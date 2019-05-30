Высота установки вытяжки: «рабская» зависимость от варочной поверхности

Судьба самой маленькой комнаты в квартире или частном доме незавидна. Виновница тому плита — электрическая и, особенно, газовая. Ежедневное приготовление пищи сопровождается появлением брызг жира, продуктов сгорания газа, запахов, которые иногда совсем не радуют обоняние. Домовые вентиляционные каналы не справляются с поставленной задачей, поэтому приходится приобретать «профессионала» — устройство, очищающее воздух. После покупки возникает множество вопросов, один из них — высота установки вытяжки. Некорректный монтаж с игнорированием этого параметра приведет к неэффективности прибора, а значит, микроклимат в кухне мало изменится.

Принципы работы конструкций

Все описываемые устройства обязаны принудительно забирать загрязненный воздух, предохранять поверхности от частичек жира и копоти. Приборы состоят из корпуса, панели, фильтров и элемента, обеспечивающего принудительную вентиляцию. Все вытяжные системы делят на две группы:

Проточные — эвакуационные. Их функции — принудительный забор воздуха, который затем отводится в вентиляцию. Главное условие для работы такой вытяжки — обеспечение постоянного притока свежего воздуха. Рециркуляционные. Их работа заключается в эвакуации грязного воздуха с последующей его очисткой с помощью системы фильтров: жировых, угольных. Такая операция занимает немало времени, зато главное преимущество аппаратов — отсутствие дополнительных магистралей. Комбинированные, имеющие 2 этих режима, которые переключаются в случае необходимости.

У обеих систем есть недостатки. Проточным устройствам нужно отдельное подключение к домовой вентиляции, поэтому монтаж воздуховода станет затратным, если вытяжку планируют установить далеко от вентиляционного канала.

Рециркуляционные системы имеют несколько минусов. Первый — необходимость ежегодной замены угольных фильтров. Минимум — 1-2 раза. Второй недостаток — недостаточная эффективность, если вытяжка устанавливается над газовой плитой.

Факторы, влияющие на установку

Перед монтажом необходимо учесть все, что может в будущем доставить неудобство при эксплуатации прибора, поэтому ориентируются на:

рекомендации — стандартные и те, что прописаны в паспорте изделия;

площадь кухонного пространства, его интерьер;

тип варочной поверхности;

производительность вытяжки;

ее габариты, размер воздухозаборника;

рост хозяев, занимающихся приготовлением блюд.

Однако любое грубое отступление от норм высоты при установке — причина снижения эффективности вытяжки. Чересчур большое расстояние не позволит прибору эвакуировать загрязненный воздух и капли жира, норовящие «атаковать» все поверхности. Если хозяева имеют высокий рост, то лучшей альтернативой увеличения высоты станет приобретение более мощной вытяжки.

Близость устройства к варочной поверхности обернется более серьезными проблемами, так как:

низко расположенная вытяжка затруднит приготовление пищи, приведет к травмам;

поверхность прибора будет постоянно перегреваться, а значит, срок ее работы неминуемо сократится;

жировые фильтры будут слишком быстро засоряться, что станет причиной бесполезности агрегата;

возможно ЧП — пожар, потому что не исключен риск возгорания жира, оседающего на фильтрах.

Виды вытяжных агрегатов

На то, какую высоту выбрать, больше всего влияют всего 2 фактора: особенности монтажа устройств в конкретном месте и тип варочной поверхности. Однако многое зависит от высоты потолков: там, где они низкие, не всегда получается монтировать вытяжку в соответствии с рекомендациями. В этом случае гарантии безупречной работы не существует.

Классифицируют вытяжки по месту их расположения.

Настенные модели считаются самыми популярными, традиционными устройствами. Встроенные «прячут» в шкафу кухонного гарнитура. Место для монтажа — нижняя полка этой мебели. Островные устройства идеальны только для просторных кухонь, где плита является центром маленькой «вселенной». Угловые конструкции — отличный вариант, если варочная поверхность вынуждена находиться на «отшибе».

По типу корпуса вытяжки делятся на:

плоские конструкции, которые встраивают в мебель, зачастую снабжают электронным управлением;

купольные габаритные агрегаты, всегда присоединяемые к вентиляционному каналу;

наклонные аппараты — современные и эргономичные варианты, облегчающие готовку из-за отсутствия отбрасываемой тени и риска «заработать» травму.

По конструктивным особенностям вытяжки бывают:

съемными;

стационарными;

выдвижными.

Последний вид относится к проточным системам. Они оснащаются выдвижными (либо откидными) воздухозаборниками, из вводят в рабочую зону только в том случае, если возникает необходимость в очистке воздуха.

Правила, стандарты, требования

При монтаже любой вытяжной системы надо учитывать рекомендации производителя оборудования, а также установленные стандарты. Каждая модель имеет инструкцию, в которой указана вся нужная информация, включая оптимальную высоту над варочной поверхностью. Данный параметр может быть несколько изменен по желанию владельцев устройства, но максимально возможное увеличение — ± 100 мм. Меняют его обычно из-за роста пользующихся, особенностей кухонной мебели. Другое обязательное условие — совпадение ширины плиты и воздухозаборника. Если размер всасывающей поверхности будет меньше, ждать от прибора эффективной работы не придется.

Установка над газовой плитой

Опасное газовое оборудование всегда предъявляет серьезные требования к эксплуатации. Их игнорирование чревато грозными последствиями: как для хозяев дома, так и для их соседей. Нижние части газовых конфорок обязаны быть удалены от любых конструкций, висящих над ними, на 750-850 мм.

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После покупки проточного либо комбинированного оборудования необходимо обдумать обустройство вытяжного канала. Оптимально сооружение отдельного воздуховода. Если такой возможности нет, то домовой вентканал делят пополам: устанавливают разделительную решетку, вторая часть которой оснащена отверстием для трубы.

Монтаж электрической (индукционной) плиты

Варочные поверхности, не имеющие конфорок с открытым огнем, не так требовательны к расстоянию до нижней горизонтальной части вытяжки. В этом случае устанавливать прибор позволяется на 100 мм ниже. Рекомендованная высота — 650-750 мм.

Как поступать с наклонными вытяжками?

Эти устройства — самые «доброжелательные» не только к хозяевам, но и к высоте расположения над нагревательными приборами. От нижнего края воздухозаборника рекомендовано отступать 550-560 мм, если плита газовая. Когда варочные поверхности электрические, надо оставить расстояние всего в 350-450 мм.

Помимо вида варочной поверхности, дизайна помещения и роста повара при монтаже вытяжки учитывают размеры кухни, а также мощность прибора. Однако если возникла необходимость немного изменить расстояние, лучше его увеличить, так как опускать устройство ниже стандартной величины все же не рекомендуется.

Характеристики вытяжки и высота

Нормальными считают пределы 700-900 мм, но именно от мощности такого оборудования зависит оптимальное значение. Вытяжки, имеющие производительность 240-300 м3/ч требуют максимально возможного расстояния в 750 мм. Более мощные устройства (свыше 600 м3/ч) дают шанс увеличить этот параметр.

Чтобы высчитать минимальную мощность вытяжки, площадь кухни сначала умножают на высоту потолка, затем (полученный результат) на 12. Например, для помещения 8 м2 с высотой стен 2,8 м искомой мощностью станет 268,8 м3/ч. Однако минимальные значения — синоним максимальных нагрузок, поэтому к этой цифре добавляют еще 15%, получая 309 м3/ч.

Другой фактор, влияющий на высоту, — размер вытяжки. Он не должен быть меньше, чем у варочной поверхности. Больше — лучше. Так как стандартная ширина плиты составляет 600 мм, то аппарат таких же размеров уже не будет достаточно эффективен, если поднять его выше. В этом случае положение спасет покупка агрегата, чьи размеры будут не менее 900 мм.

Соостность расположения обоих агрегатов — еще одно обязательное требование, так как даже минимальное смещение устройства сделает его работу неидеальной. Произойдет это в любом случае: как при низкой, так и при нормальной — стандартной — высоте.

Высота установки вытяжки — тот критерий, который более зависит от производителя этой техники, поэтому лучше сначала ознакомиться с его рекомендациями и ориентироваться на «инструкцию конструкции». Меньшие значения увеличат риск возгорания, сделают приготовление пищи неудобным. Слишком большое расстояние превратит вытяжку в почти бесполезный элемент кухонного интерьера. Поэтому разумный компромисс — самый лучший вариант для хозяев, желающих получить максимальный комфорт.

Узнав все о необходимой высоте, можно приступать к операции. Один из хороших примеров можно увидеть у нас: