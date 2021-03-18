Современные технологии развиваются семимильными шагами, поэтому все то, что еще недавно считалось выдумками фантастов, скорее быстро, чем постепенно становится реальностью. Многие дома и квартиры уже обзавелись интеллектуальными помощниками, количество которых увеличивается практически с каждым днем. Не так давно к армии «сообразительных» ассистентов хозяев примкнул умный дверной замок, устройство полезное, надежное и максимально удобное. Если потенциальные покупатели заинтересовались новым помощником, то, скорее всего, им будет интересно узнать, что это за конструкция, как она работает, каковы ее достоинства и есть ли недостатки.

Что такое умные двери и замки?

Они стали неотъемлемой частью системы «Умный дом». Интеллектуальная (или псевдоинтеллектуальная) дверь — конструкция, которая оснащена электронной системой запирания и видеонаблюдения (видеоглазок).

Умный замок (или Smart Lock) — устройство, надежно запирающее двери, разблокировать которые можно вводом данных с электронного прибора — электронного брелка, смартфона, на котором установлено приложение. Передача их производится по беспроводному протоколу (Bluetooth) с помощью криптографического ключа. Однако есть и другие варианты открытия двери.

Работает такой ключ от пальчиковых (мизинчиковых) батареек. Устройство редко «капризничает», дает возможность управлять механизмами дистанционно, умеет самостоятельно решать поставленные перед ним задачи. Поскольку Smart Lock подключен к интернету, у хозяев есть возможность настройки автоматических действий. Пример — отправка владельцам уведомления о взломе.

Как и обычные приспособления, умное устройство состоит из замка и ключа. Механическая его часть практически ничем не отличается от традиционных замков. Однако ключ в них не привычный, физический, а цифровой, виртуальный. Код открытия замка передают через небольшие брелки (Key Chain) или с помощью такого же умного телефона, на котором установлено специальное приложение.

Цифровой код, используемый для разблокировки двери, является уникальным, поэтому индивидуальный идентификатор очень сложен для взломщиков. Благодаря коду есть возможность максимально обезопасить дом или квартиру: смарт-замок идентифицирует устройство хозяина абсолютно точно. Большой плюс умных приборов — передача данных с помощью интернета.

Благодаря новой технологии хозяева могут впустить гостей, находясь далеко от дома, или разблокировать замок по дорогое к нему. Другой плюс — шанс отслеживать, кто использовал устройство, и в какое время. Разблокировать устройство можно на определенный промежуток времени. Умный дверной замок имеет защиту от механического взлома, от отмычек и сильных ударов. Функции защиты в некоторых моделях выполняют специальные датчики.

Умный дверной замок: достоинства и недостатки

Идеалов не существует, однако в отличие от обычных механических устройств, «думающий» замок имеет много преимуществ и минимальное количество недостатков. По традиции начинают с первых.

Плюсы

Первое преимущество — максимальное удобство. Хозяевам не придется искать ключ в сумочке или карманах, поскольку смартфон (брелок) всегда находятся под рукой. Второй плюс — скорость открывания замка: умные устройства разблокируют двери в течение нескольких секунд. На этом список преимуществ не заканчивается.

В этом случае полностью исключается возможность остаться перед закрытой дверью, что случается с хозяевами, которые, торопясь, оставили ключ дома. Безопасность жилища близка к абсолютной. Умный дверной замок от надежных производителей относится к категории приборов, «неподдающихся» взлому даже в том случае, если устройство имеет скважину для аварийного открывания. Возможность получать информацию о событиях, находясь далеко от дома. Большая часть моделей оснащается датчиками взлома и удара. Поэтому если сенсоры обнаружат попытку несанкционированного проникновения в жилище, владельцы тут же получат оповещение о происходящем у двери.

Еще один плюс для владельцев умных дверных замков — шанс использовать систему, разграничивающую права доступа. У хозяев появляется возможность создать отдельные учетные записи для каждого человека — для члена семьи, горничных, нянь, репетиторов и т. д. Они будут храниться в базе замка. Эти учетные записи легко удалить из памяти, поэтому можно не бояться, что в дом с помощью дубликатов проникнут уволенные работники.

Минусы

Даже умные устройства не лишены недостатков, поэтому перед тем как принять окончательное решение, с возможными проблемами таких дверных замков лучше познакомиться. К слабым сторонам этих элементов умного дома относится:

Возможность взлома. Причины — небрежность хозяев, ошибки производителя или программиста, который занимался настройкой замка. Снятие блокировки злоумышленниками, если телефон был потерян или украден. В этом случае недвижимость будет легкодоступной. Предотвратить проникновение можно — достаточно установить на смартфоне несколько уровней блокировки. Необходимость питания. Как правило, замки работают на аккумуляторах или батарейках, которые приходится регулярно менять. Однако срок службы элементов довольно длителен — замки могут работать без смены год и более. Есть модели со сдвоенным питанием, и те, к которым для аварийного открытия можно подключить PowerBank.

Высокая цена умных моделей тоже относится к их недостаткам. Простые замки стоят несколько сотен. Качественные «интеллектуалы» могут лишить покупателей десятков тысяч.

Есть у умных дверных замков и еще один минус, но он относится не ко всем устройствам. Это вероятность покупки товара сомнительного качества. Всегда есть продукция, которая не заслуживает доверия. Как правило, это бюджетные модели, являющиеся практически точной копией устройств именитых брендов. Поэтому при покупке лучше не смотреть в сторону подозрительно дешевых замков.

Ассортимент и возможности устройств

Выбор умных дверных замков довольно широк. Модели имеют разный дизайн, набор функций, уровень безопасности и т. д.

Виды замков

Все умные помощники и защитники делятся на 2 большие группы: на накладные и врезные замки.

Накладные устройства — наружные замки, которые монтируют на дверное полотно. Они отличаются меньшей ценой. Врезные устройства. Они врезаются в дверь, поэтому требуется замена всей личины. Данную модель сложнее установить, она дороже. Считается, что этот вид более прочен и надежен.

В зависимости от способа открытия замки бывают биометрическими (отпечаток, сетчатка глаза), кодовыми (ввод пароля), распознающими карты, сигнал смартфона. Встречаются комбинированные устройства, которые могут открывать дверь несколькими способами. Это оказывается полезным, если какой-то из видов связи оказывается недоступным. В эту же категорию входят замки, оснащенные личиной для обычного физического ключа. Такое дополнение имеет отдельную панель.

Возможности умных дверных замков

Устройства отличаются:

количеством способов доступа: PIN код (временный или постоянный), отпечаток пальца, RF- или NFC-карта, приложение на смартфоне;

поддержкой протоколов шифрования при передаче данных по беспроводной сети: чем сложнее алгоритм, тем надежнее защита;

наличием либо отсутствием дополнительной возможности аварийного открытия — физического ключа и скважины, с помощью Power Bank;

наличием дополнительных функций и устройств (датчики, отправка сообщений);

максимальным количеством аккаунтов, которые можно сохранять в памяти;

возможностью интеграции устройства в систему умного дома;

присутствием клавиатуры — механической или сенсорной;

питанием: аккумуляторы, батарейки (АА, ААА);

возможностью разграничения прав доступа;

типом беспроводного подключения;

степенью стойкости к взлому.

Если умный дверной замок покупают для подключения к системе «Умный дом», то устройство обязано поддерживать протокол, который используется для коммутации (Bluetooth BLE, Thread, Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave). Для работы на дистанции обязателен модуль связи (Bluetooth, RF, NFC, Wi-Fi).

Максимальная защита

Как правило, дополнительные функции возможны для устройств, использующих для работы цифровой код. В этом случае для защиты добавляется:

Возможность скрыть идентификатор среди набора цифр. Для этого в начале и конце кода добавляют несколько символов, не относящихся к нему. Возможность защиты вводом нескольких символов до ввода виртуального ключа.

Понятно, что максимально защищенные устройства всегда остаются в группе фаворитов, поэтому при выборе лучше отдать предпочтение таким моделям. Однако в этом случае выбор оптимального решения в большей степени зависит от того, где находится недвижимость. Домам, расположенным вдали от «цивилизации», нужно супернадежное устройство.

Способы открывания умных дверных замков

Прежде чем переходить к выбору устройства, нужно познакомиться с вариантами открывания и закрывание дверей. Все они имеют как достоинства, так и недостатки.

Радиобрелок

Это одно из самых простых устройств, с которыми уже знакомо подавляющее число потенциальных покупателей умных замков. На миниатюрном брелке есть кнопки. При нажатии радиосигнал передается на встроенный приемник, располагающийся на двери, замок открывается.

Для одной двери можно запрограммировать до 30 устройств. В случае потери одного из них все остальные придется сразу же перепрограммировать. Для этой операции используют скрытую кнопку, которая расположена на самом замке. Радиус приема сигнала составляет 10 м. Защиту от сканирования кода гарантирует система Rolling-Code-System.

Плюсы радиобрелка:

невысокая стоимость гаджетов;

возможность открыть дверь, даже не вынимая брелок из кармана;

удобство, так как его носят в кармане или закрепляют карабином на ручке сумки.

Минусы: возможная потеря небольшого элемента, шанс оставить его дома, вероятность считывания кода, необходимость нажатия на кнопку.

Панель управления и PIN-код

Это второй способ, хорошо известный всем. На стене у двери либо на ее полотне располагают панель, имеющую стеклянную поверхность и сенсорные кнопки. Поскольку элемент оснащается LED-подсветкой, проблем с открытием двери ночью не возникнет. PIN-код может состоять из 4-6 знаков.

Никаких дополнительных настроек устройству не требуется, все работает «из коробки». Владельцам надо лишь придумать, ввести и запомнить пароль.

Достоинства моделей:

невозможность подобрать код по стертым кнопкам, так как символы на панелях нестираемые;

отсутствие необходимости носить на себе дополнительные устройства;

привлекательный вид и минимум движений.

Недостатки — необходимость «портить» стену или дверь для монтажа панели, а также теоретическая возможность подбора кода.

Смартфон и Bluetooth

В этом случае никаких приложений на телефон устанавливать не придется, потому что привод сопрягается с гаджетом автоматически. Чтобы подтвердить открывание двери, владельцам нужно нажать на знак ОК на панели доступа.

Плюсы связи:

максимально легкая настройка;

отсутствие необходимости в дополнительных устройствах на двери или стене.

Минусы: невозможность попасть в жилище, если телефон разрядился, неудобство, если руки заняты.

Сканер отпечатка пальца

Этот вариант теоретически не имеет слабых мест. Этот «код» нельзя вычислить и считать, потерять его тоже невозможно. Операция идентификации проста: к сканеру прикасаются пальцем. Он способен запомнить 150 отпечатков, включая детские. Причем чем чаще члены семьи пользуются устройством, тем быстрее происходит распознавание и его срабатывание. Чтобы исключить возможные неприятности (ожоги, порезы) во время считывания, в память устройства рекомендуют вносить отпечатки не одного, а нескольких пальцев.

Преимущества распознавания отпечатка:

заявленная стойкость к перепадам температур;

прочность благодаря противоударному исполнению;

надежная, постоянная работа: сканер работает от сети;

возможность интеграции устройства с другими приборами охраны;

распознавание грязных пальцев и кожи с небольшими повреждениями.

Минусы — очень высокая цена, невозможность открыть дверь при отключении электричества и боязнь хозяев лишиться конечности.

Критерии выбора умного замка

Рассуждения о том, какой замок лучше, чаще приводят к одному неутешительному выводу: оптимальным вариантом считают обычные механические модели — простые, надежные и, в большинстве случае, безотказные.

Однако хозяева, которые пользуются такими умными приспособлениями не первый год, уже успели оценить и преимущества, и недостатки разных моделей, поэтому к определенным выводам пришли. Людям несведущим лучше узнать о некоторых особенностях выбора.

Многие считают, что умный замок с ручкой не рассчитан на наши реалии. Его предназначение — работа в легких дверях, потому что в металлических конструкциях ручка со временем расшатывается, а замок вместе с ней становится непригодным к эксплуатации. Сканер отпечатков далеко не лучший выбор. Распознаватель постоянно пачкается, модели с автономным питанием быстро «съедают» батарейки, в морозы приборы отказываются узнавать пальцы хозяев. Wi-Fi — связь, которая идеальна для отелей, но она не лучшее решение для домов или квартир. Владельцы таких умных замков каких-то значимых преимуществ не получат, зато будут тратиться на батарейки. Bluetooth-замки совсем не гарантируют полной безопасности. В ходе испытаний были взломаны 12 из 16 моделей: «злоумышленники» получили коды доступа, настройки приборов сбились.

Теперь о почти идеальном варианте. Многие приходят к выводу, что это устройство с сенсорной панелью и с двумя способами открытия — по паролю и ключом-картой. В этом случае у хозяев будет возможность установки режима двойной авторизации: это открытие двери с одновременным использованием карты и пароля. Еще один критерий — возможность подключения к устройству резервного (экстренного) питания в том случае, если внезапно сядут батарейки.

Что поможет сделать умный дверной замок безопасным?

В первую очередь, умное устройство надо выбирать «с умом». Поэтому лучше отдать предпочтение производителю с высоким рейтингом, а перед тем как сделать окончательный выбор, почитать отзывы на модель.

Для установки замка нужно пригласить мастера, имеющего лицензию на данный вид деятельности. Чтобы максимально обезопасить жилище, лучше добавить к замку такой же «сообразительный» глазок или видеокамеры. Кодовый замок будет максимально надежен, если хозяева установят длинный пароль, сложный для взлома. Если модель имеет функцию двухуровневой системы идентификации, то ее настоятельно рекомендуют настроить.

Регулярное обновление программного обеспечения и частая смена паролей позволят гарантировать полную неприкосновенность дома или квартиры.

И адепты псевдоинтеллектуальных домов, и обычные люди все чаще обращают внимание на электронные устройства, освобождающие от многих рутинных обязанностей. Одним из самых важных гаджетов является именно умный дверной замок. Он удобен, надежен и функционален. Кроме того, регулярно выпускаются новые, усовершенствованные модели, а обнаруженные программные недочеты своевременно устраняются обновлением прошивок приборов.

С одним из потенциальных умных кандидатов можно познакомиться, если уделить немного времени этому видео: