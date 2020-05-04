Вентиляция — одна из важнейших систем, так как только она сможет обеспечить хорошее самочувствие жильцов. Полная смена воздуха необходима любому жилью: как частному дому, так и квартире в многоэтажном здании. По этой причине при проектировании вентиляции учитывают все нюансы. В противном случае неизбежны ошибки, которые потребуют исправления, а значит, неоправданных дополнительных трат. Предотвратить такую неприятную ситуацию позволит только корректный расчет и грамотная установка вентиляционной системы. Чтобы добиться идеального результата, необходимо точно следовать всем нормам и стандартам, знать перечень работ по монтажу вентиляции. Правильный подход ко всем этапам, включая проектирование, даст возможность оборудовать систему, претензий к которой в будущем не возникнет.

Предназначение вентиляции

Такие системы выполняют сразу несколько функций. Они помогают:

Поддерживать высокий уровень кислорода в помещениях. Недостаточное его количество неизбежно сказывается на самочувствии людей, поэтому проблему нехватки свежего воздуха решают с помощью организации приточных каналов. Удалять отработанный воздух и продукты горения. Углекислый газ, продукты горения и скопления пыли одинаково опасны. Первые вызывают снижение активности, недомогание, пыль способна спровоцировать аллергии, астму. Гарантировать жильцам оптимальный микроклимат. Одна из главных задач вентилирования — поддержание нормальных значений влажности. Она необходима не только для жилых, но и для подвальных, складских помещений.

Идеальный микроклимат в доме обеспечит только максимально эффективная вентиляционная система, поэтому непосредственно ее монтаж можно считать самым ответственным этапом. Процесс сборки можно доверить профессионалам, однако сейчас многие хозяева предпочитают заниматься всеми работами самостоятельно.

Виды вентиляционных систем

Перед началом работ необходимо определить, какой именно тип системы будет оптимальным для конкретных условий. Вентиляция бывает естественной и принудительной.

С естественной системой знакомы все, кто жил или до сих пор живет в многоэтажных домах. Раньше проветривание обеспечивалось за счет циркуляции воздуха между каналами вентиляционной шахты и форточками и щелями, которые предполагаются в деревянных рамах. Однако современные стеклопакеты сделали такую вентиляцию невозможной.

В работе принудительной системы всегда принимают участи дополнительные приборы — электрические вентиляторы. Они удаляют или втягивают воздух, обеспечивая хороший воздухообмен. Дополнительное оборудование позволяет регулировать самые важные параметры — температуру, влажность: как входящих, так и выходящих потоков. Системы фильтров дают возможность очистки воздушных масс, рекуператоры умеют подогревать или охлаждать их.

Сейчас выпускается оборудование, предназначенное для обустройства трех видов принудительной вентиляции — приточно-вытяжной, вытяжной и приточной.

Приточно-вытяжная

Другое ее название — смешанная вентиляция. Этот тип можно считать универсальным. Такая система подойдет для любого жилья: как для частного дома, так и для квартиры с уже существующей вентсистемой, которая часто очень далека от идеала. Этот вид подразумевает достаточно сложный монтаж, однако справиться с ним самостоятельно все-таки можно.

Вытяжная

Она в обязательном порядке необходима помещениям, где уровень влажности очень высок всегда. Как правило, это кухни и ванные комнаты. Самый распространенный вариант — вытяжка над плитой. В таких системах используются мощные модели вентиляторов. Параметры приборов выбирают в зависимости от особенностей здания.

Приточная

Эти вентиляционные системы устраивают в домах и квартирах, где с работой вытяжки проблем не возникает, однако есть трудности с поступлением воздуха. Одна из возможных причин — герметичность стеклопакетов, которые препятствуют естественному притоку воздуха.

Нередко только приточная или одна вытяжная система неспособна выполнять свои функции так, как этого желают хозяева. В этом случае рекомендуют приобретать комбинированные модели. Но надо быть готовыми к существенным тратам.

Перечень работ по монтажу вентиляции

Обустройство вентиляционной системы состоит из нескольких этапов. С ними надо познакомиться отдельно. Знания пригодятся в любом случае: и тем хозяевам, кто готов выполнять работы самостоятельно, и тем, кто предпочитает обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.

Подготовительный этап. Он включает проведение всех необходимых замеров, проектирование, во время которого учитывают надежность будущих элементов, уровень шума, возможный (допустимый) уровень вибрации. Основные работы. После проектных работ стартуют технологические операции. Это пробивка отверстий для воздуховодов (вентиляционных коробов), штробление стен, подготовка оснований под вентиляционные приборы. Затем занимаются проводкой магистральных воздуховодов, монтажом всего необходимого электрооборудования. Последний этап работ — прокладка кабелей для электросети. Обустройство вентиляционных решеток, узлов распределения воздуха. Установка автоматики и трубопровода для отведения отработанного воздуха, конденсата и притока свежего. Запуск, а затем настройка вентиляционной системы.

Перечень работ по монтажу вентиляции включает довольно много пунктов, и каждый из них достаточно сложен для самостоятельной реализации. Поэтому лучше доверить обустройство системы представителям компании, профессионалам с большим опытом не только в сфере проектирования, но и в установке, в обслуживании.

Составление проекта

В этом случае нельзя говорить, что качественный проект легко создать собственноручно. Типовых схем также не существует, причина проста, это большое разнообразие зданий, особенности расположения помещений в них. Проектирование состоит из 2 этапов: первый — разработка технического задания, второй — выбор оптимальной схемы вентиляции.

Техническое задание

На этом этапе определяют требования к воздухообмену: к его объему и типу. Причем для каждого помещения дома (квартиры) существуют определенные параметры. Учитывать их необходимо всегда.

Жилые помещения, комнаты, превращенные в спортивные залы. Им необходимо постоянное поступление свежего воздуха. Объем его целиком зависит от количества жильцов, находящихся в помещениях. Часто требуется учитывать не только объем воздухообмена, но и температуру, влажность приточного воздуха. Комнаты, «мокрые» всегда: ванная, туалет, санузел, прачечная. Оптимальным вариантом станет «тандем» — естественная вытяжка и принудительная. Первая будет работать все время, а вспомогательное оборудование только тогда, когда в этом есть необходимость. Например, при включении освещения. Кухня — помещение, где регулярно скапливается влага, копоть, жир. Ей также нужна комбинация естественной и принудительной вентиляции. Вытяжка, установленная над варочной поверхностью, должна включаться в работу в то время, когда работает прибор, когда при приготовлении пищи происходит значительное образование пара. Бойлерная, топочная. В этом случае предусматривают сооружение дымохода. Коридор, кладовка. Они подразумевают естественный вид вентиляции. Гараж, мастерская. Им необходима автономная система.

Разработку технического задания можно сделать самостоятельно, или пригласить опытных специалистов. Они сами будут придерживаться всех нормативов, касающихся скорости и кратности воздухообмена, а значит, хозяевам не придется заниматься обязательными расчетами.

Выбор оптимальной схемы

Какой должна быть идеальная система? Удобной, функциональной, максимально эффективной. Качественная вентиляция обязана отвечать нескольким требованиям.

Хорошая система — та, которая понятна и дает возможность хозяевам, не имеющим специальных знаний, легко и просто регулировать микроклимат. Предписанное обслуживание вентиляционного оборудования не может создавать непреодолимые трудности, с которыми не смогут справиться сами жильцы. Минимальное число сложных элементов приветствуется. В этом случае хозяевам не придется ожидать выхода из строя какой-либо части системы. Присутствие подстраховки. Если поломка узла все-таки случилась, то резервное решение сможет гарантировать дальнейшую работу вентиляции. Незаметность. Это требование относится к самым важным условиям, так как любая система не должна портить интерьер комнат. Магистраль обязана иметь минимальную протяженность, а значит, не слишком большое количество воздуховодов, изгибов.

Выбор схемы вентиляции зависит и от других факторов. Ими являются:

площадь помещений;

материалы стен, перекрытий:

чистота либо загрязненность наружного воздуха;

финансовые возможности будущих хозяев вентиляции.

Проект обязательно должен учитывать затраты. Однако противоречить здравому смыслу он не может. Главное правило — максимальная эффективность при минимальных затратах, но экономия даже на мелочах способна привести к крупным неприятностям в недалеком будущем.

Владельцам недвижимости лучше сразу учитывать все средства: как единовременное вложение на покупку всех элементов системы, так и суммы, которые будут необходимы на обслуживание вентиляции. В этот список также идут затраты на электроэнергию, расходуемую на поддержание оптимального микроклимата.

Последовательность установки вентиляции

Перечень работ по монтажу системы зависит от вида, который выбрали хозяева квартиры или загородного дома. В первом «квартирном» случае оптимальным вариантом нередко становится монтаж бесканальной приточной вентиляции. Во втором владельцам придется подготовиться к серьезным тратам и работам.

Монтаж бесканальной вентиляции

Установка компактной приточной вентиляции проста, она занимает минимум времени, однако для многоквартирных зданий такое решение является достаточно эффективным и логичным. Самый оптимальный вариант — монтаж бризера. Это прибор для приточной вентиляции, он одновременно очищает и подогревает поступающий воздух.

В бризере предусмотрен режим рециркуляции, что дает возможность удалять из комнат не только пыль, но и запахи. Прибор относится к «умным» видам оборудования, так как управлять им можно со смартфона. Монтаж приточной вентиляции делают в такой последовательности.

Сначала для установки бризера делают отверстие в стене, выходящей на улицу. Его диаметр — 132 мм. Перед работой обязательно проверяют, не проложены ли внутри коммуникации. Отверстие делают, используя установку алмазного бурения. В ней есть промышленный пылесос и коллектор для сбора воды, поэтому работы можно приводить даже после ремонта. Из-за возможного попадания осадков канал бурят не горизонтально, а под наклоном в сторону улицы (от 3 до 5°). Канал воздуховода звуко- и теплоизолируют. Для обработки стыков между прибором и стеной используют морозостойкий герметик, изготовленный на основе силикона. Снаружи монтируют декоративную решетку, защищающую оборудование от мелкого мусора и насекомых.

После установки бризер фиксируют на стене с помощью крепежных элементов, имеющихся в комплекте. Все операция занимает максимум час.

Установка канальной вентиляции

Технология монтажа этого вида вентсистемы, наоборот, операция длительная, многоэтапная и достаточно сложная. Перечень работ по монтажу вентиляции включает такие пункты:

установку оборудования внутри комнат;

обустройство вытяжных, приточных отверстий;

сборку и прокладку воздуховодов;

проверку установленной системы.

Перечень работ по монтажу вентиляции, их последовательность и особенности этапов во многом зависят только от выбранного оборудования. Например, если в проекте предусматривается моноблочная установка, то под нее заранее выделяют помещение, которое будет служить вентиляционной камерой. Чаще всего используют либо подвалы, либо утепленные чердаки. В последнем случае отпадает необходимость в дополнительной звукоизоляции.

Монтаж внутреннего вентиляционного оборудования имеет свои особенности. Обычно такие операции проводят до начала отделочных работ.

Моноблоки или отдельные рекуператоры имеют достаточно большой вес, поэтому при установке приборов предусматривают их надежную фиксацию. Она позволит устранить любые вибрации. Удобный доступ для обслуживания — второе необходимое условие. Электропроводка и управление. Вентиляторы и калориферы рекомендуют объединить в отдельную группу, находящуюся вне внутреннего электрощита. Для частного дома советуют предусмотреть подключение автономного генератора. Блоки управления требуют использования стабилизаторов напряжения.

Если хозяин решил все монтажные работы проводить самостоятельно, то в этом случае ему необходимо иметь не только опыт строителя, но и навыки электрика.

Организация притока и вытяжки

В случае забора воздуха используют 2 варианта: либо делают один общий канал, воздух из которого потом распределяют по всем помещениям, либо делают отдельные притоки для каждой комнаты.

Если выбирают первый вариант, то приток и вытяжку обычно оборудуют в одном месте, вплотную друг к другу: разделяются они только на улице. Пример оптимальной покомнатной приточной вентиляции был рассмотрен выше. Это стеновой клапан — бризер.

Организация вытяжки зависит от места ее монтажа. Квартира многоэтажного дома нуждается в таких операциях:

В кухне воздуховод вытяжки-прибора подводят к вентиляционной шахте. В ванной (туалете, санузле) монтируют вентилятор в вентиляционном канале. Чтобы предотвратить возможные проблемы, рекомендуют приобретать вытяжные приборы, оснащенные обратными клапанами.

В частном здании воздуховоды прокладывают через чердак. Их утепление в точке росы обязательно, иначе скапливающийся конденсат будет неизменно возвращаться обратно в помещение. Вентканал выводят на крышу, устанавливая трубу. В этом случае надо:

найти оптимальное место для вывода вентиляционного канала;

определить его сечение, а также рассчитать длину труб;

сделать отверстия для шахты, установить трубы;

затем восстановить тепло- и гидроизоляцию;

установить на трубу дефлектор для защиты.

Альтернатива — вывод вентиляционного канала сквозь стену. В этом случае работа будет не настолько требовательной к мастеру, но полную герметичность стены придется восстанавливать так же тщательно.

Монтаж воздуховодов

Сооружение вентиляционных каналов — простейшая задача. Сначала в перекрытиях и стенах проделывают отверстия, затем воздуховоды собирают в блоки. Готовые конструкции поднимают и монтируют. В квартирах и домах в этой роли используют металлические (тонкостенные), гофрированные или пластиковые трубы. Все стыки элементов защищают силиконовым герметиком либо самоклеящейся лентой.

Подготовленные блоки соединяют по-разному, в зависимости от их расположения:

Хомуты применяют для фиксации каналов на стенах или потолках. Они могут входить в комплект набора элементов воздуховода. Однако такие хомуты можно приобрести отдельно, так как цена у изделий вполне демократичная. Держатели применяют для крепления к мебели. Под блоки обязательно подкладывают какой-нибудь изоляционный материал: например, поролон. Он предохранит хозяев от звуков, которые неминуемы при работе вентиляционных систем. Внутри мебели блоки тоже фиксируют хомутами. В тех местах, где трубы проходят сквозь метель или перегородки, их для шумоизоляции также обкладывают кусками поролона (пенопласта).

Установкой дополнительных элементов (решеток, клапанов, дефлекторов) основную работу завершают. После этого переходят к проверке оборудования.

Как проводят тестирование системы?

Проверку работоспособности вентиляционной системы делают в нескольких режимах:

все оборудование включают на максимальную мощность;

вытяжку отключают, чтобы отдельно протестировать работу приточной части системы;

наоборот, отключают приток, заставляя вытяжную вентиляцию работать с полной отдачей.

Первый вариант дает возможность проверить целостность системы, ее герметичность. Он же поможет сравнить фактические параметры с данными, заявленными производителями. Два других теста нужны для проверки корректности работы вентиляции и для исключения возможности появления обратной тяги.

Перечень работ по монтажу вентиляции, последовательность действий узнать несложно. Провести установку многим по силам, но с проблемами после реализации задуманного своими руками некоторые мастера все-таки сталкиваются. Чтобы избежать неэффективности оборудования и системы в целом, проектирование лучше доверить специалистам. Достаточное основание для такого решения — их компетентность. Наиболее часто причиной неработающей вентиляции становятся ошибки, допущенные хозяевами в расчетах.

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