Вентиляция – это неотъемлемый элемент современных квартир, так как позволяет комфортно в них жить. Когда система функционирует нормально, люди забывают о ее существовании. Если же в комнатах начинают потеть стекла на окна, стоит спертый воздух и длительно ощущаются различные запахи, то вероятнее всего засорилась вентиляционная система. Поэтому жильцам квартиры нужно восстановить ее работу, а для этого им требуется знать, как почистить вентиляцию в квартире быстро и эффективно.

Назначение вентиляции

Многие думают, что воздух в квартире всегда чистый, но это не так. В нем содержатся запахи, пыль, мелкие частицы волос человека и шерсть различных животных. В воздухе также со временем накапливается много опасных для здоровья человека бактерии и вирусов, а большая концентрация влаги в нем способствуют появлению на стенах, полах и потолках плесени и грибка.

Из-за этого квартиру необходимо оснащать эффективной вентиляцией, которая способна:

подавать уличный воздух в жилье;

отводить на улицу грязные массы с пылью, бактериями, большой концентрацией углекислого газа и едкими запахами;

гарантировать оптимальную для жизни человека влажность воздушной среды.

После монтажа этой системы необходимо постоянно поддерживать ее в рабочем состоянии, чтобы она выполняла все описанные выше функции.

Признаки, свидетельствующие о засорении вентиляции

Ее требуется чистить от мусора в таких случаях:

возле вентиляционного отверстия есть пыль и какой-либо мусор;

на воздухозаборной решетке образуется темный налет с микрочастицами жира и сажи;

запотевают стекла на окнах;

запах в процессе приготовления пищи распространяется по всем комнатам;

на стенах, потолках и полах появляются сырые участки, после чего там образуется плесень или грибок;

в результате плохого воздухообмена существенно ослабевает тяга.

Чтобы эти признаки никогда не появлялись в квартире, нужно регулярно чистить все участки домашней системы вентиляции.

Проверка качества работы вентиляции

Оценить работу системы вентилирования можно двумя способами:

Горящей бумагой, спичкой, зажигалкой или свечкой. Их просто подносят к решетке вентиляции. Если огонь направится в сторону вытяжки, то она функционирует штатно. Если же огонь не изменит свое направление, то вентиляцию нужно чистить. При помощи простого бумажного листка размером 10х10 см. Закрывают все окна и двери в помещении, затем бумагу прикладывают рукой к вытяжке. Если она притягивается к решетке, то прочищать вентиляцию не требуется.

После выявления проблем с работой вентиляции, их нужно сразу же устранять, иначе они могут неблагоприятно повлиять на микроклимат квартиры и здоровье жильцов.

К чему может привести засорение вентиляции?

В результате ухудшения работы вентиляционной системы могут возникнуть следующие проблемы:

плесень, появившаяся в помещении, будет портить расположенные в нем вещи, распространяться все дальше и дальше;

человек, проживая в комнате со спёртой и обедненной кислородом воздушной средой, будет чувствовать слабость и вялость, что понизит его работоспособность;

повышенная влажность в жилых помещениях может привести к заболеваниям органов дыхания;

сырость, плесень и грибок будут портить мебель, бытовую технику, обычные отделочные материалы и т.д.;

выходящие из плохо работающего вентиляционного канал запахи пищи или дыма будут сильно въедаться в тюль, шторы, бельё, одежду и другие изделия из ткани, выводить их из таких материалов очень сложно.

Если в системе используются вентиляторы для организации принудительного воздухообмена, то они станут потреблять больше электричества, так как будут дольше работать.

Процедура чистки внутриквартирной вентиляции

По правилам эксплуатации многоквартирных домов владельцам квартир и квартиросъемщикам запрещается обслуживать внутридомовые и наружные инженерные системы общего пользования. Соответственно чистить вентиляцию в квартире, как и общую систему дома, обязаны специализированные организации, у которых имеется лицензия на производство этих видов работ.

Когда нужна профилактика?

Владельцам приходится регулярно самим чистить в них каналы для профилактики ее засорения, но для этого им требуется знать, как почистить вентиляцию в квартире своими силами. Делать профилактическую чистку необходимо 1 раз в месяц. Чистить дополнительное оборудование часто требуется реже, но из-за этого сроки профилактической чистки системы в целом не отменяются.

Как проводят операцию?

Процесс «освобождения» вытяжки состоит из следующих действий:

Убирают мебель под вентиляционной решеткой. Покрывают пол в помещении газетами или пленкой, чтобы он не испачкался. Стену под решеткой закрывают клеенкой или старыми обоями, которые прикрепляют к ней малярным скотчем. Устанавливают устойчивую стремянку для комфортной работы. На руки перед операцией надевают плотные рукавицы или перчатки. Снимают вентиляционную решетку. Если в отверстии вместо решетки стоит вытяжной вентилятор, то его демонтируют. Для этого отворачивают фиксирующие его саморезы. Затем решетку и лопасти вентилятора чистят и моют моющим средством, которое должно эффективно расщеплять жир. Потом их ополаскивают и насухо вытирают. При сильном износе решетки, ее меняют. Для механической чистки вентиляции используют железный трос Ø 10-12 мм. На его конец прикрепляют ерш, после чего с помощью вращательно-поступательных движений его постепенно продвигают дальше по каналу, чтобы удалить из него мусор, жирные отложения, сажу и паутину. Чтобы не травмировать руки содержащимися в мусоре осколками стелам, ржавыми гвоздями., его извлекают из канала мастерком или шпателем.

Налипшую на наружные стенки канала грязь тоже убирают шпателем. Оставшийся в вентиляции мелкий мусор удаляют из воздуховода пылесосом. После завершения работы снятую ранее решетку ставят назад. Потом проверяют тягу в системе указанными выше способами. Если она не улучшилась, то вызывают профессионалов для выполнения более эффективной чистки. Процедуру чистки вентиляции требуется выполнять строго по инструкции, иначе не получиться добиться необходимо эффекта.

Какие средства можно использовать для чистки

Для мытья элементов воздуховода разрешается использовать простые моющие средства (Persil или Domestos), а для растворения в нем жира и налета, требуется покупать специальные густые составы.

В любом случае воздуховод нужно сначала разобрать и помыть. Далее его внутреннюю часть обрабатывают перекисью водорода для дезинфекции, а затем прополаскивают и сушат. Разветвленные воздуховоды промывают специальным оборудованием.

Рекомендации специалистов

Главный совет: своими силами чистить вентиляцию в любой квартире нельзя. Но если у вас нет другого выхода, то можно избавить от грязи только ее внутриквартирную часть, которая подсоединена к общей шахте. Правда, сначала узнайте, как почистить вентиляцию в квартире своими руками.

Часто жильцы сами виновны в снижении производительности вентиляции, потому что ее работа нарушается в результате закрытия точек воздухозабора различными отделочными материалами в ходе ремонта. Этого делать нельзя, поэтому нужно сразу устранить ошибку и довести все до ума. Иначе в жилом помещении будет сыро, станут привычными едкие запахи, а через некоторое время в нем появится плесень и грибок.

Особенное внимание требуется уделять вентиляции зимой, когда в воздуховоде часто образуется лед, скапливается снег. Если воздух из вентиляции идет назад, то это, вероятнее всего, связано с перепланировкой соседней квартиры. В результате этого запахи из нее попадают к вам. Решить проблему позволит установка обратных заглушек, которые подбирают с учетом площади квартиры. Для устранения более сложных проблем необходимо вызывать опытных мастеров.

Часто некорректно функционирует вентиляция на последних этажах зданий. Это связано с принципом ее работы. Воздух нормально циркулирует в ней, только если он поднимается на несколько метров вверх. Поэтому для исправления данной проблемы нужно увеличить длину воздуховода.

Если вы планируете самостоятельно чистить внутриквартирный воздуховод, то нужно хорошо подготовиться к этой процедуре. Для этого требуется приобрести или взять у кого-то на время необходимые инструменты, приспособления и стремянку. Для устранения сложных проблем с вентиляцией требуется вызывать профессионалов с большим опытом, так как самостоятельные действия могут стать причиной более серьезных проблем.

Модернизация системы вентиляции

Часто в старых домах даже чистка не позволяет повысить производительность вытяжной системы. Поэтому приходится увеличивать ее другими способами. Например, для улучшения воздухообмена можно поставить в квартире стеклопакеты с функцией микропроветривания. Также можно установить вентиляторы для улучшения работы вытяжки.

В процессе эксплуатации вентиляция часто засоряется различным мусором, поэтому приходится ее регулярно чистить. Но для этого нужно знать особенности ее работы и причины, по которым она засоряется. Если прочистить воздуховод самостоятельно не получается, то нужно вызывать профессионалов в данной области. Они в кратчайшие сроки восстановят работу вентиляции, поэтому в квартире по-прежнему будет комфортно жить и дышать.

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