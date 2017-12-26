Преимущества проживания в собственном загородном доме сложно реализовать без обустройства полноценной вентиляции жилых и подсобных помещений. Как правильно сделать вентиляцию в частном доме с умеренными затратами материальных средств, рассмотрим прямо сейчас.

Лучший вариант — это освоение всего объема работ своими силами. В зависимости от архитектурных и конструкционных особенностей дома можно отдать предпочтение одной из схем естественного или принудительного воздухообмена с вытяжной, нагнетательной или комбинированной вентиляцией рециркуляционного типа.

Бесканальные и трубные воздухопроводы

В первом варианте подразумевается так называемый щелевой воздухообмен, который реализуется через пористую структуру некоторых строительных материалов, а также неплотности в сопряжениях дверных и оконных систем.

В трубных системах — воздушный поток направляется по вентиляционным воздухопроводам.

Свойства разных видов домашней вентиляции

В небольших домах площадью до 60 м 2 , расположенных в экологически чистой местности, практикуется применение естественной вентиляции.

, расположенных в экологически чистой местности, практикуется применение естественной вентиляции. Эффективность таких схем дополняется высокой паропроницаемостью многих строительных материалов пено- и газобетона, гипсовых и керамзитовых строительных блоков.

В строениях коттеджного типа в районах с проблемной экологией рекомендованы приточно-вытяжные вентиляционные схемы разной мощности и производительности.

Принудительная вентиляция с фильтрационными компонентами обеспечивает частичную или полную очистку поступающего воздуха от атмосферных загрязнений.

Преимущество возвратных систем более чем существенное. В процессе сброса отработанного воздуха часть его тепла используется для подогрева поступающего воздушного потока. Экономия тепловой энергии, которая в других схемах с отработанным воздухом сбрасывается в атмосферу, выходит на уровень 40-50%.

Комбинированная вентиляция задействуется в помещениях с повышенной влажностью, эксплуатируемых в условиях температурных перепадов. В первую очередь это:

подвальные;

кухонные;

бойлерные и ванные помещения;

кочегарки и домашние мастерские.

Последовательность действий

Как правильно сделать вентиляцию в частном доме в соответствии с нормативными требованиями? При всех равных условиях, установка домашней вентиляции предписывает:

предварительный расчет объема воздухообмена за единицу времени;

определение диаметра трубного воздуховода и типа самой системы;

составление подробной схемы расположения вентиляционных воздуховодов;

поиск места установки воздухозаборного устройства;

монтажные работы.

Производительность выбранной вентиляционной схемы должна отвечать объему помещений и количеству проживающих. Наиболее комфортные условия предоставляет вентиляция природная. Устанавливать механические системы принудительной вентиляции специалисты советуют только при отсутствии других решений.

Единственное преимущество механизированного воздухообмена — это при одинаковой производительности практически наполовину меньший диаметр воздуховодов.

Особенности расчетов с учетом кратности, площади и санитарных нормативов

В соответствии с нормативной документацией на 1 м2 жилой площади положено подавать за один час до 3 кубометров чистого воздуха. Простая схема расчета не учитывает количество жителей, поэтому специалистами рекомендован более точный расчет по кратности.

Поскольку в вычислениях задействуется несколько параметров, для работы требуются специальные таблицы и диаграммы. В результате выполненной работы получаем показатель кратности воздухообмена, показывающий количество полных обновлений воздушного объема за час.

Следует учитывать, что для помещений разного назначения применяются отдельные нормативные параметры.

Расчет по санитарно-гигиеническим стандартам учитывает потребность в свежем воздухе каждого проживающего в доме человека, а также поправки на наличие в вентилируемых помещениях печек, каминов и газовых плит.

Параметры выбора диаметра воздуховодов

Производители предлагают воздуховоды разного диаметра, круглого и прямоугольного сечения. В центральных магистралях систем принудительной вентиляции оптимальная скорость воздушного потока варьируется на уровне 5 м/сек, в боковых ответвлениях до 3 м/сек.

Для точного расчета нужного диаметра специалисты используют специальную диаграмму, учитывающую параметры скорости и расхода воздушного потока.

На практике, в системах принудительной вентиляции производительностью до 360 м3 в час применяются прямоугольные воздухопроводы сечением 16х20 см и круглые — диаметром 20 см.

Базовые требования к домашней вентиляции:

вывод вытяжной шахты на крышу;

забор отработанного воздуха через закрытые вентиляционными решетками продухи, расположенные на небольшом расстоянии от потолочного перекрытия;

перемещение воздушных потоков организуется с таким расчетом, чтобы загрязненный воздух в первую очередь забирался из жилых помещений, затем из кухни санузла и ванной;

при наличии в кухонном помещении газовой плиты и колонки, скорость потока в пределах 1 м/сек — в вентиляционном воздуховоде этот показатель должен быть стабильным независимо от внешних факторов;

если такое решение реализовать технически сложно, единственный вариант — обустройство принудительного воздухоотвода.

При централизованной вентиляции, схема должна охватывать все жилые и технические помещения, включая котельные, подвалы, гаражи и домашние мастерские.

Забор воздуха через клапанные устройства

Идеальная герметичность дверных и оконных конструкций блокирует обновление воздушного объема с помощью щелевой вентиляции. Как правильно сделать вентиляцию в частном доме с металлопластиковыми окнами?

В последних моделях проблема решается вводом в оконные конструкции скрытых приточных клапанов. В пластиковых окнах выпуска прошлых лет клапанная вентиляция отсутствует.

Простой по конструкции и нетрудоемкий в монтаже воздухозаборный клапан можно встроить в стену в любом удобном месте. Если смонтировать устройство за батареей водяного отопления, поступающий снаружи воздух будет частично прогреваться.

Продвинутые в техническом отношении воздухозаборные устройства оснащаются:

температурными датчиками;

автоматическими задвижками;

встроенными калориферами для подогрева воздуха в зимний период эксплуатации.

Установка клапанных воздухозаборников в спальне, гостиной или детской комнате способствует выдавливанию отработанной воздушной массы в направлении оснащенных вентиляцией бытовых помещений.