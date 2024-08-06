Человек — существо, которое очень быстро и охотно привыкает к комфортному существованию. Поэтому в наши дни у людей появляется много «помощников», делающих жизнь комфортной, относительно простой и беспроблемной. В последнее время одно из первых мест в довольно большом списке «удобств» занимают интеллектуальные устройства. Самым востребованным остается умный дом, и умное освещение в частности. Этот вариант благоустройства чаще всего выбирают для домов и квартир, для офисов, производственных площадок, для складов, торговых комплексов и для отелей. Подобные, абсолютно «самостоятельные» системы сейчас освещают фасады зданий и улицы. Причины их популярности кроются в невероятно большом количестве преимуществ перед обычным, «глупым» освещением. Но главный их плюс — серьезная, довольно ощутимая экономия электроэнергии.

Возможности и достоинства интеллектуального освещения

Умный свет — система, состоящая из осветительных приборов и достаточно сложных электронных устройств, цель которых контролировать их. Будущий владелец интеллектуального освещения волен выбрать один из способов управления — использовать различные сценарии, голосовые команды (хлопки в ладоши) или соответствующее приложение на смартфоне.

Умное освещение может многое:

Оно включает и выключает свет, когда человек (люди) входит или выходит из комнаты. Умные приборы меняют интенсивность свечения в зависимости от уровня освещения, от погоды на улице. Они умеют настраивать и цветовую температуру. Интеллектуальная система освещения позволяет владельцам создавать разнообразные световые эффекты: например, может «заставить» приборы мерцать, либо почти незаметно менять цвет. «Сообразительная» техника способна выключать или включать свет по таймеру: например, утром, перед самым подъемом. Ранним вечером могут сами включаться люстры, либо точечные потолочные светильники. Если у хозяев есть желание, то при включении телевизора в гостиной верхние источники света автоматически заменят уютные торшеры или мягкий свет бра.

Возможность создавать разнообразные сценарии, связанные с теми или иными событиями, — еще один плюс умного освещения.

К преимуществам данной технологии можно отнести:

безопасность: включенный свет в отсутствии хозяев сможет отпугнуть злоумышленников;

отсутствие необходимости подготовки помещений: есть беспроводные приборы;

возможность контроля работы устройств, находясь вдали от дома;

оптимизацию освещения, экономию электроэнергии;

комфорт, максимальную простоту эксплуатации;

расширение функционала приборов;

вполне доступные цены.

К несомненным плюсам интеллектуального освещения идет и легкость использования умных систем, причем независимо от возраста членов семьи. У них появляется шанс создать оптимальный график работы на неделю, или создать световой сценарий для каждого дня (или уик-энда) отдельно. Кроме того, такая система может насчитывать всего несколько приборов, но ее в любой момент можно значительно расширить. Однако самое большое преимущество интеллектуального освещения именно шанс серьезной экономии энергоресурсов (электроэнергии). Комфорт все же остается на втором, но тоже почетном месте.

Разновидности систем управления освещением

У будущих владельцев есть три различных варианта:

Централизованная система. Она берет на себя все устройство в доме и вне его. В этом случае в роли главного координатора выступает процессор. Беспроводная система. Данное решение имеет серьезное преимущество: она гарантирует организацию умного дома без каких-либо «страшных» усилий и жертв со стороны хозяев. Стены и отделку им портить не придется.

Третий, самый универсальный вариант — система гибридная. Она предполагает, что в умный дом интегрированы как проводные, так и беспроводные интеллектуальные устройства. Их может быть довольно много. Плюс гибридной системы в том, что для каждого ее прибора можно выбрать оптимальный (удобный) способ установки.

Что входит в систему умного освещения?

Если говорить максимально просто, то она состоит из «исполнителей» и «управляющих». Для их «общения» используются сценарии (обмен данными по ZigBee либо Wi-Fi) или голосовые команды (жесты). В интеллектуальной системе присутствуют:

Устройства-управляющие. К ним относят выключатели, диммеры, реле и розетки. Обычные осветительные приборы. Среди возможных исполнителей светодиодные ленты (12, 24 Вт), люстры, светильники, настольные приборы, торшеры, бра (220 Вт).

Умными обычные устройства делают интеллектуальные «управляющие». Например, можно рассмотреть такие сочетания: реле и светильник, розетка/выключатель и люстра, либо точечные светильники, торшеры и т. д. Последние управляющие ассистенты позволяют изменять цветовую температуру, яркость, дают возможность контроля работы с помощью датчиков (движения, освещения). Однако можно приобрести и умные осветительные приборы.

Смарт выключатели, диммеры (светорегуляторы)

Их считают одними из самых удобных, гибких умных устройств домашних систем. Есть модели с 1-3 клавишами, а есть сенсорные. Например, в последнем выключателе несколько элементов. Это коммутирующее устройство, блок управления и сенсорная панель. Первое регулирует напряжение, второй принимает сигналы (команды голосом, хлопки, прикосновение). Сенсорная панель — главная часть данного прибора, благодаря ей и возможно управление освещением.

Выключатели бывают проводными и беспроводными, в которых используются модули Bluetooth (Wi-Fi, ZigBee). Им требуются такие же умные приборы, способные работать по аналогичному протоколу передачи данных. В некоторых моделях предусмотрен таймер, дающий возможность устройству самостоятельно включать/выключать свет в заданное время.

Умным диммером (умным диммером-выключателем) называют такой же интеллектуальный выключатель, который способен регулировать яркость свечения приборов. Данный прибор тоже работает автоматически, он также может управляться с телефона.

Умные розетки

Это приборы, которые умеют включаться/выключаться автоматически благодаря таймеру. Для управления устройствами используют сценарии, смарт-колонки, смартфоны. «Сообразительные» розетки бывают обычными и накладными. Последние имеют вилки, поэтому их подключают к обычным устройствам.

Смарт реле

Это еще одни умные приборы, которые умеют управлять освещением, бытовыми электроприборами, шторами, воротами и т. д. Они являются частью системы Умный дом, интегрируются с колонками (голосовыми помощниками). Для настроек и создания сценариев используют приложение на смартфоне. Управлять такими реле можно из любого места, где есть доступ в интернет.

Контроллер (хаб), или «мозговой центр»

Чаще всего это устройство приобретают для работы со всеми умными элементами таких же домов. Однако иногда контроллер управляет какой-то определенной группой приборов. Функции хаба — плавное выключение/включение освещения, удаленное управление, обеспечение взаимодействия устройств, регулировка яркости, работа по разным сценариям и т. д.

Голосовые помощники

Для такого управления светом нужен сам ассистент, интернет и система Умный дом. Помощник может находиться в интеллектуальной колонке, в таких же часах, на смартфоне, планшете, ПК или ноутбуке. Любой из ассистентов работает благодаря облачным технологиям. Сначала «облако» распознает команду, данную голосом, затем она поступает в «главное умное» устройство, после чего ее получают исполнители — осветительные приборы. Лучшие голосовые помощники — Алиса (Яндекс), Маруся (ВК), Салют (Сбербанк), Google Assistant (Android), Siri (Apple).

Интерфейсы управления

В этом случае у будущих владельцев смарт системы есть сразу несколько кандидатур:

Самый удобный вариант — приложение на смартфоне (iPad),так как мобильное устройство позволяет контролировать систему практически из любого места земного шара (конечно, если там есть интернет). Интерфейс таких приложений максимально понятен и прост. Второй вариант по популярности — настенные сенсорные панели. Как правило, их стилистика мало отличается от той, что используется в приложениях для телефонов. Интерфейс панелей также очень удобен. На нем хозяева смогут увидеть каждое помещение дома/квартиры, а также все устройства, интегрированные в умную систему.

Самое простое решение — использование многофункционального пульта дистанционного управления. Однако данный вариант все-таки менее популярен.

Умные осветительные приборы, датчики

Следующие кандидаты — умные исполнители. Это лампы, точечные светильники, ночники, бра и т. д. Такие приборы тоже могут работать совместно с сенсорами, они способны менять яркость, цветовую температуру.

Управлять ими можно с помощью приложения на телефоне, либо голосом. Одноканальное устройство способно работать только с одним осветительным прибором, многоканальное — с целой группой светильников.

Если интеллектуальные устройства выбирают для гостиной, то имеет смысл оценить:

умные люстры (с пультом);

торшеры, настольные лампы;

точечные и подвесные устройства;

потолочные светодиодные светильники.

Приборы на аккумуляторах станут спасением в том случае, если внезапно отключат электроэнергию. Еще один популярный вид осветительных приборов — подсветки. Они окажутся кстати в гостиной, если в помещении висят картины, репродукции, зеркала и т. д.

Теперь нужно рассмотреть еще одну категорию непосредственных участников: это датчики. Для интеллектуального освещения используют следующие сенсоры:

движения/присутствия;

освещенности и комбинированные.

Первые приборы реагируют, если в зоне их действия появляется какой-либо объект, даже если он стоит абсолютно неподвижно. Датчики освещенности передают данные, когда за окном начинает темнеть/светлеть. Оптимальным вариантом будет комбинированное устройство, которое оснащено сразу двумя следящими приборами. Но понятным причинам такое функциональное устройство обойдется дороже.

Протоколы беспроводной связи и приложения для смартфонов

В интернете вещей (IoT) используют следующие протоколы:

Для «синего зуба» характерна высокая скорость, безопасность и довольно низкое энергопотребление. Недостаток этой технологии связи — передача данных на ограниченное расстояние (до 20 м). Протокол Bluetooth используют для ПК, ноутбуков, мобильных телефонов, динамиков, гарнитуры, умных приборов. Wi-Fi дает возможность подключения к беспроводным локальным сетям (WLAN), используя диапазоны 2.4 ГГц, 5 ГГц. Первый из них гарантирует больший охват, второй — более высокую скорость работы. Плюсы Wi-Fi — скорость передачи данных и широкое покрытие. Минусы — недостаточно высокий уровень безопасности и скорость, которая зависит от многих факторов: от количества беспроводных устройств в сети и трафика, от наличия реальных преград и т. д.

ZigBee — протокол-фаворит, если рассматривать устройства IoT. Для подключения приборов в нем используются маломощные радиосигналы. Данная технология отличается простотой использования, небольшой мощностью, невысокой ценой, гибкостью и надежностью. К ее минусам относят не слишком большой радиус действия и сложность в обслуживании.

Использование приложений — самый удобный способ, поскольку девайсы практически не расстаются с хозяевами. Выбор нельзя назвать богатым, но широкого ассортимента и не требуется, потому что каждый найдет себе подходящий вариант:

Mi Home (Xiaomi) — приложение универсальное. Оно работает с одноименными гаджетами, телефонами других производителей, с товарами 200 фирм, которые были профинансированы Xiaomi. Плюсы Mi Home — понятный интерфейс, поддержка всех беспроводных протоколов и голосового ассистента, беспроблемное взаимодействие всех умных устройств. HomeKit (Apple). Его особенность — невероятно высокий уровень безопасности и конфиденциальности. Доступ к данным пользователей запрещен даже для сотрудников Apple. Среди минусов HomeKit ограниченный выбор устройств, очень высокая цена гаджетов и сравнительно сложная настройка.

Последний представитель — российский. Это Rubetek Home от одноименной компании. Вместе с приложением можно приобрести голосового помощника. Преимущества ассистента родом из России — высокая скорость работы, невысокая цена продукции. Приложение способно управлять осветительными, климатическими, бытовыми приборами.

Особенности организации умного освещения в гостиной

Первый этап — выбор, приобретение и установка осветительных приборов. Для гостиных ассортимент довольно широк. Для этих просторных комнат покупают:

светодиодные ленты;

люстры, встроенные, точечные светильники;

настенные, напольные или настольные устройства.

Нередко приобретают подвесные светильники. Их используют для подсветки обеденного стола, зоны отдыха с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. п. Если главные комнаты часто используются в качестве библиотеки или «кабинета» для рукоделия, то в них могут найтись места для торшеров, бра, настольных ламп. После выбора осветительных приборов действуют по следующему сценарию:

Определяют количество, суммарную мощность устройств. Выбирают технологию передачи данных. Приобретают умную колонку или контроллер-хаб, а также датчики освещенности и движения. Устанавливают все элементы умного освещения. Находят в гостиной место для установки осветительных приборов. Потом подключают их к системе Умный дом, затем переходят к настройке сценариев. В последнюю очередь тестируют работу всех интеллектуальных устройств.

Если все сделано правильно, то хозяевам умного дома остается только пользоваться системой и не беспокоиться о том, как гарантировать минимальное потребление электроэнергии и максимальное удобство.

Установка и настройка умного освещения в гостиной — операция, которую никак не назвать очень сложной. Однако если уверенности в своих силах пока нет, то можно пригласить мастера. Или посмотреть, как с подобной работой справляются другие. Может быть, кому-то пригодится следующее видео: