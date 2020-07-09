Никто не будет спорить с тем, что здоровье и комфорт людей зависит от микроклимата дома, в котором они проводят большее количество времени. Когда наступает лето, оптимальные условия для счастливого существования обеспечить бывает трудно. Особенно в те недели-месяцы, когда погода преподносит большой сюрприз — внезапную жару. И в этом случае спасение одно: если в «допотопные» времена у человека был всего один помощник — вентилятор, то сейчас с ассортиментом разнообразной климатической техники никаких проблем нет. Но только если не считать таковой огромный список претендентов, именно он зачастую вводит будущих покупателей в ступор. Поскольку сейчас не российской земле успешно приживаются иностранные названия, разобраться в «непонятных» агрегатах становится все сложнее. Один из популярных вопросов — чем отличается кондиционер от сплит-системы. Перед выбором кандидата и покупкой фаворита надо разобраться в разнице этих агрегатов.

Кондиционеры и сплит-системы: общее

Если на вопрос о том, чем отличается кондиционер от сплит-системы, постараться ответить «парой слов», то ответ будет таким: оба вида оборудования являются представителями систем климат-контроля, поэтому они с полным правом могут называться кондиционерами. Почему?

Кондиционер — общее название всех видов техники, которая обеспечивает в помещениях идеальный микроклимат. Все, несколько отличающиеся, агрегаты выполняют одну и ту же работу. Они вентилируют помещение, поддерживают температуру на заданном уровне. Единственная задача бытовых приборов — обеспечить комфорт людям.

Если рассматривать самое востребованное оборудование, то в список можно включить две разновидности климатической техники. Это кондиционеры-моноблоки и сплит-системы. Оба агрегата работают по одному принципу, который точно так же используется в холодильниках. Рабочим веществом в них является хладагент — фреон.

Газ, способный быстро превращаться в жидкость (и наоборот), циркулирует по замкнутому кругу контура системы. На одном участке он испаряется, на другом трансформируется в жидкость — конденсируется. В первом случае он поглощает тепло, а во втором отдает. В результате процессов происходит перенос тепловой энергии — ее забор, а потом отдача, в испарителе и конденсаторе соответственно.

Разновидности климатической техники

Любой рассматриваемый агрегат имеет два блока. Функция первого — забор тепловой энергии, второго — ее передача. Оба модуля соединяются медным трубопроводом — фреоновой магистралью. В этих блоках и кроется ответ на вопрос, чем отличается кондиционер от сплит-системы.

В кондиционерах они могут располагаться в одном корпусе, или быть отдельными элементами-модулями. Нередко их называют по-разному:

первые — просто кондиционерами, или моноблоками;

вторые — сплит-системами, мульти-сплит-системами.

Некоторые производители вообще не делают разделения этих понятий. Другие, наоборот, выделяют сплит-системы, подчеркивая их несомненные преимущества перед остальными, «несовершенными» конструкциями.

Моноблочные устройства

Их можно назвать классическим вариантом. Оба блока, соединенные в одном корпусе, без сомнения удобны, так как монтаж их более прост, а иногда работа вовсе сводится к минимуму — к элементарной установке на пол. Кондиционеры-моноблоки, в свою очередь, имеют две разновидности. Это оконные аппараты и мобильные, напольные модели.

Встроенное оборудование

Такие устройства монтируют в оконные проемы (или около, под ними). Однако этот вариант для жилых помещений не лучший. Оборудование имеет большие размеры, поэтому после монтажа моноблока в проем заметно снижается освещенность комнаты, к тому же эти агрегаты работают достаточно шумно. Зато этот оконный вариант кондиционера можно считать идеальным решением для больших павильонов, для различных общественных зданий.

Напольные конструкции

Эту климатическую технику просто устанавливают на пол, поэтому их при необходимости можно или переставлять с места на место, или переносить из комнаты в комнату. Их преимущества — компактность, небольшой вес, мобильность. Минус — воздуховоды (один, два), которые монтируют в окна, либо используют по-другому: во время работы просто открывают створки, затем гофротрубу выводят на улицу.

Из-за необходимости иметь рядом окно мобильность напольных конструкций относительна. В данном случае она не шанс постоянного перемещения моноблока по комнате, а возможность забрать прибор в поездку (например, на дачу, в другой дом/квартиру). Еще два недостатка — шумность оборудования, его сравнительно небольшая мощность.

Сплит и мульти-сплит-системы

Эти агрегаты разделены на два блока: наружный работает на улице, а внутренний обеспечивает микроклимат в помещении. Английское слово «split» означает разделение. Название это абсолютно верное: сплит-система — кондиционер, «разбитый» на две части. Соединяет их медный трубопровод, который чаще называют магистралью, фреонопроводом.

Классический «дуэт»

Главными устройствами, входящими во внешний блок агрегата, являются компрессор, конденсатор, вентилятор, капиллярная трубка, четырехходовой клапан, фильтр фреоновой системы. Комнатный модуль включает блок управления, воздушный фильтр (или фильтры), вентилятор, испаритель, дренажный насос и поддон, предназначенный для сбора конденсата.

Если говорить только о внутренних блоках, то они могут быть:

канальными/потолочными;

колонными, или напольными;

настенными, более традиционными;

универсальными моделями (с размещением на стене, у пола, под потолком, в нише).

Отличие этих модулей в распространении воздушных масс. Из канальных, потолочных моделей они распространяются вдоль потолка и вниз, во все стороны. Колонные, напольные блоки выдувают воздух к потолку, откуда он потом расходится по всей комнате. Настенные модули дуют в сторону противоположной стены.

Мульти-сплит-системы

Данные комплекты сильно отличаются от классических моделей таких кондиционеров (1 внутренний + 1 наружный модуль). Это оборудование также имеет один внешний, уличный блок, но комнатных частей может быть несколько — от двух-трех до десяти, или даже более. Это оптимальный вариант для установки в частных домах, имеющих много помещений (несколько этажей). Максимальная длина фреоновой магистрали может достигать 30 м.

Охладительные испарители

Эта разновидность приборов конструктивно отличается от предыдущих агрегатов, однако их также считают кондиционерами. У них совершенно другой принцип действия. Главное отличие — отсутствие в системе хладагента. Причина — ненужность фреона. Эти испарители-охладители работают на воде.

Основная работа данных агрегатов — увлажнение воздуха. Жидкость из емкости непрерывно поступает на решетку, откуда потом испаряется благодаря работе вентилятора. Во время этого процесса происходит не только увлажнение, но и охлаждение: низкая температура пара передается воздуху.

Недостаток испарительных охладителей — повышенная влажность в помещении, если аппарат работает постоянно. Прибор не способен работать на обогрев, к тому же для его функционирования требуется вода: подливать ее придется постоянно.

Чем отличается кондиционер от сплит-системы?

Если начать сравнивать оба вида оборудования, то первое отличие, которое надо привести, состоит в самих конструкциях. Кондиционеры-моноблоки — более простые устройства, так как они имеют минимальный набор функций. Поэтому и отличия между моделями довольно существенны.

Отвод конденсата

Сплит-системы максимально удобны, потому что из них образовавшаяся вода выводится на улицу «сама» — с помощью дренажной трубки. Владельцы моноблочных кондиционеров должны сливать жидкость из емкости самостоятельно, поэтому постоянный контроль конденсатосборника становится их обязанностью.

Дополнительные возможности

В современных разделенных кондиционерах предусматривается множество «полезностей». Воздух очищается, избавляется от неприятных запахов, ионизируется, увлажняется. Дополнительно оборудование может иметь режим насыщения кислородом. В некоторых моделях есть возможность регулировки потока воздушных масс. В список плюсов входят разные режимы (например, сна), датчики движения и т. д.

Дизайн климатического оборудования

Несмотря на то, что и в том и другом случае ассортимент позволяет найти подходящую модель, сплит-системы все-таки отличаются максимально широким ассортиментом. У будущих владельцев есть шанс выбрать комбинации понравившейся формы и цвета. Кондиционеры-моноблоки зачастую не могут произвести «неизгладимое впечатление» — похвастаться интересным, необычным дизайном.

Другие важные отличия

На этом список отличий не заканчивается, поэтому продолжение следует, но уже более кратко.

Шум при работе. Поскольку у сплит-систем «нарушитель спокойствия» (компрессор) вынесен за пределы комнаты, а внешний блок не сильно досаждает, фаворит здесь один. Кондиционеры «два в одном», наоборот, производят достаточно много шума, а постоянный гул не лучшим образом сказывается на самочувствии людей и животных. Производительность кондиционера. В этой категории лидер тоже сплит-система. Чтобы обеспечить достаточную мощность моноблока, хозяевам придется покупать массивное оборудование. Прибор с разделенными блоками не создает проблемы, так как главный агрегат в любом случае будет находиться вне помещения, поэтому размер не так важен. Если сравнивать энергоэффективность, то «пальма первенства» тоже у сплит-систем. Цена. Особых объяснений этого факта не требуется, все логично. Сложная, более совершенная система с расширенной функциональностью требует от будущих хозяев определенных «жертв». Однако разница в цене техники не так велика: при средней мощности мобильные моноблоки дешевле сплит-систем на 10-15%. Общая сумма затрат на последние складывается из цены и стоимости монтажа, а он обходится недешево.

В последнюю очередь нужно рассмотреть надежность и удобство той и другой техники. На срок эксплуатации влияет производитель оборудования, но в случае сплит-систем есть еще один фактор — корректность монтажа.

Это в большей степени относится к наружному блоку, которому приходится противостоять снегу, дождю, сильным порывам ветра и резким перепадам температур. Моноблок, постоянно находящийся в «тепличных» условиях, практически не страдает, но и здесь все не так однозначно.

При проектировании любой раздельной системы всегда учитывается негативное влияние климатических факторов. Однако самым слабым звеном остается магистраль, соединяющая модули. И здесь важно одно — качественный монтаж. Если работа была сделана на совесть, то по долговечности сплит-система сможет дать фору любому моноблоку. Когда она была сделана по принципу «тяп-ляп», ситуация становится прямо противоположной.

Моноблоки собираются на заводе, поэтому в надежности их сомневаться не приходится. Минимум — они отслужат свой гарантийный срок. Максимум — проработают гораздо дольше. Особенно в том случае, если хозяева ко всей бытовой технике в доме предпочитают относиться максимально бережно. Поэтому в данной категории лидера найти вряд ли удастся. Но с оговоркой: если покупатель рассматривает модели брендов, давно зарекомендовавших себя.

Какой агрегат выбрать?

Наверное, вопрос о том, чем отличается кондиционер от сплит-системы, волнует будущих покупателей неспроста. Скорее всего, скоро им предстоит «тяжкий» выбор одной из моделей. На самом деле, все довольно просто. Сейчас на рынке климатического оборудования нет кондиционеров лучше, чем максимально удобные, мощные сплит-системы (мульти-сплит).

Поэтому все решают конкретные условия, в которых будет работать эта климатическая техника, а также возможность выделить необходимую сумму и личные предпочтения покупателей.

Если нет желания вкладываться по максимуму, то можно рассматривать оконные конструкции, но надо быть готовыми к тому, что в помещении станет темнее, а зимой могут возникнуть некоторые проблемы, если монтаж был проведен не совсем качественно. Многое считают, что эти конструкции «прошлый век», но западные производители с этим мнением не согласны. Мобильные напольные кондиционеры рекомендуют покупать тем, кто арендует жилье, живет в общежитии, кто ищет оборудование для дач, гаражей, мастерских. Эти легкие конструкции можно установить в любом месте. Приборы не требуют монтажа (демонтажа), поэтому съемная квартира останется в неприкосновенности. В случае переезда ничто не помешает забрать оборудование с собой. Мульти- и обычные сплит-системы — универсалы, к чьей производительности претензий не возникает. Их устанавливают везде — в квартирах, частных домах, офисах и т. д. Приятная прохлада летом, тепло зимой, дополнительные «полезности-плюшки» делают данный вид кондиционеров практически безупречным. По этим причинам такая разновидность климатической техники остается самой востребованной.

Если ответить на вопрос, чем отличается кондиционер от сплит-системы, максимально просто, то это количество блоков. Если рассматривать все характеристики «соперников», то получается, что между обоими приборами очень большая разница. Однако выбор зависит от конкретного желания: либо получить максимально эффективное оборудование, либо потратить минимум средств на покупку/установку/обслуживание. Совместить то и другое, как правило, не получается, поэтому сделать выбор в пользу одного претендента предстоит всем будущим владельцам.

В заключение монолога, относящегося к отличию разных кондиционеров, — интересное видео: