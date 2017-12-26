Отсутствие в домашней бане полноценной вентиляции неизбежно сказывается на долговечности деревянного сруба и его внутреннего интерьера. Для парильщиков существенный дискомфорт создает сырость, характерный запах и отсутствие притока чистого воздуха.

Как сделать вентиляцию в бане с природным воздухообменом? Конструкция так называемой «русской бани» предусматривает обустройство контура простого и эффективного воздухообмена.

В отличие от дорогих систем принудительной вентиляции такой вариант не нуждается в обслуживании, обеспечивает во внутренних помещениях комфортный микроклимат.

Принцип работы природной вентиляции

Регулируемый по производительности воздухообмен реализуется конвекцией воздуха, которая возникает при разнице температур и давления внутри бани и снаружи. Нагретый объем поднимается в подпотолочное пространство, уступая место поступающему холодному потоку.

Главная задача банной вентиляции — это обеспечение свободного притока холодного воздуха, вытесняющего отработанный теплый объем, который сбрасывается наружу через вытяжную шахту.

Производительность конвекционного воздухообмена регулируется изменением диаметра воздухозаборника затворами. В большинстве вариантов забор воздуха производится через приоткрытые двери, венцы стен, и вентиляционные каналы. В качестве вытяжки используются дымоходы банных печей, продухи и оконные форточки.

Такие системы позволяют создавать в банном объеме комфортный микроклимат с минимальными материальными затратами.

Особенности разных приемов природной вентиляции в банных помещениях

Разные виды естественного воздухообмена имеют преимущества и недостатки, более того, существенные ограничения по применению.

Проветривание

Так называемая вентиляция залпового действия производится между посещениями парилки или, чаще всего, после завершения помывки. Для быстрого обновления воздуха открывается дверь и створка расположенного на противостоящей стене окна. Кратковременный сквозняк на протяжении одной-двух минут обновляет весь объем воздуха, а теплые стены быстро восстанавливают температурный режим в помещении на изначальном уровне.

После завершения банных процедур проветривание используется для удаления сырости. Для этого двери и окно оставляются открытыми на протяжении более длительного времени от 30-40 минут до нескольких часов.

Воздухообмен с оттоком воздуха через дымоход

Рассмотрим вариант, как сделать вентиляцию в бане с приводом от банной печи. Активатором интенсивного воздухообмена является горящая печь, стены — каменка. В таком решении отработанный воздух поддерживает горение в топке и удаляется через дымоход.

Для притока свежего воздуха достаточно так называемой щелевой вентиляции, при которой воздух поступает через микрощели в срубе, конструкциях дверных и оконных систем.

Такая банная вентиляция требует поддержания процесса горения в топке. В холодной каменке отсутствует существенный перепад температур, поэтому эффективность воздухообмена минимальная.

Вариант полноценного воздухообмена с помощью продухов

Универсальный способ банной вентиляции — это удаление отработанного объема воздуха через вытяжные каналы, известные в обиходе под названием продухов.

В таком решении исключается образование сквозняков, наличие продухов способствует полноценной вентиляции банного объема и поддержанию максимально комфортного микроклимата в функциональных помещениях.

Вытяжки диаметром 150-200 мм традиционно обустраиваются под потолочным перекрытием, интенсивность воздушного потока регулируется заслонкой или другим аналогичным по назначению устройством. Эффективность такой вентиляции во многом зависит от месторасположения воздухозаборных и вытяжных устройств.

Рекомендации по размещению

Не самый удачный вариант — это размещение входов и выходов вентиляции на одинаковом уровне. В таком случае образуется короткий путь, по которому чистый воздух будет вынужден уходить в вытяжную шахту. Также имеется большая вероятность ухудшения циркуляции воздушного потока и образования сквозняка. Как сделать вентиляцию в бане, обладающую оптимальными рабочими параметрами?

В идеале, пропускная способность входного и выходного отверстий должна быть одинаковой. Если конструкция бани не позволяет сделать вентиляционные каналы равного сечения, на один воздухозаборник необходимо установить два выхода меньшего размера.

Для повышения эффективности банной вентиляции следует увеличить производительность отдушины увеличением ее диаметра. Приточные отверстия располагают в нижней части стены на небольшом расстоянии от пола.

Технология допускает расположение входа и выхода вентиляции на одной или противоположных стенах. Приточные отверстия рекомендуется оборудовать вентиляционными решетками для дробления воздушного потока для того, чтобы воздух поступал в помещение с умеренным напором.

Последовательность самостоятельного обустройства банной вентиляции

Для пропила вентиляционных отверстий диаметром до 150-200 мм в деревянном срубе удобнее использовать сабельную пилу или достаточно мощный электролобзик.

Специалисты советуют входное отверстие выполнить рядом с каменкой, на расстоянии от 30-40 см от пола, выходное — по диагонали, в верхней части противоположной стены. Короб можно купить пластиковый или изготовить простую конструкцию из хвойной древесины.

Входное устройство оборудуется решеткой, выходное — скользящей задвижкой. С внешней стороны оба короба закрываются мелкой сеткой от проникновения насекомых.

С учетом вида банного строения и выбранного способа вентиляции, в предлагаемую последовательность работ разрешается вносить дополнения и изменения.

Характерные преимущества и недостатки естественной вентиляции

В перечне основных критериев оценки:

небольшая трудоемкость и умеренные материальные затраты;

экономия средств на отказе от дорогостоящих систем принудительного воздухообмена;

отсутствие сложного оборудования обеспечивает природной вентиляции практически неограниченный срок службы.

Также имеется возможность модернизации и повышения эффективности работы системы за счет установки втяжного или вытяжного вентилятора.

В перечне наиболее часто упоминаемых недостатков:

зависимость производительности вентиляционного контура от перепада внутренней и наружной температур;

снижение комфортной температуры и перерасход топлива при эксплуатации бани в осенне-зимний период;

необходимость ручной регулировки.

Многие владельцы домашних бань с естественным воздухообменом считают значительную часть приведенных в перечне недостатков малосущественной.