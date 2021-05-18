Дома, квартиры, дачи, гаражи — та недвижимость, которая остается желанной целью для «криминальных талантов», поэтому неуклонно растет число владельцев, которые задумываются о том, чтобы максимально обезопасить свое имущество. Одним из возможных вариантов может стать беспроводная бытовая GSM сигнализация для дома или квартиры. Эти охранные системы способные защитить жилье, а в случае незаконного проникновения быстро уведомить хозяев о происходящем. Поскольку ассортимент таких устройств невероятно широк, будущим покупателям совсем не просто найти оптимальную защиту. Поэтому им нужно познакомиться с этой продукцией, узнать о характеристиках и критериях, по которым ее выбирают.

Что такое GSM сигнализация?

Если ответить на вопрос о том, что собой представляет GSM сигнализация для дома, нескольким словами, то это комплект-«охранник», который способен передавать информацию на телефон владельца. Эти системы могут быть проводными, но максимально удобны беспроводные модели.

Как правило, первые используют для защиты небольших объектов: например, для дач или гаражей, так как в этом случае нет необходимости прятать провода в стены, или устанавливать большое количество датчиков. Беспроводная GSM сигнализация для дома имеет более высокую цену, однако она — вариант предпочтительный.

Такие системы могут быть как максимально простыми, так и сложными. Самыми недорогими являются GSM сигнализации, которые имеют в составе всего два типа элементов. Первый — панель управления (или блок управления, контроллер), она взаимодействует с оповещателями-датчиками — инфракрасными, магнитоконтактными, ультразвуковыми и т. д.

Последние элементы размещают в тех зонах, которые считают потенциально опасными, — на окнах, у ворот, у дверных проемов, гаражей и т. п. Разные датчики и реагируют по-разному. Одни фиксируют движение, другие чувствительны к изменению температуры, к ударам, дыму, шуму или другим раздражающим факторам.

Контроллер — «мозг» GSM сигнализации. Он принимает тревожные сигналы от сенсоров, после этого отправляет оповещение владельцам. Помимо хозяев недвижимости абонентами могут стать члены семьи и сотрудники охранного предприятия. Функционал простейших моделей сильно ограничен. Их единственная задача — своевременное предупреждение хозяев о несанкционированном проникновении.

Более функциональные комплексы способны выполнять и ряд других задач. К ним относится фиксация признаков возгорания, утечки газа, затопления, активация элементов видеонаблюдения или подача команд механическим приборам защиты.

Разновидности GSM систем

Все GSM сигнализации можно разделить на 3 класса, в зависимости от конструкции, особенностей эксплуатации, направленности действия и функционала.

Полностью автономные комплексы. Это простейшие системы, которые располагаются в одном корпусе. В них входит панель управления и датчик. Данная система полностью независима от электроснабжения, однако она способна держать под контролем только одно помещение либо зону (например, охранять ворота). GSM сигнализации, имеющие модули GSM и MMS. В этом случае охранные системы позволяют обмениваться информационными и командными SMS-сообщениями, а также передавать изображение и видео с охраняемой зоны.

Последний класс — универсальные комплексы. Эти GSM системы дают возможность использовать беспроводные и проводные датчики, модули оповещения (включая сирены), а также видеокамеры. Сигнализации могут следить за водоснабжением и температурой в помещениях, контролировать газ. В этом случае можно говорить об «Умном доме», главной задачей которого является защита недвижимости от всех потенциальных неприятностей.

Преимущества систем, их недостатки, критерии выбора

Прежде чем приступать к выбору из списка возможных кандидатов, нужно познакомиться с плюсами и минусами, которых не лишена ни одна GSM сигнализация для дома.

Достоинства беспроводных моделей

Будущие владельцы часто задают вопрос о том, чем беспроводные системы лучше обычных, проводных комплектов. Первое преимущество такой GSM сигнализации для дома или другой недвижимости — простота монтажа. Для их установки не потребуется проводить сложные работы. Они спасение, если владельцы недавно закончили ремонт. Демонтаж беспроводных систем также не вызовет трудностей.

Надежность — второе достоинство: проводную сигнализацию можно повредить, а выход из строя даже одного важного элемента такой системы сделает ее уязвимой. Помимо всего прочего, беспроводная GSM сигнализация для дома максимально удобна, функциональна. Она может работать в автономном режиме. В список достоинств можно добавить простую настройку и недорогое обслуживание устройств.

Недостатки GSM сигнализации

Чтобы не столкнуться с проблемами в будущем, нужно узнать и о минусах данных систем.

Риск ложного срабатывания. В большей степени это характерно для беспроводных датчиков. Чтобы избежать таких ситуаций, хозяевам нужно корректно рассчитать количество элементов. Только в этом случае можно избежать наложения их сигнала. Чем ближе дистанция между приборами, тем выше риск ложного срабатывания. Поэтому фаворитами здесь являются проводные датчики. Возможные сбои в работе при крайне низкой температуре. В этом случае могут «забастовать» источники питания, которые очень чувствительны к морозу. Ненадежность и сложность монтажа для проводных комплектов. Непростая настройка моделей-«профессионалов».

Изобилие систем на рынке сильно затрудняет поиск оптимального варианта. Чтобы не ошибиться при выборе системы, нужно учитывать следующие критерии и характеристики.

Комплектация модели

Количество элементов системы может быть различно. Простейшие и недорогие модели — один универсальный прибор, поэтому не способны гарантировать высокий уровень защиты. И наоборот, полноценная GSM сигнализация для дома или квартиры имеет в составе не только центральный контроллер, но и приборы, которые подключаются к нему. Это датчики, камеры наблюдения, сирены и т. д.

Способ питания

Большая часть таких систем работает от встроенной батареи, поэтому модель обычно выбирают ту, у которой приемлемая емкость аккумулятора. В этом случае GSM сигнализация может не потребовать подзарядки несколько месяцев или лет. USB-порт — плюс любому комплекту, поскольку для такого оборудования всегда можно использовать иные источники питания.

Способ управления

Чтобы контролировать и управлять работой GSM сигнализаций, используются умные телефоны. Для этого на Android либо IOS устанавливают приложение. Некоторые комплекты оснащаются пультами дистанционного управления. Они позволяют настраивать систему, отключать ее или включать, а также добавлять в список новых пользователей.

Количество элементов системы

Многим владельцам важна возможность расширять функциональность системы добавлением дополнительных элементов. Центральный узел охранной сигнализации способен поддержать ограниченное число приборов. В одних системах можно подключить от 6 до 8 устройств, другие позволяют присоединить до нескольких десятков элементов. Есть и такие комплекты, которые не дают шанса добавления приборов, но их немного.

Извещение о попытке проникновения

GSM сигнализация для дома отправляет оповещение на телефон хозяев — Push извещение или SMS, если он подключен к системе. Многие модели позволяют сделать привязку к пульту охранной организации. В этом случае сообщение будет отправляться и туда, что обеспечит максимально быстрое реагирование со стороны служб.

Диапазон рабочих температур

От климатических условий зависит работоспособность оборудования. Поэтому данный пункт тоже важен при выборе модели. Приборы чувствительны к очень высокой и низкой температуре, и к повышенной влажности воздуха. Такие неблагоприятные условия могут стать причиной ложных срабатываний и отказа системы.

Наличие животных в доме

Если в доме или квартире живут питомцы, то необходим специальный датчик движения (PIR). В противном случае ложного срабатывания не избежать. Дополнением может стать видео или фотофиксация.

Нередко владельцам важен не только функционал, но и особенности дизайна. Последний важный критерий — оснащенность модели. GSM сигнализация для дома должна иметь камеру. Если датчик улавливает движение, то прибор включается, и делает видеозапись или снимки злоумышленников.

Характеристики большинства моделей разных производителей отличаются мало, нередко параметры полностью идентичны. В этом случае имеет смысл выбирать те комплекты, чья надежность уже доказана, а стоимость вполне соответствует качеству.

Функционал разных GSM сигнализаций может и сильно отличаться, поэтому первое, что требуется от будущих хозяев, — ознакомление со всеми возможностями приглянувшихся систем. Следующий возможный шаг — знакомство с признанными фаворитами.

Лучшие GSM системы для дома

Теперь о том, какая GSM сигнализация для дома может считаться оптимальной. Однозначного лидера нет, поскольку ассортимент моделей очень велик. Но присмотреться и познакомиться с характеристиками некоторых комплектов, признанных достойными внимания, можно. В список лучших вошли Умный часовой-4, Страж Стандарт и Страж А10, ALFA G40, БАСТИОН ГАРАНТ, Ajax StarterKit White и Страж Видео VIP.

Умный часовой-4

Данная GSM сигнализация для дома и дачи произведена в России. Она максимально удобна — как в эксплуатации, так и в настройке. Приборами системы управляют с помощью смартфона, а SMS-сообщение приходит владельцам через 5-10 секунд после обнаружения попытки проникновения. Система дистанционного контроля позволяет узнавать о состояние дома, находясь от него за сотни километров. Диапазон рабочих температур устройств сигнализации — от -30 до +55°, влажности — 5-85%.

Плюсы системы — возможность прослушивать помещение, относительно большое количество абонентов (5 номеров), отправка сообщений о любых действиях, отсутствие ложных срабатываний, отличная техподдержка. В комплект входит аккумулятор 12 В. Недостатком можно считать отсутствие разъема для SD карты.

Страж Стандарт

Этот комплект предназначен для защиты дома и дачи. Модель способна предотвратить пожар, кражу имущества, сообщить об утечке газа. К системе можно подключать проводные и беспроводные датчики. Данную сигнализацию используют в офисах, магазинах и мини-маркетах. Владельцы отмечают хорошую базовую комплектацию, компактность охранной GSM системы, удобство в установке и настройке, а также стильный вид. Рабочая температура — от -25 до +50°, максимальная влажность — 90%.

К достоинствам модели можно причислить подключение большого количества беспроводных датчиков (до 99), наличие резервного питания, моментальное SMS оповещение, голосовое подтверждение команд и надежность работы при низкой температуре. Минусы — взаимодействие только с двумя сотовыми операторами (Билайн, Мегафон), ограниченное число номеров для отправки SMS (3).

Страж А10

Эта беспроводная GSM сигнализация для дома считается универсальным охранным комплексом, так как она поддерживает разные приборы — датчики дыма, затопления, утечки газа и температуры. У владельцев есть возможность подключения 70 беспроводных датчиков, и 3 приводных устройств. Переговоры можно вести через центральную панель. Прослушивать помещение позволяет микрофон, встроенный в нее. Диапазон температур — от -30° до +40°, максимальная влажность — 90%.

Плюсы комплекта — работа с большинством сотовых операторов, расширенные настройки в приложении, быстрое и простое подключение датчиков, хороший уровень сигнала на больших расстояниях (100 м на открытой местности). Недостатки — не очень информативная, «невнятная» инструкция, невозможность поддержки некоторых новейших датчиков.

ALFA G40

Этот многофункциональный комплекс имеет LCD дисплей, способен работать в широком диапазоне частот — от 850 до 1900 МГц. Предназначена эта GSM сигнализация для дома, квартиры, офисов, используют ее и в магазинах. Система предусматривает подключение до 99 беспроводных и 2 проводные зоны. В комплект входят датчик движения, открытия и закрытия, проводная сирена. К ним можно добавить сенсоры пожарной безопасности, утечки газа, протечек воды.

Сигнализацией очень легко управлять со смартфона. Температурный режим — от -20° до +45°, допустимый уровень влажности — 90%. Плюсы комплекта — компактность, великолепный дизайн, регулировка громкости сирены, очень подробная инструкция. Панель управления можно превратить в домашний телефон, если установить сим-карту. Минус — 3 номера для SMS оповещений.

БАСТИОН ГАРАНТ

Эта пожарно-охранная сигнализация с жидкокристаллической панелью отличается очень простой установкой и настройкой, поэтому она не вызовет проблем даже у тех владельцев, которые пока незнакомы с системами безопасности. Для постановки объекта на охрану достаточно нажатия одной кнопки. Данная модель имеет возможность подключения 29 датчиков, отправки SMS сообщение и дозвона на 5 номеров.

К системе можно подключить датчики движения, дыма, разбития стекла, утечки газа и воды, сирены — внутреннюю и внешнюю, брелок ДУ и другие устройства. Температурный режим — от -10 до +50°, максимальная влажность — 80%. Данный комплект считают хорошим выбором как для дома или дачи, так и для квартиры, так как соотношение цена/качество здесь очень близко к идеалу.

Ajax StarterKit White

Эта модель относится к уникальным сигнализациям. Она работает на Ethernet, но в случае отключения интернета можно использовать встроенный модуль GSM. Несмотря на то, что сам комплект имеет ограниченное, стартовое количество устройств, в нем есть все необходимые элементы для защиты помещений. Для установки и настройки устройств сигнализации потребуется не более 30 минут.

Максимальное количество присоединяемых приборов — 100, число возможных пользователей — до 50. Дальность связи — около 2000 м. Система позволяет выбирать тип уведомления: возможен телефонный звонок, SMS или push-уведомление. Для видеонаблюдения можно интегрировать приборы сторонних производителей. Преимущества сигнализации от Ajax — уникальный дизайн, простое и удобное управление через мобильное приложение, высокая скорость оповещения, быстрое подключение новых устройств с помощью QR-кодов.

Страж Видео VIP

Это еще один комплект, который может использовать несколько видов связи. Если GSM становится недоступной, то резервной является сеть Wi-Fi. Данная сигнализация отличается рекордно низкой и высокой рабочей температурой: охранная система не подведет даже при -40° и при +60°. После получения оповещения владельцы смогут сами оценить обстановку благодаря IP камере, ведущей запись. Фотосъемка возможна через приложение. Для звонков и SMS оповещений доступны 3 телефонных номера.

В состав комплекта также входит сирена, датчик газа, дыма, протечки воды, возможна поддержка 99 устройств. GSM сигнализация дает возможность подключения дополнительных элементов (+3 камеры, датчики температуры, влажности и т. д.). Все показатели будут доступны после установки бесплатного приложения на смартфон. Единственный недостаток — ограниченное количество операторов мобильно связи: система работает с Билайном, Мегафоном и МТС.

GSM сигнализация для дома, квартиры или дачи — идеальный способ защиты имущества от злоумышленников, поэтому большинство владельцев недвижимости выбирает именно этот вариант. Поиск идеала довольно непростая задача, но в этом случае помогут как отзывы пользователей, так и рекомендации специалистов.

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