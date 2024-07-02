Развитие современных технологий идет семимильными шагами. Поэтому жизнь владельцев квартир и частных домов с каждым годом становится значительно легче и приятнее. На помощь тем и другим приходят различные устройства, не требующие непосредственного участия человека. Подобные самостоятельные системы умеют управлять различными приборами. «Умный дом» дает возможность автоматизировать все процессы внутри жилого здания. «Умный сад», наоборот, действует вне его. Он освобождает хозяев от утомительных работ на придомовой территории, делает ее максимально комфортной. В его состав входят различные устройства, но наиболее востребованы автоматические системы полива и освещения для умного сада. Тем, кто только намеревается приобрести таких ассистентов, нужно познакомиться с ними, и понять, имеет ли смысл покупать «всемогущих помощников».

Умный сад: функции, элементы, преимущества

Это автоматическая система, которая разработана для управления различным техническим (электронным) оборудованием на придомовой территории. Да, она не в состоянии полностью освободить владельцев дачного участка от работ, связанных с уходом за растениями. Но самые важные функции она выполняет.

Что входит в «садовую экосистему»?

Умный сад способен взять под контроль полив, основное освещение и подсветку. Электронным мозгом системы называют центральное управляющее устройство или просто контроллер. В этом качестве используют смарт-колонки (VK Капсула, Яндекс Станция, Apple HomePod), центры управления для умного дома (Ajax Hub Plus, Aqara, Mi Smart Home). Обязательный элемент для связи с контроллером — приложение для смартфона или планшета. С его помощью владельцы создают различные сценарии-правила.

В комплект главных «следящих» ассистентов входит несколько элементов:

Приборы, отвечающие за безопасность территории. Они фиксируют движение людей, животных и птиц. Если в зоне покрытия появляется какой-либо объект, то сенсор оповещает об этом, передавая данные на блок управления. Устройства, отслеживающие уровень влажности грунта. При достижении нижнего порога автоматическая система включает полив. Для каждого вида растений влажность можно выставить отдельно. Датчики освещенности (света), или сумеречные датчики. При наступлении темноты они передают данные об изменении внешних условий, после чего контроллер включает осветительные приборы. Датчики температуры. С их помощью можно организовать не только эффективный, своевременный автополив, но и подогрев воды в бассейне.

Умный сад (дача, участок) — система не слишком сложная для понимания. Владельцы отслеживают ситуацию на придомовой территории с помощью смартфона (небольшого сенсорного дисплея). Касание какого-либо элемента на экране приводит его в действие. Например, если дотронуться до осветительного прибора, то включится свет. Однако чаще всего пользователи создают сценарии.

Кроме перечисленных устройств в автоматическую систему могут входить и другие аппараты. Например, очень востребованы умные садовые газонокосилки и пылесосы для чистки бассейна. Управляют этими роботами с помощью программирования, или дистанционно. Чтобы гарантировать бесперебойную работу системы, приобретают генератор.

На роль умных помощников берут веб-камеры, краны, лампочки, обогреватели, розетки, электроприводы для ворот и т. д. Самыми популярными приспособлениями остаются автоматические проветриватели теплиц, или термоприводы. Они спасают растения от жары и избыточной влажности.

Достоинства автоматических систем

У всего есть плюсы и минусы, но здесь первые превалируют над вторыми. Этим и объясняется популярность самостоятельных систем. Преимущества умного сада:

комфортная, простая эксплуатация системы;

значительная экономия ресурсов — воды, электроэнергии;

автоматизация, она гарантирует экономию времени и сил хозяев;

всесторонний и постоянный уход за растениями — залог богатого урожая;

возможность долго не посещать участок: владельцы загородного имения могут уехать в отпуск, а хозяева дачи — остаться на уик-энд в городе.

Интеллектуальную систему (ИИ) Умный сад ценят за полный контроль за всем, что находится вне дома. Поэтому за безопасность своего имущества хозяевам можно не волноваться. Единственным недостатком подобных «комплексных ассистентов» считают их высокую цену.

Автоматические системы полива

Именно эта часть работы очень непривлекательна для многих владельцев дач и огородов. В самое жаркое время года уход за газонами, клумбами, теплицами и открытыми грядками превращается в настоящую каторгу. Интеллектуальные системы способны полностью освободить хозяев от этой неприятной, изматывающей работы.

Система автоматического полива — целый комплекс, снабжающий водой все зоны загородного участка без участия человека. В САП входят:

клапаны, краны;

насос, шланги;

оросители;

фитинги;

фильтры;

трубы.

Обязательные элементы любой автоматической системы — центр управления (контроллер) и приложение, которое дает возможность создавать различные сценарии. Оптимальный режим автополива и объем воды зависит от погоды, климата в регионе и от предпочтений растений.

Максимальную эффективность и безукоризненную работу обеспечат комплекты с датчиками температуры, влажности и движения. Первые приборы при сильном похолодании отключат автополив, а вторые запустят его лишь в одном случае: если почва сухая. Приборы, отслеживающие движение, не «разрешат» поливать «подведомственную» территорию, если на ней обнаружат людей или животных. Эта операция будет отсрочена.

Плюсы и минусы автоматического полива

Сильных сторон у интеллектуальных систем довольно много:

ИИ экономит время и силы владельцев, так как без помощи извне реагирует на изменение уровня влаги в почве;

у хозяев появляется возможность менять интенсивность и частоту полива;

функциональность: для разных зон они могут выбрать разное время;

система гарантирует рациональное использование воды;

возможное отключение САП, если пошел дождь;

долговечность автополива.

Самые главные недостатки автоматической системы — высокая цена, необходимость платить специалистам за ее проектирование и установку. Кроме того, автополив будет нуждаться в регулярном обслуживании. Не исключено, что в работе его произойдет сбой. Возможное последствие подобной аварии — «наводнение» на участке.

Элементы САП

Система автополива включает несколько составляющих.

Накопительная (пластиковая) емкость для воды

Ее используют для предварительного отстаивания жидкости, ее нагрева до комфортной температуры. Вместимость емкости в большей степени зависит от площади полива (500-10000 л), но чаще всего хозяева участков выбирают «золотую середину»: хитом считают объем 2 куба. Потенциальный цвет резервуара — голубой, зеленый, красный, оранжевый, синий, серый либо черный.

Насосное оборудование

Его устанавливают рядом с накопительной емкостью. Чаще для этой цели приобретают центробежный насос. Именно он гарантирует высокое давление в системе автополива и такую же производительность. Есть другой вариант: это использование погружного насоса. Его нередко устанавливают в емкость с водой. Минус данного способа — большие расходы на монтаж, плюс — удобство эксплуатации и безопасность для оборудования.

Накопительный бак и насос чаще оставляют под открытым небом, чтобы жидкость быстрее нагревалась. Однако для главного «движущего» элемента системы автополива рекомендуют соорудить хотя бы минимальную защиту. Например, небольшой навес или козырек.

Блок (пульт) управления

Он координирует всю работу автоматической системы полива. Пульт принимает данные датчиков, меняет программу, определяет количество включений, время полива и т. п. Контроллеры делятся на внутридомовые и уличные. Для монтажа последних устройств используют герметичные боксы.

Электромагнитные клапаны

Эти приборы необходимы для каждой зоны полива, потому что для них требуется разное давление воды. Включаются системы тоже в разное время. Получив команду от пульта управления, клапаны открываются. Потом, согласно сценарию, они закрываются.

Оросители или дождеватели

В состав любого спринклера входит трубка, подающая в него воду, и механизм, который ее разбрызгивает. Дождеватели бывают:

статическими, выдвижными (скрытыми);

роторными (круговыми);

осциллирующими.

Самыми удобными и практичными считают скрытые спринклеры, так как «в покое» выдвижные оросители на участке практически незаметны. После завершения распыления воды они самостоятельно «прячутся» в траве.

Универсалами можно назвать поливочные пистолеты, к которым подключают шланги. Их либо устанавливают на газоне, либо производят полив вручную. Однако в этом их главное неудобство: пистолету в любом положении нужен «стрелок».

Основные виды автоматических систем полива

Среди всего многообразия имеет смысл выделить дождевание, наземный капельный полив и внутрипочвенное орошение:

Полив с помощью спринклеров используют для увлажнения воздуха, наземных частей растений и почвы. Данный метод автополива применяют для газонов и теплиц, а также для плодовых деревьев (кустарников). Капельный полив обустраивают с помощью шлангов, полипропиленовых труб (основных магистралей), фитингов, фильтра для очистки воды и капельниц. Самый простой вариант — использование перфорированных труб. Капельный полив применяют для теплиц и открытых грядок. Внутрипочвенное или подземное орошение. Главные плюсы этой технологии — невидимость и защищенность данной системы. Она не слишком разительно отличается от капельного полива. Трубы внутрипочвенной системы углубляют в грунт, располагая их на минимальном расстоянии от корней растений.

Последний не самый популярный вид автополива. Основная причина кроется в сложности его монтажа. Другие преимущества у подземного полива тоже есть: это рекордно низкий расход воды и отсутствие сухой корки на поверхности земли. Рыхлить почву часто не придется.

Автоматические системы освещения для Умного сада

Это еще один интересный вариант смарт автоматизации для обустройства загородного участка. По популярности этот вид умных технологий не уступает тем, что предназначены для полива. В идеале автоматическая система освещения тоже охватывает все зоны придомовой территории:

фасад, вход в дом;

участок у въездных ворот;

садовые дорожки, лестницы, газоны;

сад, огород, террасу, беседку, гараж, и т. д.

Освещение бывает дорожным, фокусным (деревья, кустарники, скульптуры), настенным. Самыми необычными можно назвать водные (плавающие) светильники. Их используют для декорирования прудов, фонтанов, бассейнов. Отдельно нужно упомянуть о солнечных, автономных приборах. Днем их батареи заряжаются, чтобы освещать участок вечером и ночью.

Достоинства, недостатки

Автоматизация уличного освещения облегчает жизнь владельцев сада/огорода. Интеллектуальная система:

экономит время членов семьи;

исключает перерасход электроэнергии;

дает возможность добавлять новые умные устройства;

позволяет регулировать яркость в зависимости от условий;

гарантирует безопасное передвижение людей в темное время суток.

Благодаря дистанционному управлению свет в строениях можно включить заранее, не выходя из дома. Не менее привлекательна возможность онлайн-контроля, создания сценариев.

Недостатки автоматизации уличного освещения — высокая цена подобных систем, сложность их монтажа и, соответственно, дорогостоящие услуги специалистов.

Устройства

Ассортимент интеллектуальных приборов настолько широк, что позволяет найти оптимальный вариант даже самым требовательным покупателям. Но сначала им нужно рассмотреть основные устройства. Для умных уличных автоматических систем освещения используют:

датчики освещенности (сумеречные датчики, фотореле): эти приборы включают осветительные приборы при наступлении темного времени суток, а выключают их на рассвете;

датчики движения: они реагируют на присутствие людей у входа в дом, на террасе, у гаража, беседки, у ворот;

систему контроля всех осветительных приборов: в этом качестве используют пульт дистанционного управления.

Последний обязательный элемент любой автоматической системы — таймер, предназначенный для уличного освещения. Он позволяет включать/выключать устройства в определенное время суток.

Элементами автоматической системы уличного освещения становятся прожекторы, экономичные светодиодные лампы, ленты и гирлянды (дюралайт). На фасадах многих домов красуются уличные бра. Очень эффектно выглядят пейзажные светильники, предназначенные для освещения разных зон придомовой территории. Ими акцентируют берега водоемов, садовые дорожки, газоны, патио, оригинальные скульптуры, фонтаны и т. д.

Для декоративной подсветки повсеместно используют автономные светильники, работающие от солнечных батарей. Очень практичными считают уличные осветительные приборы со встроенными датчиками движения. Есть аналогичные модели, работающие от электросети.

Миниатюрный умный огород или Smart Garden

Существует еще один вид садов «с интеллектом». Точно так же называют автоматические комнатные системы, предназначенные для выращивания различной зелени и компактных овощных или ягодных культур на гидропонике, в «нано-грунте». Работают настольные умные сады от электричества или от батареек.

Что входит в комплект?

Управляют огородом в миниатюре с помощью приложения, установленного на смартфоне. Когда уровень воды снижается, система оповещает владельца. В состав таких домашних наборов-приборов может входить:

один или несколько контейнеров (с встроенной подсветкой, фитолампами);

капсулы с семенами и грунтом;

емкости для воды.

За интеллект настольного умного садика отвечает датчик, программное обеспечение и процессор.

Достоинства автоматических мини-систем Smart Garden

Миниатюрный, но почти настоящий сад завоевывает новых сторонников, что вполне объяснимо. Такой настольный огород не зря становится все более востребованным:

Он позволяет выращивать экологически чистую с/х продукцию. Обладатели контейнера получают к столу микрогрин, пряные травы, землянику, томаты черри и другие компактные дары природы. Умный сад облегчает жизнь домашнего растениевода, поскольку никакого ухода культуры не требуют. Если вода будет на исходе, то устройство хозяевам сразу сообщит. Мини-грядка не нуждается во внесении удобрений. Она не будет причиной «разведения грязи». Небольшой контейнер можно держать в любом месте, ведь подсветка всегда с ним. Такие системы предназначены для многократного использования.

Не последний плюс смарт контейнеров — симпатичный вид таких помощников. Умные мини-сады для выращивания неприхотливых растений легко впишутся в интерьер любого помещения. К сожалению, и здесь не обошлось без недостатков. Большой минус маленьких огородов — очень высокая цена.

Автоматические системы полива и освещения для умного сада — самые современные и надежные ассистенты владельцев загородной недвижимости. Они делают жизнь простой, комфортной и почти безоблачной. Если хозяева готовы заплатить за удобство и безопасность, то помощь ИИ один из лучших вариантов для любой семьи.

В завершение темы «Автоматизация полива и уличного освещения» — интересное видео: