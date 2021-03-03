Печи и камины — это уют и тепло в загородном доме. Однако такое отопительное оборудование может считаться комфортным и безопасным только в одном случае: если дымоход находится в хорошем состоянии. Чтобы обеспечить это условие, дымовые каналы должны периодически очищаться. Иначе появятся отложения на стенках, их сужение значительно увеличивают риск пожара, а это уже реальная опасность для всех жильцов. Для того чтобы отопительные приборы не превратились в реальную угрозу, хозяевам нужно знать, как почистить дымоход самостоятельно, когда и как часто нужно проводить эту операцию, какие средства для нее можно использовать.

Как узнать, что пора чистить дымоход?

Такая процедура необходима любому дымовому каналу, независимо от его конструктивных особенностей и материала изготовления. При ответе на вопрос, когда и как почистить дымоход, обязательно учитывают несколько факторов. К ним относят:

Время простоя оборудования, во время которого такая операция не проводилась. Конструкцию дымоотводной системы — гладкость стен (или их шероховатость), срок эксплуатации материалов. Вид топлива, которое используется для отопления, его качество (например, сырые дрова — причина скорейшей чистки). Сжигание сосновых или еловых лесоматериалов, которые становятся причиной оседания на стенках дымохода смолы.

Есть явные признаки, говорящие о том, что дымовой канал нуждается в очистке.

Дым, изменивший цвет. Нормой считается почти прозрачная или белая смесь. Если она становится темной, то диагноз один: в дымоходе накопилось много сажи. Изменение цвета пламени. Светло-оранжевый огонь, потрескивание дров — симптомы, свидетельствующие о том, что проблем нет. Если пламя приобретает темно-оранжевый, «апельсиновый» цвет, то можно говорить, что они появились, и канал необходимо чистить.

Другие показательные симптомы — падение тяги, проблемы при растопке даже при сухом топливе, неприятный, очень едкий дым, зеленая «субстанция», стекающая по стенкам.

Самый логичный способ узнать состояние дымохода — провести профилактический осмотр, вооружившись мощным фонарем. Лучший вариант — использование груза, диаметр которого чуть меньше размеров трубы. Если при его опускании никаких препятствий не встречается, то операция пока не нужна. Когда груз застревает, это означает одно — вскоре могут возникнуть те или иные проблемы.

Как почистить дымоход?

Сейчас используют три метода, которые выбирают, исходя из погодных условий, состояния дымового канала и т. д.

Механический способ. Операцию проводят с помощью специальных приспособлений, которые опускают (некоторые «роняют») в трубу. Биологический метод, его отличие — использование натуральных очищающих средств. Химическая очистка. В этом случае помогают специальные препараты.

Именно из этого «ассортимента» придется выбирать способ хозяевам «запачкавшегося» дымохода.

Механическая очистка

Ее практикуют в теплый сезон, когда нет необходимости в отоплении. Такая процедура, проводящаяся ежегодно перед наступлением холодов, с большой долей вероятности, избавит владельцев оборудования от всех проблем. Однако если агрегат используется интенсивно, то даже двух раз в год может быть недостаточно.

Механический способ — самый старый, однако до сих пор он остается в числе самых эффективных решений. К его минусам можно отнести сложность и трудоемкость. Чистку проводят как изнутри, так и снаружи — с крыши. Типичный инструмент трубочиста — ерш подходящего диаметра. Он должен соприкасаться со стенками трубы, но свободно продвигаться в ней.

Как почистить дымоход?

Работа состоит из нескольких этапов.

Сначала собирают инструмент. К ершу привязывают крепкую веревку. К его нижней части — груз (гирю) весом примерно 2-3 кг. Топку и все люки прибора закрывают мокрыми тряпками. Благодаря им отложения останутся внутри дымохода и не запачкают помещение. Поднимаются на крышу, опускают веревку с ершом в трубу. Двигают его, опуская и поднимая. Сначала прочищают верхнюю часть дымохода, потом постепенно проходят ниже. Затем спускаются с крыши, удаляют из прибора мусор, осыпавшийся со стенок дымового канала.

Перед проведением операции мастеру нужно подготовить специальную одежду, респиратор и очки. Поскольку ему необходимо контролировать работу, на крышу придется взять мощный фонарь, который позволит проверять качество очистки. Веревочная страховка — условие обязательное.

Еще один потенциальный способ — использование ветоши или тряпки. В этом случае их привязывают к длинному шестку, затем инструмент опускают в дымоход и удаляют сажу со стенок. Главное условие при такой процедуре — надежная фиксация материала. В противном случае он может остаться внутри, а значит, хозяину придется как-то его удалять из канала.

Другой вариант механической чистки — работа в помещении. В этом случае берут ерш, закрепляют его на гибком держателе (например, на проволоке, которая гарантированно не сломается), затем просовывают инструмент в топку, либо чистят стенки через ревизионное отверстие.

Если говорить о более эффективном методе, то им является применение механического способа с последующим сжиганием в топке картофельных очисток или специального препарата. В последнюю очередь проверяют тягу, используя газету, уголь либо дрова.

Изготовление инструмента трубочиста

Конечно, самый простой путь — покупка готового изделия, или целого комплекта, в который уже включено все, что необходимо для работы. В набор входит:

ерш;

грузило;

карабины;

респираторы и перчатки;

несколько тросов с петлями: большие и малые.

Комплект — вариант отличный, однако многие мастера предпочитают не тратить лишние деньги, так как содержание дома и без того «влетает в копеечку». Поэтому хозяева изготавливают довольно простую конструкцию самостоятельно. Для этого могут быть использованы различные материалы. Большой список потенциальных предметов включает:

стальной трос;

прочную леску;

гири либо грузила;

толстую резину, пружины;

куски стальной проволоки;

пластиковые бутылки или прутки;

прочную веревку, металлическую цепь.

Выбор зависит от масштабов проблемы, от того, насколько стойкие отложения придется удалять хозяину. Часто обслуживаемые дымовые каналы, сделанные из асбоцементных или стальных труб, можно очистить ершом с довольно мягкой щетиной. Кирпичные дымоходы «упрямы» и требуют инструмента из металлической проволоки.

Перед тем как приступать к изготовлению ерша, нужно определить параметры будущего инструмента, поэтому учитывают диаметр канала и длину трубы. Веревку или трос берут с запасом (2-2,5 м), так как «лишние» метры позволят надежно удерживать инструмент. К тому же они дадут возможность зафиксировать его, обернув вокруг дымохода, если мастеру потребуется спуститься вниз для проверки топки. Гирей сможет стать свинцовая болванка, несколько тяжелых гаек и т. п.

Изделие из пластика

Очень популярным материалом остаются доступные и практичные пластиковые бутылки. Самый простой вариант — изготовление инструмента из одной бутылки. В этом случае дно и горловину емкости оставляют «как есть», а среднюю часть разрезают на полосы. Потом в инструменте делают отверстия для фиксации троса и грузила.

Есть еще один способ, но для него понадобятся две бутылки. Кроме них потребуется крюк с резьбой, по две гайки и шайбы, а также стальной трос, его диаметр — 2 мм.

Пластиковые емкости (две штуки, 1,5 л) разрезают поперек, затем эти заготовки разрезают на полоски (3-15 мм), но верхние части не трогают. В донышках и крышках раскаленным гвоздем (шилом, отверткой) проделывают отверстия. Затем половинки соединяют, нанизывая их на крючок. Первым и последним элементом становятся донышки, промежуточными — детали с крышками. Фиксируют детали самодельного ершика гайками и шайбами. Затем на приспособление надевают соединитель, накручивают резьбовую шпильку. После этого к инструменту присоединяют трос (веревку) и груз.

Вторая потенциальная кандидатка на роль ерша — метла из пластика. Ее избавляют от черенка, щетину разгибают, создавая круг. Чтобы сделать материал податливым, используют строительный фен, или погружают изделие в горячую воду. На место черенка вставляют шпильку с проушиной, с противоположной стороны — сначала шайбу, затем рым-гайку. Если прутья ерша получились длинными, их обрезают. Оптимальный размер — диаметр дымохода плюс 10-20 мм.

Биологическая очистка дымохода

В этот вид «очистительных процедур» входят способы, которые называют народными. Их можно использовать в любое время года.

«Очистка очистками» картофеля

Сжигание такого «топлива» дает шанс избежать трудоемкой механической работы, но достичь желанного результата. Кроме того, этот метод идеально подходит для тех регионов, где отопительный сезон продолжается довольно долго.

Во время сгорания очисток крахмал вместе с газом поднимается по дымовому каналу, где тут же впитывается в сажу, осевшую на стенках. Результат его работы — изменение структуры отложений. Благодаря этому нагар начинает отлипать от стенок без «деятельного участия» человека.

Оптимальный вариант для операции «Как почистить дымоход»— сжигание высушенной картофельной кожуры. Сырых очисток потребуется как минимум половина ведра. Эта процедура может стать профилактикой, подготовительным или, наоборот, завершающим этапом механической очистки.

Помощь осиновых дров

Эта сухая древесина помогает быстро, потому что такое топливо сгорает быстро, к тому же создает высокую температуру в дымоходе. Благодаря ей сажа в канале не в состоянии сопротивляться: она попросту сгорает. Этот метод эффективен, однако требует от хозяев предельной осторожности. Неаккуратность или чрезмерное усердие могут стать причинами пожара.

Использование соли или крахмала

Этот метод тоже используют во время отопительного сезона: пищевыми продуктами посыпают дрова. Соль способна связывать сажу, предотвращая ее накапливание на стенках дымохода. Крахмал поможет разрыхлить, смягчить отложения.

Химическая очистка дымового канала

Это «тяжелая артиллерия», которая помогает избавиться от сажи, которая образовалась при сгорании старых дров. Достоинства этого метода — скорость вкупе с эффективностью, отсутствие необходимости в тяжелой работе.

В роли химических препаратов выступают брикеты и порошки. При сжигании этих составов выделяется активный газ, который делает нагар хрупким. В результате такого воздействия крупные куски падают, а мелкие частицы буквально «вылетают в трубу».

Порошки

Их бросают в топку с дровами, не распаковывая. Причем топлива должно быть довольно много. Чтобы очистка была максимально эффективной, используют такую схему: один пакет каждые 2-3 недели. Минус порошковых средств — невозможность препаратов справиться с толстым налетом продуктов сгорания. Они эффективны, если толщина нагара составляет максимум 2 мм.

Однако это не означает, что порошки в «тяжелых» случаях не подходят. Они становятся частью комплексного обслуживания. Если после чистки ручным методом хозяева перейдут на регулярное использование этих средств, то процедура с ершиком им может в дальнейшем и не понадобится. К популярным порошкам можно отнести несколько препаратов: это HG, Трубочист, Трубочист Экспресс (Профи), Веселый трубочист.

«Полено»

Эти большие брикеты покупают, когда проблемы у дымохода серьезнее. Такие очистители тоже кладут в топку в упаковке. Препараты рекомендуют использовать всего раз в 2 месяца. В этом случае сначала дожидаются прогорания топлива, а уже после этого поджигают брикеты.

Достоинство этих препаратов — возможность избавить дымоход от сажи с помощью одного полена. После процедуры нагар начнет опадать, а продолжаться это явление будет около 2 недель. Причем очистят активные газы не только дымовой канал, но и топку с теплообменником. Популярные чистящие средства-поленья — VORTEX, Трубочист и Веселый трубочист, Домовой, Полешко.

Помощь профессионалов

Эти мастера до сих пор в почете, причем в последнее время к ним обращаются очень часто. Причины — некачественная установка, некорректная эксплуатация, отсутствие своевременного обслуживания, следствия — участившиеся пожары. Поскольку дом обходится очень дорого, гораздо разумнее обратиться к профессионалу, который сделает работу относительно быстро и безукоризненно. Кроме того, в распоряжении трубочистов есть специальное оборудование. Пример — пылесос, способный высосать сажу сам — через топку.

Без профессиональной помощи хозяевам вовсе не обойтись в таких случаях:

если в дымоходной трубе скопился толстый, твердый слой нагара, образующегося при сжигании влажных дров;

когда стенки канала повреждены, либо настолько старые, что налет не может их «покинуть», потому что прилипает намертво.

Помощь профи — оптимальное решение, если черная работа не привлекает, когда желания превратиться в трубочиста даже на время у хозяина нет.

Проверка состояния дымохода

Это последний этап, который поможет оценить результаты проведенной операции. Самый простой вариант — поджигание спички или газеты, поднесенной к топке и к люкам для очистки. Если на одном из участков тяги нет, то процедуру либо повторяют самостоятельно, либо приглашают специалистов-трубочистов.

Как предотвратить образование нагара?

Как почистить дымоход — тема интересная, однако те хозяева, которые пока не знают всех особенностей обращения с такими системами, могут задать другой вопрос — о том, как уменьшить загрязнение дымоходных труб.

Все отопительные приборы отличаются скоростью накапливания отложений в дымоходе, но если монтаж системы уже закончен, то у хозяев уже нет шанса изменить конструкцию без полного ее демонтажа. Как правило, сажа скапливается в тех каналах, в которые присутствуют шероховатости, выступы. Большое количество поворотов, некорректные монтаж дымовых труб — факторы, усугубляющие проблему. Но постараться минимизировать «урон» своими силами все же можно.

Использование «правильного» топлива

Сгорание любого топлива сопровождается образованием сажи и копоти, однако корректный его выбор даст шанс не столкнуться с чисткой уже в ближайшее время. Поэтому сначала имеет смысл разобраться, какое горючее вещество лучше не использовать, а какой источник энергии будет идеальным.

Что не рекомендуется?

Противопоказано использовать то, что способствует образованию отложений. Сажу «охотно» образуют:

смолистые дрова хвойных пород — из ели и сосны;

березовое топливо, содержащее большое количество дегтя;

продукция с высокой долей масла — гранулы и брикеты из шелухи подсолнечника.

Любое «неправильное» топливо (бытовые отходы, особенно пластиковые изделия) также провоцирует образование нагара.

Чем топить можно и нужно?

Минимальный «ущерб» дымоходу нанесет лесоматериал из твердых пород. Это дрова из бука, дуба, граба, груши, липы и ольхи, ореха, осины, платана, ясеня и яблони.

Евродрова — брикеты, сделанные из опилок, — еще один подходящий вид «пищи» для отопительных приборов. Они отлично горят, однако образуют минимум сажи. Другие их преимущества — высокий показатель теплотворности, продолжительность горения, небольшое количество дыма, отсутствие «стрельбы» и искрения.

Исключение из процесса влажных дров

Идеалом было и остается сухое топливо, причем чем оно суше, тем лучше для дымового канала. При горении влажных дров пепел понимается вместе с паром, поэтому успевает склеиться в маленькие комки, которые тут же прилипают к станкам дымоходной трубы. Результат такого «содружества» — «залежи» сажи.

Оптимальная влажность материала находится в пределах 15-20%. Поэтому дрова рекомендуют заготавливать загодя, а хранить их в проветриваемых сараях, под навесом, в корректно сооруженных дровяниках, дровниках и т. д.

Увеличение скорости растопки

Плохое горение дров становится причиной появления большого количества сажи, потому что в этом случае образуется избыток углерода, частицы которого превращаются в копоть и сажу. Как правило, это происходит при разжигании топлива, поэтому ускорить процесс растопки дров необходимо.

Быстро увеличить температуру в камере сгорания помогут сухие дрова, или такие же тонкие щепки. Шибер, закрытый сразу после прогорания дров, позволит сохранить относительно высокую температуру до следующей растопки.

Как почистить дымоход? Можно использовать ручное приспособление, купить химические препараты, либо отдать предпочтение биологическому методу. Однако результат гарантирует лишь регулярное обслуживание дымоходной трубы, поэтому только такие процедуры дадут шанс обезопасить себя и свою семью.

Об эффективных способах, как почистить дымоход, расскажет следующее видео: