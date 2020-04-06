Для того чтобы баня была эффективной, ее владельцам необходимо обеспечить три обязательных условия: высокую влажность воздуха, такую же температуру, а также достаточное количество кислорода. На первый взгляд может показаться, что эти задачи взаимоисключающие, однако без такого комплекса комфорта в помещении не добиться. Проветривание важно по нескольким причинам, безопасность, хорошее самочувствие людей — только две из них. Поэтому ответ на вопрос, нужна ли вентиляция в сауне, однозначен. Она не только жизненно необходима: эта система обязательно должна быть сделана качественно. В противном случае будут страдать и любители банных процедур, и само здание.

Нужна ли вентиляция в сауне?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо привести список задач, которые решает качественное проветривание. Оно помогает:

постоянно обновлять воздух в небольшом помещении, где неизбежно увеличивается объем углекислого газа, вредного для здоровья людей;

улучшить циркуляцию воздушных масс: холодный воздух не будет скапливаться у пола помещения, а горячий — «зависать» под потолком;

выводить влагу из сауны, когда процедуры завершаются: без качественной просушки зданию будет грозить «нашествие» черной плесени.

Сауна без вентиляции — гарантия появления множества проблем уже в ближайшем будущем. Среди них:

гниение дерева, которое неминуемо начнется спустя пару лет после начала активной эксплуатации здания;

появление неприятных запахов из-за повышенной влажности и пота, выделяемого в больших количествах;

возникновение «поселений» грибка: борьба с ним будет долгой, и не факт, что плесень сдастся очень быстро;

гораздо больший расход топлива, так как протопить перманентно влажные помещения намного труднее;

потенциальная опасность: возможный пробой электрооборудования, если используется электрокаменка;

риск угореть в помещении, в котором нет притока свежего воздуха, «заработать» плохое самочувствие.

Нужна ли вентиляция в сауне? В любых зданиях, предназначенных для «мокрых» процедур, без качественного проветривания не обойтись. Иначе вместо оздоровления люди получат обратный результат. Отравление углекислым газом — одно из возможных последствий, результатом таких «оздоровительных» процедур будет разбитость и головная боль. Чтобы избежать всех серьезных проблем в скором будущем, необходимо обустроить качественную систему.

Виды вентиляции для сауны

От корректности системы зависит качество оздоровительных процедур, состояние тех, кто парится в сауне, срок эксплуатации помещения, а также расходы на его содержание. На выбор схемы вентиляционной системы влияет размер бани или сауны, количество помещений в них, тип нагревательного прибора.

Расположение бани

Если говорить о размещении сауны, то ей может стать:

полноценное здание, стоящее отдельно от дома;

баня, расположенная в комнате рядом с ванной;

помещение в подвале, на цокольном этаже;

мини-сауна, устроенная на балконе;

пристройка к жилому зданию.

Необходимое условие — одна стена, выходящая на улицу. В ней устанавливают приточные клапаны, делают оконные проемы. Если эта возможность отсутствует, то принудительное нагнетание воздуха с помощью вентиляторов становится обязательным условием.

Разновидности вентиляционных систем

Есть два вида вентиляционных систем, эффективность их различна.

Естественная вентиляция — простой вариант. В этом случае работа ограничивается устройством приточного и вытяжного клапана. Первый располагают в нижней части помещения, второй, в противоположном углу — сверху. Через приток в сауну будет попадать свежий воздух, через вытяжку — быстро выводиться отработанный, поднимающийся вверх. Принудительная вентиляция, или механическая. Данный способ сложнее: в этом случае в систему встраивают вентилятор (или вентиляторы), который будет управлять потоком. В зависимости от количества приборов принудительная система может быть вытяжной, приточной либо приточно-вытяжной, оборудованной двумя вентиляторами. Смешанная. Такая вентиляция использует как естественный вариант, так и механический. Разновидностей таких систем есть несколько, оптимальную выбирают, исходя из конкретных условий: размеров сауны, особенностей расположения и т. д.

Естественная вентиляция — наиболее простой вариант, однако ее эффективность во многом зависит от направления, силы ветра. Механический вид лишен этого недостатка, но такая система обойдется дороже, сделать ее сложнее, особенно если опыта у мастера немного. Принудительные системы рекомендуют выбирать, если сауны большие.

Самый эффективный, но экономичный вариант — комбинированный способ. В этом случае отпадает необходимость перекрестного расположения вентиляционных отверстий: оно требуется только для естественной разновидности проветривания. Простейшая схема «комбинации» — приток, расположенный у нагревательного прибора на расстоянии 200 мм от пола, и вытяжка-«принудиловка», находящаяся на противоположной стене, ближе к потолку.

Воздух с улицы, нагреваясь, поднимается вверх, а по мере остывания начинает спускаться к вытяжному отверстию. Плюс способа — возможность поддерживать высокую температуру, но обеспечить необходимый воздухообмен. Если с улицей контактирует только одна стена парилки, то оба отверстия располагают на одной стене: приток у пола, вытяжку с вентилятором — под потолком.

Вентиляция: зависимость от сауны

Поскольку ответ на вопрос, нужна ли вентиляция в сауне, получен, и он обычно не вызывает возражений, то не мешает рассмотреть разные помещения парилок, вернее, способ их проветривания, так как он может довольно сильно отличаться.

Сауна, где печь электрокаменка

В этом случае приточное отверстие располагают в нижней части стены около печки, таким образом гарантируется предварительное нагревание воздушной массы. Вытяжных клапанов на противоположной стене нужно сделать два: один из них должен находиться на расстоянии около 600-1000 мм от пола, второй — под потолком. Эти отверстия обязательно нужно соединить вытяжным каналом, который выводят в вентиляционную систему дома, либо делают отдельный воздуховод.

В последнем случае сила тяги будет зависеть от его длины: чем он выше, тем качественнее работа вытяжки. Чтобы иметь возможность регулировки интенсивности воздушных потоков, все воздуховоды оборудуют задвижками. Их рекомендуют открывать одинаково, так как в противном случае можно получить сквозняк: если вытяжка будет открыта больше, то скорость движения воздушного потока увеличится. В качестве дополнительного приточного канала под дверью парной оставляют щель, ее ширина — около 50 мм.

Сауна, оборудованная в коттедже

В частном доме под нее можно отвести мансарду, цокольный этаж, подвал либо комнату, которая располагается рядом с ванной, где уже есть качественная вентиляционная система. Главное требование к такому помещению — его отличная гидроизоляция. Поскольку в саунах частных домов нередко оборудуют мини-бассейны, то принудительная вентиляция для них — условие обязательное.

Если сауна расположена рядом с помещением, в котором система уже есть, то надо обеспечить обязательное условие: температура в этой комнате должна быть ниже. Чем больше разница температур, тем интенсивнее будет воздухообмен. В цокольных и подвальных саунах также нужна принудительная вентиляция, но расчеты и установку лучше доверить специалистам, так как в этом случае особенно важен уровень производительности системы.

Помимо канальных вентиляторов для помещений внутри дома рекомендуют использовать рекуператоры. Оборудование позволит подогревать воздух, поступающий с улицы зимой, и охлаждать тот, что нагнетается летом. Для обеспечения идеальных условий для процедур используют вентиляторы с возможностью регулировки скорости.

Мини-сауна в квартире

В последнее время хозяева жилья в многоэтажных домах нередко устраивают небольшие кабинки на балконах или лоджиях. В этом случае естественная вентиляция мини-сауны обязательно должна сочетаться с принудительными элементами, оборудованными в помещении, где она сконструирована.

Приток организуют за нагревательным прибором, отверстие закрывают решеткой. Вытяжной канал оборудуют в средней части помещения, между полками. Для проветривания небольшого «закутка» после оздоровительной процедуры в потолке кабинки делают вентиляционный клапан.

Финская сауна

В таких банях делают вентиляционные отверстия, которые оборудуют задвижками. Проток располагают на расстоянии 300 мм от пола, вытяжку — в 300 мм от потолка. Поскольку в финской сауне слишком горячий воздух (сухой пар), вентиляторы, имеющие направленный поток воздуха, использовать не рекомендуют. Такое оборудование, не гарантирующее равномерное распределение воздуха, может спровоцировать ожоги, полученные из-за струй горячего пара.

Санитарные нормы

Высчитано, что в покое человеку необходимо от 20 до 25 литров воздуха в час. В сауне человек не только отдыхает, но и парится, моется, поэтому расход увеличивается. Но без вентиляции чистый воздух заменяется углекислым газом, который называют «невидимой опасностью».

Результат длительного нахождения в таком «загазованном» помещении — упадок сил, головная боль, поэтому вместо бодрости люди, находящиеся в сауне без вентиляции, «на выходе» получают ухудшение самочувствия, потому эффект от процедур оказывается минимальным.

Если прибавить еще и запах пота, который в парилке «вытекает» со скоростью литр в час, то положение выглядит совсем безрадостно. Его испарения добавляют неприятный запах и в без того душное, непроветриваемое помещение.

Воздухообмен

Минимальная скорость смены воздуха составляет 20 м3/ч. Если в обычной парилке объемом 10 м3 находятся три человека, то воздух за час должен обновляться 5-6 раз. Для сухих саун требования жестче — как минимум 10 раз. А это условие без качественной вентиляции выполнить невозможно.

Даже очень широкая щель между полом и дверью парилки ситуацию спасти не сможет. Лучше, если приток осуществляется непосредственно с улицы, а не из внутренних, смежных помещений, так как поступающий воздух должен иметь максимальное количество кислорода.

Характеристики труб

Чтобы устроить качественную вентиляционную систему, надо гарантировать ей правильный воздухообмен, поэтому будущим владельцам сауны необходимо придерживаться нескольких рекомендаций.

Диаметр вытяжного канала обязан быть не меньше, чем диаметр приточной трубы. Сечение воздуховодов выбирают пропорционально объему: на 1 м3 помещения требуется 24 см2. Малая сила тяги сделает систему неэффективной, мощная тяга, наоборот, не позволит создать в сауне оптимальный температурный режим.

Диаметр труб в конструкциях разных стран отличается. В качестве примера можно привести 3 сауны с принятыми диаметрами притока и вытяжки. Это Россия — 100 и 100 мм, Финляндия — 130 и 100 мм, Швеция — 100 и 80 мм соответственно.

Вентиляция и помещения сауны

Отдельно стоящее здание бани требует схемы, которая учитывает все комнаты в нем. Обычно в парилке оборудуют естественную вентиляцию. Моечную нередко снабжают ее механической разновидностью. Для комнаты отдыха подойдет простейшая система без дополнительного оборудования. Если есть подсобное помещение, где хранятся все необходимые аксессуары, то в нем можно установить принудительную вытяжку, которая будет запускаться выключателем света.

Популярные схемы вентиляции в сауне

Их есть несколько, но утверждать, что какая-то схема лучше, а другая хуже, нельзя. Выбор зависит от решения хозяев, которые должны принимать во внимание планировку, размещение бани, размеры.

Традиционный вариант

Этот способ считается почти эталонным, если говорят о естественной вентиляционной системе. Как входное, так и выходное отверстие в такой парилке имеет классическое расположение. Приток находится на расстоянии 200-300 мм от пола, Вытяжка — на таком же расстоянии от потолка. Иногда его увеличивают на 50-100 мм. Добавление в систему заслонок-задвижек для дозированной подачи/отвода воздуха обязательно.

С небольшими изменениями

Приточное отверстие в этом случае устраивают за печкой, но на уровне пола, не отступая от него вверх. Закрывают его металлической решеткой. Благодаря такому решению свежий холодный воздух быстро нагревается от прибора, поэтому никаких теплопотерь в сауне нет. Температура остается «идеально-оптимальной». Для вывода воздуха делают сразу два отверстия, которые объединяют одной шахтой. Высота первой вытяжки от пола составляет 1000-1200 мм, вторую монтируют под самым потолком. Этот метод более традиционный и логичный.

Оригинальное решение

В этом варианте все «поставлено с ног на голову». Приточный канал располагают немного выше нагревательного оборудования. Выходных отверстий для вытяжки на противоположной стороне столько же — два, однако одно из них находится на 500 мм ниже приточного воздуховода. Все воздуховоды снабжают заслонками, на вытяжных каналах устанавливают вентиляторы, предназначенные для помещений с высокой влажностью.

Возможные ошибки

Многие хозяева бань на вопрос, нужна ли вентиляция в сауне, дают отрицательный ответ. Они говорят, что даже спустя много лет не обнаруживают ни малейшего следа плесени, хотя никаких специальных систем для проветривания здания не имели. Однако лучше вовремя исключить любой риск, чем потом столкнуться с неприятным фактом.

Чтобы избежать некорректного функционирования системы, нужно обратить внимание на некоторые моменты.

Монтаж вытяжки и притока на одном уровне не рекомендуют делать по двум причинам: из-за сквозняков, которые неминуемо «обрадуют» владельцев, и минимального воздухообмена. Сечение вытяжного и приточного канала должно быть одинаковым. Если первое меньше второго, то циркуляция воздуха с парогенератором будет затруднена. Установка задвижек на вентиляционные отверстия позволит регулировать интенсивность воздушных потоков при ветреной погоде и при полном штиле. Планирование схемы вентиляции уже после завершения строительства бани — худшее решение. Этот подход сильно затрудняет монтаж воздуховодов. Чересчур герметичное помещение требует дополнительных мер. В этом случае ситуацию спасет даже небольшой зазор под дверью (20-30 мм). Отсутствие приточного отверстия. Вытяжка под потолком и щель под дверью не смогут гарантировать качественный воздухообмен. Монтаж дорогих систем. Такое оборудование серьезных перепадов температур может не пережить, его покупать нецелесообразно.

Повышение расходов на топливо для поддержания комфортной температуры — возможный риск при некорректно устроенной вытяжке. Если она будет работать слишком активно, то тепло в помещении задерживаться не сможет.

Экономия средств или эффективность?

Главные требования к вентиляции сауны или бани — комфортные условия (особенно важно отсутствие сквозняков) и обеспечение постоянного воздухообмена. Поэтому любое упущение способно привести к неэффективности системы. После окончания работ рекомендуют тут же проверить качество проветривания парилки. Для теста используют зажженную спичку (или зажигалку). Ее подносят к каналам. Если пламя отклоняется, то это значит, что работа выполнена правильно.

Нужна ли вентиляция в сауне, или можно обойтись без нее? Чтобы чувствовать себя комфортно, а не дышать спертым воздухом, лучше сделать все по правилам. Пренебрежение ими сделает работу системы неэффективной. Даже простейшая естественная вентиляция поможет устранить недостатки горячего и влажного помещения. Однако если парилка бани имеет большие размеры, то механическая система гораздо предпочтительнее.

Комфорт невозможен без свежего воздуха. Следующий видеоролик также сможет дать ответ на вопрос, нужна ли вентиляция в сауне: