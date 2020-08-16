Не всегда и не все работает так безукоризненно, как хотелось бы хозяевам. В большей мере это относится к владельцам загородной недвижимости, так как в этом случае используется отопительное оборудование, которое иногда не очень эффективно работает. Если замечено, что в печи, котле или камине почему-то снизилась интенсивность горения, то вполне логично заподозрить недостаточную тягу. Возможность исправить неприятную ситуацию относительно быстро есть у всех. Существует несколько методов восстановления правильной работы приборов, но многие мастера решают задачу максимально просто, но успешно: они изготавливают усилитель тяги дымохода своими руками. Об этой конструкции и о других способах решения проблемы и пойдет речь далее.

Тяга и возможные происшествия

Сначала о тяге, и о тех процессах, с которыми многие хозяева отопительных приборов могут быть знакомы не понаслышке.

Что такое тяга?

Циркуляция воздуха — естественный процесс, благодаря которому возможен приток кислорода в камеру сгорания, а затем — вывод наружу отработанных газов через трубу. Движение воздуха и газов в дымоходе происходит из-за меньшей плотности нагретого воздуха. По этой причине возникает разница давлений в нижней и верхней частях канала.

Тяга в дымоходе — естественная вентиляция, состоящая из вытяжки и притока. Горячий газ, имеющий избыточное давление и меньшую плотность, стремится в область, где оно понижено — вверх. Холодный воздух, поступающий с улицы, занимает освободившееся пространство. Горение в топке обеспечивает воздух, непрерывно поступающий в камеру из помещения, а затем «путешествующий» по дымоходному каналу и уходящий на улицу.

Обратная тяга

Обратная тяга — процесс аналогичный, но движение газов или воздуха прямо противоположное. Такая ситуация возникает, когда давление в верхней части канала выше, чем внизу. Обратная тяга — стабильная, но обратная циркуляция: в этом случае дымовые газы возвращаются в помещение вместе с воздухом, который попадает в дымоход с улицы. Провокаторов обратной тяги довольно много. К ним относится:

несоответствие элементов системы — высоты, диаметра вертикальной части дымохода и параметров отопительного прибора;

ошибки при проектировании дымохода: малая высота вертикали, некорректно выбранное сечение, наличие горизонтальных или наклонных участков, неровность стенок;

нарушение герметичности, сужение канала из-за сажи, какое-то препятствие около дымовой трубы;

проблемы с вытяжкой в помещении, либо с общим притоком;

промерзание канала.

Нельзя исключать климатические условия — сильный, порывистый ветер, жару, туман, дождливую погоду, повышенную влажность. Еще одна причина — интенсивная работа в помещении с отопительным прибором другого оборудования. Обратную тягу могут спровоцировать кондиционеры, лопастные вентиляторы и т. д.

Опрокидывание тяги

Это еще одно возможное явление. Когда поток газов уменьшается, ослабевает и тяга в канале. Горение в этот промежуток времени замедляется, пламя темнеет. В тот момент, когда циркуляция прекращается, происходит «опрокидывание тяги». Так называют резкий выброс дыма в помещение. Как правило, он разовый.

Причины необычной ситуации — ошибки, допущенные при строительстве прибора или дымохода, качество дров и внешние факторы: к ним относится повышение влажности, изменение атмосферного давления, или силы, направления ветра. Такие «капризы с опрокидыванием» свойственны каминам, имеющим большие, открытые топки. Эти выдымления могут происходить периодически, однако они не являются чрезвычайными происшествиями.

Причины, вызывающие ослабление тяги

Перед началом операции «Усилитель тяги дымохода своими руками», надо выяснить, по каким именно причинам случилась данная неприятность. Знание точного виновника даст возможность его предварительно устранить, а это позволит сделать самодельный прибор максимально эффективным. Поэтому сначала дымоход тщательно осматривают, заранее отключив отопительный прибор. Следующий этап — очистка трубы от сажи. Эту процедуру рекомендуют сделать, если толщина «накоплений» превышает 2 мм.

Что провоцирует снижение тяги?

Почему снижается тяга? Причин, вызывающих ослабление тяги, достаточно много. Условно их можно разделить всего на две большие группы. Это конструкционные несовершенства и внешние факторы, вызванные воздействием окружающей среды. К первой категории относится некорректный монтаж (регулировка) заслонки и «злоупотребление» изгибами, тройниками и т. д. К внешним факторам причисляют «сюрпризы» природы. Среди самых распространенных причин:

неправильный монтаж дымохода: если отверстие трубы располагается ниже конька крыши, или дымоход находится на подветренном скате, то тяга будет оставлять желать лучшего;

наличие крупного мусора около дымового входа: такие объекты становятся причиной образование областей сниженного или увеличенного давления;

особенности климата: можно ждать «беды», если в местности, где построен дом, часто сильный ветер или, наоборот, преобладает штилевая погода.

Сила тяги ослабевает в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Снижение ее происходит не только во время дождя: явление наблюдается при тумане. Почти любые недостатки и помехи можно устранить, а с климатическими условиями будет способен справиться самодельный усилитель тяги.

Причины появления обратной тяги

Это еще одна серьезная проблем, которая требует скорейшего исправления. Провокаторами ее тоже становятся несколько факторов, некоторые из них уже были упомянуты. Однако самыми распространенными считаются типичные ошибки.

Некорректный выбор и монтаж трубы дымохода. Как правило, в проблеме виноваты либо длинные горизонтальные участки (более 1 м), либо недостаточная высота канала. Оптимальное значение 5 м, или более. Чем дымоход ниже, тем выше риск снижения эффективности, возникновения обратной тяги. Использование труб разного сечения на участках дымохода, монтаж элементов с не совсем гладкой поверхностью. В этом случае на ней неминуемо будут оседать, скапливаться продукты горения. В результате труба сузится, а дымоход будет работать некорректно. Отсутствие герметичности системы. Даже крохотное отверстие и небольшая трещина может спровоцировать снижение тяги из-за появления дополнительного воздушного потока. Такой дефект свойственен дымоходам, сооруженным из кирпича.

Еще одна причина проблемы — некачественная вентиляция. Ее неполноценная копия — сквозняки и открытые окна, заменяющие нормально работающую вентиляционную систему, только затрудняют процесс горения. Он становится небезопасным и неэффективным.

Можно привести мнение специалистов, часто выезжающих на «дымоходную диагностику». Они утверждают, что провоцирует проблему недостаточной или обратной тяги целый «букет» крупных и/или небольших нарушений. Причем находят их везде: как в отопительных приборах, так и в дымоотводящих каналах.

Как проверить качество тяги?

Если появились сомнения относительно работы отопительного прибора, то в первую очередь рекомендуют убедиться, что причиной стала именно изменившаяся тяга. Самым простым вариантом проверки будет использование анемометра, предназначенного для бытового применения. Если прибор покажет от 10 до 20 Па, то можно констатировать, что печь или камин функционируют нормально.

Минус у этого способа есть: это невысокая точность измерений. Если отопительный прибор не отличается мощностью, поэтому тяга менее 1 Па, то анемометр будет показывать, что движение вовсе отсутствует. Профессиональное измерительное устройство не имеет никаких недостатков, но цена его достаточно высока, поэтому такие анемометры приобретают лишь мастера, занимающиеся обслуживанием, диагностикой проблем оборудования.

Если надежного анемометра нет, то владельцам оборудование остается одно — использовать другие способы. Их даже несколько.

Определение по дыму. Если дым не полностью уходит в трубу, часть его устремляется в помещение, то сомнений быть не может. В этом случае хозяевам грозит опасность, потому что существует риск отравиться угарным газом. Диагностика по цвету. Это самый простой способ. Золотисто-желтый цвет пламени — признак, говорящий о нормальной работе устройства. Когда огонь имеет красно-оранжевый оттенок, это означает, что уровень тяги явно недостаточен. Тест с помощью зеркала. Это распространенный метод самостоятельной проверки «деятельности» дымохода. К трубе подносят небольшое зеркало. Появление конденсата — симптом, свидетельствующий о том, что с тягой имеются проблемы. Проверка спичкой, свечой, зажигалкой. Если при поднесении к отверстию печи пламя начинается отклоняться в ее сторону, то никаких улучшений не требуется. Ровный огонь — признак ухудшившейся тяги. Если язычок отклоняется в сторону, то можно говорить о другом нежелательном явлении — об обратной тяге.

Если симптомы проблемы налицо, то действовать надо незамедлительно. Многие хозяева отмечают, что снижение тяги происходит в определенные промежутки времени. Однако и в этом случае имеет смысл создать усилитель тяги дымохода своими руками в кратчайшие сроки.

Какие меры можно предпринять?

В некоторых случаях операция «Усилитель тяги дымохода своими руками» может не потребоваться. Но это идеальный сценарий: когда устранить дефект можно другими способами. Их несколько.

Сначала пробуют канал прочистить. Простейший вариант — вызов специалиста, более сложный — самостоятельная работа с печным ершом. Второй метод усиления тяги — увеличение (наращивание) трубы дымохода над крышей. В этом случае бывает достаточно добавить несколько сегментов. Такой способ рекомендуют применять, когда рядом находится высокое здание, или другие помехи. Обустройство качественной вентиляции. Понятно, что любой прибор, работающий на топливе, является активным потребителем свежего воздуха. Если в проблемах с тягой виноват дисбаланс воздухообмена между внешней средой и отапливаемым помещением, то обеспечение бесперебойного поступления новых порций воздуха становится первостепенной задачей.

Последний вариант — приобретение специального устройства. Или его самостоятельное изготовление. Есть несколько вариантов, способных победить проблему.

Конструкции для увеличения тяги

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как сделать усилитель тяги дымохода своими руками, нужно познакомиться с ассортиментом тех устройств, которые используют для этой цели. Они могут быть как механическими, так и электрическими. К таким приборам относится:

дымовой вентилятор;

дефлектор;

ротационная турбина;

флюгер.

На выбор устройства влияет несколько факторов. Всегда принимают во внимание конструкцию дымохода, высоту его участка, расположенного над кровлей, а также тип, мощность отопительного прибора. Нередко приходится учитывать соседние здания. Если поблизости есть высокие дома, то может потребоваться максимально эффективное оборудование, изготовленное на заводе.

Дымовой вентилятор. Электрический прибор не всегда является оптимальным вариантом именно для этой цели. Например, он будет «излишеством» для небольших печей и не слишком мощных котлов. Необходимость обеспечить прибору питание от сети относится к большим недостаткам этого варианта, поэтому такое решение не слишком популярно. Дефлектор. Работа этого прибора основана на эффекте Бернулли, заключающегося в том, что при уменьшении диаметра канала и увеличении скорости ветра в трубе создается разреженность, которая способствует усилению тяги. Стандартный прибор состоит из верхнего цилиндра, нижнего стакана и колпака-конуса. Ротационная, или роторная турбина (турбовент). «Специализация» этой конструкции — газовые отопительные приборы. Вращаясь, прибор способствует созданию разреженной области на верхнем участке канала. Его недостатком является невозможность работы в те дни, когда на улице стоит полный штиль. Флюгер (флюгарка). Этот вариант всем известен, но в случае дымохода эта конструкция сильно отличается от обычной. Она защищает канал от дождя и порывов ветра, который препятствуют выходу дыма. В этих устройствах предусматривается дополнительный элемент — заслонка, регулирующая потоки.

Создать усилитель тяги дымохода своими руками можно, но далеко не каждый. Понятно, что электрический вентилятор не самый лучший выбор, скорее, наоборот. Ротационная турбина также довольно сложна для самостоятельного изготовления, потому что имеет большое количество различных деталей.

Усилитель тяги дымохода своими руками

У будущего автора остается всего два варианта: дефлектор и флюгер. Самой подходящей конструкцией для создания своими руками является первая. Преимущества дефлектора — более простая форма и такие же элементы, не слишком требовательные к мастеру. Существует относительно много вариантов изготовления дефлектора и более простых конструкций, выполняющих ту же функцию.

Простой дымник-колпак

С этим устройством справится любой мастер, потому что это простейший козырек, предназначенный для дымохода с прямоугольной печной трубой. Самым сложным этапом является подготовка чертежа, который потребует расчетов для определения размеров всех элементов конструкции.

После составления чертежа на его основе создают картонные лекала, с помощью которых из листа оцинкованной стали вырезают детали для дымника. Когда все шаблоны готовы, приступают к «практическим занятиям».

Первым делом с помощью изготовленного лекала на металлический лист мелом наносят контуры самого большого элемента — развернутого зонта конструкции. Обязательно оставляют припуски в 20 мм, они необходимы для соединения деталей. Заготовку вырезают ножницами по металлу. С помощью ножовки по металлу вырезают полосы (альтернатива — уголок), предназначенные для фиксации устройства на трубе.

Основную деталь сгибают, чтобы элемент превратился в зонт. В нужных местах заготовок просверливают отверстия. Детали фиксируют заклепками.

Дефлектор Григоровича

Это еще одна модель, которую нетрудно создать мастерам, не слишком представляющим, как создают усилитель тяги дымохода своими руками. Такая работа также подвластна практически всем без исключения.

В этом случае должны неукоснительно соблюдаться размеры металлического изделия:

его высота обязана составлять 1,7 диаметра дымового канала;

ширина диффузора — 1,3 диаметра;

ширина колпака — 2 диаметра.

Надо знать, что любое отступление от этих размеров сделает конструкцию менее эффективной.

Точно так же, как и в предыдущем случае, сначала занимаются изготовлением лекал. Потом с их помощью контуры переносят на металлический лист, добавляя в местах нахлеста те же 20 мм. Ножницами по металлу вырезают элементы конструкции, ножовкой — полосы либо уголки. Собирают изделие: в заготовках сверлят отверстия, помещают в них клепки и скрепляют детали.

Зафиксировать усилитель тяги на дымоходе можно двумя способами. Первый — использование сквозных отверстий, благодаря которым дефлектор надежно крепится в трубе. Второй — изготовление стяжного хомута из полос. Его фиксируют на оголовке трубы болтом с гайкой. Плюс у последнего способа есть: в этом случае нет необходимости сверлить трубу.

Другие похожие устройства делают аналогичным образом. Еще один простой пример — дефлектор ЦАГИ. Если дымоход прямоугольного сечения, то имеет смысл сделать переходник, конструкция которого тоже не обещает больших сложностей.

Если есть навыки работы с металлом, то работа вряд ли покажется невыполнимой или трудной. О том, как можно создать усилитель тяги дымохода своими руками, расскажет следующее видео: