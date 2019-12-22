Дымоход — обязательный атрибут частного дама, если в нем установлена автономная отопительная система. Исключение есть только одно — это электрические печи либо котлы. Еще не так давно для обустройства каналов для эвакуации продуктов горения использовали кирпич или асбестоцементные трубы, но недостатки их брали верх над достоинствами. Сейчас для сборки дымоотводной трубы все чаще выбирают нержавеющую сталь. Популярность этого материала объясняется простотой сборки, надежностью, безопасностью и долгим сроком службы. Корректный самостоятельный монтаж дымохода из нержавеющей стали возможен, но сначала нужно разобраться в его особенностях, в технологии сборки, в последовательности действий при установке.

Плюсы и минусы нержавеющих дымоходов

Список достоинств этих сплавов возглавляет устойчивость к кислотному конденсату, который появляется при охлаждении горячего воздуха, проходящего через холодную часть дымоотводной трубы. Такое негативное воздействие постепенно разрушает металл, однако дымоход из нержавеющей стали способен противостоять угрозе значительно лучше, чем все остальные металлические конструкции. Нередко это свойство и становится главным критерием при выборе материала.

Преимущества нержавеющего дымохода

Список достоинств на этом не исчерпывается, в него входит:

Универсальность конструкции, сравнительная простота монтажа дымохода из нержавеющей стали. Эти трубы можно совмещать с любым отопительным оборудованием. Самостоятельная установка возможна в любой сезон, а особые навыки для подобной работы не нужны. Безопасность для людей. Каналы из нержавеющей стали быстро нагреваются, поэтому гарантируют достаточно эффективную тягу, которая не даст возможности случиться любому форс-мажорному обстоятельству. Длительный срок службы дымоотводной трубы. Он не столь выдающийся, как у кирпичных или каменных конструкций, однако если монтаж дымохода был проведен по всем правилам, то трубы обещают не одно десятилетие беспроблемной работы. Отличная проходимость. Плюс — полное отсутствие углов, которые могут вызвать завихрения продуктов горения. Округлая форма позволяет избежать оседания большого количества копоти, потому что препятствий для выхода дыма нет. Малый вес дымоотводного канала, ремонтопригодность. Легкость конструкции позволяет избежать обустройства серьезного фундамента для печи. Замена любого модуля проста, она не требует демонтировать всю систему. Высокий уровень жаропрочности. Такой дымоход сможет противостоять температуре до 600° и более, но в этом случае точная цифра зависит от марки нержавеющей стали. Морозостойкость, антикоррозийные свойства, отсутствие боязни агрессивных сред. Эстетичный вид и широкий ассортимент моделей. Приемлемая цена комплекта.

Список достоинств довольно впечатляющий, но и недостатки у дымоотводных труб есть. Но серьезны ли они?

Возможные причины недовольства

В большом количестве плюсов «затесался» единственный существенный минус. Это необходимость позаботиться об утеплении. Однако этот недостаток часто отсутствует. Теплоизоляционные мероприятия нужны только в том случае, если дымоход располагается снаружи помещения, и когда выбрана модель с однослойными модулями.

При желании в недостатки можно записать более высокую цену, если сравнивать дымоход из нержавейки с конструкциями из черной стали. Самые привередливые критики добавят несоответствие архитектуре, нужность дополнительных подпорок, когда дымоход получается очень высоким.

Виды дымоходов из нержавеющей стали

Планируя монтаж дымохода из нержавеющей стали, необходимо сначала познакомиться со всеми системами, так как они довольно сильно отличаются по нескольким характеристикам.

Тип дымоотводящих труб

Здесь есть несколько вариантов:

Однослойные, одностенные модели. Их производят из однолистовой нержавеющей стали, толщина — 0,5-1 мм. Трубы могут иметь или овальное, или круглое сечение. Такие дымоходы обычно располагают внутри помещений. Либо снаружи, но тогда их предварительно утепляют — базальтом, затем стекловолокном либо теплоизоляционным фольгированным материалом. Двустенные трубы — сэндвич-дымоходы. Они состоят из трех слоев: наружный и внутренний — трубы из нержавеющей стали, а между ними — прослойка из минерального утеплителя — из обычной минваты или базальтовой разновидности. Сечения различны: есть материалы узкие (100 мм), максимально широкие имеют диаметр 1000 мм. Гофрированные изделия. Это гибкие рукава, длина которых может достигать 10 метров. Гофру используют для получения криволинейных переходов, для сборки дымохода к отопительным системам, где КПД котла невысок, в старых зданиях, для организации дымоходов с нестандартной геометрией.

Универсалы — сэндвич-трубы, их можно использовать как снаружи, так и внутри помещений. Изделия из гофрированной нержавеющей стали не всегда имеют необходимый уровень прочности, термоустойчивости. Однослойные комплектующие — моносистемы, гарантирующие перерасход теплоносителей, обильное образование конденсата, если снаружи не предусмотрено дополнительное утепление.

Марки нержавеющей стали

Самая большая угроза для дымоходов — пары серной кислоты, оседающие на стенках дымоходного канала. Чтобы минимизировать воздействие на трубы, необходимо рассмотреть марки стали, которые становятся сырьем для их производства.

304 — низкоуглеродистая (максимум 0,08%) немагнитная сталь, пластичная, но имеющая высокую плотность. Она выдерживает высокую температуру, даже повреждения внешнего слоя не способны разрушить ее структуру. Сплав хорошо противостоит кислотам, коррозии, щелочам. 310 — жаропрочный материал, он отличается высоким содержанием никеля, хрома. Эти компоненты позволяют успешно противостоять окислению. Окалина появляется на металле только при температуре около 1500°. Марка считается элитной, поэтому цена ее соответствующая. 316, 316L — сталь, обогащенная включениями никеля, молибдена. Эти добавки повышают устойчивость к высоким температурам, к воздействию кислот. Сплав считают улучшенной версией марки 304, поэтому его используют для производства комплектов почти для всех видов дымоходов. 316Ti, 321. В оба сплава добавляют титан, повышающий прочность, стойкость к агрессивным средам. Еще один плюс — лучшее противостояние коррозии. Температурный предел для них — около 850°. Эти марки нержавеющей стали идут даже на производство сосудов, а также аппаратов для работы с кислотами.

Буква L означает низкое содержание углерода. Для трехслойных сэндвич-дымоходов используют разные марки нержавеющей стали. Внутренние модули производят из высококачественного сырья, внешние, не испытывающие таких агрессивных воздействий, из более дешевых материалов.

Вид системы отопления

Если запланирована покупка труб и монтаж дымохода из нержавеющей стали, то надо ориентироваться на вид автономной системы отопления. Для каждого из них необходимы «свои» сплавы, определенная толщина стенок:

газовый котел — 304, 321 (0,5 мм);

дизельный котел — 316 L (0,5 мм);

камин, печь — 321 (0,5 -1 мм);

твердотопливный котел — 310, 321 (1 мм).

Для газового и жидкотопливного оборудования необходимы специальные кислото-жаростойкие сплавы. Для твердотопливных котлов главная угроза — высокая температура, поэтому для них выбирают жаропрочные марки нержавеющей стали.

Способы соединения труб

Для стыковки элементов можно использовать два варианта:

«По дыму». В этом случае каждую следующий модуль надевают на предыдущий. Плюс метода — надежная защита от дыма, так как препятствий для его прохождения нет. Минус — отсутствие решения задачи отвода конденсата, который будет причиной постоянного намокания теплоизолятора. Если в системе установлен тройник для отвода конденсата, то проблемы нет. «По конденсату». Это «способ наоборот» — верхнюю трубу не надевают на нижний модуль, а вставляют в него. Утеплитель полностью защищен от влаги, так как она стекает в сборник конденсата. Зато у дыма появляется хороший шанс проникнуть в помещение, если есть хотя бы малейшая лазейка. Этот способ используют, если в системах не предусмотрены тройники для отвода конденсата.

Насчет этих методов монтажа существует два правила, которые учитывать необходимо. Горизонтальные либо наклонные участки требуют монтажа «по дыму», чтобы продукты сгорания беспрепятственно передвигались дальше. На вертикальных отрезках лучше использовать соединение «по конденсату», чтобы стекающая жидкость не смогла испортить утеплитель.

Комплектующие дымохода

Сейчас ассортимент этих деталей очень широк, он позволяет соорудить конструкцию любой сложности и конфигурации. Монтаж дымохода из нержавеющей стали не обходится без следующих изделий:

Отводы — 45 и 90°. Первые используют для изменения направления системы на наклонных либо вертикальных участках. Второе колено монтируют при переходе от горизонтального участка к основному, вертикальному. Прямые трубы. Их длина — 330 -1000 мм. Они имеют раструбное соединение, не требующее дополнительных крепежных деталей. Тройники — 45, 87°. Они служат для отсечения конденсата. Их стыкуют раструбным способом, либо «один в один». Сборник (отвод) конденсата. Его монтируют в нижней части основного вертикального участка. Ревизия. Ее функции — обеспечение проверки канала и очистки от сажи. Ее устанавливают у основания вертикального канала, под тройником. Гидроизоляционная юбка, искрогаситель, колпак — детали, обязательные для верхней части дымохода.

Могут потребоваться специальные элементы, которые будут использоваться для прохождения через стену, перекрытие либо кровлю. Их (например, потолочно-проходной узел) производители не всегда предусматривают, поэтому иногда единственный способ – их самостоятельное изготовление.

Как рассчитать систему дымоотводного канала?

При составлении проекта ориентируются на требования к подобным системам, так как есть обязательные нормативные документы, за следованием им следит служба технического надзора.

Размеры. Общая высота дымохода должна быть как минимум 5000 м, иначе нормальную тягу обеспечить невозможно. Горизонтальные участки, превышающие 1000 мм, запрещены по той же причине. Диаметр всех элементов дымохода равняется этой величине патрубка отопительного прибора. Общее число поворотов не больше трех. Обязательная дополнительная защита, комплектующие элементы. В неотапливаемых помещениях и на тех участках, что находятся вне стен здания, дымоотводные трубы нужно качественно утеплить. Горючие кровельные материалы — веская причина для установки специального «предохранителя» — искрогасителя. Участок дымохода над кровлей. Если крыша плоская, то длина верхней части должна быть как минимум 500 мм. Для двухскатной конструкции те же требования, но с одним условием: расстояние от конька до трубы меньше 1500 мм. Превышение этой цифры означает необходимость монтировать дымоход вровень с коньковым брусом. Проход через элементы здания. Минимальный зазор между трубой и перекрытием — 200 мм. При проходе дымохода через негорючую кровлю дистанция между ней и трубой должна составлять не менее 130 мм. Стыки модулей на уровне перекрытий, в толще стен запрещены. 700 мм — минимальное расстояние швов от стен, пола, потолка.

Если дымоход будет проходить через помещения здания, то для его монтажа приобретают модули с теплоизоляцией. Любой другой вариант требует закрытия конструкции кирпичной кладкой.

Так как сейчас большую популярность приобретают трубы-сэндвичи, чаще дымоходы монтируют снаружи зданий. В этом случае системы крепят на наружной стороне стены кронштейнами. Второй способ — использование металлического профиля для сооружения вертикальной несущей конструкции. С целесообразностью таких решений спорить трудно, потому что отпадает необходимость в проходах через перекрытие и кровлю. Безопасность вынесенной за пределы дома конструкции — еще один большой плюс.

Монтаж дымохода из нержавеющей стали

Модульные дымоходы сейчас в фаворитах, так как с их помощью можно без особого труда придумать и осуществить установку системы любой конфигурации, не заботясь об ущербе для работы отопительного оборудования, для тяги.

Подготовительный этап включает расчеты дымохода, составление эскиза и размету стен под крепления. Последняя операция дает возможность максимально точно определить общую длину конструкции, нужное количество и вид деталей для сочленения участков.

Сборка внутреннего дымохода

Монтаж дымохода из нержавеющей стали начинают с теплогенератора.

На него надевают переходник-адаптер, промазывают соединение герметиком, затем фиксируют хомутом. Потом вставляют одностенные трубы, перемежают их комплектующими элементами. Модули насаживают на глубину, которая равна половине их внешнего диаметра. После того как сформировался канал для выхода на крышу, формируют потолочно-проходной узел — самодельный либо (лучше) заводской. Через кровлю выводят трубу-сэндвич, надевают на нее угловой проход, конус, юбку и колпак-оголовок. После окончательной подгонки элементов герметиком обрабатывают внутренние швы дымохода. Если конструкцию предпочитают оставить разборной, то используют термостойкую монтажную пену только на стыках модулей.

Однослойные трубы утепляют, все сочленения гидроизолируют, используя уплотнители, а также герметик.

Монтаж наружной конструкции

В этом случае первый этап не отличается:

Сначала точно так же на патрубок нагревательного прибора надевают переходник, обеспечивают его герметичность, потом крепят хомут. Затем монтируют горизонтальный участок, который выводят на улицу через проходной узел. Ниже выхода горизонтального участка дымоотводной конструкции фиксируют на стене кронштейн, имеющий пластину для установки ревизии и конденсатоотвода, затем устанавливают эти элементы. Собирают вертикальный канал, который крепят кронштейнами к стене через каждые 1500-2000 мм. Если дымоход отличается большим весом, то дополнительно делают крепления в местах сочленения отводов, тройников.

Наверху устанавливают конус, колпак-оголовник.

Самодельный проходной узел

Внутренний монтаж дымохода из нержавеющей стали более требователен к мастеру: главная трудность заключается в одном устройстве — в потолочно-проходном узле, который гарантирует необходимый зазор, а также качественную гидроизоляцию. Сделать подобную деталь можно самостоятельно. Это короб, который имеет в центре отверстие для трубы. Высота его стенок равны толщине перекрытия (стены, кровли).

Сначала в конструкции делают необходимое отверстие, потом края его дополнительно укрепляют. Из металлического листа (обычно из той же нержавейки) вырезают две пластины-заготовки, стороны которых на 50 мм длиннее, чем у подготовленного отверстия, высота равна его высоте. Эти «лишние» 500 мм отгибают под прямым углом. Элементы крепят по обеим сторонам сделанного отверстия саморезами. Таким же образом изготавливают еще одну пару, их помещают внахлест с первыми. Потом делают днище, в котором вырезают отверстие для дымохода. Его укладывают на пластины. Свободное пространство заполняют базальтовой ватой либо керамзитом. Снизу и сверху короб закрывают декоративными пластинами.

Несколько отличается проход трубы дымохода сквозь кровлю. Разница в форме отверстия для него: его делают эллипсовидным либо прямоугольным. Дымоходный канал обязан находиться между стропилами, потолочными балками, лучше — по центру. После вывода трубы обязательно восстанавливают паро-, тепло- и гидроизоляцию. Обжимная юбка, колпак (искроуловитель) — атрибуты, которые также необходимы.

Монтаж дымохода из нержавеющей стали значительно упрощается с появлением практичной заводской продукции. Еще меньше работы предстоит тем, кто решил вынести канал за пределы дома. Сама операция не очень требовательна, но навыки, умение читать чертежи, аккуратность и последовательность действий все же необходимы.

Как происходят работы, можно увидеть в этом видеоролике:

https://www.youtube.com/watch?v=8eYdzAdITV0&t=1s