Счастливым, почти беззаботным жителям городских квартир не приходится думать о коммунальных удобствах. Совсем другая картина наблюдается на загородных участках, где хозяевам приходится конструировать их самостоятельно. Канализация, устроенная в частном доме, полностью автономна. Это система трубопроводов, которые выводят жидкие отходы их жилого дома в выгребную яму. Такая необходимая конструкция может быть нескольких видов, но, независимо от ее конфигурации, она должна быть оборудована хорошей вентиляцией. В противном случае система будет неэффективной, а жильцы от такого соседства будут испытывать постоянный дискомфорт. Вентиляция выгребной ямы в частном доме должна быть устроена правильно. Если есть даже небольшой опыт строительных работ, то соорудить ее можно своими руками.

Зачем необходима вентиляция канализации?

Функций у вентиляционной системы гораздо больше, чем можно представить на первый взгляд. Наиболее распространено мнение о том, что она нужна лишь для того, чтобы оградить жилой дом от попадания в него запахов, идущих от сточных вод. Это правда, но не вся: помимо этой работы вентиляция обязана уравновешивать давление в системе трубопроводов.

Разложение органических остатков сопровождается нее только неприятным запахом, но и выделением горючего газа — метана. Если он будет скапливаться в больших количествах, то его концентрация может привести к серьезным ЧП — к отравлению или пожару, худшее последствие — взрыв.

Отходы разлагаются благодаря работе аэробных бактерий, которым для жизнедеятельности воздух необходим. Сам процесс разложения сопровождается выделением большого количества тепла, а такие условия — идеальная почва для размножения многих болезнетворных микроорганизмов.

Качественно сделанная вентиляция выгребной ямы в частном доме устраняет все риски для жильцов, поэтому ответ на вопрос, нужна ли она канализации, однозначен: она необходима. Убедиться в этом можно самостоятельно, достаточно рассмотреть такие параметры:

количество проживающих в доме;

всю бытовую технику, которой нужна вода;

все использующиеся сантехнические приборы;

суточный объем жидких отходов, которые попадают в выгребную яму.

Для зданий, в которых хозяева появляются только в определенные сезоны, необходимость циркуляции воздуха в емкости может быть под вопросом. Если загородный дом построен для постоянного проживания большой семьи, то сомнений в нужности вентиляции даже не возникает. Какой она будет, решать только хозяевам, однако максимальный комфорт гарантирует лишь качественная система.

Обустраивать вентиляцию выгребной ямы лучше на этапе проектирования канализационной системы, параллельно с основными работами, однако сделать это можно и после сооружения «отстойной конструкции».

Возможные элементы автономной системы

Есть несколько видов емкостей для сбора жидких отходов: поглощающие, или имеющие земляное дно, герметичные ямы и септики.

Поглощающие

Наиболее распространены эти, максимально простые конструкции — ямы с земляным дном, вернее, бездонные. Эти резервуары обходятся дешевле, но это худший вариант из возможных. В грунте выкапывают мини-котлован, который потом постепенно заполняется стоками. Таким образом небезопасные жидкие компоненты беспрепятственно попадают в почву, загрязняя ее, причем этот «радиус поражения» может быть довольно широк. Твердые ингредиенты постепенно оседают на дно, где спрессовываются в тяжелую массу. После заполнения ямы нечистотами ее закапывают, а затем подготавливают новые естественные емкости.

Герметичные

Этот вариант гораздо лучше для окружающей среды. После рытья котлована в него помещают бетонную либо металлическую («облегченный вариант» — пластиковая) емкость, которая полностью предотвращает возможные утечки вредных веществ непосредственно в грунт. К этим конструкциям особых претензий нет: они надежны и гигиеничны. Однако многих не устраивает, что для обустройства такой экологичной выгребной ямы необходимо присутствие специальной техники. Еще один «минус» — регулярная чистка ям с помощью ассенизаторской машины.

Септики

Они — идеал. Это пластиковый, абсолютно герметичный контейнер. Его преимущество перед выгребной ямой — частичное обеззараживание, осветление стоков. В жидкую субстанцию добавляют бактерии, ускоряющие разложение твердой массы. Результат этих действий — вода, очищенная на 50-60%. Для дальнейшей очистки жидкости используют фильтры. Эти конструкции, состоящие из 2-3 емкостей, нередко изготавливают самостоятельно: например, из бетонных колец или кирпича.

Любой из видов выгребных ям требует присутствия вентиляционной системы. Промышленные септики могут быть ей оборудованы. При ее самостоятельном обустройстве во внимание принимают материалы, из которых изготовлены емкости, характеристики конструкции, ее расположение на участке и глубину.

Виды вентиляции для канализации

Есть два способа обеспечить вентилирование выгребной ямы — устроить естественную или принудительную систему.

Естественная вентиляция

Это натуральный, природный воздухообмен, основанный на физических законах. Циркуляция воздуха происходит благодаря разнице его давления: в выгребной яме оно выше, снаружи, на поверхности грунта, ниже. Такая вентиляционная система максимально проста для обустройства, однако даже более-менее эффективной ее назвать сложно. Газ, который будет выводиться естественным образом, тут же распространится по участку, доставляя владельцам серьезный дискомфорт «дивными ароматами».

Для ее организации используют воздуховод, его оборудуют на крышке резервуара. Чаще всего им становится пластиковая труба, более устойчивая к агрессивным средам. Высота верхней части вентиляционного канала не нормируется. Она может быть любой, но должна обеспечивать эффективную работу вентиляции, поэтому канал выводят выше, того уровня, на котором зимой лежат сугробы. Нижний край трубы в яме обязан находиться на 200 мм выше обычного уровня стоков.

Принудительная система

Эта система предполагает использование трубопроводов и вентиляторов, которые монтируют в закрытой яме. Воздуховоды соединяют с фановым отводом. В этом случае хозяев не будут беспокоить запахи, несущиеся из канализации. А они — серьезная угроза, если в доме:

установлена большая ванна или мини-бассейн;

сантехнические приборы есть на каждом этаже;

канализационный стояк имеет небольшой диаметр — максимум 50 мм.

Принудительная вентиляция обойдется дороже, зато она будет намного эффективнее:

выгребной яме будет обеспечен постоянный приток свежего воздуха;

благодаря фановой трубе из нее будут удаляться опасные газы, неприятные запахи;

вакуум, образовавшийся после слива отходов, будет заполняться за счет вентиляции, а не благодаря отверстиям сантехнического оборудования, находящегося в доме.

Для обустройства такой системы необходимы расчеты: диаметра, длины вентиляционных каналов, мощности вентиляторов. Принудительная вентиляция выгребной ямы в частном доме — устройство приточного канала, подключение вытяжного вентилятора к фановой трубе. Его располагают в нижней части вентиляционного канала: на том участке трубопровода, который располагается в яме.

Канализационная вентиляция дома

Фановая стоковая труба — необходимый элемент общей канализационной системы здания. Эту конструкцию располагают на верхнем конце стояка, на крыше. Ее функции — обеспечение притока свежего воздуха, заполнении вакуума, образовавшегося во время слива отходов.

Фановые отводы изготавливают из ПВХ труб, предназначенных для канализации. Стандартный их диаметр составляет 110 мм, однако для выгребной ямы в некоторых случаях будет достаточно 50 мм. Перед обустройством конструкции надо познакомиться с обязательными требованиями.

Для нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы фановая труба возвышалась над кровлей на 500-800 мм. Обычно конструкции располагают вертикально, но можно продолжать трубы под углом, если другого варианта нет. Дефлектор на фановой трубе надежно защитит ее от осадков, попадания мусора, обеспечит лучшую циркуляцию воздуха. В местности, где нередки сильные ветры, штормы, необходимо дополнительное укрепление возвышающейся конструкции. Вентиляционные отводы канализации запрещено соединять с вентиляцией или дымоходом здания. Минимальное расстояние от отвода до ближайшего окна должно составлять 4 метра. Идеал — глухая стена. Высота вентиляционной трубы, дымохода дома и канала выгребной ямы должны быть одинаковы. Исключение — вентканал с фановой трубой. В противном случае запах из отстойника может легко проникнуть в дом. Если нагрузки на эту систему дома велики, то сечение труб (канализационной, фановой) должно совпадать. Это правило, верное для многоквартирных зданий, почти всегда работает и для загородной недвижимости.

В частных загородных владениях на юге России вертикальный стояк может иметь диаметр 100 мм, а вентиляционный отвод — 50 мм. Для центральных и северных регионов страны этот вариант не подойдет: в этом случае выход на крышу рекомендуют делать без сужений. Трубы сечением 50 мм в морозы будет перекрываться инеем из-за влажного воздуха.

Если подобная конструкция в доме не предусмотрена, то вентилирование устраивают через выгребную яму. Емкость условно делят на зоны — выше и ниже точки ввода канализационной трубы. Если она находится глубоко от поверхности (более 1500 мм), то вытяжка выгребной яме нужна даже в том случае, если фановая трубе присутствует.

Обустройство естественной вентиляции

Сначала надо рассмотреть наиболее простой вариант вентилирования отстойника для жидких отходов. Для его обустройства необходимо приобрести две канализационные ПВХ-трубы сечением 50 и 110 мм. Нижняя часть последнего изделия будет располагаться в верхней зоне выгребной ямы, а надземная — над грунтом.

Так как идеальный выход вентиляции должен находиться как минимум на расстоянии 2000 мм от поверхности земли, длину отвода увеличивают подключением отрезка 50-миллиметровой трубы. Вентиляцию выгребной ямы можно сделать с помощью большого отрезка 110-миллиметровой трубы, однако отвод меньшего диаметра использовать рациональнее с точки зрения экономии, но только если регион эту «вольность» позволяет.

Работа включает несколько довольно нетрудоемких этапов.

В крышке (перекрытии) выгребной ямы делают отверстие такого же диаметра, как и у трубы. Чтобы гарантировать, что вентиляцию не перекроют отходы, расстояние от максимально возможного уровня стоков до нижнего патрубка делают как минимум 200 (300) мм. Когда вытяжку сооружают для уличного туалета, наружную часть крепят хомутами к задней стене кабинки. В других случаях фиксацию выбирают, исходя из условий: например, крепят канал к забору или стене здания, предварительно выведя его к сооружению под землей.

Место соединения крышки выгребной ямы и вентиляционного канала изолируют любым герметиком, который может выдерживать все «невзгоды» — серьезные перепады температур и атмосферные осадки.

Монтаж принудительной вентиляции

Это максимально эффективный вариант, однако он потребует гораздо больших усилий и вложений. Принудительная вентиляция выгребной ямы в частном доме всегда предполагает предварительные расчеты и покупку вентилятора. При выборе модели обязательно учитывают характер бытовых стоков, а также объем ямы.

Как выбрать вентилятор?

Самая важная его характеристика — производительность. Санитарные нормы гласят, что минимальная скорость воздухообмена в выгребной яме должна составлять 80 м3/ч. Такие условия способны обеспечить приборы мощностью не менее 30 Вт. Размеры — второе требование. Здесь все просто: вентилятор должен свободно поместиться в вентиляционный канал-трубу.

Установка принудительной системы

В этом случае этапы операции «Вентиляция выгребной ямы в частном доме» выполняют в такой последовательности:

Монтаж вентиляционной трубы происходит точно так же, как при обустройстве естественной ее разновидности. Однако небольшое отличие есть: нижний патрубок располагают под самым потолком емкости. После вырезания отверстия занимаются «принудительным элементом» системы. Вентилятор монтируют в нижней части трубы. В зависимости от купленной модели его фиксируют саморезами, уплотнителями либо соединительными каналами. Если используют металлический крепеж, то следят за тем, чтобы он не стал препятствием для вращения крыльчатки. Обязательно предварительно проверяют движение воздуха, оно должно быть правильным: снизу вверх, но не наоборот. Подводят электричество — воздушным или подземным путем. Первую прокладку делают с помощью троса (стального), на который наматывают кабель. Во втором случае роют траншею, как минимум 700 мм глубиной, для защиты от влаги кабель укладывают в пластиковую трубу.

Для автоматизации вентиляции в электрическую цепь добавляют таймер. Его программируют, учитывая особенности (интенсивность) использования системы канализации.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу вентиляции, осмотр проводят как минимум дважды в год. Слабое звено ее — лопасти вентилятора, на них могут скапливаться отложения.

Приток и обустройство вытяжки

В туалете, расположенном над выгребной ямой на улице, роль приточного канала исполняет отверстие в конструкции. Для герметичной емкости приточную трубу надо оборудовать отдельно. Приточные и вытяжные каналы делают с противоположных сторон (углов) ямы. Патрубок первого должен располагаться ниже.

Вентиляция выгребной ямы в частном доме требует еще одного обязательного элемента. В зимний период внутри вытяжки может интенсивно скапливаться влага, которая после замерзания значительно сузит вентиляционный канал. Чтобы избежать снижения интенсивности воздухообмена, на выходном отверстии обязательно устанавливают дефлектор.

Традиционные вопросы: что, где, когда?

Приточно-вытяжная вентиляция — идеальный выбор для любой выгребной ямы, однако далеко не всегда он оправдан. Некоторым отстойникам вполне достаточно простейшей естественной вентиляции, но к такому выводу должны прийти не хозяева дома, а специалист, приехавший на объект, давший всестороннюю оценку конкретной канализационной сети.

О какой бы выгребной яме не шла речь, самое лучшее время для ее обустройства — работы, связанные с монтажом автономной канализации дома. Это даст возможность найти оптимальное место для вытяжки. Доработкой системы, которая уже функционирует, на этой стадии тоже заниматься не придется.

Где устраивают подобные конструкции? Идеальный вариант расположения выгребной ямы — вдали от дома. Если планируется абсолютно герметичная емкость, то многим кажется, что место участка уже не становится определяющим фактором, однако следовать санитарным нормам все же необходимо. Выгребная яма должна находиться на расстоянии:

1,5 м от границы участка;

5 м от газовой магистрали;

8-10 м от жилого дома;

10-20 м от зданий соседей;

20 м от колодцев с питьевой водой;

25 м от водопровода.

В расположении отстойника многое решает грунт на участке. Если почва глинистая, то дистанция от колодца должна быть как минимум 20 м. Суглинок увеличивает эту цифру до 30. Песчаный или супесчаный грунт уже требует не менее 50 м.

Вентиляция выгребной ямы в частном доме или на дачном участке необходима в любом случае. Другой вопрос — ее вид. Чтобы обеспечить максимальную эффективность, лучше отдать предпочтение приточно-вытяжной системе, однако окончательное решение все-таки остается прерогативой владельцев загородной недвижимости, или дачи.

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