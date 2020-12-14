Человек — разумное существо, любящее комфорт во всем. Поэтому если есть возможность создать его, то он такой шанс не упускает. Причем даже в том случае, когда для достижения цели приходится изрядно потрудиться. В последнее время становятся суперпопулярными системы «Умный дом», в которые в обязательном порядке входят приборы, контролирующие освещение. Для автоматизации включения и выключения светильников, находящихся в подъездах, квартирах, перед входом в дом или в коридоре, сейчас используются датчики движения. Такие же приборы становятся неотъемлемой частью охранных систем, применяются в магазинах для «пущего удобства» — для открывания дверей перед покупателями. Данные устройства обещают «два в одном» — максимальный комфорт и экономию электроэнергии, поэтому многие хотели бы узнать, как подключить датчик движения к лампочке. Как и у всякой работы, у этой операции есть особенности, схемы и требования.

Датчик движения: принцип действия

Датчик движения, или ДД — почти неотъемлемая часть системы «Умный дом», однако его можно использовать и отдельно. Это прибор, реагирующий на присутствие человека (или животного). Главной задачей этого детектора, как и любого другого, является управление электрической сетью. Работать он может с активной или активно-индуктивной нагрузкой.

Когда в зоне контроля прибора, имеющего в составе фотоэлемент, обнаруживается движение, устройство сначала проверяет уровень освещенности. Если этот параметр ниже заданного значения, то датчик включает осветительный прибор. Порог срабатывания датчика движения владельцы устанавливают регулятором: его диапазон — 3-2000 Лк (10-2000 Лк).

Сенсоры ИК, чаще применяющиеся в бытовых условиях, улавливают колебания электромагнитных волн в инфракрасном спектре. Время, через которое происходит срабатывание, как и его порог, тоже самостоятельно настраивается владельцами. Выдержка прибора зависит от модели. Она может составлять от 10 секунд до 15 минут. Небольшая погрешность допускается.

Требования к месту установки

Перед изучением вопроса о том, как подключить датчик движения к лампочке, надо решить другой: как найти оптимальное место для устройства. От этого, как и от корректно выбранной схемы подключения, зависит работа датчика в дальнейшем. Многое зависит от угла захвата прибора, однако любой сенсор должен быть установлен так, чтобы зона его действия покрывала большее количество мест появления человека.

Правила монтажа

При одном входе в комнату датчик устанавливают напротив него. Если дверей, ведущих в помещение две, то оптимально размещение устройства на потолке, но для такого монтажа подойдет только прибор с максимальным углом охвата — 360°. Но и это еще не все, поскольку существует еще несколько правил.

Владельцам надо проследить за тем, чтобы в рабочей зоне сенсора не было приборов, использующих электромагнитное излучение. В противном случае помехи неизбежны. Около устройства не должны быть установлены, вентиляторы, системы климат-контроля. Радиаторы отопления, другие источники тепла также не лучшие соседи для детектора. Совершенно не допустим прямой солнечный свет, падающий на прибор. Если есть окно, то важно настроить устройство так, чтобы оно включало свет только в темное время суток. Лампы накаливания в зоне действия детектора устанавливать не рекомендуется, так как датчик может среагировать на изменение ее температуры. В радиус действия датчика движения не должны попадать какие-либо крупные объекты (например, массивная мебель), которые могут помешать обзору.

Высота установки сенсоров — 2,5-4 м. Этот параметр может немного отличаться у разных моделей. Датчики, обнаруживающие присутствие, более чувствительны к движению поперек зоны наблюдения, а также к вибрациям.

Другие обязательные условия

Существуют ограничения, касающиеся суммарной мощности осветительных приборов. Для обычных ламп накаливания пределом являются 1200 Вт, для люминесцентных — 600 Вт. Температура также влияет на чувствительность детекторов. Оптимальный режим — обычный «комнатный показатель», чаще не превышающий 20°, но приборы могут работать при температуре от -20° до 40°. Соблюдение этих рекомендаций позволит избежать двух противоположных проблем — ложного срабатывания и, наоборот, несрабатывания.

Для квартир и домов, в которых живут домашние питомцы, есть два вариант решения «блуждающего объекта». Их владельцы могут отрегулировать чувствительность датчика (или положение линзы), предусмотрительно установив минимальное значение для срабатывания. Второй вариант — покупка детектора, «по умолчанию» не реагирующего на движение «недообъектов», весящих менее 10-25 кг.

Как выбрать оптимальный датчик?

Перед рассмотрением вопроса о том, подключить датчик движения к лампочке, надо его приобрести. И в этом иногда заключается главная проблема. Оснащение датчиками квартиры или дома, подсобных помещений или двора — задача, которая кажется простой только на первый взгляд. Ассортимент таких устройств довольно широк, причем все они имеют достоинства, недостатки, свои особенности и разные способы установки. Поэтому будущим владельцам приходится решать сразу несколько вопросов.

Место размещения

Для работы в зданиях покупают внутренние устройства, которые предназначены для работы в нормальных условиях — без температурных перепадов, повышенной влажности и пыли. Для монтажа вне помещения прибор должен иметь защиту от воздействия внешних факторов. Как правило, таким «зорким» детекторам необходим больший радиус обнаружения.

Тип устройства, дополнительные функции

После определения места монтажа выбирают тип детектора движения. Инфракрасные устройства относятся к универсальным изделиям. Они могут функционировать как в помещениях, так и вне их. Акустические модели — оптимальный выбор для участков, где редкое появление визитеров сопровождают звуки — хлопки, стук двери.

Длинные коридоры, помещения сложной конфигурации — повод для покупки ультразвуковых или микроволновых датчиков. Комбинированные устройства сочетают свойства нескольких типов устройств. Их плюсы — надежность, минимальное количество ложных срабатываний. Считается, что самый нежелательный вариант — ультразвуковые сенсоры. По крайней мере, для семей, в которых живут питомцы с чувствительными ушами.

Лучше заранее узнать и о дополнительных функциях. Об одной из них уже упоминалось. Если в доме «благоденствуют» (путешествуют по ночам) животные, то защита от ложных срабатываний обязательна. Когда прибор имеет подвижный элемент, его рекомендуют направлять «на плечи» людей. Говорят, что в этом случае «скитания» домашних питомцев остаются незамеченными.

Задержка отключения необходима относительно большим помещениям, иначе хозяевам грозит «прогулка во тьме». Встроенный датчик освещенности не даст светильникам включиться, если в помещении еще недостаточно темно.

Варианты подключения

Выбор способа зависит от того, что именно нужно владельцам дома или квартиры. Существует три возможных сценария подключения.

Независимое включение: или датчиком, или выключателем. В этом случае у владельцев будет возможность пользоваться сенсором и обходиться без него, когда в этом возникает необходимость. Датчик, который можно отключать на определенный период. Это может быть удобно, если свет нередко включается жильцами в светлое время суток.

Универсальное решение — комбинация способов. Это автоматический режим вкупе с принудительным включением/выключением света. Этот вариант совмещает оба предыдущих. Кроме того, возможно подключение детекторов параллельно. Этот решение, оптимальное для длинных коридоров, в которые выходят несколько дверей.

Угол обзора, дальность действия

Углы обзора определяет количество входов в комнату или путей к объекту. Чем их меньше, тем меньший угол требуется прибору. Для помещений с несколькими дверями, для открытых пространств оптимальны модели, имеющие углы обзора по горизонтали 180-360°. Если в комнате всего одна входная дверь, то узкого сектора (110-180°) охвата вполне достаточно.

Углы обзора по вертикали значительно меньше — 15-20°. Дальность действия устройства также зависит от масштабов подконтрольной площади. Для монтажа внутренних моделей их «сильная дальнозоркость» — требование явно лишнее. Для комнат будет достаточно детектора, способного распознать движение с дистанции 7 метров.

Защита от неблагоприятных условий

В первую очередь, речь идет о мокрых помещениях и улице. Для комнат с нормальной влажностью можно приобретать приборы с классом защиты IP20. Устройствам, которые будут монтироваться на крыльце, беседке, террасе, необходим более высокий уровень — IP 33.

Детекторы, предназначенные для работы в ванных и санузлах, обязаны иметь класс защиты IP 44. Такие же, максимально безопасные устройства устанавливают на открытой местности, но дополнительно их советуют защищать козырьком.

Способ монтажа

Модели датчиков бывают корпусными, которые выбирают для монтажа на стенах или потолке, и встраиваемыми. Последние приборы имеют маленькие размеры, но отличаются высокой ценой. По этим причинам данные детекторы движения имеют свою «нишу»: их приобретают для организации охранных систем.

Определение нагрузки

Один датчик может подключаться к нескольким приборам, поэтому в данном случае важно соблюдать обязательное условие: их суммарная мощность не должна быть выше лимита, указанного производителем устройства. В большей степени это касается систем уличного освещения, куда входят более мощные источники света.

Как подключить датчик движения к лампочке?

Ответ на этот вопрос зависит от разновидности сенсоров, от места монтажа, от схемы подключения. Перед тем как подключить датчик движения к лампочке, надо решить, как именно это лучше сделать. Вариантов существует несколько, но сначала рекомендуют отключить электричество, а сам прибор разобрать. Заднюю панель сенсора снимают с помощью отвертки. За ней обнаруживают колодку для присоединения проводов.

Все контакты внутри устройства обозначены: N — нейтраль (ноль), L — фаза, а L со стрелкой (либо A) — клемма, предназначенная для соединения с осветительным прибором. Схема подключения конкретного датчика производителем тоже предусмотрена. Она находится либо на его корпусе, на тыльной стороне, либо присутствует в инструкции. Поэтому владельцам остается лишь следовать ей, или выбрать лучший способ подсоединения. Разные схемы подключения, включение в них дополнительных приборов позволит расширить функциональность, увеличить площадь контролируемой зоны, получить возможность управлять группой без участия сенсора, если это условие необходимо.

Схемы: трехпроводная и двухпроводная

Все недорогие сенсоры, предназначенные для установки в квартирах и частных домах, можно разделить на 2 вида — двух- и трехпроводные. Первая схема аналогична той, по которой подключают стандартный включатель.

Вторая подразумевает присутствие нулевого провода. Недостаток обоих вариантов — невозможность добавить дополнительное устройство, которое даст возможность включить или выключить свет принудительно.

Подключение датчика в обход выключателя

Это самый простой ответ на вопрос, как подключить датчик движения к лампочке, поскольку здесь никаких иных приборов не предусматривается. В этом случае, если в зоне действия детектора появится движущийся объект, то он сработает — самостоятельно включит осветительный прибор. Плюс способа — несложность работы, так как не нужны дополнительные манипуляции с распределительной коробкой.

Данный вариант — лучшее решение для тех мест, где хозяева не остаются на долгое время. Например, для крыльца, лестничной площадки, кладовой и т. п. Датчик движения будет включать свет, который будет гореть, пока в зоне есть движение. Через некоторое время после ухода людей он выключится. Способ удобен, поскольку никаких дополнительных действий от хозяев не требуется, а это важно, если заняты руки.

Подключить прибор напрямую очень просто. От клеммы L ведут провод к фазе, от N — к нейтрали осветительного прибора, а от L со стрелкой (A) – к фазе лампочки. Если работы ведут на придомовой территории, то, как правило, устанавливают несколько детекторов — два или более. Их клеммы подключают параллельно, а потом подводят к осветительному прибору.

Подключение детектора движения через выключатель

Данный вариант немного сложнее, однако в некоторых случаях именно он считается оптимальным выбором. Например, такая схема становится единственно возможным выбором для кухонь. Когда хозяева приходят в помещение, осветительный прибор включается, однако после того, как хозяева сели за стол, и перестали двигаться, детектор попросту свет выключает. Удобством такую работу приборов назвать трудно, поэтому положение спасает только присутствие в цепи трехпозиционного выключателя. Помимо кухонь данную схему используют для ванных, санузлов и туалетов.

В этом случае действуют таким образом:

Сначала от клеммы N нулевой проводник проводят в распределительную коробку. Там делают разводку на лампочку. От L фазу подводят к выключателю, где его подключают к средней клемме, которая отводится для «самостоятельной» работы детектора. Клемму A датчика соединяют с фазой осветительного прибора. Потом соединяют лампочку и выключатель: провод подводят к клемме, соответствующей верхнему положению клавиши.

Присутствие выключателя даст возможность самостоятельно включать освещение. Нижнее положение клавиши обеспечит его отключение без помощи детектора движения.

Фиксация датчика и его настройка

После завершения монтажа по выбранной схеме, корпус прибора собирают, затем его крепят на потолке или стене. Для этого в основании просверливают отверстия, вставляют в них дюбели, затем прибор прикручивают саморезами. При поворотном корпусе прибор разворачивают так, чтобы он максимально охватывал зону действия.

Потом переходят к настройке детектора движения. У стандартных моделей предусматривается всего 2 регулятора: времени (TIME) свечения лампы и чувствительности (SENS) срабатывания датчика. Более функциональные модели, оснащенные фотоэлементом (фотореле), позволяют настраивать уровень освещенности (LUX), при которой детектор будет включать светильники. Комбинированные устройства могут иметь встроенные микрофоны. В таких моделях есть регулятор их чувствительности (MIC).

Однако даже два регулятора дают возможность без проблем настроить приборы для любых условий работы. Большой разницы в регулировке детекторов разных видов (и производителей) нет. В любом случае операцию проводят при выключенном освещении.

Регулятор чувствительности поворачивают по часовой стрелке до упора. Регулятор времени, наоборот, — против часовой стрелки, тоже до предела. Спустя несколько минут переходят к проверке. Помещение покидают, затем в него возвращаются. В идеале период времени между тестами должен быть более 5-10 секунд. После тестирования настраивают время срабатывания и чувствительность датчика движения. Длительность свечения выбирается хозяевами: диапазон широк — от 10 секунд до 4 минут. Как правило, эта операция занимает некоторое время, необходимое для проверки выбранного режима и его последующей корректировки.

Инструкции к приборам включают подробное руководство, помогающее относительно быстро и корректно настроить приборы. Поэтому любые владельцы справятся с задачей: как подключения, монтажа, так и настройки детекторов.

Возможные проблемы

К сожалению, не все и не у всех проходит гладко. Иногда хозяева сталкиваются с неполадками из-за неправильно выполненной работы, не совсем корректного монтажа и т. д.

Ложные срабатывания. Они возможны в нескольких случаях. Как правило, такие неприятности вызваны неправильным расположением приборов, которые вынужденно реагируют на источники тепла, на листву деревьев или на другие случайные факторы. Реагирование — включение светильников — безо всяких причин. Причиной может послужить свет другого источника, если он направлен на фотореле, лампа накаливания, которая остывает не сразу. Кроме того, датчики могут «ловить» ИК волны. Воздушные потоки. Инфракрасные сенсоры способны улавливать не только блики, но и потоки воздуха, поэтому не рекомендуется их установка в местах потенциальных сквозняков, на тех открытых участках придомовой территории, где сильный ветер скорее правило, чем исключение. Возникновение проблем из-за неправильной установки. В этом случае речь идет о монтаже датчика, предназначенного для установки на потолке, на стене, или наоборот. Причина — разный угол обзора таких устройств, поэтому некорректная работа — последствие, которого можно ожидать, если хозяева проигнорировали инструкцию производителя.

Как подключить датчик движения к лампочке, чтобы при его эксплуатации не столкнуться с проблемами? В этом случае нужно правильно подобрать контролирующий прибор и схему, соблюсти все требования к месту, подключению в сеть и установке. Чтобы знать, по какому сценарию проходит такая работа, лучше посмотреть «наглядное видео»: