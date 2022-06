Устройства для умного дома: системы и популярные гаджеты для них

Жизнь людей стала легче и комфортнее, причина тому не так давно появившиеся системы «Умный дом». В них входит целый комплект приборов, которые работают почти самостоятельно. Они не только берут на себя большую часть обязанностей хозяев, но и помогают экономить электроэнергию, бдительно следят за состоянием жилища, предотвращают серьезные аварии (оповещают о них), а также защищают его от злоумышленников. Устройства для умного дома разнообразны: сейчас технологии дают возможность «прибавить ума» практически любому прибору. В ассортименте довольно сложно разобраться, поэтому нужно узнать, что может войти в умный дом.

Потенциальные устройства для умного дома

Умный дом (или Smart Home) — система автоматизации, позволяющая его владельцам освободиться от большинства обязанностей, но держать под контролем все устройства, взявшие на себя функции человека. Она становится незаменимым помощником, управляющим освещением, температурой и влажностью, мультимедиа, охраной дома и т. д.

Устройства для умного дома – девайсы, которые используют для этой умной технологии. К ним относят бытовые приборы и датчики, которые подключены к «интернету вещей» (internet of things, или IoT). Благодаря этому хозяева могут следить за домом и управлять гаджетами на расстоянии, независимо от того, насколько далеко находится их дом или квартира. Система может быть как максимально простой, так и невероятно сложной. Количество элементов зависит только от той степени комфорта, что необходим владельцам собственности.

Как уже было отмечено, сейчас есть возможность сделать «смышленым» почти любой прибор, имеющийся в доме или квартире. Относительно новая технология постоянно совершенствуется, а количество «потенциально» умных помощников постоянно растет. Устройства для умного дома можно разделить на группы в зависимости от их предназначения. Это:

Климатическая техника. Задача этой группы — коррекция отопления, кондиционирования в зависимости от погодных условий, независимо от присутствия или отсутствия хозяев. Приборы, обеспечивающие безопасность жилища. Она защищают дом или квартиру от проникновения злоумышленников, от пожара, утечек газа и затопления. Гаджеты, следящие за потреблением электроэнергии, ее экономией. Они управляют устройствами, которые подключены к электросети, распределяют нагрузку. Осветительные приборы. Они включают или выключают свет в зависимости от времени суток, дают возможность настройки сценариев, привязанных к событиям и обстоятельствам. Кухонные устройства — чайники, кофеварки, мультиварки, холодильники и т. д.

В любой системе есть три вида ключевых элементов. Это контроллеры (центры управления, хабы, шлюзы), датчики и исполнители, иначе — актуаторы. Последние — приводы и реле: либо электрические, либо соленоидные.

Если говорить о центре этой «умной мини-вселенной», то есть еще одна, самая важная категория: это гаджеты, осуществляющие контроль всех приборов, входящих в систему «умный дом». Управление системой возможно с помощью смартфона (планшета), пульта ДУ или сенсорной панели.

Умные устройства: плюсы и минусы

Любая технология имеет плюсы и минусы. Умный дом тоже не является исключением. К преимуществам этих систем относится:

Максимальное удобство. Все оборудование в доме будут запрограммировано именно так, как нужно его владельцам. Простая установка и легкая настройка оборудования. В список можно включить большое количество устройств. Полная безопасность жилища.

Главный плюс «самостоятельной» системы — экономия. Кондиционеры, освещение и термостаты можно контролировать, чтобы гарантировать оптимальную энергоэффективность.

Если рассматривать недостатки, то к ним относится:

высокая цена: некоторые умные девайсы пока стоят очень дорого;

относительная надежность системы, поскольку работа умного дома полностью зависит от интернет-соединения.

Последний «камень преткновения» — сложность настройки и управления для людей, которые еще не сталкивались с подобной работой и такими приборами.

Плюсы победят или минусы? Поскольку устройства для умного дома интересуют все большее количество людей, можно сделать вывод, что недостатки систем для владельцев домов и квартир серьезными не являются.

Какую экосистему выбрать?

Главное достоинство умного дома — простое управление гаджетами: все «думающие» устройства связываются с контроллером по Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee, Z-Wave и RF. Все, что нужно хозяевам, — установить на смартфон приложение, которое используется для настройки и управления устройствами.

Как приступить к совершенствованию своего жилища? Можно собрать свою систему, однако этот вариант сложнее, так все элементы умного дома придется подбирать самостоятельно. Более простой вариант — покупка базового набора. В этом случае можно приобрести умные устройства, подключить их к контроллеру, скачать приложение для смартфона. После этого останется только один этап — настройка приборов системы в зависимости от желаний владельцев.

В стартовый набор входит минимум, однако его настройка не понадобится, а остальные элементы можно покупать тогда, когда в них возникнет необходимость. Плюс варианта — возможность дождаться более низких цен, так как рынок стремительно развивается, а значит, приборы, которые дороги сейчас, в недалеком будущем могут стать вполне доступными.

Понятно, что хозяевам, которым только предстоит близкое знакомство с этими системами, трудно ориентироваться в сегодняшнем изобилии, поэтому лучше «смотреть в сторону» комплектов, которые уже заработали себе имя.

Apple HomeKit

Эта система появилась в 2014 году. Управление таким комплектом возложено на iPhone. Для этого достаточно скачать в магазине приложение Home. Есть возможность использовать голосовое управление благодаря персональному помощнику Siri.

Amazon

Их головой помощник — колонка Amazon Echo — увидел свет в том же году. Удобное голосовое управление стало возможно с помощью ассистента Alexa. Amazon Echo выполняет две функции: устройство является музыкальным центром и контроллером умных приборов.

Google Home

Чуть позже (в 2016 году) свое «детище» представила миру Google. Это колонка Google Home с голосовым ассистентом Google. В 2018 году были разработано приложение Google Home для смартфонов и колонка HomePod от Apple.

Xiaomi

Минимальный комплект этой известной компании появился на рынке в 2014 году. В его составе была умная розетка, такая же лампочка, видеокамера и инфракрасный блок управления. Приложение MiHome обеспечило связь (Wi-Fi) этих элементов системы.

Данными компаниями список не ограничивается. Не менее известными стали и другие производители. К ним относится Ajax Systems, Gal, Redmond, Rubetek, TP-Link, Ростелеком, Умный дом Яндекс.

На что нужно обратить внимание?

Чтобы не столкнуться с проблемами, необходимо приобретать совместимое оборудование, поэтому перед покупкой надо узнать, смогут ли работать приборы в той или иной системе. Эту информацию можно найти на сайтах производителей, либо на упаковке товара. Примеры надписей — «Works with Amazon Alexa», «Works with Google Assistant», Works with HomeKit».

Если говорить о системах Xiaomi, то их контроллеры «сотрудничают» с продукцией других производителей. Это устройства с поддержкой протокола ZigBee от Philips Hue, IKEA Trådfri, Samsung SmartThings и другие.

Устройства для умного дома

Приборы могут выполнять различные функции, поэтому у каждого дома базовые комплекты дополняются разными «смышлеными» устройствами. Поэтому нужно познакомиться с теми, кто заслужили хорошие отзывы.

Датчики движения

Это приборы не выполняют конкретных действий, зато расширяют функционал других элементов умного дома.

Xiaomi Smart Human Body Sensor

Этот прибор отличает стабильная работа, причем он с легкостью улавливает любое движение в радиусе действия. Гаджет подключают к лампе или камерам. Торможений датчика не замечено. Свет загорается через секунду после обнаружения движения. Минус сенсора — возможность работы только с умными домами Xiaomi.

Другие популярные умные устройства — Digma DiSense M1, Hiper IoT M1, Rubetek RS-3203.

Датчики температуры, влажности

Такие элементы — первые помощники, дающие возможность поддержки в жилище оптимального микроклимата.

Aqara Temperature and Humidity Sensor

Это популярное устройство для умного дома имеет только базовые функции: оно измеряет температуру и процент влажности в помещении. Прибор предназначается для работы в экосистемах от Яндекса и Xiaomi.

Хорошие отзывы имеет продукция других производителей: Rubetek RC-3602, Hiper IoT A1.

Умный пульт

Эти управляющие устройства не имеют своих функций, они отвечают за работу других приборов.

Пульт Xiaomi Aqara Cube

Эта небольшая конструкция — лучшая альтернатива обычному, классическому пульту. Управление приборами происходит с помощью жестов, которые запоминаются очень легко. Нужно отметить, что этот кубик работает только с системой Xiaomi MiHome.

Конкуренты у пульта Xiaomi есть: это DIGMA SmartControl IR1, HIPER IoT IR2, ДУ Яндекса.

Датчики протечки

Данные сенсоры — еще один вид полезных гаджетов. Они гарантируют защиту от серьезных протечек и способны предотвратить почти «всемирный» потоп.

Aqara Water Leak Sensor

Принцип работы его довольно прост: прибор помещают в то место, где высок риск протечки. Например, под унитаз, ванну, мойку или раковину. Работа устройства стабильна. Единственный его минус — необходимость зарядки, она нужна примерно раз в год.

Другие достойные претенденты — Digma DiSense W1, Hiper IoT W1, Rubetek RS-3222.

Детекторы газа и задымления

Эти умные помощники оповещают владельцев, если происходит утечка опасного вещества, появляется «несанкционированный» огонь.

Rubetek KR-GD13

Прибор способен реагировать на концентрацию в воздухе аммиака, бутана, горючего (природного) газа и метана. Если опасность обнаружена, то датчик включает сирену. В этом случае надо учитывать тяжесть газа, от данного параметра зависит высота монтажа детектора.

К популярным датчикам задымления относится Digma DiSense S1, Hiper IoT S1.

Осветительные приборы

Это инновационные светильники, которыми можно управлять удаленно.

Ночник Xiaomi Bedside Lamp 2

Прибор является ночником, однако он очень яркий, поэтому идеально подойдет для детских комнат. Плюс устройства — совместимость с тремя экосистемами — от Apple, Xiaomi и Яндекса. После установки приложения хозяева получают возможность настраивать время отключения/включения ночника, выбирать вариант подсветки.

Среди умных ламп пользуются спросом следующие приборы: Digma DiLight, Hiper IoT A61, Hiper IoT C1, Yandex YNDX-00010, Yeelight Smart LED Bulb 1S.

Чайники, кофеварки

Некоторые считают, что такие приборы в доме — баловство, однако с тем, что они удобны, спорить трудно.

REDMOND SkyKettle M216S

На первый взгляд, SkyKettle выглядит обычным чайником, однако при его подключении к системе Яндекса через приложение функционал значительно расширяется. Прибор дает возможность настраивать включение по расписанию, а также выставлять требуемую температуру нагрева воды. Управление гаджетом возможно по Bluetooth, любо с помощью голосового помощника — Алисы.

REDMOND SkyCoffee M1509S

Это еще один прибор российского производителя. Приложение на смартфоне даст возможность управлять кофеваркой удаленно, другой вариант «общения» — голосовой помощник Алиса. Чтобы включить пробор, находясь вне дома, нужно заранее насыпать в него кофе и залить воду.

Видеокамеры

Это обязательные элементы для уличного видеонаблюдения, однако помогают они хозяевам и внутри дома.

Xiaomi MiHome Security Camera 360° 1080p

Чаще всего этот цифровой прибор используют для контроля придомовой территорией, так как в камере предусмотрен ночной режим и поворотный механизм. Однако устройство сможет заменить даже видеоняню, так как умеет воспроизводить звуки. Сценариев можно настроить много, изображение выводится на смартфон в разрешении 1920х1080.

Потенциальные соперники продукции Xiaomi — PS-Link F4-2MP, PS-Link WJ01, HIPER IoT Cam F1, PS-Link F4-1MP, Ivideon Cute.

Увлажнители воздуха

От работы этих приборов зависит самочувствие хозяев, особенно важны они в отопительный сезон.

Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 2

Этот увлажнитель считается одним из лучших в своей категории. Настраивается прибор в приложении Xiaomi, легкое управление обеспечивает его совместимость с Алисой. Большой объем бака дает возможность увлажнять помещения площадью до 36 м2. Техника отличается бесшумной работой, поэтому выполнять свои функции способна даже в ночное время.

Достойные противники у устройства есть: это его «соотечественники» — Xiaomi Smart Antibacterial Humidifier и Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier 2.

Бытовая техника

В это категорию входит большое количество разнообразных устройств, которые следят за микроклиматом, помогают в работе по дому и т. д.

Вентилятор Xiaomi Mijia DC Inverter Tower Fan

Этот элемент экосистемы хорошо взаимодействует с другим прибором умного дома — с датчиком температуры. В этом случае вентилятор будет включаться автоматически, когда показатель достигнет заданной температуры. Соединение двух устройств осуществляется по Wi-Fi. Владельцы отмечают тихую работу вентилятора, которые умеет поворачиваться на 150°.

ТВ-приставка Apple TV 4K 32GB

Это идеальный выбор для владельцев айфонов. Прибор отличается высокой производительностью, а также максимально надежной операционной системой. С помощью приставки можно смотреть видеоконтент, фильмы и телепередачи в интернете. Файлы можно просматривать и на телефоне, так как есть поддержка AirPlay. Для геймеров плюсом станет большой выбор интересных игр.

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop

Это заслуженное устройство, которое получило множество хвалебных отзывов. Оно предназначено для сухой и влажной уборки, отличается тем, что хорошо справляется с чисткой напольного покрытия около стен. Прибор может работать как с «родной» системой, так и с умным домом Яндекса, где владельцам помогает Алиса. Приложение от Xiaomi дает возможность настроить график работы и, если необходимо, отключить функцию влажной уборки.

Мульткухня REDMOND SkyKitchen CB391S

Этот прибор напоминает типичную мультиварку, однако функциональность его шире. Он способен стать плитой. ТЭН этой мультикухни поднимается специальными щипцами, поэтому прибор «легким движением руки» превращается в одноконфорочное устройство, которое легко запрограммировать. На ТЭНе можно готовить любое блюдо, если взять посуду подходящего диаметра. При электронагревателе, расположенном стандартно, блюда готовят традиционно — в чашах. Программы можно запускать вручную или через приложение.

Устройства для умного дома — идеальные помощники, избавляющие владельцев от привычной, рутинной работы. Чтобы познакомиться с популярными гаджетами одного из самых известных производителей, можно посмотреть интересное видео: