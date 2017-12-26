Отсутствие в домашней бане полноценной вентиляции неизбежно сказывается на долговечности деревянного сруба и его внутреннего интерьера. Для парильщиков существенный дискомфорт создает сырость, характерный запах и отсутствие притока чистого воздуха.
Как сделать вентиляцию в бане с природным воздухообменом? Конструкция так называемой «русской бани» предусматривает обустройство контура простого и эффективного воздухообмена.
В отличие от дорогих систем принудительной вентиляции такой вариант не нуждается в обслуживании, обеспечивает во внутренних помещениях комфортный микроклимат.
Принцип работы природной вентиляции
Регулируемый по производительности воздухообмен реализуется конвекцией воздуха, которая возникает при разнице температур и давления внутри бани и снаружи. Нагретый объем поднимается в подпотолочное пространство, уступая место поступающему холодному потоку.
- Главная задача банной вентиляции — это обеспечение свободного притока холодного воздуха, вытесняющего отработанный теплый объем, который сбрасывается наружу через вытяжную шахту.
- Производительность конвекционного воздухообмена регулируется изменением диаметра воздухозаборника затворами. В большинстве вариантов забор воздуха производится через приоткрытые двери, венцы стен, и вентиляционные каналы. В качестве вытяжки используются дымоходы банных печей, продухи и оконные форточки.
Такие системы позволяют создавать в банном объеме комфортный микроклимат с минимальными материальными затратами.
Особенности разных приемов природной вентиляции в банных помещениях
Разные виды естественного воздухообмена имеют преимущества и недостатки, более того, существенные ограничения по применению.
Проветривание
Так называемая вентиляция залпового действия производится между посещениями парилки или, чаще всего, после завершения помывки. Для быстрого обновления воздуха открывается дверь и створка расположенного на противостоящей стене окна. Кратковременный сквозняк на протяжении одной-двух минут обновляет весь объем воздуха, а теплые стены быстро восстанавливают температурный режим в помещении на изначальном уровне.
После завершения банных процедур проветривание используется для удаления сырости. Для этого двери и окно оставляются открытыми на протяжении более длительного времени от 30-40 минут до нескольких часов.
Воздухообмен с оттоком воздуха через дымоход
Рассмотрим вариант, как сделать вентиляцию в бане с приводом от банной печи. Активатором интенсивного воздухообмена является горящая печь, стены — каменка. В таком решении отработанный воздух поддерживает горение в топке и удаляется через дымоход.
Для притока свежего воздуха достаточно так называемой щелевой вентиляции, при которой воздух поступает через микрощели в срубе, конструкциях дверных и оконных систем.
Такая банная вентиляция требует поддержания процесса горения в топке. В холодной каменке отсутствует существенный перепад температур, поэтому эффективность воздухообмена минимальная.
Вариант полноценного воздухообмена с помощью продухов
Универсальный способ банной вентиляции — это удаление отработанного объема воздуха через вытяжные каналы, известные в обиходе под названием продухов.
В таком решении исключается образование сквозняков, наличие продухов способствует полноценной вентиляции банного объема и поддержанию максимально комфортного микроклимата в функциональных помещениях.
Вытяжки диаметром 150-200 мм традиционно обустраиваются под потолочным перекрытием, интенсивность воздушного потока регулируется заслонкой или другим аналогичным по назначению устройством. Эффективность такой вентиляции во многом зависит от месторасположения воздухозаборных и вытяжных устройств.
Рекомендации по размещению
Не самый удачный вариант — это размещение входов и выходов вентиляции на одинаковом уровне. В таком случае образуется короткий путь, по которому чистый воздух будет вынужден уходить в вытяжную шахту. Также имеется большая вероятность ухудшения циркуляции воздушного потока и образования сквозняка. Как сделать вентиляцию в бане, обладающую оптимальными рабочими параметрами?
- В идеале, пропускная способность входного и выходного отверстий должна быть одинаковой. Если конструкция бани не позволяет сделать вентиляционные каналы равного сечения, на один воздухозаборник необходимо установить два выхода меньшего размера.
- Для повышения эффективности банной вентиляции следует увеличить производительность отдушины увеличением ее диаметра. Приточные отверстия располагают в нижней части стены на небольшом расстоянии от пола.
- Технология допускает расположение входа и выхода вентиляции на одной или противоположных стенах. Приточные отверстия рекомендуется оборудовать вентиляционными решетками для дробления воздушного потока для того, чтобы воздух поступал в помещение с умеренным напором.
Последовательность самостоятельного обустройства банной вентиляции
Для пропила вентиляционных отверстий диаметром до 150-200 мм в деревянном срубе удобнее использовать сабельную пилу или достаточно мощный электролобзик.
- Специалисты советуют входное отверстие выполнить рядом с каменкой, на расстоянии от 30-40 см от пола, выходное — по диагонали, в верхней части противоположной стены. Короб можно купить пластиковый или изготовить простую конструкцию из хвойной древесины.
- Входное устройство оборудуется решеткой, выходное — скользящей задвижкой. С внешней стороны оба короба закрываются мелкой сеткой от проникновения насекомых.
С учетом вида банного строения и выбранного способа вентиляции, в предлагаемую последовательность работ разрешается вносить дополнения и изменения.
Характерные преимущества и недостатки естественной вентиляции
В перечне основных критериев оценки:
- небольшая трудоемкость и умеренные материальные затраты;
- экономия средств на отказе от дорогостоящих систем принудительного воздухообмена;
- отсутствие сложного оборудования обеспечивает природной вентиляции практически неограниченный срок службы.
Также имеется возможность модернизации и повышения эффективности работы системы за счет установки втяжного или вытяжного вентилятора.
В перечне наиболее часто упоминаемых недостатков:
- зависимость производительности вентиляционного контура от перепада внутренней и наружной температур;
- снижение комфортной температуры и перерасход топлива при эксплуатации бани в осенне-зимний период;
- необходимость ручной регулировки.
Многие владельцы домашних бань с естественным воздухообменом считают значительную часть приведенных в перечне недостатков малосущественной.