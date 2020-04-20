В любой автономной отопительной системе загородного дома должен присутствовать дымоход, поэтому перед возведением здания многие хозяева сталкиваются с выбором материалов для него. Нередко соревнование выигрывают асбестовые трубы, которые успешно применяют и для сооружения других элементов здания. Например, из них делают вентиляционные каналы, или используют при возведении фундаментов. Решение вполне логично: такая асбестовая конструкция обойдется недорого, материал негорюч, поэтому подойдет идеально. Однако в любом случае у владельцев появляется новая забота — необходимость теплоизоляционных работ. Знаниями о том, как и чем утеплить асбестовую трубу дымохода, или конструкции из других материалов, нужно вооружиться заранее.

Дымоходы и материалы для их утепления

Такие сооружения необходимы любому обогревательному прибору: как работающему на твердом топливе, так и газовому. Несмотря на нужность конструкции, не все уделяют дымоходу должное внимание. И зря: он требует защиты от многих воздействий, точно так же за ним нужно регулярно ухаживать.

Защита нужна всем дымоходам. Наиболее распространены конструкции из кирпича, металла и асбестоцементных труб. Любой из них грозит постепенное разрушение, так как провоцируют его отходы горения и едкая влага, регулярно скапливающаяся на стенках канала. Вопрос о том, чем утеплить асбестовую трубу дымохода, а также металлические или кирпичные конструкции требует корректного ответа.

Выбор теплоизоляционного материала ограничен, так как он должен соответствовать требованиям к жаростойкости, гарантировать пожаробезопасность. Ни пенопласт, ни его «родственник»-пенополистирол, ни другие аналоги для этой цели не годятся. Утеплитель должен:

иметь минимальный показатель теплопроводности;

быть легким, чтобы не создавать лишней нагрузки на кровлю;

быть пластичным, гибким, чтобы не затруднять мастеру монтаж;

не бояться атмосферных осадков, влаги, любой агрессивной среды;

иметь достаточно длительный срок эксплуатации без потери качеств.

На роль утеплителя выбирают различные материалы: например, минеральную вату, стекловату. Они огнестойки, легко выдерживают температуру свыше 400°. Другие кандидаты — волокнистые утеплители либо шлакобетонные плиты. Наиболее удобными являются рулонные материалы, с монтажом которых можно легко справиться даже в одиночку.

Способ монтажа утеплителя для конструкций различен. Для кирпичного, металлического и асбестового дымохода требуется «свой» материал и конкретная технология. Естественно, говоря о теплоизоляции, подразумевают защиту наружных стенок.

Самым противоречивым кандидатом в списке на звание дымоотводящего сооружения являются асбестовые трубы, поэтому сначала необходимо рассмотреть их подробно, оценить достоинства, недостатки и потенциальную угрозу.

Зачем и где необходимо утепление?

Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что любая конструкция со временем начнет разрушаться. Это касается всех конструкций: дымоходов из кирпича, металла или асбестовых труб. В процессе отведения газов на стенках труб скапливаются продукты горения. В них оседает конденсат, образующийся в точке росы: там, где холодные массы встречаются с теплыми потоками. Качественное утепление решает сразу несколько задач. Оно позволяет:

упрочить конструкцию, так как теплоизоляционный каркас — дополнительная защита от перепадов температур и порывов ветра;

снизить риск разрушения стенок сооружения из-за постоянного контакта с конденсирующейся агрессивной влагой;

сделать более эффективной работу теплогенератора, так как теплоизоляция подразумевает меньший расход топлива;

предупредить проблемы с ухудшением тяги: качественное утепление снижает теплопроводность труб, препятствует интенсивному скоплению отложений.

Утепленный дымоход будет выглядеть лучше, а прослужит дольше, так как износостойкость защищенных материалов повышается. Кроме того, кровля, находящаяся около конструкции, также получит дополнительную защиту.

Утепление необходимо в том месте трубы, где теплая поверхность дымохода «встречается» с холодным воздухом. Как правило, этот участок находится либо на холодном чердаке, либо так, где конструкция выводится на крышу.

Сферы применения асбестовых изделий

Асбестовые трубы, изначально считавшиеся подходящими только для сооружения мелиоративных систем, теперь применяются гораздо шире. Их стали использовать:

при сооружении безнапорной канализации;

в качестве обсадных труб при устройстве скважин;

в системах санитарного, технического водоснабжения;

при создании дренажных систем, ливневых водоотводов;

в роли опалубки для буронабивных столбчатых фундаментов;

и при сооружении вентиляционных систем, дымоотводящих каналов.

Большая популярность материала объясняется его преимуществами, если сравнивать асбестовые изделия с металлическими трубами. Асбоцементу не грозят коррозийные процессы. Он имеет небольшой коэффициент линейного расширения, который допустим при нагреве. Стоимость асбестовых труб вполне демократична.

Значимых минусов у этих изделий нет, но недостаток есть. Им можно считать их неспособность противостоять сильным ударным воздействиям. Если во время монтажа и эксплуатации не допускать серьезных повреждений, то трубопровод способен прослужить 30-40 лет.

Асбестовые трубы: плюсы и минусы

Дымоходы из асбестовых труб — вариант, который получил широкое распространение еще во времена Советского Союза. Произошел «прорыв» по банальной причине. Это дешевизна из-за огромных залежей «неугасимого» материала и довольно простого производства. Позднее, после распада СССР, асбестоцементные трубы тоже превращались в дымовые каналы, хотя эти материалы считаются далеко не лучшими из претендентов.

Обычно сначала приводят список преимуществ кандидатов. К плюсам асбестовой продукции относят:

сравнительно невысокую цену;

небольшой вес, облегчающий монтаж;

отсутствие швов и стойкость против влаги.

Но список недостатков гораздо больше.

Асбестовые трубы способны выдержать максимум 300°, поэтому совершенно не годятся для печей, что работают на твердом топливе, так как в этом случае температура внутри значительно выше. Она составляет 600-800°. Пористая структура материала облегчает поглощение конденсата, задерживающегося на стенках. Это неминуемо приводит к разрушению труб. Трещины в дымоходе могут спровоцировать пожар. Помимо конденсата в асбестовом дымовом канале скапливается сажа, которая через определенный промежуток времени начинает гореть. Возможное последствие — взрыв асбестового дымохода. Большие количества сажи приводят к опасному сужению внутреннего диаметра. Из-за уменьшившегося просвета в таких трубах тяга, которая и так не самая лучшая, будет только ухудшаться. Качественная чистка канала несколько затрудняется, так как нет возможности сделать в нем ревизионное отверстие для контроля технического состояния участков дымохода.

Серьезный минус асбестовых изделий — их небезопасность для здоровья. Это признала Всемирная организация здравоохранения — ВОЗ. Однако самую большую опасность представляет асбестовая пыль, а не сами изделия. Трубы при нагревании не выделяют вредных веществ, поэтому реальной угрозы для хозяев таких дымоходов не существует.

Дымоход из асбеста: быть или не быть?

Обустройство дымовых каналов для печей требует серьезного подхода к выбору материалов. Некоторые характеристики асбестовых труб не могут считаться подходящими для таких конструкций.

Высокая температура. Как уже было отмечено, максимум для асбеста составляет 300°. Однако в дымоходе температура гораздо выше. Другой минус — использование при монтаже резиновых уплотнителей. Эти элементы быстро растягиваются, а значит, теряют свои качества. Сама труба рано или поздно пойдет трещинами. Накапливание сажи на стенках. Поскольку в дымоходе регулярно концентрируется большое количество тяжелых веществ, они неизменно остаются внутри канала. Из-за большой пористости материала на стенках скапливается конденсат, он смешивается с сажей. Вывести их попросту невозможно из-за особенностей материала.

Эти критерии часто оказываются определяющими. Особенно если монтаж дымохода делается для дровяной либо угольной печи. Пористая поверхность приводит к быстрому накоплению сажи, а в таких условиях ее воспламенение может произойти в любой момент. После возгорания внутри сильно возрастет температура, а значит, риск возможного взрыва повысится. Подходящий вариант для асбеста один. Вернее, два: это установка промежуточной или последней секции дымоходного канала.

Дымоход из асбестовых труб может быть оправдан только при одном условии: если оборудование газовое. Но и в этом случае вопрос о том, чем утеплить асбестовую трубу дымохода, рассматривают в обязательном порядке.

Как использовать асбестовую трубу для дымохода?

Можно ли устраивать дымовой канал из асбоцементных труб? Да. Но чтобы избежать вредного воздействия, необходимо соблюсти два условия:

Установка такого канала рекомендуется только на тех участках, которые значительно удалены от отопительного прибора. Например, только в роли завершающей секции. При проектировании надо предусмотреть утепление и изоляцию. Нередко для такого дымохода устраивают кирпичную защиту. Второй вариант — сэндвич с внешним кожухом.

Эти меры позволят избежать возможных пожаров, уберегут от последствий, связанных с небезопасным материалом. Сейчас трубы из асбестоцемента используют гораздо реже, если сравнивать наше время и то, что происходило 30-40 лет назад. Специалисты делать такой дымоход не рекомендуют: эффективная работа его возможна только в том случае, если отопительные приборы используют не постоянно, а периодически.

Чем утеплить асбестовую трубу дымохода?

Асбестоцементная труба способна выдержать температуру до 300°, однако материал имеет высокую теплопроводность, поэтому быстро отдает тепло в окружающую среду. Нагрев поверхности дымохода почти такой же, как и температура дыма. Утепление ее негорючим теплоизоляционным материалом дает возможность сделать гидроизоляцию трубы, значительно уменьшить образование конденсата, избежать его замерзания. Такие меры необходимы для увеличения срока службы конструкции.

Простая обмотка трубы в этом случае не поможет достичь цели. Чтобы гарантировать хорошие теплоизоляционные характеристики, работу проводят поэтапно. Первый из них — выбор теплоизоляционного материала. Оптимальным вариантом станет минеральная вата, либо ее базальтовая разновидность.

Подойдут для работы и другие виды ватного утеплителя — стекловата или шлаковата. Самый идеальный утеплитель тот, который имеет меньшую степень водопоглощения. Толщина материала для наружного утепления находится в пределах 70-100 мм. Сам процесс утепления вряд ли вызовет затруднения.

Фиксация минеральной ваты. Теплоизолятор наматывают на трубу, затем крепят к ней с помощью вязальной проволоки, либо специальными хомутами. Предохранение утеплителя. Минвате нужна защита. Сверху обязательно устраивают слой фольгированного утеплителя. Он дает возможность защитить материал от влаги. Изготовление каркаса для теплоизоляции. Чаще используют металлический. Например, стальная труба подходящего диаметра становится идеальным наружным слоем такого сэндвича.

Поскольку теплоизоляционному материалу необходимо обеспечить надежную защиту, верхнюю часть зазора закрывают цементным раствором. Установка колпака-дефлектора завершает эту работу.

Как и чем утеплить другие конструкции?

Самая сложная работа предстоит владельцам кирпичного дымохода, металл может вовсе не потребовать дополнительных манипуляций. Но в любом случае главное требование к утеплителю — его негорючесть.

Теплоизоляция для кирпичной конструкции

Есть два варианта. Возможно утепление минеральной ватой (или ватными разновидностями) или штукатуркой, однако в последнем случае работа отнимет больше времени, потребует от мастера усилий.

Использование ваты

Самый простой вариант — фиксация минваты (стекловаты, базальтовой) с помощью скотча. После укутывания утеплитель «прячут» под шлакобетонные либо асбестоцементные плиты. Или вовсе оставляют открытым. Это не самый лучший вариант, даже для чердака.

Применение штукатурки

Вся работа состоит из нескольких этапов, очень растянутых по времени.

Сначала на стенках дымоходной трубы дюбелями фиксируют армирующую сетку, затем на нее набрасывают раствор, состоящий из мелкого шлака, цемента и извести. Максимальная толщина слоя — 30 мм. Покрывают сразу все поверхности. На немного подсохший раствор крепят минеральную вату, затем опять набрасывают раствор, который вдавливают стекловолоконной армирующей сеткой. Потом ждут полного высыхания слоя штукатурки. После схватывания раствора поверхности выравнивают, на этот раз слой раствора делают тоньше. Высохшие стены обрабатывают грунтовкой: как минимум дважды с перерывом на сушку состава.

Последний этап — покраска дымохода. Нередко для декорирования дымоходов используют облицовочный кирпич, камень, искусственный или натуральный, декоративную штукатурку либо керамогранитную плитку.

Утепление металлических труб

Многие железные конструкции не нуждаются в дополнительных манипуляциях, потому что в продаже есть изделия, которые можно назвать полуфабрикатами. Они состоят из двух труб, между ними уже проложен теплоизоляционный материал.

Если такая конструкция отсутствует, то подобное изделие не слишком трудно создать самостоятельно. Чтобы реализовать план, покупают трубу, которая на 60-80 мм больше диаметра дымохода. Ее надевают на канал, потом фиксируют на основании. Пространство между элементами заполняют легкими сыпучими или волокнистыми утеплителями.

Альтернатива — использование в качестве начинки сэндвича той же минеральной ваты. Если кровельная система достаточно надежна, чтобы выдержать дополнительную нагрузку, то в качестве теплоизолятора можно использовать тяжелую «начинку»: например, отсеянный шлак или битый кирпич.

Каркас — универсальный вариант

Существует еще один ответ на вопрос, как и чем утеплить асбестовую трубу дымохода, или металлическую конструкцию. Этот способ хорош тем, что для него совсем неважно, какое сечение у дымохода. Он подойдет для круглых, квадратных или прямоугольных каналов. В этом случае используют удобный каркасный короб. Работы выполняют в такой последовательности:

От периметра дымохода отступают на 100 мм, чертят прямоугольник или квадрат. Затем из металлопрофиля либо бруса с помощью саморезов (гвоздей) собирают невысокий каркас. Его обшивают любым имеющимся материалом. Пространство между дымоходной трубой и каркасом заполняют керамзитом, песком либо рулонным утеплителем. Снаружи конструкцию закрывают панелями из асбеста. Их толщина — 10-12 мм.

Последний этап — обеспечение герметичности: это обработка все стыков и верха короба с утеплителем жаропрочной штукатуркой. Альтернатива — облицовка кирпичом.

Ошибки при утеплении

Самые распространенные причины неэффективности защиты — неправильный расчет толщины утеплителя, недостаточная его герметизация. Первым признаком некачественно проведенной работы становится появление конденсата внутри дымоотводного канала. В этом случае лучше сразу «переделать сделанное». Но уже постараться обеспечить все условия: как необходимую толщину теплоизолятора, так и герметичность самой конструкции.

На вопрос, чем утеплить асбестовую трубу дымохода, можно ответить максимально кратко: тем, что имеет подходящий вес и не горит. Для металлических каналов лучше предусмотрительно покупать готовые элементы, которые останется только установить. На кирпичные стены придется потратить довольно много времени.

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