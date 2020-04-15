Многое из того, о чем писали фантасты, а люди могли только мечтать, теперь постепенно воплощается в жизнь. Например, еще несколько десятков лет тому назад было сложно представить, что в скором будущем появятся роботы-пылесосы. Теперь их считают вещами обыденными. Однако технологии не стоят на месте: сейчас одним из самых полезных изобретений стала система умного дома. Это комплекс бытовых приборов, объединенных в одну сеть и управляемых с помощью беспроводной связи — автоматически либо дистанционно. Такое решение довольно популярно. Оно обещает максимальный комфорт, может предотвратить непредвиденные аварийные ситуации, сэкономит энергоресурсы. Спрос родил предложение, но вместе с этим появилась новая проблема. Трудность в том, что немногие хозяева представляют, какую систему умного дома выбрать из большого количества вариантов.

Что такое «умный дом»?

Современное жилье буквально перенасыщено разнообразной техникой. Даже самый скромный набор включает электрочайник и кофеварку, холодильник, микроволновую печь, стиральную машину, телевизор, компьютер, планшет, а также смартфон. Нередко к этой «компании» присоединяется отопительное оборудование, системы климат-контроля. Умный дом (Smart House) — способ автоматизации всего бытового оборудования, возможность для техники функционировать почти без вмешательства человека.

Работа системы, ее преимущества

Такая система берет на себя:

постоянный контроль (регулярную проверку) работы водопровода, газопровода (защиту от протечек/утечек);

управление абсолютно всей бытовой техникой дома, начиная с электроламп, заканчивая воротами;

контроль микроклимата помещений (температуры, влажности), освещения;

функции защиты дома от проникновения злоумышленников;

слежение за работой пожарной сигнализации.

Система умный дом не требует знания программирования. Все устройства сети связываются с центром управления по Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee. Поиск и установка на смартфон (планшет) специального приложения для контроля и управления приборами — единственное, что требуется хозяевам дома.

Многие владельцы, услышав о такой новинке для ленивых хозяев, сначала размышляют не о том, какую систему умного дома выбрать, а о целесообразности такого приобретения. Однако плюсов у системы довольно много. Первый из них — возможность охватить сразу несколько основных направлений: видеонаблюдение, управление освещением, климатом, бытовой техникой, контроль энергосбережения, защита от протечек и охранная система. Другие преимущества:

согласованная работа оборудования;

продление службы электроприборов;

легкость работы с приложением;

отсутствие абонентской платы;

максимальный комфорт;

экономия ресурсов.

Главное достоинство умного дома — шанс избежать масштабных бедствий: потопа, задымления, пожара, ограбления.

Состав комплекта

Конфигурация систем бывает различной: одни из них позволяют контролировать только несколько устройств, другие гарантируют автоматическое управление всеми инженерными системами. Комплект любого «интеллектуального жилья» включает:

Центральный управляющий контроллер — центр управления или хаб. Он отвечает за идеальное взаимодействие всех элементов. Однако Wi-Fi устройства могут подключаться без участия ЦУ — непосредственно к роутеру. Таким оборудованием легко управлять с телефона или планшета. Датчики, термостаты. Эти приборы контролируют параметры (влажности, температуры, задымления). Если какой-то из них изменится, то сигнал тут же получает центр управления, он же незамедлительно посылает сообщение о неполадках владельцу на смартфон. Исполнительное оборудование. В эту категорию входят все бытовые устройства — розетки, выключатели, кондиционеры, системы защиты от протечек и т. д. Они получают команды с удаленного доступа, а затем выполняют их.

В умных системах могут использоваться реле, обеспечивающие основную часть автоматизации. Это освещение, системы теплого пола, контроль бытовых приборов, управление воротами или полив сада.

Виды связи устройств

Здесь вариантов всего два — проводная или беспроводная.

Проводное подключение более надежно, так как обмен сигналами происходит без всяких задержек. Однако комплект проводного оборудования обойдется в большую сумму, а монтаж его довольно сложен. Такую систему умного дома лучше планировать и устанавливать на этапе строительства дома, в новостройке или во время ремонта, потому что придется делать скрытую проводку, а она подразумевает штробление стен.

Беспроводной вариант в этом случае выигрышнее, так как его простая установка не требует каких-то серьезных усилий, поэтому помощь профессионалов не требуется. Широкий ассортимент, перемещение старых устройств и простое присоединение новых приборов — еще два преимущество мобильных систем. Минусы этого варианта — влияние на качество радиосвязи (помехи, погодные условия), необходимость периодической замены элементов питания. Проверять работоспособность их приходится очень часто.

Что включают в систему умный дом?

Прежде чем размышлять о том, какую систему умного дома выбрать, необходимо решить, какие варианты реализации хозяевам нужны в обязательном порядке.

Настройка освещения — первый пункт. Многие рекомендуют начинать именно с него. Возможности: включение/выключение с помощью датчиков передвижения, голосом или по хлопку в ладоши. Системы управления дают возможность регулировать любой источник света в доме или квартире. Умная розетка. Это второй популярный вариант. В этом случае владельцам дома можно будет не беспокоиться о забытых включенных утюгах: хозяину достаточно открыть приложение, найти соответствующую функцию, а затем обесточить ту розетку, к которой присоединен опасный прибор.

В последнюю очередь устанавливают и настраивают всю необходимую технику — системы климат-контроля, электрочайник, кофеварку, СВЧ-печь, мультиварку, стиральную машину, сантехнику, жалюзи или другие «умные» шторы.

Не менее важна работа охранных систем. При любом вторжении во владения хозяина система незамедлительно отправит на телефон послание, предупреждающее о возможной опасности. Такие же сообщения он получит в случае протечки воды, задымления помещения. С любой чрезвычайной ситуацией умный дом справится сам: он перекроет трубопровод или отключит электроэнергию, если хозяин отдаст приказ.

Управление системой

Чтобы иметь возможность управлять умным домом, необходимо скачать бесплатное мобильное приложение. После его установки надо будет выбрать вариант управления. Их два:

«Создать новый дом». В этом случае хозяин сначала создает дом, затем по очереди подключает к нему все устройства. «По приглашению». При выборе этого варианта создавать ничего не надо, достаточно получить приглашение — по QR-коду или по ссылке. Такие приглашения настраиваются по времени доступа.

Самый простой способ управления — использование ползунков, где каждая клавиша будет соответствовать определенному прибору, или показывать последовательность действий, которые нужно выполнить. Второй вариант — управление с помощью интернета. Некоторые системы предоставляют возможность голосового управления. Их, правда, пока немного.

Какую систему умного дома выбрать?

Системы умный дом все-таки еще находятся на этапе развития, поэтому они не достигли пика популярности: ни в мире, ни у нас. По этой причине довольно трудно ориентироваться в том, каких производителей этого оборудования можно считать лучшими. На рынке знаменитых брендов довольно много. К ним относится продукция Ajax Systems, Amazon, Apple, Google, REDMOND, Rubetek, TP-Link, Xiaomi, Ростелекома и другая российская система — GAL.

Xiaomi

Этот китайский производитель известен в России благодаря смартфонам, которые ни на йоту не уступают качеством товарам знаменитых мировых брендов. Если говорить о системах умный дом, то Xiaomi привлекает покупателей доступными ценами, хорошим исполнением, разнообразием моделей. Все устройства подключаются к одной сети, она передает информацию на смартфон. Для контроля системы устанавливают приложение Mi Home. Датчики можно настроить по Bluetooth, Wi-Fi или ZigBee.

В линейке фирмы есть не только базовые наборы, но и широкий ассортимент самостоятельных устройств, которые станут дополнением к основному оборудованию. «Умный» комплект Xiaomi Smart Home включает розетку, датчики контроля открывания (окна, двери), движения, влажности и температуры. В качестве дополнения китайцы предлагают оснащение датчиками ночника, очистителя воздуха, пылесоса. Блок управления системы внешне выглядит как светильник, он и выполняет функцию этого прибора.

Цены:



Rubetek

Эта фирма российская, однако производство также находится в Китае. Rubetek считается компанией с лучшим ассортиментом комплектов для создания системы умного дома. Компания создала несколько десятков приборов. Это датчики дыма, газа, протечек воды, движения, открытия окон, сенсоры для камер (внутренних и наружных). Также можно приобрести интеллектуальные розетки и оборудование для осветительных приборов и систем климат-контроля.

Системы Rubetek отличаются простотой монтажа и настройки, поэтому технология умный дом понятна и доступна для человека, только знакомящегося с ней. Все комплекты имеют устройства для определенных целей, для конкретных зон дома. Таких наборов компания предлагает более десятка. Плюс продукции — вполне приемлемая цена.

Цены:



Apple

Американский производитель давно известен качеством своей техники, ее стильным дизайном, надежностью. Самое большое преимущество этих комплектов перед конкурентами — русскоязычный голосовой помощник, который пока не могут предложить нашим покупателям другие бренды. Системы Apple можно дополнить продукцией других фирм: например, устройствами Fibaro (Польша).

Несмотря на то что система Apple HomeKit имеет ограниченный набор приборов, в ней есть все необходимое. Это центр управления, умная розетка, несколько многоцветных ламп, контроллер расхода воды, анализатор воздуха. В комплект также входит погодная станция, беспроводные датчики открытия дверей и окон. Есть сенсоры движения, интеллектуальная система освещения и «думающий» вентиль, предназначенный для радиатора отопления.

Цены:



Ajax Systems

Эта украинская система отличается от конкурентов умением отличать животных от человека. Поэтому она не реагирует на случайно «заблудившуюся» кошку, попавшую на охраняемый участок. Дальность действия компонентов тоже впечатляет: она составляет 200 метров внутри дома, до 2 км на открытой местности. Комплект Ajax включает модуль управления, брелок, имеющий тревожную кнопку, датчики открытия и движения.

Все устройства можно приобрести отдельно, дополнив набор дымо-тепловым датчиком, сенсором разбития стекла, защиты от протечки или сиреной. Аякс хвалят за удобство управления (через хаб, приложение), за надежность, стабильную работу. Вторым важным фактором является отзывчивость сервиса, который без промедления отвечает на все вопросы пользователей.

Цены:



Google

Компания Google считается одним из лучших разработчиков интеллектуальных систем, которые повинуются владельцам не только через приложение, но и с помощью голосового помощника. Известное всем «Окей, Google» позволяет отдать любой приказ (включить музыку, радио, «завести» будильник). Центр управления этой системы — колонка, дающая возможность контролировать все устройства сети.

Другое отличие Google Home — единственный «свой» элемент — колонка. Все остальные устройства — продукция других фирм. Их, как правило, приходится приобретать отдельно. «Огласить» весь список совместимых устройств-помощников просто нереально, он огромен. Если назвать несколько, то для системы подходят разработки Phillips, Sonoff, Xiaomi, TP-Link, Yeelight.

Цены:



Amazon

Данный производитель точно так же использует в роли центра управления музыкальную колонку. Однако эта компания, в отличие от своего соотечественника, предлагает на своем сайте не только собственную продукцию, но и широкий ассортимент совместимых «чужих» устройств. Такой подход более удобен для покупателей, так как выбор компонентов и доставка комплектом дает возможность сэкономить время и деньги.

Высокое качество оборудования ведущих производителей, вариативность систем умный дом Amazon, а также приемлемые цены — плюсы, которые не остались незамеченными покупателями. По этой причине Amazon считают довольно перспективной компанией. Стремительное расширение ее благодаря сотрудничеству с известными брендами — повод присмотреться к этим наборам внимательнее. Минус — помощник Alexa. Он не полиглот, поэтому пока не умеет говорить по-русски. Однако владельцам несколько фраз на английском выучить большого труда не составит.

Ростелеком

Умный дом от Ростелеком — система, больше ориентированная на безопасность «своей крепости». Комплектов у производителя два — базовый и расширенный. Первый набор включает минимум, он подойдет новичкам для ознакомления с основным оборудованием. В этот комплект входит: контроллер для управления элементами, датчики освещения, температуры, движения, открытия окон и дверей. В расширенной версии добавлены датчики протечки, дыма.

Есть возможность дополнить умный дом камерой Wi-Fi, однако этот прибор придется покупать отдельно. Поскольку каждое устройство в наборе представлено в одном экземпляре, цены этих систем нередко считают завышенными. Покупка комплектов Ростелеком в реальном магазине нецелесообразна. Лучший выход — ожидание скидок, которые можно обнаружить на официальном сайте.

Цены:



REDMOND

Многим знакома разнообразная продукция этой фирмы. Однако производители не останавливаются на достигнутом результате. Поэтому их система умный дом известна самым большим набором различных устройств. В список входят «умнейшие» чайники, имеющие разноцветную подсветку, мультиварки, утюги и другие представители кухонного оборудования.

Умные розетки, датчики движения, дыма и протечки, открытия или закрытия дверей, окон, сейфов, ящиков дают возможность обезопасить дом от аварий и вторжений. С помощью элементов, следящих за микроклиматом, можно регулировать влажность, температуру, контролировать обогревательные приборы, вентиляторы, очистители, осушители или увлажнители воздуха.

Цены:



TP-Link

Этот китайский бренд известен умными устройствами, которые можно купить по разумным ценам. Еще один плюс таких систем — возможность выбрать только те компоненты, которые необходимы. Связывается оборудование при помощи Wi-Fi. Помимо роутеров компания производит розетки, которые мониторят потребление энергии, одновременно являясь усилителями Wi-Fi, датчики движения, открытия дверей, поворотные видеокамеры ночного видения.

Камеры могут вести ночную съемку. Умные лампы способны регулировать цвет, яркость и его теплоту. Это дает хозяевам возможность получить эффект присутствия, управляя оборудованием удаленно. Для контроля устройств разработано специальное приложение Kasa. Оно доступно для владельцев умных телефонов на Android и iOS.

Цены:



GAL

Самым популярным набором компании стал стартовый набор — SH-1000 (1003). В него входит блок питания, датчик открытия двери, сенсор протечек, а также брелок-пульт. Несмотря на приемлемую цену, эта система мало чем уступает более дорогим конкурентам в базовой комплектации.

Если говорить об отзывах, то многие отмечают, что умный дом от GAL очень быстро и просто настраивается. Управлять базовым набором через приложение тоже довольно легко. По этой причине систему рекомендуют тем владельцам, кто хочет получить недорогую, но качественную систему, но не желает сильно «ломать голову».

Цены:



Итоги обзора умных домов

Концепция модного умного жилища уже стала реальностью. Поэтому каждый владелец дома или квартиры сможет найти подходящий вариант. Какую систему умного дома выбрать? Так как цены на такие наборы постоянно снижаются, а проблем с покупкой продукции разных фирм нет, то ограничений практически не существует.

Если хозяева хотят, чтобы система была качественной и долговечной, то им рекомендуют отдать предпочтение более дорогим моделям известных производителей. Тем, кого интересуют полностью готовые комплекты, доступные практически во всех регионах России, одним из лучших решений станет умный дом от Ростелекома. Если хозяева недвижимости хотят получить небольшой, но максимально надежный комплект, им лучше обратить внимание на продукцию Xiaomi.

Когда главное при покупке экономия, то ассортимент значительно расширяется за счет китайской продукции. Поскольку их характеристики чаще абсолютно идентичны, то ориентиром станут только отзывы на товары той или иной фирмы. В этом случае на сбор информации уйдет довольно много времени. Но для достижения цели — покупки достойного комплекта — им все же можно пожертвовать.

О том, какую систему умного дома выбрать, расскажет следующий популярный видеоролик: