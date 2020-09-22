К сожалению, до сих пор время от времени случаются пожары, которые в большинстве случаев происходят из-за халатности людей. Все уже знают, что большую опасность несет в себе не сам огонь или высокая температура, а едкие, чрезвычайно ядовитые продукты горения. Дым распространяется намного быстрее пламени, именно он является причиной паники, дезориентации, травм, потери сознания. Последствием длительного контакта с угарным газом становится сильное отравление, в худшем случае — летальный исход. Чтобы минимизировать риск для людей, на всех объектах монтируют системы дымоудаления, или СДУ. Эффективная работа противодымной защиты позволяет свести к минимуму последствия для людей и сооружений, она — обязательный атрибут любого многоэтажного здания или подземного строения. О том, из чего состоит такой комплекс, как работает система дымоудаления, лучше узнать преждевременно.

Что такое система дымоудаления?

СДУ — многоуровневая вентиляция, это аварийный комплекс оборудования и воздуховодов, которые решают одну задачу — помогают максимально быстро эвакуировать дым из помещения. Такие системы устанавливают в многоэтажных жилых, общественных зданиях, однако очень редко они монтируются в частных домах.

Задачи СДУ

Системы дымоудаления обязаны выполнять сразу несколько функций. Они:

минимизируют задымленность на путях эвакуации;

препятствуют дальнейшему распространению пламени;

быстро снижают температуру в помещениях, охваченных огнем;

постоянно ведут контроль уровня задымленности, оповещают о пожаре;

обеспечивают оптимальный микроклимат в других помещениях, где нет огня.

После обнаружения области с задымленностью СДУ автоматически переводят все элементы системы в рабочий режим. Они поддерживают минимальную концентрацию кислорода, который необходим для возможности быстрой эвакуации людей.

Как работает система дымоудаления

Второе название СДУ — противодымная вентиляция. Она состоит из вытяжки и притока, который должен компенсировать удаляемый задымленный воздух. До 2009 года такие системы в зданиях не устанавливались, однако, в связи с участившимися случаями серьезных пожаров, с 2013 года их монтаж стал обязательным.

Система дымоудаления работает точно так же, как любая другая вентиляция. Теплые массы поднимаются вверх, холодный воздух опускается вниз. При этом создается естественная тяга. Чтобы увеличить ее мощность, в СДУ используют специальные вентиляторы, задачи которых — выведение дыма и быстрая замена его чистым воздухом.

Работу СДУ условно можно разделить на несколько этапов:

после того как появляется очаг возгорания, срабатывает датчик задымления;

этот сигнал поступает на пульт управления системами пожарной безопасности, затем вентиляция прекращается, клапаны огнезащиты закрываются;

там, где обнаружен очаг возгорания, одновременно открываются клапаны дымоудаления;

в работу включаются вентиляторы: те, что и удаляют дым, и приборы подпора (нагнетания воздуха).

Система дымоудаления включается автоматически, когда срабатывает пожарная сигнализация. После перехода в режим работы она начинает удалять продукты горения, препятствуя их распространению по другим помещениям. Вентиляторы подпора — приборы, которые подают свежий воздух к коридорам, площадкам, эвакуационным лифтам и другим местам, предназначенным для спасения людей, оказавшихся в здании в момент начала пожара.

Виды противодымной вентиляции

Системы дымоудаления бывают статическими и динамическими.

Статические СДУ предназначены только для локализации очага возгорания. В этом случае оборудование производит экстренное отключение вентиляции здания, предупреждая проникновение продуктов горения и дыма в другие помещения. Минус систем — невысокая эффективность, так как они не способны гарантировать отвод задымленного воздуха из помещения, серьезная опасность для людей, поскольку температура в очаге возгорания может достигать 1000°. Динамические СДУ лишены недостатков статических систем. Они обеспечивают удаление дыма и приток свежего воздуха в зоны объекта. В этом случае используются специальные вентиляторы. Приборов может быть несколько — для вытяжки и притока. Однако есть и другой вариант — устройство, попеременно работающее на отвод дыма и подачу свежего воздуха. Главная задача этих систем — обеспечение относительно нормальных условий для экстренной эвакуации людей.

Выбор системы дымоудаления зависит только от особенностей объекта — конструктивных и архитектурных. Статические СДУ обходятся значительно дешевле, но динамическая вентиляция дает больше шансов избежать отравления токсинами. Если говорить о правилах пожарной безопасности, то оба вида устанавливать разрешено.

Что учитывают при проектировании СДУ?

Перед началом расчетов необходимо учесть несколько факторов. К ним относятся:

важнейшие характеристики здания: площадь, этажность, план эвакуации в случае пожара;

особенности остекления: количество окон, их расположение, общая площадь;

дымопроницаемость материалов здания, теплоизоляции, фасада.

Метод расчета сложен, поэтому данный этап требует привлечения грамотных специалистов. Разработкой проекта компания имеет право заниматься только в одном случае: если ее сотрудники получили лицензию МЧС Российской Федерации. Составленный план также должен быть одобрен МЧС.

Что входит в состав систем дымоудаления?

Противодымная вентиляция состоит из комплекса элементов, отлаженная работа которых гарантирует максимальную безопасность людей. В систему входят:

блок (блоки) управления;

вентиляторы, дымоотвода и подпора;

вентиляционные каналы;

датчики дыма;

дымовые шахты;

люки дымоудаления;

противопожарные клапаны.

Главными элементами динамической системы являются вентиляторы большой мощности, так как они обязаны не только удалять угарный газ, но и выводить взвеси, содержащиеся в воздухе. Это гарь, пепел, сажа. Такие приборы способны работать с воздушными массами, нагретыми до 600°. Как правило, этого запаса хватает, чтобы создать условия для вывода людей из здания.

Дымовые шахты — второй обязательный элемент. Эта сеть каналов, конфигурация их определяется на этапе составления проекта. Все участки могут отличаться пропускной способностью, этот параметр зависит от уровня сложности системы. Как правило, дымовые шахты изготавливают из холоднокатаной черной стали.

Клапаны огнезащиты — еще одна составляющая противодымной вентиляции. Задачи огнезадерживающих элементов — препятствование распространению пламени в здании, его попаданию в вентиляционную систему. В большинстве случаев используют одну из двух моделей клапанов: с электромагнитным или с электрическим приводом.

Люки дымоудаления, расположенные на крышах здания, предназначаются для защиты дымоотвода. В случае возникновения чрезвычайной ситуации они автоматически открываются. В роли таких люков могут выступить зенитные фонари, которые используют для освещения и вентиляции помещений.

Автоматическая система, открывающая окна и двери, обычно не является обязательным элементом данного вида вентиляции. Однако она необходима зданиям, имеющим большую площадь остекления. В этом случае альтернативы нет: монтаж дымовых шахт в них попросту невозможен.

Воздуховодные каналы, оснащенные вентиляторами, предназначаются для нагнетания свежего воздуха. Эти сети подводятся к местам, откуда осуществляется эвакуация людей: к коридорам, лестничным клеткам, шахтам лифтов и т. д.

Блок управления — главный элемент, благодаря которому достигается слаженная, эффективная работа системы дымоудаления. Чаще эту панель подключают к пожарной сигнализации, реже — непосредственно к датчикам.

Где устанавливают противодымную вентиляцию?

Есть здания и помещения, где системы дымоудаления необходимы. Иногда без них можно обойтись.

Где СДУ нужны?

Системы в обязательном порядке устанавливают:

В пассажах (атриумах), на складах со стеллажами, если высота составляет более 5,5 м, а хранятся в помещении материалы, способные загореться. В холлах и коридорах зданий, этажность которых более 9, исключение — производственные здания, где работают с горючими веществами. Им СДУ необходимы. В производственных и складских помещениях, где пребывание людей постоянно, хранятся материалы, которые могут загореться. Системы дымоудаления нужны любому деревянному складу, а также зданию, построенному из любого другого горючего материала. В подвальных или цокольных этажах любых зданий, где в этих помещениях постоянно находятся люди. Первый пример — подвальные помещения жилого дома, где располагаются магазины, мастерские, офисы и т. д. Однако если выход непосредственно на улицу предусмотрен, то противодымная вентиляция не нужна. В коридорах, длина которых превышает 15 метров, а окон, открывающихся наружу, не предусмотрено. СДУ не требуется для производственных зданий, где нет горючих веществ. Необходимости в установке системы нет, когда помещения, выходящие в коридоры, не предназначены для постоянной работы людей, а двери дымогазонепроницаемы.

СДУ обязательны для школ, больниц, спортзалов и других общественных зданий. Такая вентиляция нужна для помещений, не имеющих открывающихся наружных окон:

для офисов, торговых залов магазинов вне зависимости от их площади, для гардеробных свыше 200 м 2 ;

; для помещений, чья площадь превышает 50 м2: архивов, библиотек, читальных залов, зрительных залов, ресторанов, учебных аудиторий и т. д.

Установка противодымной вентиляции — условие обязательное для всех помещений, имеющих выход на незадымляемую лестничную клетку. Это внутренняя конструкция, предназначенная для эвакуации людей в случае пожара, в зданиях высотой более 28 м (свыше 9 этажей). СДУ — обязательный атрибут крытых паркингов, а также закрытых кольцевых рамп.

Где СДУ не нужны?

В некоторых помещениях систему дымоудаления можно не устанавливать. В первую очередь, это касается зданий, уже оборудованных автономными системами пожаротушения водяного, пенного либо порошкового типа. Исключения есть: это автостоянки, автосервисы.

Не требует установки СДУ общий коридор, если все помещения, выходящие в него, уже оборудованы противодымной вентиляцией. Но только в том случае, если площадь каждого из них не более 50 м2. Иначе монтаж системы — требование обязательное.

Использование в частных домах

Нормативы не предусматривают установку противодымной вентиляции в частном секторе. Считается, что для удаления дыма из малоэтажных зданий вполне достаточно открытых окон. Однако исключение есть: это нежилые объекты. Например, частные отели, клиники, пансионаты или школы.

Поскольку количество людей в жилом доме, как правило, невелико, со своей обязанностью во время пожара полностью справляется обычная вентиляционная система. Она дает возможность жильцам беспрепятственно покинуть помещение и здание. В этом случае требуется только установка пожарной сигнализации.

Альтернатива — электронная система, которая способна управлять открытием дверей и окон, когда срабатывают датчики. В этом случае главная задача — выбор сенсоров. Так как для некоторых моделей характерен низкий порог срабатывания, такая система может быть не слишком эффективной. Поэтому выбор устройств должен быть максимально корректным.

Монтаж системы дымоудаления

Перед проектированием и расчетами обязательно изучают рекомендации МЧС. В этих документах даны таблицы свойств разных материалов, приведены формулы для расчета всех параметров противодымной вентиляции.

Мощность системы должна быть достаточна для помещения, в котором ее устанавливают. Максимальная скорость циркуляции воздуха четко ограничена: это 1 м/с. Объясняется это требование тем, что сильный приток воздуха способствует увеличению очага возгорания. Регулируют этот параметр, изменяя сечения клапанов. Есть требование по площади: минимум — один прибор на каждые 600-800 м2. Поскольку в системе используется принудительная вентиляция, серьезных ограничений, касающихся монтажа воздуховодных каналов нет. Разрешается делать более 2 поворотов дымоотводящих труб.

Установка СДУ

Так как задымленность создает панику на участках, предназначенных для эвакуации людей, затрудняет работу пожарных, системы монтируют в специально отведенных местах. К ним относятся:

площадки и лестничные пролеты;

галереи, коридоры, переходы;

подъезды.

Монтаж начинается со сборки дымоотводных труб и вентиляции. Первым делом на потолке закрепляют специальные фиксаторы, затем к ним последовательно присоединяют отдельные модули. Все стыки герметизируют. Согласно нормативам, в каждой зоне необходимо монтировать разветвления — элементы с одним либо с двумя каналами. Их отверстия закрывают решетками.

Каждый такой дымоход переходит в дымовые шахты, которые имеют большие размеры. Последние элементы выводят на крышу, где в систему (на выходе) монтируют вентиляторы. Между приборами и люком дымоудаления в шахте оставляют небольшой свободный участок. Вертикальным моделям вентиляторов защитные люки не нужны.

Параллельно монтируют подпорные воздуховоды. Они могут располагаться в непосредственной близости от дымоотводов, но отверстия этих труб не должны находиться рядом. Над веткой подпора протягивают трехфазный силовой кабель, имеющий негорючую оплетку. К проводке подсоединяют электронику, которая обеспечивает автоматическое открытие клапанов и люков.

Последний этап работы — установка датчиков или подключение сигнализации. Если здание имеет большую площадь, то подключение производят зонами: для каждого участка выделяют свой блок управления. Простейшие СДУ запускаются вручную.

Проверка работы СДУ

Эта операция обязательна, причем проводится она дважды: сразу после завершения монтажа и во время проверки системы органами контроля. Этот процесс подразумевает последовательное тестирование каждой части конструкции. В дальнейшем плановую проверку будут проводить органы надзора.

При выходе СДУ из строя владелец обязан обеспечить скорейший ремонт оборудования. Профилактическими работами занимаются представители организации, которая проводила установку системы. Если неисправное оборудование станет причиной гибели людей, то собственник здания понесет уголовную ответственность, основание — нарушение норм пожаробезопасности.

Обслуживание

Регулярная проверка работоспособности СДУ — требование обязательное. При нарушениях правил эксплуатации в трубы вентиляции могут попадать посторонние предметы, не исключается мусор, оставленный мастерами, сделавшими работу некачественно. Если сора накапливается много, то может возникнуть проблема: в таком случае подача воздуха либо будет затруднена, либо вовсе прекратится. По этим причинам регулярные и тщательные профилактические осмотры — единственная возможность предотвратить гибель людей, если вдруг возникнет чрезвычайная ситуация.

Ежемесячно выполняют такие работы:

проверяют работоспособность, а также техническое состояние сигнализации;

осматривают все соединения, оценивают работу аппаратуры, клапанов;

проводят диагностику всех приборов;

устраняют неисправности.

Во время ежеквартальных мероприятий к этим этапам добавляется осмотр и чистка всех элементов системы, проверка ее работы от резервного источника электроснабжения, осмотр кабелей на предмет возможных повреждений. Все этапы документально фиксируются: результаты каждой проверки, согласно составленному графику работ, регистрируют в журнале учета.

Противодымная вентиляция — крайне важный элемент комплекса противопожарной защиты. О том, как работает система дымоудаления, расскажет следующее видео: