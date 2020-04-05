Комфортный микроклимат в доме — единственное условие, которое дает возможность жильцам чувствовать себя хорошо, не иметь никаких проблем со здоровьем. Если с температурой в помещениях чаще все в порядке, то с сухостью или, наоборот, с повышенной влажностью воздуха жильцы сталкиваются по множеству причин. Сухость опасна, но и избыток водяных паров провоцирует ухудшение самочувствия. Если не обращать внимания на неприятную ситуацию, то через некоторое время она сама заявит о себе: начнет портиться мебель, обои отстанут от стен, а в жилье появится опасный сосед — плесневый грибок. Избавиться от него будет крайне трудно. Выход есть: это специальный прибор — осушитель. Чтобы не покупать это оборудование в магазине, лучше узнать, как оно устроено, его принцип работы, как самому сделать осушитель воздуха, хотя бы простейший.

Чем грозит повышенная влажность?

Все знают, что сухость приводит к пересыханию слизистых оболочек, которые из-за сухости получают микротравмы, тем самым открывая легкий путь для попадания в организм вредоносных микроорганизмов. Но последствия высокой концентрации влаги не менее грозные. К ним относится:

снижение иммунитета, оно становится причиной очень частых простудных заболеваний;

ухудшение дыхания, появление аллергических реакций из-за различных раздражителей;

плохое самочувствие в аномальную летнюю жару, когда дышать становится очень трудно;

постепенное разрушение (деформация) мебели, отслаивание обоев, порча паркета;

проблемы с другими отделочными материалами: напольными, ГКЛ, штукатуркой;

возможный выход из строя бытовой техники из-за короткого замыкания;

перманентное запотевание окон;

«захват» дома плесенью.

Для последней живой угрозы идеальными условиями станет высокая температура и такая же влажность — выше 20° и около 80% соответственно. Разрастается грибок с довольно высокой скоростью, поэтому в скором времени люди врага обнаруживают. Успешность борьбы с ним зависит от того, какие площади успела отвоевать плесень.

Причин, приводящих к этим последствиям, есть довольно много, однако самые распространенные из них нужно привести. Это:

отсутствие вытяжки в кухне;

некачественная (засорившаяся) вентиляционная система;

нарушение, допущенные во время монтажа теплоизоляции;

установка герметичных стеклопакетов, редкое, недостаточное проветривание помещений;

некорректная гидроизоляция, особенно для жильцов первых этажей многоквартирных домов;

наличие в доме больших емкостей — ванны, джакузи, мини-бассейна, частое их использование.

Ежедневные стирки, сушка белья в помещение также способны сильно повлиять на уровень влажности. Если есть один или несколько из перечисленных факторов, то осушитель воздуха владельцам дома/квартиры необходим. Особенно если в районе высокая влажность.

Разновидности осушителей воздуха

Современное оборудование имеет разные принципы работы. Сейчас в продаже есть 4 разновидности бытовых устройств:

адсорбционные;

адсорбционные роторные;

испарительные (компрессионные);

приборы, работающие на элементе Пельтье (Пелетье).

В первых приборах главным элементов является адсорбент, который и поглощает влагу. Работа испарительных осушителей — захват влажного воздуха, его направление на холодную поверхность, где происходит конденсация — превращение пара в жидкость.

Приборы, где используют элемент Пелетье, — оборудование, где охлаждение достигается электрическим током, проходящим через разнородные проводники (термопары), расположенные между керамическими пластинами. Адсорбционные роторные приборы используют адсорбенты и ротор барабанного типа.

Все приборы делятся на две большие группы: на те, что требуют для работы электричества, и те, которым оно не нужно. К первым относятся адсорбционно-роторные агрегаты, испарительные и работающие благодаря открытию Пельтье. Ко вторым — простые адсорбирующие влагопоглотители.

В последних устройствах находится солевая таблетка, благодаря которой происходит впитывание влаги из воздуха. Соляной раствор постепенно стекает в небольшой поддон, который нужно периодически опорожнять. Конечно, этот процесс водопоглощения идет не такими «ударными темпами», как в электроприборах, однако нужный результат все же достигается. Плюсы пассивного устройства — экономия электроэнергии и денег: одной таблетки для комнаты площадью 20 м2 хватает на 2-3 месяца.

Достоинства влагопоглотителей

Бытовые осушители воздуха могут помочь не только удалить избыток влаги. Они дают возможность:

нормализовать работу вентиляции;

очистить воздух от вредных примесей;

предотвратить эффект «плачущих окон»;

препятствовать образованию плесени, появлению затхлого запаха;

временно превратить небольшую комнату в помещение для экспресс-сушки белья или стройматериалов;

сократить расходы на отопление из-за функции нагрева воздуха (но одновременно увеличить потребление энергии).

Осушители можно использовать для улучшения микроклимата:

подвалов, подсобных помещений, гаражей;

в комнатах с большими аквариумами;

в помещениях, отданных под оранжерею;

на неотапливаемых чердаках;

во время ремонта.

Особенно актуально влагопоглощающее оборудование в весенне-осенний период, потому что зимой из-за отопления ситуация противоположная: в этом случае владельцам чаще приходится покупать (или создавать самостоятельно) приборы-конкуренты — увлажнители воздуха.

Как выбрать прибор: основные параметры

Если возникла необходимость корректировки влажности, то лучше пойти самым простым путем: отправиться в магазин и купить прибор-«профи». Однако даже в этом случае надо знать, по каким критериям его обычно выбирают. Устройства сильно отличаются техническими характеристиками.

Производительность

Это главный критерий для любой бытовой техники. Каждый влагопоглощающий прибор рассчитан на отвод определенного количества влаги. Этот параметр измеряется литрами, которые оборудование способно удалить за 24 часа (литр/сутки, л/с). И здесь кроется первая возможная ошибка:

покупка маломощного прибора не гарантирует результат: он будет постоянно работать в полную силу, что чревато его быстрым выходом из строя;

чересчур мощные агрегаты будут регулярно отключаться, однако все равно будут расходовать максимальное количество электроэнергии.

Поэтому «золотая середина» — осушитель достаточной мощности, но тот, что гарантирует небольшой расход электроэнергии. Такие модели найти вполне реально. Максимальная производительность простых бытовых приборов составляет 12 литров в сутки, мощных моделей — до 25 л/с. Чтобы рассчитать показатель самостоятельно, площадь комнаты умножают на коэффициент 0,7. Например, для помещения площадью 20 м2 необходим прибор, производительность которого как минимум 14 л/с: 20х0,7 = 14.

Способ установки

Существует несколько типов климатических осушающих агрегатов.

Настенные. Эти модели предназначаются для тех, кто предпочитает максимально экономить жизненное пространство. Приборы фиксируют на стене с помощью специальных кронштейнов, поэтому монтаж рекомендуют доверить профессионалам. Напольные. Обычно они имеют небольшие габариты, а значит, не составляет труда перемещать оборудование в те комнаты, где они требуются в данный момент. Например, их легко перенести из комнаты в ванную. Универсальные, самые удобные модели. Их можно повесить на стену или установить на пол.

Плюс напольных и универсальных агрегатов — их мобильность, однако у настенных моделей тоже есть свое преимущество: это большая производительность. Если говорить о размещении приборов, то осушители воздуха не советуют устанавливать близко к отопительным системам. Лучшее место расположения для них — середина помещения, однако это условие не всегда выполнимо.

Другие характеристики

Не менее важно смотреть на другие характеристики оборудования.

Уровень воздухообмена. Необходимо учитывать объем комнаты, в которой будет работать агрегат. Поэтому важно правильное соотношение между ним и объемом воздуха, корректным для конкретного осушителя. Идеально 1:4. Объем бака для конденсата. Этот критерий может быть важен только для больших помещений, для обычных квартир его во внимание не принимают. Дополнительная функция — возможность автоматического перезапуска. Это необходимость, если в доме случаются перебои с электричеством. Уровень шума. Оптимальными считают 40-50 дБ. Превышать значения не рекомендуют, иначе хозяевам грозит постоянный дискомфорт. Размеры, внешний вид.

Осушители воздуха более высокого ценового сегмента нередко имеют дополнительные «плюшки» — очистку, возможность отведения загрязненного воздуха, ультрафиолетовые антибактериальные лампы, фильтры, устраняющие запахи, гигрометр или индикатор заполнения бака.

Ознакомиться с ценами можно ниже:

Устройство и принцип работы осушителя воздуха

Заводские приборы отличаются функциональными возможностями, эффективностью, но наиболее целесообразно приобретение оборудования конденсационного типа: эти приборы считают самыми практичными: как эффективными, так и экономичными. Большинство таких устройств имеет следующие элементы:

вентилятор;

емкость, в которую собирается вода;

испаритель (холодный теплообменник для пара);

конденсатор (горячий теплообменник для воздуха на выходе);

компрессор;

панель (блок) управления.

Принцип работы осушителей довольно прост:

С помощью вентилятора излишки влаги попадают в испаритель. Там пар, благодаря резкому понижению температуры, быстро превращается в жидкость, которая стекает в емкость для сбора воды. После того как бак для сбора конденсата начинает наполняться, доходит до определенного уровня, вода по дренажным трубкам эвакуируется из осушителя. Воздух, проходящий через горячий радиатор прибора, не только теряет влагу, но и прогревается, затем снова попадает в помещение.

Самое важное условие при использовании осушителя воздуха — контроль уровня влажности, так как сухость не менее опасна. По этой причине лучше заранее купить гигрометр. Так как самому сделать осушитель воздуха вполне по силам, прибор можно будет установить в него, или поблизости.

Как самому сделать осушитель воздуха?

Этот вопрос волнует многих, потому что заводские приборы ценой своей совсем не прельщают. Вариантов получения бытового прибора есть несколько. Все зависит от желания мастера уделить время на изготовления того или иного устройства, найти все элементы, необходимые для сборки.

Простой адсорбционный осушитель

Чтобы создать простейший адсорбционный влагопоглотитель самостоятельно, потребуется найти такие составляющие:

вентилятор, например, оставшийся от компьютерной техники;

пластиковые бутылки, минимальный объем — 2 л;

шило или толстую иглу (гвоздь, спицу);

силикагель — около 250 г;

нож, ножницы;

изоленту.

Питанием для вентилятора может стать зарядка мобильного телефона, USB-привод. Работа на батарейках, аккумуляторе — другие потенциальные варианты. Силикагель можно покупать как крупнопористый, так и мелкопористый. Первый рекомендуют приобретать при влажности более 80%, а второй — при 70%, поэтому вид его большого значения не имеет.

Работа состоит из таких этапов:

С помощью нагретого шила в первой бутылке и в ее крышке делают отверстия, затем ее разрезают поперек на 2 половинки, одинаковые по высоте. В нижний элемент вставляют верхний таким образом, чтобы горлышко (с крышкой) находилось внизу. В него насыпают адсорбент. Срезают дно у второй бутылки. На расстоянии 8-10 см от среза фиксируют вентилятор. Крышку откручивают. Этот элемент надевают на бутылку, в которой находится силикагель. Стыки герметизируют с помощью изоленты либо скотча.

Нельзя сказать, что это чудо инженерной мысли, однако работу свою самодельный прибор выполнять будет. Прелесть силикагеля в том, что он подходит для многократного использования. Набухшие гранулы можно поместить в духовку, в которой выставлена минимальная температура. Спустя 2-3 часа влагопоглотитель будет снова готов к работе. Если использовать не духовку, а СВЧ-печь, то на операцию уйдет всего 10 минут.

Такие самодельные приборы очень помогают в особо мокрых помещениях — в ванных. Самый примитивный вариант — тарелка или блюдце с силикагелем. Посуду-осушитель можно поставить в любом месте, где она не будет бросаться в глаза и не станет объектом интереса хвостатых питомцев.

Влагопоглотитель из холодильника

Этот способ уже более сложный, однако реальный, так как самому сделать осушитель воздуха тоже достаточно просто. Самый важный элемент — старый холодильник, который должен быть в рабочем состоянии. Еще понадобится:

оргстекло, его толщина — минимум 3 мм;

вентилятор, мощность — примерно 100 Вт;

ножовка, отвертка (шуруповерт), дрель;

силиконовый герметик;

пластиковая решетка;

саморезы.

В этом случае начинают с холодильника: с него снимают дверцы.

Демонтированные элементы измеряют, затем из оргстекла делают лист аналогичных размеров. В заготовке вырезают отверстие для вентилятора, предварительно измерив его диагональ. Крепят вентилятор саморезами. Располагают его так, чтобы он гнал воздух внутрь холодильника. В верхней части стекла просверливают многочисленные отверстия. Их общая площадь должна равняться площади, которую занимает вентилятор. Оргстекло фиксируют на месте двери с помощью саморезов, все стыки изолируют герметиком.

Последний этап — проверка самодельного оборудования. После включения холодильника и вентилятора воздух должен начать затягиваться в компрессорное отделение. Там он будет осушаться, а потом выводиться наружу через маленькие отверстия.

Если работа была проведена верно, то следует ожидать снижения влажности помещения примерно на 10%. Еще одна функция этого самодельного прибора — охлаждение воздуха, примерно на 5°. Чтобы избежать ненужного переохлаждения, выходящую струю воздуха рекомендуют направлять на радиатор, поэтому система отопления, находящаяся рядом, приветствуется.

Осушитель из магазина сантехники

Чтобы сделать оборудование для подвала, можно использовать тройник для канализационных труб, его диаметр 110 мм. Еще придется приобрести:

заглушки с резьбой;

вентилятор (минимум 95 м 3 /ч);

/ч); хомут для крепления прибора к стене;

силикагель и металлическую сетку с мелкими ячейками.

Сама работа тоже не представляет сложностей:

На нижнюю часть тройника надевают заглушку с проделанными в ней небольшими отверстиями. В боковой заглушке делают отверстие с таким же диаметром, как у вентилятора, потом его закрепляют, элемент закручивают на тройник. Внутри фитинга устанавливают металлическую сетку, лучше найти материал с мелким тканевым покрытием. Затем в тройник засыпают силикагель. Его уйдет примерно килограмм.

Подготовленное оборудование закрепляют на стене с помощью хомута, включают в сеть. Говорят, что самодельный прибор удаляет около 500 г влаги за час. После этого силикагель высыпают, сушат, затем операцию повторяют.

Самодельные устройства не могут похвастаться таким же совершенным видом и высоким КПД, как их заводские соперники, поэтому простейшее (малопривлекательное) оборудование обычно используют для осушения подсобных помещений. Однако если влажность в жилом доме постоянна, она мешает чувствовать себя нормально, то лучше искать ответ на вопрос, как изменить ситуацию кардинально, а не интересоваться тем, как самому сделать осушитель воздуха.

Заводские приборы от самоделок отличаются мощностью и безукоризненной «внешностью», однако их покупка не всегда оправдана, поэтому простые альтернативы имеют право на существование. На вопрос о том, как самому сделать осушитель воздуха, лучше ответит «наглядное пособие». Тем, кому эта тема интересна, можно посмотреть следующий видеоурок: