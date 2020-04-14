Ни один хозяин жилья не застрахован от чрезвычайных происшествий, случающихся по разным причинам. Самые распространенные из них связаны с водой: ее протечки всегда случаются неожиданно, внезапно, поэтому такие аварии приносят максимум вреда. Причем страдает не только имущество владельцев: в многоэтажных домах несчастье касается их соседей, иногда заливает несколько соседских квартир по стояку. Новейший трубопровод и современная система не повод отказываться от шанса сохранить имущество: как свое, так и чужое. Поэтому лучше преждевременно обратить внимание на эффективные защитные системы. Поскольку ассортимент такого оборудования достаточно широк, сначала нужно познакомиться с ним. В этом случае на вопрос, какую систему защиты от протечек воды выбрать, можно будет ответить самостоятельно, но не без долгих раздумий.

Как работают системы защиты от протечек?

Такое оборудование имеет определенное название: это СППВ — система предотвращения протечек воды. Такой комплект можно без преувеличения назвать самым эффективным способом борьбы с всенародным «стихийным бедствием» — потопом, случающимся неожиданно. Постоянная проверка состояния труб и сантехнических приборов еще не гарантия того, что протечка обнаружится вовремя, однако СППВ поможет уберечь мебель, напольные покрытия, даст шанс предотвратить «разборки» с соседями, а значит, сохранит нервы и деньги.

На российском рынке есть довольно большой выбор таких систем. Одни являются достаточно простыми конструкциями, поэтому имеют приемлемую цену, другие, напротив, технологичнее, потому обходятся дороже. В обоих случаях принцип работы одинаков: если на датчик попадает влага, то защитная система в течение 2-10 (или более) секунд успевает заблокировать подачу воды, поэтому «вселенского» затопления хозяевам удается избежать.

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Элементы устройства

Помимо датчиков (круглых, прямоугольных), сигнализирующих о ЧП, большинство систем защиты имеет еще несколько основных элементов. К ним относятся:

контроллер (блок или модуль управления), получающий и обрабатывающий информацию от датчика;

краны, оснащенные сервоприводом (электроприводом), они быстро перекрывают подачу воды;

сигнальное устройство, которое оповещает жильцов дома или квартиры о ЧС.

В некоторых системах присутствует модуль GSM, он передает сигнал «тревоги» на мобильный телефон.

Чтобы датчик сработал, он должен намокнуть, однако нескольких капель воды для этого недостаточно. Поверхность прибора обязана полностью покрыться влагой. После того как это произойдет, контакт его замкнется, а радиосигнал начнет передаваться контроллеру.

Последнее устройство выполняет сразу две функции: включает электропривод и одновременно начинает оповещать о возникшей протечке. Снова открывает краны блок управления только тогда, когда от датчиков поступает сигнал о том, что они стали сухими, а значит, авария успешно устранена.

Устройства могут быть проводными или беспроводными. В первом случае датчики соединяются непосредственно с контроллером, поэтому прибор может «видеть» их. Беспроводные удобнее в монтаже, однако работоспособность такой защитной системы придется регулярно проверять.

Места установки защитных систем

Все элементы фиксируют на «своих» местах. Датчики располагают там, где в случае потопа может появиться вода: под ванной, раковиной, под стиральной машиной и/или на полу за унитазом, под потенциально опасными соединениями. Блок управления помещают на стену. Если выбрана проводная конструкция, то расстояние между ним и датчиками ограничивает длина проводов.

Краны-отсекатели ставят после счетчиков. Большинство систем может работать как от сети, так и от батарейки 12 В, есть только беспроводные модели. Плюс последнего варианта — безопасное использование в «законно-мокрых» помещениях, универсального — возможность перехода на автономную работу при отсутствии электричества.

Что надо учитывать перед покупкой?

Какую систему защиты от протечек воды выбрать? Это зависит от многих факторов. Требования, предъявляемые к такому оборудованию, логичны: это безопасность, бесперебойная работа, быстрое реагирование при обнаружении протечек. Простота, удобство при установке и эксплуатации, приемлемая цена — другие достоинства оптимальных систем. При выборе модели нужно обратить внимание на несколько важных моментов.

Если в водопроводе жесткая вода, то надо покупать систему, которая сможет проводить очистку кранов не раз в 2 месяца, а каждые 2 недели. Для предохранения крана от закисания блок управления закрывает и открывает краны через интервал, который установлен программой. Частые отключения электричества — достаточно веская причина для выбора оборудования, имеющего альтернативный источник энергии — батарейки. Дорогая замена им — ИБП. Когда в ванной, туалете либо в санузле много опасных точек для потенциальных протечек, то датчиков понадобится большее количество. Если в доме оборудовано несколько вводов воды, то нужна защитная система, имеющая такое же количество сервоприводных кранов. Датчики — приборы, которые не должны реагировать на случайное попадание воды, поэтому влагонепроницаемый корпус обязателен. Когда ремонт в доме уже полностью завершен, лучше выбрать защитное оборудование, имеющее беспроводные датчики. Если хозяева хотят знать о том, что происходит дома, то оптимальной будет система с SMS-оповещениями. Скорость закрытия кранов. Чем она выше, тем меньше риск серьезных последствий. Материал крана. Лучшими считаются 2 варианта — латунь и нержавеющая сталь.

Некоторые характеристики продукции крайне важны, на другие можно вовсе не обращать внимания. Например, к последним «достоинствам» относится цикл открываний/закрываний кранов. Одни могут выдержать 10000, другие 100000, однако этот полюс не так важен, поскольку оборудование не предназначено для постоянных перекрытий, а значит, выработка ресурса ему не страшна в любом случае.

Какую систему защиты от протечек воды выбрать?

Так как вопрос защиты от мини-потопа остается актуальным всегда, системы, имеющиеся на российском рынке, уже давно известны и опробованы многими. Лидерами являются защитные системы:

Аквастоп;

Аквасторож;

АRMAControl;

Gidrolok;

Нептун (Neptun);

Стоп потоп Радуга.

Не все из них являются полноценной защитой, однако за звание «флагмана» чаще борются «титаны» — модели-представители трех российских компаний: Аквасторож (OOO Суперсистема), Gidrolok (OOO Гидроресурс) и Нептун (OOO Специальные Инженерные Системы).

Аквасторож

Эта система позиционируется, как первая в мире защита, имеющая сразу три источника питания. В список входит встроенный источник бесперебойного питания (ИБП), сетевой мини-USB адаптер и батарейки. Такой комплекс обеспечивает бесперебойную работу при любых ЧП — при отключении электросети, когда садятся аккумуляторы. Система в состоянии обнаружить потерянный либо поврежденный датчик и подать сигнал на перекрытие кранов.

Аквасторож Эксперт

В модели «Эксперт» есть возможность подключения модуля GSM для SMS-оповещений, также ее можно интегрировать в систему «Умный дом». В комплект входит:

блок управления;

четыре датчика;

2 шаровых крана;

комплект батарей.

Среднее время перекрытия подачи воды Экспертом составляет 2,5 секунды. Есть возможность подключить к системе дополнительные датчики, сигнализация у защиты двойная — световая и звуковая. Из недостатков отмечают короткий провод для передачи сигнала.

Аквасторож Классика

Комплектация этого прибора немного скромнее. В систему входит:

модуль управления;

три датчика;

2 латунных крана;

комплекты батареек и проводов.

Время перекрытия воды этой модели аналогично показателям Эксперта, но данная модель отличается минималистичным дизайном, достаточной длиной провода. Возможность подключения нескольких датчиков также существует.

Gidrolock

Данный производитель предлагает комплекты, предназначенные как для квартир, так и для загородных домов с централизованным либо автономным водоснабжением. Есть более 30 модификаций, которые учитывают его виды, площади помещений, диаметры труб. Предусмотрена возможность ручного управления краном, которое пригодится, если нет времени ждать, пока датчик высохнет. Плюс этих систем — итальянские шаровые краны Bugatti.

Gidrolock Professional Bugatti

Моментальное блокирование подачи при первом попадании воды на датчик — главное отличие данной системы. Ее устанавливают в жилых дамах, квартирах, в производственных и складских помещениях. В комплект входит:

блок управления;

3 проводных датчика;

2 крана;

аккумулятор (12 В).

Самым большим плюсом системы защиты является возможность подключения до 200 проводных или беспроводных датчиков. Время блокировки подачи составляет 30 секунд, есть функция самоочистки, ручного открытия/закрытия кранов, присутствует контроль обрыва цепи.

Gidrolock Загородный дом 1 Ultimate

Комплектация этих моделей немного скромнее, Предназначаются они только для холодного водоснабжения, однако их широко используют на только владельцы загородных домов, но и жильцы квартир в многоэтажных зданиях. В систему входит:

модуль управления;

3 проводных датчика;

1 шаровой кран;

аккумулятор (12 В).

Плюсы модели — приемлемая стоимость, независимость от электросети. Время поворота крана этой модели меньше — всего 20 секунд. Минусы — один кран в комплекте, возможность установки только на холодную воду. Однако все дополнительные элементы можно приобрести отдельно.

Нептун

Этот производитель на рынке уже почти 20 лет, поэтому его безо всякого преувеличения можно назвать первопроходцем. Если говорить о популярности у потребителей, то продукция «бога морей» тоже считается самой востребованной. Однако преимущество Нептуна не так очевидно: все рассматриваемые лидеры находятся очень близко друг от друга, поэтому почти у каждого свой фаворит.

Все модели компании гарантируют быстрое срабатывание оборудования: блокировка происходит с минимальной задержкой, мгновенно срабатывает звуковая, световая сигнализация. Производитель выпускает проводные, беспроводные системы, а также комплектующие к ним.

Neptun Aquacontrol

Эта самая «заслуженная» модель, появившаяся на рынке в начале 2000-х годов. Она отличается вполне демократичной ценой из-за отсутствия слишком дорогих элементов, но в состав комплекта входят приборы, выполненные из высококачественных материалов. В составе Neptun Aquacontrol:

блок управления;

2 датчика (максимальное количество — 20);

2 латунных крана (возможно 6).

Время срабатывание кранов — 18 секунд, поэтому авария будет быстро устранена. В модели предусмотрена возможность подачи светового и звукового сигнала. Главным недостатком системы является отсутствие альтернативного источника питания.

Neptun Bugatti Base

Этот комплект можно считать «золотой серединой», но многие называют ее лучшей системой защиты, которая сможет обеспечить безопасность на любых объектах. Ее плюс — универсальность. В комплектацию входит:

модуль управления;

3 датчика;

2 шаровых латунных крана.

Плюсы системы Neptun Bugatti Base: средняя цена, но высокая степень защиты, время срабатывания (21 секунда), ручной (аварийный) режим работы. Гарантия беспроблемной эксплуатации оборудования — 6 лет.

Neptun Profi WiFi

Эта система уже более универсальна, так как в нее входят проводные и беспроводные датчики, модуль, которым можно управлять по Wi-Fi. Есть возможность встроить комплект в систему «Умный дом», в охранные системы и т. д. В этих моделях есть резервное питание. В составе их:

блок управления;

1 проводной датчик и 2 радиодатчика;

2 шаровых крана (нержавеющая сталь).

Главное достоинство системы — расширенные возможности управления: например, можно получить уведомление даже о конкретном месте протечки. Резервное питание — батарейки (12 В). Минус — достаточно высокая цена.

Другие варианты

Пока дан только ответ на вопрос, какую систему защиты от протечек воды выбрать, если рассматривать лишь тройку «соперников». В этот «другой список» входят как полноправные конкуренты, так и одна простейшая система, предназначенная для определенных мест возможных аварийных ситуаций.

ARMAControl

Производством этой недорогой продукции занимается компания Армасток. Главное достоинство комплектов — невысокая цена. Она объясняется отсутствием дорогостоящих комплектующих, однако этот недостаток таковым не является: свою функцию системы выполняют не хуже, чем товар именитых конкурентов. Звуковая и световая индикация в системе также есть. Еще один ее плюс — простота эксплуатации.

Модель работает от пониженного напряжения. В комплект входит:

адаптер питания;

модуль управления;

3 датчика протечки;

2 шаровых крана.

В системе защиты используются чувствительные сенсоры, время их реагирования — 2 секунды, Большое достоинство этого комплекта — безопасность для людей и животных. Минусы есть: это официальная гарантия, составляющая всего год, и ограниченное количество датчиков. Одновременно можно подключить только 8 приборов.

Стоп потоп Радуга

Система защиты Радуга (ЗАО Промарматура XXI век) сможет защитить от любого бедствия в подвале, ванной или в кухне. Ее главная особенность — мощные беспроводные датчики, которые способны работать на расстоянии до 20 метров от модуля управления. Такая «дальность» позволяет использовать комплект даже в домах с очень большой площадью. В его состав ходит:

блок управления;

4 беспроводных датчика;

2-4 клапана (запорные либо электромагнитные).

Плюсы системы — длительный срок эксплуатации, защищенность от ложных срабатываний, ручная блокировка одной кнопкой. Время реагирования составляет 10 секунд. Минус — гарантия 1 год. Комплект, в первую очередь, предназначается для промышленных целей.

Аквастоп

Эта первая и единственная механическая система: она является клапаном, который блокирует подачу воды в том случае, если сильно увеличивается разница между давлением на подаче и выходе. Первыми конструкцию начали использовать в определенном виде бытовой техники — в стиральных агрегатах Bosch. При появлении протечки пружина клапана сжимается, блокируя подачу воды. Если разрывается шланг, то реагирует Аквастоп мгновенно — буквально за секунду.

Достоинство простейшей конструкции — минимальная цена, автономная работа, не требующая источников энергии. Минус — возможность использования лишь на определенных участках: например, в сантехнических приборах, в посудомоечных или стиральных машинах.

Другие производители популярных защитных систем: Aquabast, Spyheat. Suares. Rubetek (от пожара и протечек), Риэлта.

Комплекты и их цена

Производителей защитного оборудования много, моделей тоже достаточно, но какую систему защиты от протечек воды выбрать? На этот вопрос нельзя ответить конкретно, однозначно. Для многих владельцев квартир и домов одним из главных критериев все-таки остается цена. По этой причине надо привести среднюю стоимость оборудования в условных единицах:

Gidrolock — от 220 до 385;

Аквасторож — от 225 до 368;

Нептун — от 148 до 350;

Радуга — 220.

Какую систему защиты от протечек воды выбрать хозяевам? Все зависит от дома или квартиры, от желания отдать максимальную сумму, или, наоборот, получить эффективный прибор за небольшие деньги. Чтобы найти свою систему, лучше сначала выбрать несколько комплектов, а затем посмотреть отзывы о работе этих фаворитов в интернете. Этот способ даст возможность выбрать систему, которая будет «лучшей из лучших».

Если надоело читать, то самое время перейти к практическим занятиям. Лучший пример — следующее видео: