одном случае: если в жилье организован хороший воздухообмен — безукоризненно работающий приток и не менее качественная, эффективная вытяжка. Этот дуэт рекомендуется для любого помещения, особенно сейчас, в «эру пластиковых окон». Однако иногда он превращается в настоящее спасение. Например, без «принудиловки» никак не обойтись в самом «мокром месте» дома — в ванной, где избыток влаги и тепла считается почти нормой. Такие «благоприятные» условия рано или поздно, но приводят к появлению «псевдофлоры и фауны» — плесневого грибка, мокриц, серебристых чешуйниц и т. д. По этим причинам вытяжной вентилятор для ванной комнаты чаще становится не исключением, а правилом. Но перед покупкой надо узнать, по каким критериям выбирают модель, какие требования к прибору предъявляют, как его устанавливают.

Задача вытяжного вентилятора

В многоквартирных домах старого и нового фонда задачу вывода влажного теплого воздуха выполняет естественная вентиляция, которую вряд ли можно назвать качественной. Поскольку движение обеспечивается за счет разницы температуры и давления, воздушные массы покидают помещения «нехотя».

В старых домах ситуация и вовсе удручающая, так как функционированию системы нередко мешает «забитость» вентиляционных каналов. В результате в комнате с постоянно повышенной влажностью разрушаются строительные материалы, появляются колонии черного плесневого грибка, споры которого особенно опасны для человека в небольших помещениях, так как являются сильнейшими аллергенами. Вместе с плесенью в ванную «приходит» затхлость, нередко в ней заводятся малоприятные «соседи»-насекомые — жучки, мокрицы и т. д.

В новостройках и старых, но «крепких», домах организация принудительной вытяжки не является условием обязательным. Все зависит только от качества ее работы. Если к функционированию общедомовой вентиляции претензий нет, есть хорошая тяга, а стены после принятия ванных процедур быстро сохнут, то вентилятор не потребуется. И наоборот, обойтись без него невозможно в нескольких случаях:

при неэффективности существующей системы: причиной плохой тяги является засорение вентиляционного канала, ошибки, сделанные на этапе расчета сечения вентканала;

если в здании качественно утепленные стены и абсолютно герметичные окна;

когда в регионе преимущественно безветренная погода и жаркий климат.

Еще один источник проблем — повышенная влажность в местности. Вытяжной вентилятор для ванной комнаты жизненно необходим, если здание построено недалеко от большого водоема, или на участке, отличающемся высоким уровнем грунтовых вод. Чаще всего дополнение к естественной вентиляционной системе требуется из-за ее малой эффективности.

Как выбрать оптимальную модель?

Решение купить вытяжной вентилятор для ванной комнаты — полдела, потому что в магазине будущих владельцев, скорее всего, будет ждать сюрприз: он — разнообразие моделей, в которых не так просто разобраться. Поэтому у покупателей неминуемо возникнет первый вопрос — о том, какой прибор будет лучшим для конкретного «мокрого» помещения?

Продавцы-консультанты тоже не всегда в состоянии дать аргументированный ответ, поскольку и у них изобилие «разношерстной» продукции вполне способно вызвать затруднения. В этом случае перед путешествием по торговым точкам (включая виртуальные) надо разобраться в основных характеристиках приборов, которые предназначены для спасения ванных.

Разновидности вентиляторов для вытяжки

Все модели отличаются внешним видом, принципом действия, способом фиксации, местом расположения. Вентиляторы бывают накладными и канальными:

накладные приборы устанавливают на входе в вентиляционный канал;

канальные конструкции фиксируют внутри него, поэтому они находятся в одной плоскости со стеной.

Оптимальным вариантом для ванных комнат частных домов или квартир будут первые устройства, так как они отличаются простотой монтажа. Канальные вентиляторы — единственный выход в том случае, если в доме организована сложная, разветвленная вентиляционная система.

Монтаж вытяжных устройств возможен на стену и потолок. Настенные модели оптимальны для квартир. Для частных домов в большинстве случаев приобретают потолочные вентиляторы, так как вентиляционная система нередко выводится на улицу через нежилое чердачное помещение.

Выпускаются осевые и центробежные (радиальные) модели, лопастные и безлопастные. Первый вид отличается небольшим размером, такой же производительностью, средним уровнем шума, приемлемой ценой. Поэтому осевой вытяжной вентилятор для ванной комнаты чаще покупают для квартир. Для домов, имеющих несколько этажей, идеалом будет центробежный прибор. Эти вентиляторы способны перемещать воздушные массы на значительные расстояния.

Важные характеристики приборов

Вытяжной вентилятор для ванной комнаты просто обязан справляться со своей работой. Чтобы прибор эффективно удалял отработанный воздух, но не создавал ни малейших проблем, внимание обращают сразу на несколько характеристик.

Безопасность

Влажные помещения требуют качественной защиты все электроприборов: от розеток, выключателей до стиральных машин. Вытяжной вентилятор не исключение, так как брызги во время принятия душа могут попасть и на устройство, которое располагается достаточно высоко. В этом случае высок риск короткого замыкания, поэтому для ванных комнат прибор должен иметь класс защиты не менее IP44.

Производительность

На этот показатель влияет объем помещения, а также диаметр канала, на который будет монтироваться устройство. Определить самостоятельно, какой прибор нужен конкретной комнате, довольно просто.

Сначала определяют объем воздуха. Для этого измеряют, а потом перемножают высоту, длину и ширину комнаты. Так как не всегда получается целое число, его округляют в большую сторону. Можно это сделать и заранее — после проведения измерений. Знакомятся с понятием «кратность воздухообмена». Согласно СНиП, воздушные массы должны обновляться полностью, причем несколько раз в час — 6-8. Если семья состоит из 3 человек, то будет достаточно шестикратного воздухообмена. Когда жильцов 4 или более, то необходимо обеспечить как минимум 8-кратное обновление.

Полученный объем умножают на требуемую кратность, получая необходимую производительность прибора. К полученному результату добавляют 20% (минимум — 15%), чтобы прибор смог справиться с работой даже в самых «невыносимо-мокрых» условиях. Как правило, для стандартных ванных комнат многоэтажных домов искомое находится в пределах 95-100 м3/час. Допускаются 110 м3/час. Однако надо учесть, что слишком мощный прибор не лучшее решение. Такой вентилятор станет причиной появления сквозняков, приводящих к простуде, а также будет создавать больше шума.

Уровень шума

Вытяжной вентилятор для ванной комнаты не может быть очень громким. Конечно, ванные или санузлы — помещения, в которых не задерживаются надолго, поэтому данная характеристика все же относится к второстепенным критериям. Тем не менее, требования к шумности вытяжных вентиляторов предъявляются.

Оптимальными считаются 35 дБ, так как этот уровень гарантирует больший комфорт посетителей «мокрого места». Если показатель превышает данное значение (40 дБ или более), то устройство будет оказывать раздражающее действие даже при относительно кратковременном нахождении в ванной. Возможное последствие — головная боль. В продаже можно найти «тихие» устройства: их уровень шума составляет 20-25 дБ.

Дополнительные опции

Стандартные вытяжные вентиляторы функционируют максимально просто — они начинают работать, когда в ванной включают осветительный прибор (приборы). Да, это гарантирует определенный уровень удобства. Но и минус здесь существенный: устройство выключается одновременно со светом, поэтому после принятия ванны или душа оно не успевает «прогнать» весь влажный воздух из помещения. Подключение прибора через выключатель не лучший выбор и еще по одной причине: работа вентилятора ни к чему, если жильцы зашли в ванную на несколько минут — для умывания и чистки зубов.

Помощь «умных» приборов

Однако прогресс не «топчется» на месте. Современная бытовая техника в последнее время быстро умнеет, все большее количество устройств «обрастает» дополнительными опциями, чтобы стать хозяевам максимально полезными помощниками. Будущие владельцы могут приобрести автоматизированные модели, оснащенные мини-приборами, сильно расширяющими функциональность вентилятора. К ним относятся:

Регуляторы мощности. Данные элементы дают возможность настройки вентилятора не «по умолчанию», а в зависимости от условий в ванной комнате. Плюс «прибора в приборе» — серьезная экономия электроэнергии. Датчики влажности, или гигростаты. Они сделают маленькое помещение максимально комфортным, так как при достижении определенного уровня влажности будут запускать вентилятор. Пороговое значение устанавливают владельцы. В этом случае воздухообмен будет автоматизированным, а микроклимат в ванной оптимальным.

Сенсоры движения — устройства, которые гарантируют повышенный комфорт хозяев. Вытяжной вентилятор в ванной комнате будет включаться при появлении человека, работать в соответствии с заданным периодом времени, и отключаться, экономя энергию, когда комнатой не пользуются.

Другие потенциальные опции

Модели оснащают таймерами, декоративными панелями, защитными автоматическими шторками-жалюзи, световыми индикаторами, обратными клапанами, которые препятствуют проникновению в комнату запахов из вентиляционной шахты. Современными вентиляторами, входящими в систему «Умный дом», можно управлять удаленно — через смартфон.

Чтобы защитить дом или квартиру от «несанкционированного проникновения» различных мелких вредителей, приобретают вентиляторы с защитной сеткой. Если говорить о наиболее востребованных вентиляторах, то ими являются приборы, оборудованные таймером выключения (2-30 минут) и датчиком влажности. Обратный клапан теперь стал частью практически любой конструкции, поэтому данный элемент очень редко продается отдельно.

Внешний вид и цена — последние, но немаловажные критерии. Выбор изделия по этим характеристикам зависит от желания или возможностей будущих хозяев, а также от стилевого решения ванной комнаты.

Бренды, гарантирующие качество

Рассказывая о вытяжных вентиляторах «вообще», нельзя не коснуться еще одной темы — компаний, чьей продукции люди всецело доверяют. Лидерами этого рынка являются европейские представители, однако в списке лучших есть и наш, российский производитель. Высококачественные вентиляторы производят следующие компании:

CATA Electrodomesticos, S.L (Испания);

Elicent (Италия);

Mmotors JSC (Болгария);

Vortice (Италия);

Эра, ERA (Россия).

Список можно значительно расширить, поскольку в последнее время у «могучей кучки» появились конкуренты: к лучшим вытяжным вентиляторам относится продукция компаний Auramax (Россия), Ballu (Гонконг), Blauberg (Германия), Electrolux (Швеция), Erre (Италия), Soler & Palau (Испания), Vents (Россия).

Лучшие вентиляторы

Чтобы приобрести качественный вытяжной вентилятор, надо не только найти надежного производителя, но и оценить большое количество критериев. Такое исследование невозможно провести самостоятельно: сравнительный анализ — прерогатива экспертов. Лучшими приборами признана «великолепная семерка».

Отечественный прибор-универсал, выделяющийся компактными размерами, — Auramax Optima 5C. Победитель в двух категориях (мощность, надежность) — Soler & Palau Silent-200 CHZ Design 3C. Модель, которая имеет оптимальное соотношение характеристик, — Ballu Green Energy GE-150. Прибор из нержавеющей стали с гигростатом и LED подсветкой — Cata X-Mart 10 Inox H. Вентилятор с расширенным функционалом (обратным клапаном) — Erre Cromo 12/5. Прибор, отличающийся легким весом и бесшумностью, — DiCiTi Aura 4C (ООО Эра). Модель вентилятора с самым эстетичным дизайном — Cata E-100 G.

С этими выводами можно познакомиться, согласиться или не согласиться, а потом решить, быть или не быть одному из номинантов в доме или квартире. В любом случае, вытяжной вентилятор подбирают индивидуально, обращая внимание на его производительность, размеры и дизайн помещения, на масштабы проблемы, на наличие либо отсутствие дополнительных опций и т. д.

Как установить вытяжной вентилятор для ванной комнаты?

Установкой вытяжного вентилятора нередко занимаются самостоятельно, или приглашают мастера, если модель сложна, «обвешана» дополнительными опциями, а навыки подобной работы у хозяина пока отсутствуют. С монтажом простой конструкции можно справиться за несколько часов. Он состоит из нескольких этапов.

Задача максимально упрощается для жильцов многоквартирных домов, потому что вентиляционные каналы в квартирах создавать или преображать не надо, но их чистка может потребоваться. Вентиляция ванной или санузла в загородном доме тоже предполагает, что каналы были сделаны хозяевами или специалистами после проектирования и проведения всех необходимых расчетов вентиляционной системы.

Подготовка канала

В этом случае особенности операции зависят от конкретных условий. Иногда требуется подогнать диаметр вытяжного вентилятора под сечение вентканала. Может быть и иная ситуация: если шахта была спрятана под плиткой, то потребуется проделать отверстие для установки прибора.

Несоответствие вентканала и диаметра прибора

Если вентиляционный канал значительно больше, чем размер вентилятора, то используют дополнительный элемент, нередко входящий в комплект оборудования. Это специальная труба, упрощающая монтаж. Когда такая деталь отсутствует, ее заменяют обычным жестким изделием. Пример — отрезок канализационной трубы. Его устанавливают в вентканал, а оставшиеся зазоры заполняют монтажной пеной или штукатуркой.

Вентиляционный канал, закрытый кафелем

Если была уложена плитка, то сначала находят нужный, «пустой» участок, затем его очерчивают карандашом, прислонив вентилятор задней стороной к стене. Второй вариант — поиск нужного параметра в документации к прибору, вычерчивание контура в соответствии с найденными размерами. Последний этап — проделывание отверстия в керамической «фальшстене».

Организация «правильного питания»

Следующий шаг — прокладывание кабеля до вентиляционного отверстия. В этом случае идеальный вариант один: элемент, который уже находится за плиткой. Альтернатива — его прокладка по плитке, но в этом случае кабель необходимо защитить, поместив его в специальный короб.

Монтаж вытяжного вентилятора

Иногда подготовка может занять больше времени, чем установка прибора. Мастеру остается выполнить всего несколько простых этапов.

Использование крепежных элементов

Это оптимальный способ монтажа, поскольку в таком случае никаких проблем в дальнейшем не возникнет: вентилятор можно легко снять, почистить, починить или быстро заменить. Самый первый этап — отсоединение от декоративной панели его нижней, рабочей части.

В подготовленный вентканал вставляют вентилятор. Используя уровень, проверяют его вертикальность и горизонтальность, а также правильность заглубления патрубка. В местах для крепежных элементов маркером ставят метки. Прибор удаляют, затем в стене просверливают отверстия: сначала в плитке дрелью с перьевым сверлом, потом в основании (для дюбелей) — перфоратором с буром. Делают паз (отверстие) для кабеля. Потом возвращают на место прибор, протягивают провода сквозь отверстие на его корпусе.

Последние этапы операции — вкручивание саморезов в дюбели, соединение питающего кабеля и контактов вентилятора. После завершения работы возвращают на место сетку и декоративную панель, потом переходят к проверке работоспособности устройства.

Монтаж на клеевой состав

Фиксируют вытяжные вентиляторы по–разному — в зависимости от купленной модели, от желания или нежелания «портить» кафельную стену. Некоторые мастера выбирают простую альтернативу дюбелям и саморезам: они пользуются клеевыми составами — жидкими гвоздями или силиконовым герметиком.

Если выбор пал на последние материалы, то сначала клеевой состав наносят на корпус вентилятора, а также на стену внутри отмеченного контура, делая небольшой отступ от начерченных линий. Потом прибор точно фиксируют, проверяя корректность положения, затем его временно приклеивают малярным (не обычным) скотчем. Эта предосторожность нужна для схватывания клея.

Рассчитать необходимую производительность, выбрать, приобрести и установить вытяжной вентилятор для ванной комнаты — задачи, которые тем или иным способом, но решит каждый хозяин квартиры или дома. Вознаграждением за его труды станет влажная комната, которая превратится в максимально комфортное помещение, и больше не будет источником проблем.

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Тем, кто решил купить вытяжной вентилятор для ванной комнаты, не помешает узнать максимум полезной информации. Поэтому им можно (или нужно?) посмотреть видео, которое многие «ученики» признали лучшим: