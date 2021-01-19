Стремление человека сделать свое жилище красивым, практичным и максимально удобным вполне понятно и оправдано. Дом или квартира — место, куда возвращаются после трудового дня, поэтому мечтают об отдыхе, о комфортном времяпрепровождении. Чтобы значительно облегчить жизнь людей, постоянно появляются и совершенствуются различные технологии, о которых раньше приходилось только мечтать, или читать о них в фантастических романах. Одни из таких относительных новшеств — системы умного дома, или Smart Home. Это комплексы бытовых приборов, которыми можно управлять дистанционно. Не так давно к «армии» понятливой техники присоединились не менее умные шторы. Задача этих автоматических устройств — обеспечение комфортного освещения «почти самостоятельно», в любое время суток. Чтобы оценить новые умные устройства по достоинству, нужно познакомиться с их работой, узнать характеристики, преимущества «интеллектуалов», а также рассмотреть виды умных штор.

Конструкции и принцип их работы

Надо сказать, что интеллектом «блещут» не сами «сообразительные» занавески, а механизм, который ими управляет. Это устройство — электрический карниз. Но название «Умные шторы» появилось и довольно быстро «прижилось».

Умными устройствами называют шторы, оснащенные электроприводом и дистанционным управлением. Такие «системы в системе» идеальны для управления естественным освещением в домах с высокими потолками, там, где окна имеют нестандартную форму. Автоматические шторы становятся оптимальным решением, когда доступ к ним затруднен из-за мебели, стоящей рядом.

В стандартный комплект оборудования входят шторы, электродвигатель, а также карниз, снабженный приводом. В набор включен блок управления (контроллер), кнопка, пульт, один или несколько датчиков, которые могут реагировать на уровень естественного освещения, на температуру в комнате, на время и т. п. Системы, имеющие голосовое управление, обязательно дополняются блоком распознавания голоса.

Систему управления автоматическим «ансамблем» настроить несложно: с этой задачей без особых проблем справится любой покупатель. Управляют «разумной» техникой при помощи выключателя, голосовых команд, заданных настроек, пульта, компьютера или ноутбука, планшета или смартфона. Режимы (сценарии) работы умных штор можно настраивать, а также менять их в зависимости от желания владельцев, от погодных условий, дней недели, времени года и т. д.

Самостоятельный монтаж такого оборудования, наоборот, не самое лучшее решение. Если у хозяев нет навыков подобной работы, отсутствуют необходимые инструменты, то установку лучше доверить профессионалам.

Где используются автоматизированные системы?

Умные шторы с каждым годом приобретают все большую популярность. Сфера применения их достаточно широка. Их используют для оформления:

конференц-залов;

помещений учебных заведений;

окон, если доступ к ним затруднен;

помещений, в которых установлен проектор;

просторных комнат с панорамными окнами, с мансардными, потолочными, эркерными проемами.

Такие умные конструкции можно увидеть в административных зданиях, в гостиницах, офисах, заведениях общепита, в остекленных бассейнах, в оранжереях и зимних садах. В последнее время все большее число «ленивых» хозяев выбирают это вариант для создания максимального комфорта в своем доме или квартире.

Умные шторы: быть им или не быть?

Любое будущее приобретение требует предварительного знакомства не только с преимуществами, но и с его недостатками.

Достоинства конструкций

Главный плюс любого «самостоятельного» элемента системы умный дом — максимальный комфорт хозяев. Не в меньшей мере это относится к «сообразительным» шторам, которые будут незаменимыми, если солнце то скрывается за облаками, то снова появляется «во всем своем великолепии». Хозяевам понятливого устройства при такой погоде не придется постоянно «скакать» к окну: естественным освещением можно управлять, не вставая с дивана. Минимум усилий не единственное преимущество данных конструкций. К другим плюсам этих штор относится:

минимальный уровень шума во время работы оборудования;

шанс гарантировать идеальные условия в доме перед приходом хозяев, находясь далеко от него;

безопасность устройства для детей, так как отсутствуют механизмы с веревками, цепочками и т. д.;

возможность контролировать микроклимат в доме, реже используя кондиционер или приборы системы отопления;

забота о «питомцах» в горшках: можно обеспечить максимум дневного света для комнатных растений, когда жильцы отсутствуют;

шанс вписать шторы с карнизом в любой интерьер благодаря широкому ассортименту, возможности изготовить конструкцию на заказ;

бережная эксплуатация штор, так как полотна закрываются без участия человека, а значит, эстетичный вид ткани обеспечен надолго;

удобство — одновременное управление всеми конструкциями дома, если выбран именно такой режим работы, возможность использования дополнительных элементов — таймеров, датчиков.

У умных конструкций есть еще один достоинство: это минимальное потребление электроэнергии. Если говорить о безопасности «крепости» в то время, когда хозяев нет дома, то открывающиеся или закрывающие шторы могут создать эффект их присутствия. Поэтому жилище не станет мишенью для злоумышленников.

Недостатки штор с электроприводом

Слабые места при большом желании можно обнаружить у всего на свете. К минусам автоматических штор относят:

высокую цену, если сравнивать стоимость электрических моделей с традиционными пластиковыми, деревянными или металлическими карнизами;

шанс столкнуться с поломкой сложного механизма, который может отказать по разным причинам;

монтаж и подключение электродвигателя, чаще требующие помощи профессионала.

Установка любого электрооборудования может потребовать прокладки новой, выделенной линии. Такая работа обязательно создаст дополнительные сложности. Наличие рядом розетки — условие необходимое, так как длина кабеля до мотора обязана быть минимальной. Еще одна «теоретическая претензия» — автоматическое движение. Если на пути легкой шторы окажется какие-то препятствие, то не исключено, что ткань за него зацепится и порвется.

К недостаткам электрокарнизов относится сложность работы, если оконный проем имеет нестандартную форму: например, арочные окна. В этом случае для установки потребуется профессионал, к тому же хозяевам не избежать покупки дополнительных расходных материалов.

Что нужно знать будущим покупателям?

Любое «разумное» оборудование требует такого же подхода. Поэтому первым делом надо определить, какая модель будет лучшей, самой подходящей для дома, квартиры, или только одного помещения в них.

Критерии выбора электрических штор

Умные шторы выбирать гораздо сложнее, потому что в этом случае нужно обращать внимание на основные характеристики и особенности моделей.

Тип питания. Оптимальным вариантом остается электрический карниз, работающий от сети, потому что в этом случае часто неожиданностей ждать не придется. Если проводку проложить сложно, то приобретают модели с аккумуляторами. Однако владельцам придется постоянно следить за уровнем заряда. Покупка любой автоматизированной системы предполагает, что она идеально впишется в интерьер, поскольку такие устройства выбирают, когда ремонт в доме или квартире уже закончен. Поэтому важно определить дизайн, выбрать подходящий материал и тип полотен. Минимальный уровень шума — требование, в большей степени относящее к «комнатам отдыха» — к спальням и детским. Для этих помещений лучше выбирать модели, уровень шума которых находится в пределах 35-40 дБ. Материал направляющих для умных штор. Тонкие, легкие полотна без труда выдержат пластиковые изделия. В противном случае профили из металла — единственные достойные кандидаты. Главной «движущей силой» данной конструкции является мотор. Его подбирают, обращая внимание на несколько факторов.

Дополнительные опции — еще один момент, на который обращают внимание. К ним относится:

функция аварийного отключения;

наличие автоматических концевиков-фиксаторов;

ручной режим, который пригодится при отключении электроэнергии;

память, позволяющая запомнить и реализовать открывание в «любимом» положении;

доводка, которая даст возможность приводить механизм в рабочее состояние «легким движением руки» — прикосновением к полотнам.

Теперь надо подробнее остановиться на электродвигателе. В первую очередь, нужно определиться с его мощностью, которой должно быть достаточно, чтобы передвигать полотна. Для легких занавесок достаточно мощности 30 Вт. Объемные, тяжелые портьеры — повод для покупки более серьезного оборудования — 200-250 Вт. Для изогнутых карнизов и тяжелого материала понадобится больший «запас прочности», поэтому электродвигатель нужен мощнее.

Способы крепления моделей

Все конструкции отличаются способом монтажа. Если говорить о наиболее востребованных шторах, то это устройства, которые фиксируются с помощью боковых кронштейнов. Однако в этом случае важным фактором является длина направляющих. Иногда приходится заказывать эту часть оборудования отдельно.

В комплект электрических карнизов, предназначенных для римских штор, входит кассета, которая выполняет не только прямую обязанность, но и является декоративным элементом. Существует другой, комбинированный вариант, состоящий из кронштейнов и кассеты. Такие конструкции способны надежно держать самые тяжелые полотна.

Производители умного оборудования

Наиболее востребована продукция нескольких производителей. В их число входит:

Somfy (Германия, Франция);

Forest (Нидерланды);

NOVO (Франция);

Xiaomi (Китай);

RAEX (Китай).

Качественные бюджетные модели изготавливают компании Aerolux, Bofu, Chofu, Dooya. Любая их фирм гарантирует качество продукции (гарантия — 3 года), известна широким ассортиментом, в том числе и дополнительных устройств. Цена электрических карнизов в большей мере зависит от мощности двигателя, размеров, типа штор, ткани полотна, наличия дополнительных функций и материала направляющих. В комплекте каждой модели есть инструкция, которая значительно упростит и ускорит монтаж оборудования.

Умные шторы: разновидности и способы управления

Такие конструкции вызывают все больший интерес, поэтому сначала надо познакомиться с довольно широким ассортиментом.

Виды карнизов

Современные умные конструкции выпускают двух типов: есть раздвижные и подъемные системы.

Раздвижные механизмы. В этом случае полотна фиксируют на направляющих в один, либо в несколько рядов (пример «дуэта» — гардина и штора). Движение ткани обеспечивает электродвигатель, армированный ремень и ведущие каретки (мастер-глайдеры), которые крепятся к нему. Подъемные системы проще, потому что в них двигатель установлен внутри вала, предназначенного для наматывания шторы, либо шнура, который ее поднимает.

Отдельного упоминания заслуживают популярные жалюзи. Вертикальный их вид подразумевает использование умных раздвижных систем, а горизонтальный работает точно так же, как подъемные конструкции.

Ассортимент умных автоматических штор

Автоматические карнизы выпускают для штор нескольких видов. С их помощью можно управлять традиционными, раздвижными портьерами, японскими шторами-панелями, римскими, французскими или австрийскими шторами, плиссе, рулонными занавесками и жалюзи.

Раздвижные

Этот вид штор уже был упомянут: он максимально похож на традиционные конструкции, которые также перемещаются влево и вправо.

Японские

Это шторы-панели, созданные их полотен шириной до 1,5 м. Перемещаются они только горизонтально. Чтобы обеспечить ровную поверхность без складок, ткань расправляют, используя утяжелители. Данные конструкции напоминают раздвижные двери, поэтому иногда их применяют для зонирования комнат.

Римские

Это вертикальная разновидность. При открывании окна они собираются в горизонтальные складки, при его закрывании снова становятся гладким полотном. Такие шторы отличаются способом формирования складок, объемом каскадов, видом материала, а также дополнительными декоративными элементами.

Французские

Их отличие — богатые, пышные фестоны и складки, которые располагаются в нижней части полотна. Обычно ими украшают окна больших, просторных помещений с очень высокими потолками — гостиных или спален. В маленьких комнатах такие занавески будут выглядеть не настолько эффектно.

Австрийские

Эти изделия можно назвать «симбиозом»: они одновременно похожи и на римские, и на французские шторы. Первым они обязаны рулонным подъемным механизмом, который приподнимает полотно. Дизайн напоминает французский, отличающийся пышностью, богатством и — одновременно — уютом.

Плиссе

Эти полотна полностью оправдывают свое название: это «складки». Как правило, они довольно мелкие, могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Такие шторы считаются идеальными для декорирования нестандартных проемов — арочных, треугольных, трапециевидных.

Рулонные

Можно сказать, что это один из самых простейших вариантов. Ткань в этом случае с помощью вала сматывается в рулон. Важнейшую роль в конструкциях играют пластиковые направляющие, которые гарантируют надежную фиксацию ткани по бокам.

Как можно управлять умными шторами?

Теперь коротко об управлении «разумными» механизмами. Обычно используют один их 3 вариантов:

проводную кнопку/выключатель;

пульт дистанционного управления;

управление с помощью системы «Умный дом».

ПДУ или выключатель

Простейший и удобный вариант управления — пульт. В этом случае хозяевам не придется прилагать ни малейших усилий. Открывать или закрывать шторы кнопкой уже несколько сложнее, потому что владельцам придется ненадолго покидать «насиженное» место. Выключатель обычно располагается рядом с оконной конструкцией.

Первые два способа не лучшие решения, потому что набор функций в них сильно ограничен: это закрывание, открывание, а также остановка полотна (либо полотен) в нужном положении. Еще существует возможность запомнить «любимое» место. В этом случае открываться или закрываться штора будет именно до него.

Элемент «Умного дома»

Работа по сценариям, включение «оконного» оборудования в систему умного дома — единственный вариант, который рекомендуют выбирать для любого жилья, где уже «трудится» несколько автоматизированных устройств. К ним относятся выключатели, оснащенные датчиками движения, освещенности, розетки, разнообразная бытовая техника. Самый простой и удобный вариант управления — смартфон (планшет), на который установлено специальное приложение. Если рассматривать не всю систему, а только шторы с электрокарнизом, то хозяева дома получают возможность:

изменять положение штор, находясь далеко от дома;

установить время, когда они будут закрываться, ежедневно либо в определенные дни недели;

настроить один карниз, группы, или сразу все конструкции дома или квартиры: в последнем случае настройки могут отличаться;

связать открывание/закрывание с определенными событиями: простейшие примеры — звонок будильника утром, «отход ко сну» вечером, подготовка к приходу гостей.

У хозяев умных конструкций появляется шанс настроить множество правил-сценариев, удалять, добавлять, изменять их по своему усмотрению, в зависимости от сезона, грядущих событий и т. д. Одним словом, система, имеющая искусственный интеллект, гарантирует почти неограниченные возможности для создания дома идеальных условий.

Умные шторы — оптимальный вариант для любого помещения, независимо от «роли», которую оно играет. Практичность, экономичность и максимальный комфорт — те «три кита», благодаря которым автоматизированное оборудование становится все более востребованным, а обычные «глупые» дома превращаются в мечту фантастов, в настоящий «райский уголок».

Цены на умные шторы можно узнать тут:

В завершение темы автоматизированного оборудования — видео, посвященное ей: