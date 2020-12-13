Сейчас появляется большое количество технологий, призванных сделать жизнь человека максимально комфортной благодаря различным системам и гаджетам, которые помогают справиться с большей частью рутинных обязанностей, отнимающих немало времени. Например, в последнее время невероятным успехом пользуются системы, называющиеся очень «скромно» — «Умным домом». Такие комплексы дают возможность автоматически управлять различными домашними приборами. Если владельцев «пока глупого» жилья заинтересовали «самостоятельные» устройства, и семье хочется иметь у себя таких помощников, то нужно узнать, что это за системы, как она работают, как настроить умный дом, трудно ли это сделать. Последний, но не менее важный, вопрос, который интересует большинство потенциальных владельцев, касается расходов на такие комплексы.

Умный дом: что он такое?

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как настроить умный дом, нужно узнать о нем максимум информации. Умным домом (Smart home) называют систему, задача которой обеспечить взаимодействие бытовой техники, климатического оборудования и освещения. В результате слаженной работы всех ее элементов достигается повышение уровня безопасности, комфорта, появляется возможность значительно уменьшить счета за электроэнергию.

Если говорить о классическом определении такой системы, то она — автономный настраиваемый комплекс, предназначенный для управления всеми системами дома без вмешательства человека. Однако умным домом сейчас считаются любые комплексы, которые позволяют управлять бытовыми приборами удаленно, настраивать сценарии, привязанные к определенным событиям. Например, к утреннему подъему, к приходу хозяев, гостей, к просмотру ТВ и т. д.

Достоинства технологии

Комфорт, безопасность, энергосбережение — три условия, которые гарантирует приобретение таких систем Smart home. Экономию ресурсов обеспечивает работа климатического оборудования, освещения и других бытовых приборов только в тот отрезок времени, когда в доме или квартире присутствуют хозяева.

Безопасность обеспечивается за счет сенсоров, которые контролируют беспроблемную работу инженерных систем, датчиков, способных обнаружить вторжение и незамедлительно сообщить о происшествии хозяевам. Комфорт — возможность управление работой комплекса удаленно, с помощью смартфона, благодаря работе автоматических сценариев.

В список достоинств надо внести гибкость настройки умного дома, в который можно в любой момент добавить новый элемент. Доступность, понятность управления, простое обслуживание комплекса не требует от его владельцев опыта, каких-то особых, специфических знаний и умений. Управлять системой способен не только любой взрослый человек, но и ребенок, который уже способен выучить несложные команды.

Минусы «интеллектуалов»

Недостатки можно найти у всего. Поскольку перед покупкой надо точно представлять, что именно приобретают хозяева, то и о слабых сторонах таких систем лучше узнать заранее. Минусов у «думающих» домов несколько.

Главный недостаток — стоимость оборудования. Однако она зависит только от комплектации определенной системы. Да, полный комплект, позволяющий получить полностью автоматизированное жилье, обойдется в громадную сумму. Но далеко не всем нужно такое «вооружение». Возможность сбоев. Ее нельзя исключать, поскольку на работоспособность системы влияет много факторов. Самые главные из них — качество проборов, их корректное обслуживание. Чтобы минимизировать любой риск, лучше выбирать продукцию проверенных производителей. Потенциальная утечка информации. Некоторые относятся к этой проблеме очень серьезно, другие, наоборот, большой угрозы для себя не видят. Так или иначе, но те, кто пользуются интернетом, всегда будут находиться в группе риска.

Плюсы умных систем существенны, а минусы все-таки относительны. Именно поэтому такие комплексы продолжают завоевывать место под солнцем, причем делают это впечатляющими темпами.

Умная система и ее функционирование

Компонентов в комплексе может быть очень много, их количество зависит лишь от желания хозяев включить в систему то или иное оборудование.

Главное оборудование

Все элементы умного дома делятся на три категории: это контроллер (например, компьютер), бытовая техника и различные датчики. Главный элемент — основной блок управления. Его называют шлюзом или хабом (Hub). К нему с помощью кабеля или беспроводных технологий подключаются приборы, выключатели, сенсоры, камеры и т. д.

Шлюз имеет соединение с сервером, где хранятся данные, полученные с устройств, с его помощью выполняются сценарии. Сервер может быть или локальным, или облачным. Первый устанавливается на персональный компьютер, плюс варианта в том, что для его работы не нужен доступ в интернет. Облачный «слуга» без сети работать не в состоянии. Локальные серверы имеют еще одно преимущество — они позволяют поддерживать хабы различных типов. Те, в свою очередь, дают возможность добавлять в комплекс умные приборы, изготовленные разными производителями.

Компьютер или смартфон, на котором установлены соответствующие приложения, связывается с сервером и становится главным устройством, управляющим умной системой. Что в нее входит? В базовой комплектации присутствует управление работой розеток, выключателей, в набор входит домофон, а также охранная сигнализация. Более сложные и дорогие системы включают управление вентиляцией, техникой климат-контроля, пожарной сигнализацией. В них же предусматривается контроль утечек газа и воды.

Дополнительные элементы

Основными функциями оснащены все умные комплексы, однако есть подсистемы, существенно расширяющие функционал. Они предназначены для контроля климата, освещения, домашнего кинотеатра, безопасности и защиты от солнца.

Климат-контроль дает возможность следить за температурой, за состоянием воздуха — за влажностью и т. д. Осветительные приборы, в зависимости от выбранного режима, можно включать, отключать, а также изменять интенсивность их свечения. Система мультимедиа позволяет управлять видео- и аудиотехникой, сопутствующими приборами. Она может регулировать освещенность, включать подсветку, отключать климатическое оборудование и т. д. Подсистема безопасности отвечает за бесперебойную работу сигнализацию, следит за состоянием инженерных коммуникаций, контролирует противопожарные датчики. Она же оповещает хозяев в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Солнцезащита может быть организована в том случае, если в умном доме присутствуют устройства, оснащенные электроприводом. Это жалюзи, маркизы, разные виды штор и т. д.

Взаимодействие устройств

Обмен данными между элементами комплекса может осуществляться при помощи проводной технологии, или с использованием беспроводных протоколов. Первый способ уже считается устаревшим. Его отличает высокая надежность, но главный недостаток оказывается существенным. Для прокладки кабелей требуются не только дополнительные расходы: многих хозяев не радует перспектива прятать провода в штробах.

Беспроводные технологии универсальны, для систем умных домов используются разные стандарты связи.

Протокол Wi-Fi (2.4 ГГц) позволяет подсоединить устройства непосредственно к роутеру. В данном случае есть возможность обойтись без контроллера. За управлением модулями умного дома отвечает смартфон, на котором установлено приложение. В роли дополнительных элементов могут выступить датчики RF, они отвечают за безопасность квартиры или дома. Протокол RF (433 МГц). На нем способны работать датчики, уведомляющие хозяев обо всем, что происходит в доме. Им необходимо подключение к маршрутизатору либо контроллеру. Устройства имеют встроенные элементы питания, гарантирующую бесперебойную работу в течение 2 лет. Радиус действия приборов составляет 100 метров.

Последний протокол — Z-Wave (869 МГц) требует обязательного подключения к блоку управления. Радиус действия приборов ограничивается 30 м. Самый большой плюс стандарта — возможность устройств ретранслировать сигнал друг через друга. Список на этом не оканчивается, но для самостоятельной автоматизации дома лучшим решением станет именно Z-Wave.

Надежность вкупе с удобством — самый предпочтительный вариант, поэтому в последнее время появились комбинированные системы, использующие, как проводную, так и беспроводную технологию.

Работа системы и управление ей

В зависимости от модификации для работы умного дома может использоваться один из двух возможных сценариев.

Первый вариант подразумевает «деятельное» участие человека. Пользователь отдает команды — оборудование подчиняется, выполняет приказы. Данные поступают на центральный контроллер, который обрабатывает их, после чего отправляет сигнал-уведомление на конкретное устройство. Второй — сценарий, который был «написан» заранее, — своего рода шаблон. Их придумывают для разных ситуаций. В этом случае хозяева освобождены от любых манипуляций: обязанности исполнителей берут на себя приборы: например, датчики или часы, бытовые приборы или шторы.

Во втором способе значение имеют только пожелания хозяев дома. Решение о том, включать или выключать приборы климат-контроля, принимает компьютер, который анализирует показания датчиков температуры. Если срабатывает сенсор движения, то контроллер тут же включает сигнализацию. Кофемашина начинает работать в строго определенное время. Телевизор включается в нужное время, сразу на том канале, который необходим хозяевам.

Сценариев может быть большое количество, все зависит от числа приборов, включенных в систему. Главное в этом случае — настройка взаимодействия всех элементов, их правильное соединение в одну группу. Например, для утра задействуют шторы, которые должны открыться, кофеварку, телевизор и т. д.

Как можно управлять системой Smart home? Способов «общаться» с техникой существует три.

Использование смартфона или планшета — самый простой вариант. В этом случае за состоянием системы следят с помощью установленного приложения. Контроль возможен независимо от того, где находится владелец комплекса умного оборудования. Помощь специального пульта либо сенсорной панели. Эти многоканальные устройства размещаются внутри дома. Они дают шанс постоянного контроля всех элементов системы при помощи лишь одного гаджета.

Голосовой контроль — наилучший вариант для тех, кто мечтает о максимальном комфорте. В этом случае для управления системой используют команды голосом. Сценариев также может быть много. В каждый из них может входить комплекс приборов и действий.

Как подключить элементы комплекса?

Перед тем, как искать информацию о том, как настроить умный дом, необходимо заняться подключением всех устройств к собственной экосистеме. Далеко не все приборы поддерживают такую «умную» функцию, поэтому перед приобретением надо убедиться в том, что выбранная модель сможет стать частью системы.

Чтобы подключить технику, нужно выполнить несколько этапов.

Сначала прибор подключают к сети и включают. Затем ищут приложение для управления прибором. Сделать это можно двумя путями: либо посетить сайт производителя, либо найти ее в магазине (App Store для iOS, Play Market для Android). Приложение устанавливают, потом его запускают, и создают аккаунт. Если он уже есть, то просто входят в него.

После этого приступают к настройке, следуя инструкциям, которые находятся в приложении. Обязательно корректное определение региона. Если не выбрана «Россия», то при работе приборов системы могут появиться «длительные раздумья».

Как настроить умный дом?

Рассмотреть операцию можно на примере одного из «умных» решений — голосового помощника Алисы, ассистента Яндекса.

Добавление приборов

Единственное, что требуется для настройки, — установка связи между аккаунтом каждого из приборов и Яндексом.

Первым делом из «своего» магазина скачивают приложение Яндекс. Открывают установленную программу, потом заходят в свой аккаунт (либо создают его). Открывают меню, в котором ищут раздел Устройства, заем переходят в Управление устройствами. После этого в появившемся перечне ищут производителя конкретного прибора, затем следуют инструкциям. Входят в аккаунт прибора на сайте производителя. Потом возвращаются в приложение Яндекса, где находят кнопку «Объединить аккаунты», нажимают на нее.

Последний этап — нажатие на кнопку «Обновить список устройств». После этого прибор появится, а значит, появится возможность его использовать. При добавлении новых устройств действия (пункты 4,5) повторяют. Максимальное количество присоединяемых устройств — 301.

Настройка оборудования

Как настроить умный дом, все его элементы? Для этого надо провести настройки каждого устройства. Сначала раскрывают список приборов, затем ищут нужное устройство, потом приступают к редактированию его настроек.

Изменить можно почти все параметры: например, название, которое хозяева будут использовать для голосовых команд. Можно выбрать помещение, где необходимо обеспечить работу оборудования. Есть возможность объединять устройства в группы. Это несомненный плюс, если в системе есть однотипные приборы: в этом случае время на процедуру сокращается, поскольку настраивать можно сразу всю группу.

После настройки оборудования одного производителя остальные приборы той же фирмы после регистрации на сайте будут добавляться в систему автоматически. В этом случае хозяевам совсем не потребуются дополнительные манипуляции для настройки голосовых команд или удаленного управления. Центральный ассистент Алиса будет выслушивать команды и беспрекословно их выполнять, а приложение Яндекс даст возможность изменять настройки.

Чтобы подключить новое устройство к системе Яндекс, можно использовать только его приложение. После регистрации новой «единицы техники» на сайте производителя переходят в программу Яндекс, где следуют в раздел «Устройства» и выбирают пункт «Управление устройствами». Там нажимают на «+» и кнопку «Другое устройство», потом выбирают нужного производителя. Чтобы проверить, появился ли прибор, список представителей умной техники обновляют.

В приложении Яндекса есть возможность настраивать различные сценарии. Сложность этого этапа — их придумывание для разных ситуаций, так как для них приходится задействовать (по-разному настраивать) несколько приборов.

Вопросы, которые возникают у владельцев

Как настроить умный дом — вопрос не единственный, потому что данные системы пока малознакомы большинству пользователей.

Что делать, если производителя прибора в списке не оказалось? В этом случае добавить его в систему не получится. Возможно ли подключить в один комплекс устройства разных фирм. Да, но только если они поддерживаются Яндексом. Какова дистанция для удаленного управления техникой? В доме (квартире) быть совсем не обязательно, но лучше включать/выключать устройства, находясь поблизости от него. Где найти «потенциально умные» приборы? В этом помогут сайты производителей техники. Второй вариант — поиск на Яндекс.Маркет. Там есть разделы, где представлена техника, способная работать в системах «Умный дом».

Что делать, если голосовой помощник не реагирует на команды? Проблема может крыться как в Алисе, так и в самом устройстве. Сначала перезагружают смартфон, потом переустанавливают приложение, снова в нем авторизуются. Если эти действия не помогли, то можно попробовать сначала отсоединить устройство от системы, а потом его снова привязать.

Как настроить умный дом? Достаточно просто, если речь идет об использовании систем от Яндекса, Google Home, Amazone Echo, Xiaomi Smart Home Suite или «Умного дома» от Rubetek или Ростелеком. И значительно труднее, к тому же намного затратнее, когда владельцы выбирают сложные решения — системы, имеющие полноценные домашние серверы, разные подсистемы и большое число «умных» элементов.

О том, как настроить умный дом другого известного производителя, расскажет следующий видеоролик: