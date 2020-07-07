Широкий ассортимент различной бытовой техники — огромный плюс сегодняшнего времени, однако такое богатство в реальных и виртуальных магазинах становится минусом для многих покупателей. Полки с разнообразной продукцией буквально ломятся от товаров, однако остановить свой выбор на одном из них бывает крайне трудно. Такая же ситуация возникает при выборе климатической техники, которая становится единственной спасительницей хозяев в летнюю жару. Многим будущим владельцам еще до похода в магазин приходится решать вопрос, касающийся того, какой кондиционер лучше: напольный или настенный. Чтобы узнать это, надо рассмотреть недостатки и преимущества каждого вида, а потом понять, что перевешивает в случае каждого конкретного дома или квартиры (дачи).

Принцип работы кондиционера

Работа этого вида бытовой техники основана на свойствах жидкости поглощать, а потом отдавать тепло. Сам кондиционер прохладу не создает, он просто переносит тепло из помещения на улицу. Возможно это стало благодаря хладагенту (фреону) — газу, способному в определенных условиях переходить в жидкое состояние, поэтому с его помощью перенос тепла осуществляется максимально эффективно.

Система кондиционирования состоит из двух блоков — уличного и комнатного. Они связаны замкнутым контуром, предназначенным для транспортировки хладагента. Если включен режим охлаждения, то тепло забирается из комнаты и переносится наружу. В режиме обогрева оборудование действует противоположным образом. Если постараться и попробовать дать точный ответ на вопрос, что такое любой кондиционер, то этот прибор — тепловой насос, транспортирующий энергию в зависимости от потребностей владельцев.

Когда включен режим охлаждения, фреон забирает тепло из воздуха помещения. Разогрев приводит к его переходу в газообразное состояние. Потом газ по медной магистрали следует в наружный блок. Там при «вмешательстве» компрессора хладагент вновь становится жидкостью, отдавая тепло улице через теплообменник.

В режиме обогрева тепло переносится в обратном направлении. Его кондиционер забирает из уличного воздуха, а затем транспортирует в комнату. Поскольку в любом случае тепловая энергия не создается, а только переносится, такой способ обогрева считается самым экономичным, рациональным.

Что такое «качественный кондиционер»?

Любой покупатель предпочитает приобретать хорошую технику, о чем свидетельствует популярность поговорки о «не таком богатстве». Поэтому при рассмотрении вопроса, какой кондиционер лучше, обычно требуется обозначить самые привлекательные характеристики будущего оборудования. Так как речь идет именно о кондиционерах, в этот список должны входить такие качества:

экономичность;

практически бесшумная работа;

безопасность: прибор не должен «дуть в голову»;

универсальность: присутствие режима охлаждения и обогрева;

надежность: долгая, бесперебойная работа — требование к любому виду техники.

Эти факторы важны, но есть еще один, часто главный критерий. Это цена оборудования, так как далеко не все могут позволить себе, например, сплит-систему (мульти-сплит), «затягивающую» на 100-400 тысяч.

Виды бытовых кондиционеров

Есть три сегмента этого вида техники. К ним относятся бытовые, полупромышленные и промышленные системы, но рассмотреть имеет смысл только первые из них. Для охлаждения или обогрева в квартире или доме могут использоваться три вида агрегатов:

оконные;

напольные (мобильные);

настенные сплит-системы.

Перед тем как приступать к сравнению конкурентов, надо сказать «пару слов» обо всех моделях.

Оконные устройства

Первые, моноблоки, в жилых помещениях используют не так охотно. Причины — сильный шум, значительное сокращение площади окна. Еще один минус оконной конструкции — проникновение холодного воздуха в помещение зимой.

Мобильные приборы

Напольные приборы — мобильные кондиционеры. Им не требуется специальный монтаж, соединение двух частей системы магистралью. Их попросту нет. Оба компактных блока расположены в одном корпусе, а для отвода горячего воздуха предназначен гибкий шланг, который выводят на улицу.

Настенные сплит-системы

Эти модели — сплит-системы (от английского «разделять») — состоят из 2 блоков (или более). Внешний модуль всегда присутствует в одном экземпляре. Его монтируют на внешних стенах зданий. Из-за того, что именно в нем находится главный «нарушитель спокойствия» (шумный компрессор), внутренняя часть отличается практически неслышимой работой, небольшими, компактными размерами.

Типичный настенный кондиционер имеет в составе всего два блока: 1 наружный и 1 внутренний. Исключением является мульти-сплит-система. В таких моделях комнатных блоков может быть от 2 до 16 (!) штук. Все элементы (или часть) могут отличаться типом конструкции, поэтому установить их можно в любом месте: на стене, в вентиляционной системе, под потолком либо в подвесную конструкцию.

Какой кондиционер лучше: напольный или настенный? Понятно, что неудобные оконные моноблоки не имеет смысла рассматривать в роли претендента на звание оптимального устройства. Это заведомо проигрышный вариант в большинстве случаев. Поэтому в соревновании осталось всего два участника — напольные и настенные приборы. Чтобы подробно ответить на заданный вопрос, необходимо познакомиться со всеми характеристиками, а также с преимуществами и недостатками обоих кандидатов.

Мобильные напольные кондиционеры

Эти агрегаты выпускают нескольких разновидностей, поэтому необходимо рассмотреть все виды, отдельно рассказать об их сильных и слабых сторонах. Такие конструкции тоже называют моноблоками, поскольку обе части системы расположены в одном корпусе, а не разделены, как в сплит-оборудовании.

Напольный кондиционер с 1 воздуховодом

Это простейший вариант, в котором имеется только один воздуховод, расположенный в задней части прибора. Теплый воздух втягивается, затем выводится на улицу, а его место занимает свежий, поступивший из других помещений или извне. Мощность напольных приборов составляет 5 кВт или выше. Однако с большими значениями растет и вес мобильных агрегатов.

Так как выведенная масса заменяется таким же теплым воздухом, эффективность охлаждения этим оборудованием снижается. Их КПД ниже, чем у разделенных систем. Причина — компрессор, находящийся в неблагоприятных условиях (в комнате). Модели, отличающиеся сравнительно хорошим КПД, «грешат» другим — более шумной работой.

Еще один недостаток напольных моделей относится к оформлению комнаты. Не всегда есть возможность найти модель, которая идеально впишется в интерьер.

Мобильная система с 2 воздуховодами

Принцип работы этих агрегатов такой же, но отличие существует: забор воздуха здесь правильный: он происходит снаружи, а не из комнаты. По этой причине их КПД уже выше, чем у предыдущих моделей.

Плюсы обоих видов таких кондиционеров одинаковы. Это:

отсутствие необходимости сложного монтажа;

отсутствие наружного блока, низкая стоимость моноблоков;

мобильность, позволяющая перемещать приборы в любое время.

Последнее достоинство относительно: чтобы была возможность перемещать «мобильники» на большие расстояния, потребуется наращивание воздуховода, а он точно не станет украшением дома. Другие минусы:

необходимость периодического сливания конденсата;

отсутствие мощных моделей кондиционеров;

площадь, занимаемая устройством;

высокий уровень шума;

низкий КПД.

Последний пункт в большей степени относится к кондиционерам, имеющим один воздуховод. Общий минус — шланги, которые редко удается спрятать с глаз долой.

Напольные кондиционеры-испарители

Данный вид сильно отличается от предыдущих агрегатов. В нем нет хладагента и компрессора, сложные узлы тоже отсутствуют. Особенность испарителей — тихая работа. В таком кондиционере установлена решетка-мембрана, которая регулярно смачивается водой. Сквозь нее с помощью вентилятора прогоняется теплый воздух.

Испаряя воду с поверхности решетки, воздух одновременно понижает температуру в комнате и увеличивает влажность. Процесс этот называют испарительным охлаждением. Так как это оборудование пока считается новинкой, сложно судить о его эффективности. Но плюсы и минусы узнать не помешает. К достоинствам необычных кондиционеров относят:

низкую цену;

простое обслуживание;

почти бесшумную работу;

малое потребление энергии;

длительный срок эксплуатации приборов;

легкость перемещения оборудования из-за отсутствия воздуховодов.

Недостатки тоже есть. Это недостаточная эффективность испарительных кондиционеров, площадь, занимаемая напольной конструкцией, необходимость постоянно подливать воду в емкость.

Настенные сплит-системы

Отдельные блоки, соединенные в систему медной трассой, где циркулирует хладагент, считаются классическим, оптимальным вариантом. Наружная часть крепится на внешней стене дома, максимальное расстояние от нее до внутреннего блока составляет 10 м.

Во внешней части находятся основные, «громкие» элементы сплит-системы, поэтому внутренний модуль отличается тихой работой. Разница в уровне шуме существенна: у наружного блока значение составляет 45 дБ (разговор не на повышенных тонах) против 25 дБ (шепот с метра) у комнатного элемента оборудования.

Основные функции кондиционеров:

работа в двух режимах — обогрев или охлаждение;

изменение нужных параметров благодаря таймеру;

управление направлением, скоростью обдува;

вентиляция, осушение воздуха.

Более «умные» модели сплит-систем оснащаются Wi-Fi, что дает возможность хозяевам управлять работой оборудования удаленно. Некоторые кондиционеры имеют ряд дополнительных фильтров, способны озонировать, ионизировать воздух. Стационарные сплит-системы бывают обычными и инверторными.

Преимущества и слабые стороны

Прежде чем начать знакомство с обеими разновидностями, лучше рассмотреть общие плюсы и минусы настенных кондиционеров.

Достоинства:

высокий КПД;

долгий срок эксплуатации;

низкое энергопотребление;

очень низкий уровень шума;

широкий ассортимент моделей;

возможность слива конденсата (дренаж).

Если «покопаться» или придираться, то недостатки легко обнаружить у всего на свете. Любое серьезное оборудование имеет непривлекательные «черты». К ним относится:

достаточно сложный монтаж систем, поэтому присутствие профессионалов становится не рекомендацией, а логичным требованием;

необходимость регулярного обслуживания: в это понятие входит диагностика, периодическая чистка, дозаправка хладагента;

присутствие двух блоков, которые обязательно надо располагать на определенном расстоянии друг от друга;

стационарность системы.

Еще одна возможная претензия к сплит-системам — высокая стоимость, складывающаяся из цены кондиционера и платы специалистам за установку и соединение блоков.

Обычный и инверторный кондиционер: отличия

Прежде чем решить для себя, какой кондиционер лучше, надо познакомиться с «разными разновидностями» настенных систем.

Работа обычного кондиционера

Это оборудование либо работает, либо нет. Когда в комнате достигается необходимая температура, система отключается. Фреон «отдыхает», а работать продолжает только вентилятор, поэтому кондиционер по-прежнему обеспечивает движение воздушных масс. Если оптимальная температура изменяется (понижается либо повышается), то компрессор снова включается в работу, заставляя хладагент двигаться по магистрали. Когда снова достигается идеал, компрессор опять «успокаивается».

Принцип работы инверторной системы

Такая сплит-система, в отличие от обычной, «трудится» без устали. После пуска мощность оборудование набирает не сразу, а постепенно. Когда в комнате обеспечивается заданная температура, кондиционер только сбавляет обороты, но хладагент продолжает движение по трубам, слегка охлаждаясь. Вентилятор также не останавливается, помогая поддерживать температуру на нужном уровне. При работе инверторной системы, по сравнению с обычной, затраты на электроэнергию «максимально минимальны».

Отличия познаются в сравнении

Чтобы узнать и понять, какой кондиционер лучше, надо сравнить характеристики обеих моделей.

Шумность. Все (продавцы, производители) убеждают потенциальных покупателей, что инверторные кондиционеры работают тише обычных. Они правы, но разницу эту трудно уловить на слух: она составляет 5 дБ, не более. В том и другом случае внутренний блок шумит не слишком сильно (18-25 дБ). Больше уровень шума зависит от марки, режима работы, мощности модели и т. д. Экономия электроэнергии. В этом случае разница заметна. На поддержание нужной температуры инверторному кондиционеру достаточно 10% мощности, если сравнивать с работой на максимуме. Обычная сплит-система постоянно включается, поэтому прибору приходится тратить дополнительные ресурсы на «разгон» хладагента, на преодоление сопротивления охлажденного масла. Разница существенна: она составляет 20-25%. В некоторых случаях — до 30%. Срок эксплуатации. Любая техника проработает дольше, если не будет испытывать максимальные нагрузки при пуске на полную мощность. В большей степени это относится к самому важному (потому дорогому) устройству — к компрессору. Если он выходит из строя, то логичнее, выгоднее покупать новое оборудование. Компрессор обычного кондиционера включается несколько раз в день, что ускоряет его износ. Приборы в инверторных системах, как правило, служат втрое дольше (на 30-40%). Колебания температуры. Здесь соревнование также выигрывают инверторные кондиционеры. В этом случае разница максимальных колебаний составляет 1,5°. Причина — постоянный контроль со стороны компрессора, который при изменении мгновенно меняет скорость движения фреона. Обычное оборудование включается, если разница составляет 1°, однако температура выдуваемого воздуха повышается на 3-5°. Причина — невозможность включится в работу на минимальной мощности. Этот перепад заметен, если человек находится близко к внутреннему блоку.

Инверторное оборудование «кладет на лопатки» конкурента и в других номинациях. Из-за работы без постоянных и серьезных нагрузок эти кондиционеры реже выходят из строя, энергоэффективность их выше на 20-30% Единственное преимущество обычных сплит-систем — их цена. Однако сейчас выпускаются качественные инверторные модели, стоимость которых вполне приемлема.

Достоинства и недостатки

Чтобы подытожить написанное, надо привести плюсы и минусы конкурентов списком.

Инверторный кондиционер

Его преимущества:

более тихая работа наружного блока;

отсутствие перепадов температур;

долгий срок эксплуатации;

экономичность.

Минусы:

дорогой ремонт/замена компрессора;

более высокая цена.

Обычная сплит-система

Ее достоинства:

невысокая цена;

более дешевая замена/ремонт компрессора.

Недостатки:

перепады температур;

большее потребление электроэнергии;

больший шум во время работы внешнего блока;

риск появления неисправностей из-за повышенных нагрузок.

Какой кондиционер лучше: напольный или настенный?

Никто не даст точного ответа, так как многое зависит от того, куда приобретается система. Для частных домов и квартир приобретают качественные модели, для дач, которые посещают только в теплое время года, серьезное оборудование не требуется. Многое зависит не только от бюджета, но и от потребностей семьи. Одни включают кондиционеры всего несколько раз в год, другие пользуются ими практически ежедневно.

Какой кондиционер лучше? Если говорить о постоянной работающей технике, то идеальным будет полноценная система, а не «походный», напольный вариант. Когда речь заходит о выборе оптимального оборудования, лучше сразу обратить внимание на инверторные модели, если хозяев готовы смириться с их более высокой ценой, которая гарантирует максимальный комфорт.

Если главное требование — получение устройства для небольшой комнаты за приемлемую сумму, то в этом случае можно рассматривать мобильную напольную конструкцию. В большое помещение придется покупать или настоящую сплит-систему, или несколько компактных переносных моделей. Однако первый вариант все же предпочтительнее.

Мнение о том, какой кондиционер лучше, можно услышать, если уделить немного времени этому видеоролику: