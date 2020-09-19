Создание комфортного микроклимата в жилых помещениях нередко становится непростой задачей. Летом с работой не в состоянии справиться обычные вентиляторы, зимой появляется другая проблема: радиаторы становятся причиной сильно пересушенного воздуха. Спасением в таких случаях становится покупка системы климат-контроля. Современное климатическое оборудование в последние десятилетия завоевало право называться почти незаменимым «помощником», однако чтобы оно функционировало эффективно, системе надо обеспечить нормальные условия. Утечки фреона для климатической техники не ЧП, а норма, поэтому ей необходима хоть и нечастая, но регулярная дозаправка. Чтобы обеспечить установке беспроблемную работу, владельцам надо узнать, как определить количество фреона в кондиционере.

Роль фреона в климатическом оборудовании

Фреон, хладагент или хладон — название одной группы соединений. Это инертные негорючие газы, при относительно высоких температурах превращающиеся в жидкость. Именно эти вещества работают в холодильниках и морозильных камерах, они же обеспечивают возможность регулировать микроклимат в помещении. Или в нескольких комнатах (этажах), если речь идет о более сложных сплит-системах, имеющих не один внутренний модуль.

Принцип работы кондиционеров

Благодаря испарению и конденсации хладона, циркулирующего по замкнутому кругу (трассе), обеспечивается отбор и выброс тепловой энергии из помещения в окружающую среду. Таким же образом действуют и холодильные агрегаты. Фреоны, использующиеся в кондиционерах и холодильниках, «путешествуют» по контуру из медных трубок. Установка состоит из двух теплообменников — испарителя с конденсатором, компрессора и терморегулирующего вентиля (ТРВ, дроссель). Это главные узлы любой системы климат-контроля.

В первом теплообменнике благодаря пониженному давлению хладагент вскипает и переходит из жидкого состояния в газообразное, забирая тепловую энергию из воздуха помещения. В конденсаторе он снова превращается в жидкость, выделяя и отводя тепло за пределы комнаты (в простых моделях), или повышая температуру в ней (в кондиционерах с функцией обогрева). Необходимое давление (понижение/повышение) в системе обеспечивает компрессор.

Количество фреона в системе

Параметры в системе, так же как и агрегатное состояние фреона, постоянно изменяются. Но многих владельцев кондиционеров больше всего интересует один вопрос: как определить количество фреона в кондиционере. Причины угадать нетрудно: за обслуживание установки специалистами надо отдать определенную сумму. Однако лишние расходы не нравятся никому, а качество работы «пришлых» мастеров устраивает не всегда.

Количество хладагента, циркулирующего по трассе сплит-систем, зависит от длины контура, а также от характеристик компрессора, в первую очередь от его мощности. Если говорить о стандартной длине, то она составляет не более 5 метров, но не менее 3. Когда необходима большая протяженность контура, то при увеличении длины трубопровода также производят еще одну обязательную операцию — дозаправку установки фреоном. Поэтому точного значения для всех систем существовать не может.

Заправка и дозаправка кондиционеров

На заводе кондиционеры заправляют хладоном, учитывая длину контура. На каждый его метр приходится 0,15 кг фреона. Кроме того, принимают во внимание мощность компрессора. Если рассматривать усредненные значения, то в каждой сплит-системе находится около 0,5-0,6 кг хладагента. Точное количество указывается на табличке (шильдике), которую легко найти на корпусе оборудования.

Причины уменьшения количества хладона

Естественное, постепенное испарение фреона считается нормой. Точную цифру определить невозможно: ежегодная потеря хладона составляет примерно 5-7%. Этот процесс может значительно ускорить некорректный монтаж установки — некачественное соединение элементов трассы. В этом случае первой задачей становится устранение мест утечки. Есть и другие факторы, приводящие к потере хладагента.

Естественный износ элементов — вальцовки, штуцеров (сервисного клапана без предохранительной заглушки). Причина — некачественные комплектующие, которые используют не слишком добросовестные производители. От брака, допущенного во время установки, данный случай отличить легко. Как правило, с такой проблемой владельцы сталкиваются не сразу, а спустя 3-5 лет после покупки (монтажа) системы. Случайное динамическое воздействие. Нередкими «вредительницами» становятся упавшие сосульки. Другие варианты реальной угрозы — крупный камень, запущенный в наружный блок кондиционера хулиганом, кирпич, который упал с крыши и т. д. Такое повреждение определить нетрудно, так как на «месте преступления» остаются четкие следы.

Самой «популярной» причиной остается брак, допущенный во время прокладки трассы. Некоторые специалисты вообще утверждают, что добиться полной герметичности при установке сплит-системы в квартире/доме попросту невозможно.

Мобильные конструкции и простые кондиционеры, предназначенные для окон, не требуют дозаправки. Их заполняют хладоном и герметично запаивают на заводе. Исключение для этих агрегатов одно — заправка после ремонта компрессора, либо после замены других элементов.

Проблемы, связанные с дефицитом фреона

Постепенное уменьшение количества хладагента на первых порах не приводит к большим проблемам. Они начинаются со временем, когда фреона в системе остается очень мало. Рабочее вещество выполняет еще одну важную функцию: оно охлаждает компрессор. Когда хладагента не хватает, главному прибору становится трудно работать в разных режимах. Это приводит к перегреву оборудования, а потом компрессор заклинивает.

Нередко владельцы сталкиваются с самой неприятной ситуацией — с выходом компрессора из строя. В таком случае им предстоит ремонт прибора, а он будет стоить половину суммы всего кондиционера. Именно этого последствия стараются избежать своевременной дозаправкой фреона. Принято считать, что в идеале она должна проводиться каждые полтора, максимум два года.

Как определить количество фреона в кондиционере

Вопрос о том, как понять, сколько фреона находится в кондиционере, может заинтересовать владельцев в двух случаях:

если система уже давно установлена, а хозяевам надо узнать, хватает ли его количества для нормальной работы;

когда кондиционер планируется монтировать с более длинной трассой, либо его предстоит полностью перезаправлять.

Точный ответ на первый вопрос затруднителен: количество оставшегося хладагента до грамма определить невозможно. В этом случае специалист проверяет рабочие параметры сплит-системы, а потом принимает решение о целесообразности дальнейших действий.

Ответ на второй вопрос ищут на шильдиках, которые находятся на блоках. На них указывается класс фреона, а также стандартное количество хладагента для данной модели. Этого количество достаточно для конкретной фреоновой трассы, поэтому на данные значения владельцам и следует ориентироваться.

Если длина контура будет увеличиваться, то на каждый дополнительный метр магистрали добавляют от 20 до 50 граммов хладагента. Эта цифра может быть значительно меньше (5-15 г), она зависит от модели кондиционера, его холодопроизводительности.

Признаки дефицита фреона

Как определить количество фреона в кондиционере? Вернее, как понять, что систему надо дозаправлять? Симптомов нехватки хладагента есть несколько. Это:

ненормально длительная работа компрессора в максимальном режиме;

масло на трубопроводе: оно присутствует внутри контура для смазки, охлаждения компрессора, но если трасса теряет герметичность, то вещество появляется снаружи;

иней, вдруг «наросший» на теплообменнике комнатного модуля, иногда он даже может преподносить сюрприз — его частицы способны вылетать в помещение;

постепенное снижение эффективности оборудования, проблемы с компрессором, самый худший вариант — полное отключение сплит-системы;

иней, лед, похожий на «шубы», которые наблюдали в морозильных камерах владельцы старых советских холодильников.

Считается, что самый главный симптом — появление масла в местах соединений. Его обычно выбивает вместе с рабочей жидкостью. Последний признак появляется там, где установлен наружный блок — в точках подключения трубопровода. Работа внутреннего модуля, «захваченного» инеем, может сопровождаться шумом, треском.

Как проверяют количество хладагента?

Какое давление в охлаждающем кондиционере? Напор в системе с фреоном снижается и повышается не раз в течение суток. Этот показатель зависит от температуры внутри и вне помещения, от класса фреона, режима работы установки, степени загрязнения воздушных фильтров, теплообменников.

Количество хладагента, как правило, не оказывает влияния на давление. Исключение одно — его полная утечка из системы. При нагреве до одинаковой температуры в емкостях с разным количеством хладагента манометры показывают одинаковые значения. В отличие от жидкости, газу для испарения необходим больший объем: превращаясь в пар, фреон быстро заполняет все пространство, одновременно с его насыщением увеличивается давление. Однако при повышении температуры показатели его растут.

Что такое перегрев фреона?

Избыток или дефицит фреона в контуре определяют по величине перегрева газа, который идет из испарителя в компрессор. Чтобы дать представление об этом понятии, надо попытаться объяснить, что оно означает:

после испарения во внутреннем теплообменнике хладагент движется в компрессор по трубе низкого давления;

если хладона в контуре достаточно, то во время движения фреон-пар дополнительно нагревается на 5-8°;

перегревом называют разницу между табличным значением температуры кипения жидкой фазы фреона и реальным значением, которое фиксируется на входном, всасывающем патрубке компрессора.

Таким образом, чтобы узнать реальную температуру кипения определенной марки хладагента, надо измерить давление именно на стороне всасывания.

Проверка сплит-системы

Чтобы провести эту операцию, мастеру потребуется манометрическая станция, шланги для соединения, контактный термометр (либо электронный пирометр). Диагностику сплит-системы проводят по определенному алгоритму.

Сначала на шильдике внешнего модуля находят класс (марку, тип) использующегося хладона. К сервисному порту газовой трассы подсоединяют синий шланг манометра НД (низкого давления). Он широкий, находится слева. Сплит-систему включают на охлаждение, для вентилятора устанавливают максимальный рабочий режим. Открывают левый кран манометрического коллектора. После включения компрессора в работу (определяют по шуму внешнего модуля) приступают к снятию показаний давления. С помощью таблицы узнают температуру кипения рабочей жидкости при полученном давлении. Потом термометром измеряют реальное значение температуры на стороне всасывания. После этого находят разницу между реальной и табличной температурой. Следующий этап — анализ результата.

Если получившаяся разница находится в пределах 5-8°, то можно говорить о том, что дозаправка не требуется. Этот диапазон является ориентиром абсолютно для всех видов кондиционеров, включая автомобильные агрегаты.

Когда полученное значение выходит за этот предел, то можно абсолютно точно утверждать, что фреона в контуре «маловато будет». По пути к компрессору он сильно нагревается, а этот агрегат из-за недостаточного охлаждения не может обеспечить эффективную работу, так как сильно перегревается. Результат — снижение холодопроизводительности.

Если величина перегрева менее 5°, то скорая встреча с проблемами тоже неминуема. В этом случае некоторая доля хладагента-жидкости будет не в состоянии превратиться в пар во внутреннем теплообменнике. Если даже небольшая часть капель попадет в компрессор, то серьезной поломки избежать не получится. Однако переизбыток хладона — ситуация, которая встречается гораздо реже.

Таблица — помощь, которая может не потребоваться, поскольку на манометрах коллектора имеются дополнительные шкалы, сразу показывающие температуру кипения фреона при определенных значениях давления. Однако в этом случае мастеру необходимо выбрать «правильную» станцию, где есть разметка для хладонов R-22, R-410a (R-407) и R-134a.

Как определить количество фреона в кондиционере?

Это зависит от возраста кондиционера. В уже давно эксплуатирующейся системе количество хладагента определяют по давлению и величине перегрева газа. Существует еще один, более затратный по времени и усилиям способ. В этом случае хладон откачивают из трассы в баллон, затем эту емкость взвешивают. Для этого необходимы специальные весы, однако многие обходятся обычными электронными: например, приборами для кухни.

Инверторные установки отличаются от обычных моделей переменной мощностью компрессора, поэтому они не дают шанса определить количество фреона по давлению и перегреву. Для данных «непонятных» систем откачка с последующим взвешиванием фреона остается единственной возможностью найти ответ, но не «посадить» компрессор.

Определение реальной массы с помощью баллона

В этом случае результат будет максимально точным, однако процедура достаточно сложна. Откачку хладагента производят эвакуатором, а фреоновый контур вакуумируют (удаляют из системы весь воздух). Затем резервуар взвешивают, полученные показатели сравнивают с теми, что указаны в табличке на корпусе модуля. После этого фреон возвращают в систему в том количестве, которое является стандартом для конкретной модели. Хладагент либо добавляют, либо удаляют его излишки, которые также вредны для кондиционеров. Этот вариант достаточно сложен, поэтому его обычно используют специалисты.

Использование манометра и термометра

Это максимально простой метод, однако правильных результатов он не обещает. Более-менее точные показатели давления/перегрева можно обеспечить только в одном случае: конденсатор, испаритель и воздушный фильтр — те элементы, которые должны быть чистыми. Именно по этой причине диагностику, заправку и чистку кондиционеров рекомендуют совмещать — проводить комплексное обслуживание. В привычный рабочий режим система входит спустя 15 минут после пуска, когда в работу включится компрессор. Только после истечения этого срока манометр выдаст реальные показатели.

Методы заправки кондиционеров

Прежде всего, мастеру понадобится фреон, оборудование и инструменты. У него должен быть:

манометрический коллектор;

ключи, набор ручного инструмента;

газ, указанный на табличке агрегата.

Если выбран сложный путь к цели, обязательно потребуется присутствие электронных весов, станции эвакуации хладагента, вакуумного насоса. Способов заправки системы климат-контроля фреоном существует несколько. Простой вариант не дает возможности ответить на вопрос, как определить количество фреона в кондиционере абсолютно точно, но он поможет понять, какая возникла проблема — недостаток или переизбыток хладона в системе. Или она отсутствует, так как все находится в норме.

Заправка по температуре и давлению

Как уже было отмечено, способ определения только по давлению нельзя считать надежным. Как правило, он используется специалистами, которые уже способны определить количество «на глазок», для них единственным ориентиром является напор.

Первым делом убеждаются в том, что утечки отсутствуют. В противном случае время и силы будут потрачены впустую. Сама процедура дозаправки хладагента состоит из нескольких последовательных этапов.

Шланг манометра крана НД (слева на коллекторе) подсоединяют к сервисному порту, среднюю трубку, имеющую желтый цвет, — к баллону с газом. Затем открывают вентиль резервуара, продувают шланги, ненадолго открыв кран высокого давления, на коллекторе он находится справа. Баллон с фреоном ставят на весы, потом показания обнуляют. Если будет заливаться R-410a, то емкость перед началом операции ставят дном вверх. Кондиционер включают на охлаждение, с сервисного вентиля откручивают крышку, затем его открывают. Затем отворачивают кран НД так, чтобы фреон шел небольшими порциями (около 30 г). Контролируют заливку с помощью электронных весов. После каждой порции кран перекрывают, затем в течение одной-двух минут измеряют температуру газового патрубка. Если нужно, то подают следующую порцию. Задача в этом случае — снижение температуры до идеальной — до 5-8°.

После завершения дозаправки по очереди закрывают краны: сначала коллектора, потом сервисного порта и баллона.

Заправка хладоном по весу

Опытные мастера способны быстро определить остаток хладагента, а затем заправить его в систему с поразительной точностью. Для новичков этот метод недоступен. Для них самым лучшим способом будет избавление от старого газа и заправка новой, свежей порции фреона. Однако перед заправкой необходимо выяснить причину потери хладагента, а затем устранить ее. Идеальный метод — опрессовка азотом, который закачивают под давлением, максимально возможным для конкретного кондиционера (25-30 бар).

Сначала сливают старый хладон: либо откручивают трубку, либо избавляются от газа через сервисный порт, открыв оба крана. Чтобы не лишить контур масла, операцию делают медленно. После завершения первого этапа, краны закрывают. Затем присоединяют синий (левый) шланг НД манометрической станции к сервисному порту, убеждаются, что вентили ее также закрыты. Желтый шланг подключают к вакуумному насосу, потом агрегат включают, открывают кран НД и вентили сервисных портов. Следят за вакуумметром: его стрелка должна упасть до -5 бар. Вакуумирование продолжают около 20 минут. После окончания этого отрезка насос выключают, но за показаниями манометра следят еще полчаса. В протечке убеждаются в том случае, если стрелка начинает движение к нулю. Шланг с насоса присоединяют к баллону, левый вентиль станции закрывают. Затем на несколько открывают кран резервуара, продувая шланг. Для этого на секунду приоткрывают правый кран коллектора (высокого давления). На весы устанавливают баллон (дном вверх, если R-410a), обнуляют показания. После этого опять открывают левый вентиль станции, начиная на дисплее отслеживать уменьшение веса баллона.

Когда дисплей подтверждает, что емкость лишилась требуемого количества фреона, кран закрывают. Краны на сервисных портах закрывают, патрубок отсоединяют и приступают к проверке работоспособности сплит-системы.

Как определить количество фреона в кондиционере? Нельзя сказать, что эти процедуры элементарны, но суперсложной операцию с манометрическим коллектором и термометром тоже не назвать. Если нет уверенности в своих силах, то лучше сначала постараться «найти» ее. Может быть, поиски закончатся после просмотра следующего видео: