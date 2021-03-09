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Умный дом

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

09.03.2021
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Умный дом
Содержание1. Потенциальные устройства для умного дома2. Умные устройства: плюсы и минусы3. Какую экосистему выбрать?3.1. Apple HomeKit3.2. Amazon3.3. Google Home3.4. Xiaomi3.5. На что нужно обратить внимание?4. Устройства для умного дома4.1. Датчики движения4.2. Датчики температуры, влажности4.3. Умный пульт4.4. Датчики протечки4.5. Детекторы газа и задымления4.6. Осветительные приборы4.7. Чайники, кофеварки4.8. Видеокамеры4.9. Увлажнители воздуха4.10. Бытовая техника

Жизнь людей стала легче и комфортнее, причина тому не так давно появившиеся системы «Умный дом». В них входит целый комплект приборов, которые работают почти самостоятельно. Они не только берут на себя большую часть обязанностей хозяев, но и помогают экономить электроэнергию, бдительно следят за состоянием жилища, предотвращают серьезные аварии (оповещают о них), а также защищают его от злоумышленников. Устройства для умного дома разнообразны: сейчас технологии дают возможность «прибавить ума» практически любому прибору. В ассортименте довольно сложно разобраться, поэтому нужно узнать, что может войти в умный дом.

Потенциальные устройства для умного дома

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Умный дом (или Smart Home) — система автоматизации, позволяющая его владельцам освободиться от большинства обязанностей, но держать под контролем все устройства, взявшие на себя функции человека. Она становится незаменимым помощником, управляющим освещением, температурой и влажностью, мультимедиа, охраной дома и т. д.

Устройства для умного дома – девайсы, которые используют для этой умной технологии. К ним относят бытовые приборы и датчики, которые подключены к «интернету вещей» (internet of things, или IoT). Благодаря этому хозяева могут следить за домом и управлять гаджетами на расстоянии, независимо от того, насколько далеко находится их дом или квартира. Система может быть как максимально простой, так и невероятно сложной. Количество элементов зависит только от той степени комфорта, что необходим владельцам собственности.

Как уже было отмечено, сейчас есть возможность сделать «смышленым» почти любой прибор, имеющийся в доме или квартире. Относительно новая технология постоянно совершенствуется, а количество «потенциально» умных помощников постоянно растет. Устройства для умного дома можно разделить на группы в зависимости от их предназначения. Это:

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

  1. Климатическая техника. Задача этой группы — коррекция отопления, кондиционирования в зависимости от погодных условий, независимо от присутствия или отсутствия хозяев.
  2. Приборы, обеспечивающие безопасность жилища. Она защищают дом или квартиру от проникновения злоумышленников, от пожара, утечек газа и затопления.
  3. Гаджеты, следящие за потреблением электроэнергии, ее экономией. Они управляют устройствами, которые подключены к электросети, распределяют нагрузку.
  4. Осветительные приборы. Они включают или выключают свет в зависимости от времени суток, дают возможность настройки сценариев, привязанных к событиям и обстоятельствам.
  5. Кухонные устройства — чайники, кофеварки, мультиварки, холодильники и т. д.

В любой системе есть три вида ключевых элементов. Это контроллеры (центры управления, хабы, шлюзы), датчики и исполнители, иначе — актуаторы. Последние — приводы и реле: либо электрические, либо соленоидные.

Если говорить о центре этой «умной мини-вселенной», то есть еще одна, самая важная категория: это гаджеты, осуществляющие контроль всех приборов, входящих в систему «умный дом». Управление системой возможно с помощью смартфона (планшета), пульта ДУ или сенсорной панели.

Умные устройства: плюсы и минусы

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Любая технология имеет плюсы и минусы. Умный дом тоже не является исключением. К преимуществам этих систем относится:

  1. Максимальное удобство. Все оборудование в доме будут запрограммировано именно так, как нужно его владельцам.
  2. Простая установка и легкая настройка оборудования. В список можно включить большое количество устройств.
  3. Полная безопасность жилища.

Главный плюс «самостоятельной» системы — экономия. Кондиционеры, освещение и термостаты можно контролировать, чтобы гарантировать оптимальную энергоэффективность.

Если рассматривать недостатки, то к ним относится:

  • высокая цена: некоторые умные девайсы пока стоят очень дорого;
  • относительная надежность системы, поскольку работа умного дома полностью зависит от интернет-соединения.

Последний «камень преткновения» — сложность настройки и управления для людей, которые еще не сталкивались с подобной работой и такими приборами.

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Плюсы победят или минусы? Поскольку устройства для умного дома интересуют все большее количество людей, можно сделать вывод, что недостатки систем для владельцев домов и квартир серьезными не являются.

Какую экосистему выбрать?

Главное достоинство умного дома — простое управление гаджетами: все «думающие» устройства связываются с контроллером по Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, Z-Wave и RF. Все, что нужно хозяевам, — установить на смартфон приложение, которое используется для настройки и управления устройствами.

Как приступить к совершенствованию своего жилища? Можно собрать свою систему, однако этот вариант сложнее, так все элементы умного дома придется подбирать самостоятельно. Более простой вариант — покупка базового набора. В этом случае можно приобрести умные устройства, подключить их к контроллеру, скачать приложение для смартфона. После этого останется только один этап — настройка приборов системы в зависимости от желаний владельцев.

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

В стартовый набор входит минимум, однако его настройка не понадобится, а остальные элементы можно покупать тогда, когда в них возникнет необходимость. Плюс варианта — возможность дождаться более низких цен, так как рынок стремительно развивается, а значит, приборы, которые дороги сейчас, в недалеком будущем могут стать вполне доступными.

Понятно, что хозяевам, которым только предстоит близкое знакомство с этими системами, трудно ориентироваться в сегодняшнем изобилии, поэтому лучше «смотреть в сторону» комплектов, которые уже заработали себе имя.

Apple HomeKit

Эта система появилась в 2014 году. Управление таким комплектом возложено на iPhone. Для этого достаточно скачать в магазине приложение Home. Есть возможность использовать голосовое управление благодаря персональному помощнику Siri.

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Amazon

Их головой помощник — колонка Amazon Echo — увидел свет в том же году. Удобное голосовое управление стало возможно с помощью ассистента Alexa. Amazon Echo выполняет две функции: устройство является музыкальным центром и контроллером умных приборов.

Google Home

Чуть позже (в 2016 году) свое «детище» представила миру Google. Это колонка Google Home с голосовым ассистентом Google. В 2018 году были разработано приложение Google Home для смартфонов и колонка HomePod от Apple.

Xiaomi

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Минимальный комплект этой известной компании появился на рынке в 2014 году. В его составе была умная розетка, такая же лампочка, видеокамера и инфракрасный блок управления. Приложение MiHome обеспечило связь (Wi-Fi) этих элементов системы.

Данными компаниями список не ограничивается. Не менее известными стали и другие производители. К ним относится Ajax Systems, Gal, Redmond, Rubetek, TP-Link, Ростелеком, Умный дом Яндекс.

На что нужно обратить внимание?

Чтобы не столкнуться с проблемами, необходимо приобретать совместимое оборудование, поэтому перед покупкой надо узнать, смогут ли работать приборы в той или иной системе. Эту информацию можно найти на сайтах производителей, либо на упаковке товара. Примеры надписей — «Works with Amazon Alexa», «Works with Google Assistant», Works with HomeKit».

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Если говорить о системах Xiaomi, то их контроллеры «сотрудничают» с продукцией других производителей. Это устройства с поддержкой протокола ZigBee от Philips Hue, IKEA Trådfri, Samsung SmartThings и другие.

Устройства для умного дома

Приборы могут выполнять различные функции, поэтому у каждого дома базовые комплекты дополняются разными «смышлеными» устройствами. Поэтому нужно познакомиться с теми, кто заслужили хорошие отзывы.

Датчики движения

Это приборы не выполняют конкретных действий, зато расширяют функционал других элементов умного дома.

Xiaomi Smart Human Body Sensor

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Этот прибор отличает стабильная работа, причем он с легкостью улавливает любое движение в радиусе действия. Гаджет подключают к лампе или камерам. Торможений датчика не замечено. Свет загорается через секунду после обнаружения движения. Минус сенсора — возможность работы только с умными домами Xiaomi.

Другие популярные умные устройства — Digma DiSense M1, Hiper IoT M1, Rubetek RS-3203.

Датчики температуры, влажности

Такие элементы — первые помощники, дающие возможность поддержки в жилище оптимального микроклимата.

Aqara Temperature and Humidity Sensor

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Это популярное устройство для умного дома имеет только базовые функции: оно измеряет температуру и процент влажности в помещении. Прибор предназначается для работы в экосистемах от Яндекса и Xiaomi.

Хорошие отзывы имеет продукция других производителей: Rubetek RC-3602, Hiper IoT A1.

Умный пульт

Эти управляющие устройства не имеют своих функций, они отвечают за работу других приборов.

Пульт Xiaomi Aqara Cube

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Эта небольшая конструкция — лучшая альтернатива обычному, классическому пульту. Управление приборами происходит с помощью жестов, которые запоминаются очень легко. Нужно отметить, что этот кубик работает только с системой Xiaomi MiHome.

Конкуренты у пульта Xiaomi есть: это DIGMA SmartControl IR1, HIPER IoT IR2, ДУ Яндекса.

Датчики протечки

Данные сенсоры — еще один вид полезных гаджетов. Они гарантируют защиту от серьезных протечек и способны предотвратить почти «всемирный» потоп.

Aqara Water Leak Sensor

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Принцип работы его довольно прост: прибор помещают в то место, где высок риск протечки. Например, под унитаз, ванну, мойку или раковину. Работа устройства стабильна. Единственный его минус — необходимость зарядки, она нужна примерно раз в год.

Другие достойные претенденты — Digma DiSense W1, Hiper IoT W1, Rubetek RS-3222.

Детекторы газа и задымления

Эти умные помощники оповещают владельцев, если происходит утечка опасного вещества, появляется «несанкционированный» огонь.

Rubetek KR-GD13

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Прибор способен реагировать на концентрацию в воздухе аммиака, бутана, горючего (природного) газа и метана. Если опасность обнаружена, то датчик включает сирену. В этом случае надо учитывать тяжесть газа, от данного параметра зависит высота монтажа детектора.

К популярным датчикам задымления относится Digma DiSense S1, Hiper IoT S1.

Осветительные приборы

Это инновационные светильники, которыми можно управлять удаленно.

Ночник Xiaomi Bedside Lamp 2

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Прибор является ночником, однако он очень яркий, поэтому идеально подойдет для детских комнат. Плюс устройства — совместимость с тремя экосистемами — от Apple, Xiaomi и Яндекса. После установки приложения хозяева получают возможность настраивать время отключения/включения ночника, выбирать вариант подсветки.

Среди умных ламп пользуются спросом следующие приборы: Digma DiLight, Hiper IoT A61, Hiper IoT C1, Yandex YNDX-00010, Yeelight Smart LED Bulb 1S.

Чайники, кофеварки

Некоторые считают, что такие приборы в доме — баловство, однако с тем, что они удобны, спорить трудно.

REDMOND SkyKettle M216S

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

На первый взгляд, SkyKettle выглядит обычным чайником, однако при его подключении к системе Яндекса через приложение функционал значительно расширяется. Прибор дает возможность настраивать включение по расписанию, а также выставлять требуемую температуру нагрева воды. Управление гаджетом возможно по Bluetooth, любо с помощью голосового помощника — Алисы.

REDMOND SkyCoffee M1509S

Это еще один прибор российского производителя. Приложение на смартфоне даст возможность управлять кофеваркой удаленно, другой вариант «общения» — голосовой помощник Алиса. Чтобы включить пробор, находясь вне дома, нужно заранее насыпать в него кофе и залить воду.

Видеокамеры

Это обязательные элементы для уличного видеонаблюдения, однако помогают они хозяевам и внутри дома.

Xiaomi MiHome Security Camera 360° 1080p

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Чаще всего этот цифровой прибор используют для контроля придомовой территорией, так как в камере предусмотрен ночной режим и поворотный механизм. Однако устройство сможет заменить даже видеоняню, так как умеет воспроизводить звуки. Сценариев можно настроить много, изображение выводится на смартфон в разрешении 1920х1080.

Потенциальные соперники продукции Xiaomi — PS-Link F4-2MP, PS-Link WJ01, HIPER IoT Cam F1, PS-Link F4-1MP, Ivideon Cute.

Увлажнители воздуха

От работы этих приборов зависит самочувствие хозяев, особенно важны они в отопительный сезон.

Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 2

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Этот увлажнитель считается одним из лучших в своей категории. Настраивается прибор в приложении Xiaomi, легкое управление обеспечивает его совместимость с Алисой. Большой объем бака дает возможность увлажнять помещения площадью до 36 м2. Техника отличается бесшумной работой, поэтому выполнять свои функции способна даже в ночное время.

Достойные противники у устройства есть: это его «соотечественники» — Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier и Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier 2.

Бытовая техника

В это категорию входит большое количество разнообразных устройств, которые следят за микроклиматом, помогают в работе по дому и т. д.

Вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter Tower Fan

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Этот элемент экосистемы хорошо взаимодействует с другим прибором умного дома — с датчиком температуры. В этом случае вентилятор будет включаться автоматически, когда показатель достигнет заданной температуры. Соединение двух устройств осуществляется по Wi-Fi. Владельцы отмечают тихую работу вентилятора, которые умеет поворачиваться на 150°.

ТВ-приставка Apple TV 4K 32GB

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Это идеальный выбор для владельцев айфонов. Прибор отличается высокой производительностью, а также максимально надежной операционной системой. С помощью приставки можно смотреть видеоконтент, фильмы и телепередачи в интернете. Файлы можно просматривать и на телефоне, так как есть поддержка AirPlay. Для геймеров плюсом станет большой выбор интересных игр.

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Это заслуженное устройство, которое получило множество хвалебных отзывов. Оно предназначено для сухой и влажной уборки, отличается тем, что хорошо справляется с чисткой напольного покрытия около стен. Прибор может работать как с «родной» системой, так и с умным домом Яндекса, где владельцам помогает Алиса. Приложение от Xiaomi дает возможность настроить график работы и, если необходимо, отключить функцию влажной уборки.

Мульткухня REDMOND SkyKitchen CB391S

Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Этот прибор напоминает типичную мультиварку, однако функциональность его шире. Он способен стать плитой. ТЭН этой мультикухни поднимается специальными щипцами, поэтому прибор «легким движением руки» превращается в одноконфорочное устройство, которое легко запрограммировать. На ТЭНе можно готовить любое блюдо, если взять посуду подходящего диаметра. При электронагревателе, расположенном стандартно, блюда готовят традиционно — в чашах. Программы можно запускать вручную или через приложение.

Устройства для умного дома — идеальные помощники, избавляющие владельцев от привычной, рутинной работы. Чтобы познакомиться с популярными гаджетами одного из самых известных производителей, можно посмотреть интересное видео:

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