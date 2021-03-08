Участок за городом — несомненное благо, причем совсем не важно, дача это или усадьба: проводить время на природе, вдали от городской суеты — мечта каждого человека. К сожалению, современный темп жизни не позволяет оставаться там надолго, хозяев ждут рабочие будни, а с ними и мысли о том, как «поживает» имущество, оставленное в одиночестве. Чтобы не беспокоиться об участке, находясь вдали от него, многие владельцы покупают уличное видеонаблюдение для дома. Да, можно обратиться к специалистам, которые установят его, причем сделают работу корректно и быстро. Однако сейчас организовать такую систему по силам самим хозяевам. Безусловный плюс этого решения — экономия на услугах мастера, минус — сложность работы, которая на первый взгляд кажется простой.

Что такое система видеонаблюдения?

Уличное видеонаблюдение для дома — система, состоящая из нескольких элементов. В комплект входит:

Камера или камеры. Их количество зависит от площади участка, от пожеланий хозяев. Как привило, для небольшого надела земли хватает 4 приборов. Система управления — видеосервер, видеорегистратор. Ее задача — обработать и записать данные на жесткий диск. Некоторые приборы позволяют вести наблюдение за домом удаленно. Датчик движения. Это устройство срабатывает, если на участке обнаруживается какая-то «подозрительная» активность. В результате на номер хозяина отправляется сигнал тревоги. Противопожарный датчик. Если появляется угроза, срабатывает сенсор, после чего или включается автоматическая система пожаротушения, либо сигнал «бедствия» получает пожарная команда.

Если раньше уличное видеонаблюдение для дома было, скорее, диковинкой, то сейчас ситуация поменялась. Видеосистемы стали доступны людям, причем собственникам с разным доходом. Несомненное их достоинство — простота установки.

Как выбрать подходящий вариант?

Перед покупкой системы нужно определить, какие именно функции она должна выполнять, а какие для хозяев будут излишними. Любая дополнительная «ненужная» опция только увеличит цену комплекта. Возможностей у современных устройств слежения очень много:

Наличие датчиков движения, они выводят камеры из спящего режима. Время видеосъемки: днем либо при искусственном освещении. Ночная запись с помощью инфракрасных датчиков. Возможность съемки на любую карту памяти. Направленная или панорамная съемка. Передача материала на ПК и т. д.

Можно приобрести модель, которая синхронизируется с выключателями, датчиками, сигнализацией и другими устройствами.

Частный дом или дача предполагают, что оснащения камерами внутренних помещений не требуется. При установке наружных устройств слежения обычно руководствуются количеством контролируемых зон, а также тем, какая степень детализации необходима хозяевам. Главные задача уличного видеонаблюдения для дома — слежение за:

периметром дома и придомовой территории;

входами — как в здание, так и на участок;

гаражом и другими важными объектами;

территорией участка.

Какое уличное видеонаблюдение для дома выбрать? Если он небольшой, то хозяевам вполне хватит системы с базовым набором функций. Когда участок и здание большое, причем жилье является постоянным, минимальный комплект решение не лучшее. В этом случае владельцам лучше не экономить.

В любом случае, нужно избегать слепых зон, лучше совместить контроль периметра и участка. Если такой вариант слежения организовать трудно, то необходимо установить наблюдение за всеми ключевыми точками: к ним можно отнести вход в дом, въезд, автомобильную стоянку, гараж и т. п. Особого контроля требует та территория, которая граничит с посадками, безлюдной местностью, пустырями. Это лучшие места для проникновения злоумышленников.

Выбор видеокамер

Поскольку именно эти устройства являются основными элементами любой системы слежения, то в первую очередь надо рассмотреть критерии их выбора.

Аналоговые или цифровые камеры?

Аналоговые устройства можно присоединять к монитору напрямую. Для записи данных видеокамеры необходимо подключить к компьютеру или видеорегистратору. Цифровое IP оборудование позволяет следить за домом и участком с ПК либо мобильного телефона, при этом неважно, на каком расстоянии от своей собственности находится владелец.

Первые камеры работали с сигналами PAL и NTSC, серьезным минусом таких систем считалось очень низкое качество изображения. Поэтому еще недавно аналоговые устройства считались «прошлым веком», так как их разрешение ограничивалось скромными 720х576 пикселями. Сейчас ситуация значительно улучшилась, аналоговые камеры подтянулись к цифровым «коллегам» благодаря появлению новых форматов — AHD (аналоговый HD), HD-CVI, HD-TVI и т. д. Устройства теперь выдают 1920х1080 px, поэтому достойное качество записи тоже гарантируют. Поэтому их нельзя сбрасывать со счетов, хотя «цифра» развивается более стремительно, поэтому популярность ее постоянно растет.

Что выбрать: аналоговые или IP камеры? Если рассматривать видеонаблюдение за частным владением, то в этом случае именно первый вариант является предпочтительным. Причины:

простота устройств, она гарантирует легкость монтажа, такую же настройку и обслуживание;

качество работы — надежность, безотказность оборудования;

сравнительно невысокая цена приборов;

высокая скорость передачи.

HD качества аналоговых камер вполне достаточно для организации эффективной системы видеонаблюдения независимо от характеристик объекта. Однако если для слежения требуется установка большого количества устройств (5 или более), то лучше отдать предпочтение IP камерам.

Если владельцам требуется удаленный доступ к системе наблюдения через интернет, или организация беспроводной системы, то цифровые приборы — логичное решение. В этом случае для улицы лучше купить камеры с вариофокальным объективом. Он дает возможность регулировки расстояния до объекта наблюдения, поэтому хозяева смогут рассмотреть мельчайшие детали. Этот объектив, в отличие от зума, гарантирует идеальное качество изображения даже при масштабировании.

Еще один вариант — комбинация двух систем. В этом случае для слежения за важными объектами, где необходима четкая визуализация, устанавливают цифровые устройства, а для остальных зон выбирают аналоговые видеокамеры.

Проводные или беспроводные

Первое уличное видеонаблюдение для дома надежно, передает качественное изображение, лишенное помех, к тому стоит такое оборудование недорого. Серьезный его минус — необходимость прокладки кабеля вне дома и в помещении. Оптимальным решением будет использование коаксиального комбинированного кабеля.

Беспроводные системы гораздо проще в монтаже, поэтому идеальны для самостоятельной организации видеонаблюдения. Такие приборы останутся мобильными, их можно перемещать в любое место участка. Недостатки — сложности, возникающие во время передачи изображения, нередкие помехи. Прохождению сигнала способно помешать другое домашнее оборудование и приборы — СВЧ-печи, мобильные телефоны и т. д.

Форм-фактор

В продаже есть цилиндрические, купольные устройства и мини-камеры.

Приборы в цилиндрических корпусах оснащаются поворотными кронштейнами. Главным недостатком считается незащищенность некоторых моделей от вандалов. Преимущество — простота монтажа. Установить такие видеокамеры можно в любом месте участка — на заборе, на мачте и т. д. Купольные. Корпус этих устройств зафиксирован на пластиковом или металлическом основании: это полусфера, изготовленная из прозрачного поликарбоната. Данные приборы гарантируют отличный обзор. Как правило, они надежно защищены от злоумышленников. Мини-камеры могут иметь разную форму, главное их отличие — маленькие размеры. Для уличного видеонаблюдения их необходимо монтировать в таких местах, куда нарушителям не добраться, так как нарушить герметичность приборов очень просто.

Если говорить о фаворитах, то здесь нет явного лидера. Некоторые отдают предпочтение цилиндрическим моделям, считая их лучшими как в монтаже, так и в эксплуатации. Единственным недостатком камер-куполов является необходимость установки под навесом, так как при попадании на купол капель дождя, при скапливании пыли и грязи изображение становится «туманным».

Чувствительность, подсветка и защита

Чувствительность — параметр, гарантирующий минимальный уровень освещенности, он дает возможность получить четкое, качественное изображение. У большинства видеокамер этот показатель находится в пределах 0,005-0,01 Люкс. Этот диапазон вполне достаточен.

В ночное время суток видеокамеры тоже «слепнут», поэтому на помощь им приходит инфракрасная подсветка. Если говорить об организации видеонаблюдения в частном владении, то оптимальным вариантом будет оборудование, имеющее дальность подсветки как минимум 20 м.

Защиту от «двуногих» вредителей в видеокамерах трудно назвать дополнительной функцией. Она — насущная необходимость, поэтому при покупке надо выбирать прибор из ассортимента антивандальных моделей: как купольных, так и цилиндрических. Исключение — устройства, установленные высоко, вне зоны досягаемости.

Цветность изображения, угол обзора

Есть камеры с черно-белым и цветным изображением. Для систем уличного наблюдения нередко используются первые модели, которые гарантируют четкость записи в ночное время суток. Цветные видеокамеры рекомендуются для монтажа в хорошо освещенных местах. Причем независимо от времени суток. Пример — освещенное крыльцо.

На выбор угла обзора влияют задачи, которые ставят перед камерой. Если она предназначена для охвата большой территории, но без выделения какого-то конкретного объекта, то оптимальным вариантом будет диапазон 70-140°. Однако надо понимать, что чем больше угол обзора, тем менее детализированным и четким будет изображение.

Видеорегистраторы

Эти устройства предназначаются для контроля видеокамер, они собирают и хранят записи. Именно к ним подключают монитор или компьютер для наблюдения за происходящим вне дома, для просмотра архива данных. При выборе модели учитывают несколько факторов.

Тип видеорегистратора. Есть гибридные или цифровые приборы. В этом случае на выбор влияют характеристики камер. Для аналоговых приборов выбирают гибридный вариант, а для цифровых — IP устройство. Количество каналов. Современное профессиональное оборудование рассчитано на одновременную работу с большим количеством приборов — до 64. Если рассматривать уличное видеонаблюдение для дома, то 8 каналов для большинства будет достаточно. Если число камер хозяева со временем собираются увеличить, то им лучше сразу купить модель с 16 каналами.

Еще один критерий — поддержка технологии PoE. Она дает возможность получения питания камерами через сигнальный кабель от видеорегистратора. Поэтому поддержка PoE сильно упростит монтаж системы и ее дальнейшее обслуживание, но данная функция может быть использована только для цифровых приборов.

Другие элементы комплекта

Помимо видеокамер и регистратора уличное видеонаблюдение для дома потребует наличия еще нескольких компонентов системы.

Кабель. Для аналоговых камер нужен коаксиальный и электрический кабель, альтернатива — комбинированное изделие. Цифровым приборам будет необходим такой же кабель, как и для ПК. Это витая пара (UTP-кабель). Блок питания. Если хозяева планируют установить большое количество беспроводных приборов, то им, скорее всего, придется «разориться» — купить несколько БП. Жесткий диск. Для удаленного уличного видеонаблюдения для дома будет достаточно 90-120 ГБ. Такой объем обеспечит сохранение данных за последние две недели.

SSD в роли хранилища данных видеонаблюдения не самый популярный вариант, его используют реже, поскольку разница в скорости обработки видеоматериалов HDD и твердотельным накопителем невелика. Однако в этом случае хозяин — барин.

Уличное видеонаблюдение для дома

После приобретения всех элементов комплекта можно переходить к установке системы слежения. Первый этап — изучение инструкции, которая прилагается к оборудованию.

Следующий шаг — проводка кабеля к месту, где будет находиться видеорегистратор. Его монтаж предполагает, что кабель будет защищен от внешних воздействий, а также скрыт от посторонних глаз. До укладки в траншеи его помещают в специальную, защитную трубу. Ввод для тех камер, которые монтируются непосредственно на стены дома, рекомендуют делать на местах их установки. Перед началом этого этапа (лучше еще до покупки) составляют план, чтобы найти оптимальное расположение для каждого прибора. К камерам подсоединяют кабель.

Видеорегистратор располагают там, куда нет доступа потенциальным злоумышленникам, — внутри дома. Монтаж и настройка оборудования предполагает участие как минимум двух человек. Первый будет работать у монитора, второй — заниматься настройкой камер.

Удаленный просмотр

Что нужно для того, чтобы владельцы имели возможность контроля уличного видеонаблюдения с помощью смартфона, планшета или ноутбука? Доля организации удаленного просмотра потребуется несколько элементов и условий.

Возможность доступа в интернет во всех точках, где размещены видеокамеры. Для этого потребуется высокоскоростное соединение (не менее 1 Мбит/сек) и роутер, настроенный на работу с оборудованием. Видеорегистратор, у которого есть разъем USB либо LAN-порт. Устройства должно поддерживать работу с USB-модемами. Еще потребуется ПО, поддерживающее удаленный просмотр. Программное обеспечение для смартфона (планшета, ноутбука). Как правило, диск с ним входит в комплект видеорегистратора. Второй вариант — загрузка нужного ПО из интернета.

Оптимальным вариантом для видеонаблюдения с удаленным доступом будет фиксированный (статический) IP-адрес. Он обеспечит простую настройку и максимально надежное соединение. Для дачи или загородного владения можно использовать 3G или 4G модемы, однако такая связь очень сильно зависит от погодных условий.

Лучшие производители систем видеонаблюдения

Уличное видеонаблюдение для дома выпускается большим количеством компаний, поэтому проблем со скудностью ассортимента нет, зато есть другая — сложность выбора оборудования. Поэтому в данном случае лучше обратить внимание на крупные фирмы с именем. К таковым можно отнести несколько претендентов.

Axis — шведский производитель, которые не боится новаторских идей, тщательно следит за качеством продукции и гарантирует безопасность своих клиентов. BEWARD — российская компания, вышедшая на рынок в 2004 году. Она знаменита широким ассортиментом: покупателям предлагаются цифровые и аналоговые камеры, объективы и т. д. Falcon Eye. Этот известный бренд принадлежит канадской фирме STR International. Покупая данное оборудование, владельцы могут быть уверены в его высочайшем качестве. RVi Group. Это второй отечественный производитель, стартовавший чуть позже BEWARD, — в 2007 году. Вся продукция проходит жесткий контроль, поэтому она надежна и долговечна. SWANN Infinova Communications. Эта австралийская компания была основана в 1987 году. Теперь она считается одним из лидеров рынка. Фирма производит охранные системы, камеры видеонаблюдения, сигнализации и другие аксессуары.

Другие крупнейшие производители систем безопасности: Assa Abloy (Швеция), Dahua Technology, Hikvision Digital Technology, Uniview Technologies (Китай), Flir Systems (США). Список можно расширить, если добавить в него компании-гиганты:

Bosch (Германия);

Canon (Япония);

D-Link (Тайвань);

JVC (Япония);

LG (Южная Корея);

Panasonic (Япония);

Pelco (США);

Samsung (Южная Корея);

Sony (Япония).

Уличное видеонаблюдение для дома давно перестало быть диковинкой, потому что цены этого оборудования стали вполне приемлемыми. Организацию его нельзя назвать простой, но все же эта «миссия выполнима». О том, как установить такую систему слежения, расскажет автор следующего видео: