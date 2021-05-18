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GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

18.05.2021
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Умный дом
Содержание1. Что такое GSM сигнализация?2. Разновидности GSM систем3. Преимущества систем, их недостатки, критерии выбора3.1. Достоинства беспроводных моделей3.2. Недостатки GSM сигнализации3.3. Комплектация модели3.4. Способ питания3.5. Способ управления3.6. Количество элементов системы3.7. Извещение о попытке проникновения3.8. Диапазон рабочих температур3.9. Наличие животных в доме4. Лучшие GSM системы для дома4.1. Умный часовой-44.2. Страж Стандарт4.3. Страж А104.4. ALFA G404.5. БАСТИОН ГАРАНТ4.6. Ajax StarterKit White4.7. Страж Видео VIP

Дома, квартиры, дачи, гаражи — та недвижимость, которая остается желанной целью для «криминальных талантов», поэтому неуклонно растет число владельцев, которые задумываются о том, чтобы максимально обезопасить свое имущество. Одним из возможных вариантов может стать беспроводная бытовая GSM сигнализация для дома или квартиры. Эти охранные системы способные защитить жилье, а в случае незаконного проникновения быстро уведомить хозяев о происходящем. Поскольку ассортимент таких устройств невероятно широк, будущим покупателям совсем не просто найти оптимальную защиту. Поэтому им нужно познакомиться с этой продукцией, узнать о характеристиках и критериях, по которым ее выбирают.

Что такое GSM сигнализация?

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Если ответить на вопрос о том, что собой представляет GSM сигнализация для дома, нескольким словами, то это комплект-«охранник», который способен передавать информацию на телефон владельца. Эти системы могут быть проводными, но максимально удобны беспроводные модели.

Как правило, первые используют для защиты небольших объектов: например, для дач или гаражей, так как в этом случае нет необходимости прятать провода в стены, или устанавливать большое количество датчиков. Беспроводная GSM сигнализация для дома имеет более высокую цену, однако она — вариант предпочтительный.

Такие системы могут быть как максимально простыми, так и сложными. Самыми недорогими являются GSM сигнализации, которые имеют в составе всего два типа элементов. Первый — панель управления (или блок управления, контроллер), она взаимодействует с оповещателями-датчиками — инфракрасными, магнитоконтактными, ультразвуковыми и т. д.

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Последние элементы размещают в тех зонах, которые считают потенциально опасными, — на окнах, у ворот, у дверных проемов, гаражей и т. п. Разные датчики и реагируют по-разному. Одни фиксируют движение, другие чувствительны к изменению температуры, к ударам, дыму, шуму или другим раздражающим факторам.

Контроллер — «мозг» GSM сигнализации. Он принимает тревожные сигналы от сенсоров, после этого отправляет оповещение владельцам. Помимо хозяев недвижимости абонентами могут стать члены семьи и сотрудники охранного предприятия. Функционал простейших моделей сильно ограничен. Их единственная задача — своевременное предупреждение хозяев о несанкционированном проникновении.

Более функциональные комплексы способны выполнять и ряд других задач. К ним относится фиксация признаков возгорания, утечки газа, затопления, активация элементов видеонаблюдения или подача команд механическим приборам защиты.

Разновидности GSM систем

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Все GSM сигнализации можно разделить на 3 класса, в зависимости от конструкции, особенностей эксплуатации, направленности действия и функционала.

  1. Полностью автономные комплексы. Это простейшие системы, которые располагаются в одном корпусе. В них входит панель управления и датчик. Данная система полностью независима от электроснабжения, однако она способна держать под контролем только одно помещение либо зону (например, охранять ворота).
  2. GSM сигнализации, имеющие модули GSM и MMS. В этом случае охранные системы позволяют обмениваться информационными и командными SMS-сообщениями, а также передавать изображение и видео с охраняемой зоны.

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Последний класс — универсальные комплексы. Эти GSM системы дают возможность использовать беспроводные и проводные датчики, модули оповещения (включая сирены), а также видеокамеры. Сигнализации могут следить за водоснабжением и температурой в помещениях, контролировать газ. В этом случае можно говорить об «Умном доме», главной задачей которого является защита недвижимости от всех потенциальных неприятностей.

Преимущества систем, их недостатки, критерии выбора

Прежде чем приступать к выбору из списка возможных кандидатов, нужно познакомиться с плюсами и минусами, которых не лишена ни одна GSM сигнализация для дома.

Достоинства беспроводных моделей

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Будущие владельцы часто задают вопрос о том, чем беспроводные системы лучше обычных, проводных комплектов. Первое преимущество такой GSM сигнализации для дома или другой недвижимости — простота монтажа. Для их установки не потребуется проводить сложные работы. Они спасение, если владельцы недавно закончили ремонт. Демонтаж беспроводных систем также не вызовет трудностей.

Надежность — второе достоинство: проводную сигнализацию можно повредить, а выход из строя даже одного важного элемента такой системы сделает ее уязвимой. Помимо всего прочего, беспроводная GSM сигнализация для дома максимально удобна, функциональна. Она может работать в автономном режиме. В список достоинств можно добавить простую настройку и недорогое обслуживание устройств.

Недостатки GSM сигнализации

Чтобы не столкнуться с проблемами в будущем, нужно узнать и о минусах данных систем.

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

  1. Риск ложного срабатывания. В большей степени это характерно для беспроводных датчиков. Чтобы избежать таких ситуаций, хозяевам нужно корректно рассчитать количество элементов. Только в этом случае можно избежать наложения их сигнала. Чем ближе дистанция между приборами, тем выше риск ложного срабатывания. Поэтому фаворитами здесь являются проводные датчики.
  2. Возможные сбои в работе при крайне низкой температуре. В этом случае могут «забастовать» источники питания, которые очень чувствительны к морозу.
  3. Ненадежность и сложность монтажа для проводных комплектов.
  4. Непростая настройка моделей-«профессионалов».

Изобилие систем на рынке сильно затрудняет поиск оптимального варианта. Чтобы не ошибиться при выборе системы, нужно учитывать следующие критерии и характеристики.

Комплектация модели

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Количество элементов системы может быть различно. Простейшие и недорогие модели — один универсальный прибор, поэтому не способны гарантировать высокий уровень защиты. И наоборот, полноценная GSM сигнализация для дома или квартиры имеет в составе не только центральный контроллер, но и приборы, которые подключаются к нему. Это датчики, камеры наблюдения, сирены и т. д.

Способ питания

Большая часть таких систем работает от встроенной батареи, поэтому модель обычно выбирают ту, у которой приемлемая емкость аккумулятора. В этом случае GSM сигнализация может не потребовать подзарядки несколько месяцев или лет. USB-порт — плюс любому комплекту, поскольку для такого оборудования всегда можно использовать иные источники питания.

Способ управления

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Чтобы контролировать и управлять работой GSM сигнализаций, используются умные телефоны. Для этого на Android либо IOS устанавливают приложение. Некоторые комплекты оснащаются пультами дистанционного управления. Они позволяют настраивать систему, отключать ее или включать, а также добавлять в список новых пользователей.

Количество элементов системы

Многим владельцам важна возможность расширять функциональность системы добавлением дополнительных элементов. Центральный узел охранной сигнализации способен поддержать ограниченное число приборов. В одних системах можно подключить от 6 до 8 устройств, другие позволяют присоединить до нескольких десятков элементов. Есть и такие комплекты, которые не дают шанса добавления приборов, но их немного.

Извещение о попытке проникновения

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

GSM сигнализация для дома отправляет оповещение на телефон хозяев — Push извещение или SMS, если он подключен к системе. Многие модели позволяют сделать привязку к пульту охранной организации. В этом случае сообщение будет отправляться и туда, что обеспечит максимально быстрое реагирование со стороны служб.

Диапазон рабочих температур

От климатических условий зависит работоспособность оборудования. Поэтому данный пункт тоже важен при выборе модели. Приборы чувствительны к очень высокой и низкой температуре, и к повышенной влажности воздуха. Такие неблагоприятные условия могут стать причиной ложных срабатываний и отказа системы.

Наличие животных в доме

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Если в доме или квартире живут питомцы, то необходим специальный датчик движения (PIR). В противном случае ложного срабатывания не избежать. Дополнением может стать видео или фотофиксация.

Нередко владельцам важен не только функционал, но и особенности дизайна. Последний важный критерий — оснащенность модели. GSM сигнализация для дома должна иметь камеру. Если датчик улавливает движение, то прибор включается, и делает видеозапись или снимки злоумышленников.

Характеристики большинства моделей разных производителей отличаются мало, нередко параметры полностью идентичны. В этом случае имеет смысл выбирать те комплекты, чья надежность уже доказана, а стоимость вполне соответствует качеству.

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Функционал разных GSM сигнализаций может и сильно отличаться, поэтому первое, что требуется от будущих хозяев, — ознакомление со всеми возможностями приглянувшихся систем. Следующий возможный шаг — знакомство с признанными фаворитами.

Лучшие GSM системы для дома

Теперь о том, какая GSM сигнализация для дома может считаться оптимальной. Однозначного лидера нет, поскольку ассортимент моделей очень велик. Но присмотреться и познакомиться с характеристиками некоторых комплектов, признанных достойными внимания, можно. В список лучших вошли Умный часовой-4, Страж Стандарт и Страж А10, ALFA G40, БАСТИОН ГАРАНТ, Ajax StarterKit White и Страж Видео VIP.

Умный часовой-4

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Данная GSM сигнализация для дома и дачи произведена в России. Она максимально удобна — как в эксплуатации, так и в настройке. Приборами системы управляют с помощью смартфона, а SMS-сообщение приходит владельцам через 5-10 секунд после обнаружения попытки проникновения. Система дистанционного контроля позволяет узнавать о состояние дома, находясь от него за сотни километров. Диапазон рабочих температур устройств сигнализации — от -30 до +55°, влажности — 5-85%.

Плюсы системы — возможность прослушивать помещение, относительно большое количество абонентов (5 номеров), отправка сообщений о любых действиях, отсутствие ложных срабатываний, отличная техподдержка. В комплект входит аккумулятор 12 В. Недостатком можно считать отсутствие разъема для SD карты.

Страж Стандарт

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Этот комплект предназначен для защиты дома и дачи. Модель способна предотвратить пожар, кражу имущества, сообщить об утечке газа. К системе можно подключать проводные и беспроводные датчики. Данную сигнализацию используют в офисах, магазинах и мини-маркетах. Владельцы отмечают хорошую базовую комплектацию, компактность охранной GSM системы, удобство в установке и настройке, а также стильный вид. Рабочая температура — от -25 до +50°, максимальная влажность — 90%.

К достоинствам модели можно причислить подключение большого количества беспроводных датчиков (до 99), наличие резервного питания, моментальное SMS оповещение, голосовое подтверждение команд и надежность работы при низкой температуре. Минусы — взаимодействие только с двумя сотовыми операторами (Билайн, Мегафон), ограниченное число номеров для отправки SMS (3).

Страж А10

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Эта беспроводная GSM сигнализация для дома считается универсальным охранным комплексом, так как она поддерживает разные приборы — датчики дыма, затопления, утечки газа и температуры. У владельцев есть возможность подключения 70 беспроводных датчиков, и 3 приводных устройств. Переговоры можно вести через центральную панель. Прослушивать помещение позволяет микрофон, встроенный в нее. Диапазон температур — от -30° до +40°, максимальная влажность — 90%.

Плюсы комплекта — работа с большинством сотовых операторов, расширенные настройки в приложении, быстрое и простое подключение датчиков, хороший уровень сигнала на больших расстояниях (100 м на открытой местности). Недостатки — не очень информативная, «невнятная» инструкция, невозможность поддержки некоторых новейших датчиков.

ALFA G40

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Этот многофункциональный комплекс имеет LCD дисплей, способен работать в широком диапазоне частот — от 850 до 1900 МГц. Предназначена эта GSM сигнализация для дома, квартиры, офисов, используют ее и в магазинах. Система предусматривает подключение до 99 беспроводных и 2 проводные зоны. В комплект входят датчик движения, открытия и закрытия, проводная сирена. К ним можно добавить сенсоры пожарной безопасности, утечки газа, протечек воды.

Сигнализацией очень легко управлять со смартфона. Температурный режим — от -20° до +45°, допустимый уровень влажности — 90%. Плюсы комплекта — компактность, великолепный дизайн, регулировка громкости сирены, очень подробная инструкция. Панель управления можно превратить в домашний телефон, если установить сим-карту. Минус — 3 номера для SMS оповещений.

БАСТИОН ГАРАНТ

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Эта пожарно-охранная сигнализация с жидкокристаллической панелью отличается очень простой установкой и настройкой, поэтому она не вызовет проблем даже у тех владельцев, которые пока незнакомы с системами безопасности. Для постановки объекта на охрану достаточно нажатия одной кнопки. Данная модель имеет возможность подключения 29 датчиков, отправки SMS сообщение и дозвона на 5 номеров.

К системе можно подключить датчики движения, дыма, разбития стекла, утечки газа и воды, сирены — внутреннюю и внешнюю, брелок ДУ и другие устройства. Температурный режим — от -10 до +50°, максимальная влажность — 80%. Данный комплект считают хорошим выбором как для дома или дачи, так и для квартиры, так как соотношение цена/качество здесь очень близко к идеалу.

Ajax StarterKit White

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Эта модель относится к уникальным сигнализациям. Она работает на Ethernet, но в случае отключения интернета можно использовать встроенный модуль GSM. Несмотря на то, что сам комплект имеет ограниченное, стартовое количество устройств, в нем есть все необходимые элементы для защиты помещений. Для установки и настройки устройств сигнализации потребуется не более 30 минут.

Максимальное количество присоединяемых приборов — 100, число возможных пользователей — до 50. Дальность связи — около 2000 м. Система позволяет выбирать тип уведомления: возможен телефонный звонок, SMS или push-уведомление. Для видеонаблюдения можно интегрировать приборы сторонних производителей. Преимущества сигнализации от Ajax — уникальный дизайн, простое и удобное управление через мобильное приложение, высокая скорость оповещения, быстрое подключение новых устройств с помощью QR-кодов.

Страж Видео VIP

GSM сигнализация для дома: важные характеристики и популярные модели

Это еще один комплект, который может использовать несколько видов связи. Если GSM становится недоступной, то резервной является сеть Wi-Fi. Данная сигнализация отличается рекордно низкой и высокой рабочей температурой: охранная система не подведет даже при -40° и при +60°. После получения оповещения владельцы смогут сами оценить обстановку благодаря IP камере, ведущей запись. Фотосъемка возможна через приложение. Для звонков и SMS оповещений доступны 3 телефонных номера.

В состав комплекта также входит сирена, датчик газа, дыма, протечки воды, возможна поддержка 99 устройств. GSM сигнализация дает возможность подключения дополнительных элементов (+3 камеры, датчики температуры, влажности и т. д.). Все показатели будут доступны после установки бесплатного приложения на смартфон. Единственный недостаток — ограниченное количество операторов мобильно связи: система работает с Билайном, Мегафоном и МТС.

GSM сигнализация для дома, квартиры или дачи — идеальный способ защиты имущества от злоумышленников, поэтому большинство владельцев недвижимости выбирает именно этот вариант. Поиск идеала довольно непростая задача, но в этом случае помогут как отзывы пользователей, так и рекомендации специалистов.

В завершение темы — полезное и популярное видео:

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