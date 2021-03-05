Правильно выполненная укладка рулонного газона позволит избежать повторного выполнения работы, служит гарантией длительного срока службы декоративного покрытия. Допускается хранение травы на участке максимум одни сутки. Материал стоит недешево, поэтому работы нужно выполнять в соответствии с установленными требованиями.

Виды рулонного газона, где применить, как выбрать

Продаются четыре основных вида рулонного газона. Они состоят из разных трав. Выбирают их исходя от назначения участка, состава трав. Основные виды:

теневыносливый;

универсальный;

спортивный;

партерный.

Газон рулонный в основном выращивают из мятлика и овсяницы, или из райграса. В зависимости от назначения и вида, в него входит разный процент каждой из трав.

Спортивный

Спортивный газон отличается хорошей устойчивостью к засухе и вытаптыванию, выдерживает мороз до -35°. Его делают обычно длиной 2 м, шириной 40 см. Выполняется укладка спортивного рулонного газона в частном доме возле качелей, беседок, в местах проведения активных игр. Качественный материал не содержит сорняков. Допускается до 1% сорных трав, не допускаются пустоты. Должна быть высокая плотность растительности.

У качественного посадочного материала корни хорошо переплетены. Если потянуть за край рулона, то пласт не должен сдвигаться. Если трава сдвинулась, значит ее корни еще плохо развиты. Толщина бухты по всей длине должная быть равномерной.

Партерный (элитный)

Рулонный газон партерный выглядит однородным, он плотный, бархатистый. Это капризное декоративное покрытие. Его применяют в основном для украшения определенных зон. Ходить по нему запрещено, если его используют в качестве украшения клумб, в не пешеходной зоне.

Универсал

Универсальный рулонный газон пользуется повсеместно высокой популярностью. Он не очень прихотлив в уходе, выдерживает высокие нагрузки, по нему можно передвигаться. Его используют в декоративных целях и для оформления места проведения пикника.

Преимущества использования рулонной травы

Если выполнена укладка рулонного газона, значит, не нужно будет ждать, пока вырастет обычная трава. На ее полноценный рост, развитие, уходит 2-3 года. Время оформления участка сокращается, не нужно будет пересеивать траву.

Преимущества укладки рулонного газона на участке:

быстро можно декорировать большие территории;

сорняки не смогут прорасти в течение многих лет;

такое покрытие гарантирует простоту ухода за ним;

устойчивость к разным температурам, болезням, засухе;

быстрая приживаемость травы, бурный рост.

Допускается укладка рулонного газона поздней осенью. Он выращивается в специальных теплицах, поэтому полностью отсутствуют сорняки.

Как выполняется укладка рулонного газона

Рулонный газон лучше всего стелить сразу же в день доставки. Перед началом работ рекомендуется рассчитать, какое количество материала потребуется. К общей площади обычно прибавляют 5%, а если на участке есть клумбы и дорожки, то 10%.

Оптимальное время года для выполнения работ теплая осень и весна. Грунт должен быть хорошо прогрет, не заморожен. Опытные специалисты по ландшафтному дизайну не советуют укладывать рулонный газон в грязи. Соблюдение правил способствует приживаемости травы, ее активному росту.

Основные этапы укладки рулонной травы:

Подготовка участка. Устройство дренажа. Укладка бухт, утрамбовка. Заделка швов. Уход за постеленной травой.

На первом этапе важно особое внимание уделить подготовке участка. Необходимо удалить сорняки, убрать камни, мусор, ненужную растительность, кусты, деревья. Для устройства дренажа понадобится галька, песок. Затем участок засыпают плодородной почвой. За неделю до укладки газона лучше внести комплекс необходимых минералов, удобрений.

Если установилась сухая засушливая погода, то в таком случае рекомендуется полить участок, чтобы почва пропиталась водой на глубину 20 см. Между бухтами не допускается зазор более 15 мм. Стыки смещают по отношению один к другому. Ходить по постеленной траве запрещено. Нужно использовать деревянные щиты.

Каждый расстеленный рулон утрамбовывают легким катком, чтобы обеспечить доступ корневой системы травы к основному слою земли и ее рост. Ногами выполнять трамбовку не допускается. Растения будут повреждены, они засохнут, поэтому деньги будут «пущены по ветру». После укладки рулонного газона обязательно поливают его водой. Дернина должна пропитаться насквозь.

Чтобы оформить края газона, обойти кустарники, деревья, дорожки или клумбы, плат подрезают обычным ножом. Для заделки швов используют особую смесь. Чтобы трава начала расти в основном грунте потребуется минимум 30 суток. На расстилку рулонной травы на подготовленном участке обычно уходит всего лишь один рабочий день.

Уход за травой после завершения работ

После выполнения работ по укладке рулонного газона, не нужно забывать периодически поливать его достаточным количеством воды. Особое внимание траве уделяют первое время. Семь дней нужно ежедневно поливать ее. Затем можно увлажнять газон через сутки. Работа выполняется обычно в вечернее, не жаркое время. Если поливать в полдень при ярком солнечном свете, то капли воды будут выполнять роль линз, трава получит ожоги. Есть большая вероятность, что она погибнет.

Через две недели после высадки рулонную траву можно начинать подстригать. Срезают только верхний слой, используя косилку с регулировкой высоты ножей. Если допускается плохой рез, то трава начнет желтеть, появятся проплешины. Важно учесть один нюанс. Высота срезанной травы не должна быть меньше 3 см. Если ее подстричь ниже, то появятся сорняки, растения могут отмереть.

Срезанную растительность нужно убрать с рулонного газона, чтобы она не начала гнить и портить основное покрытие. Весной рекомендуется вносить азотные удобрения для газона. Летом выполняется комплексная подкормка. Осенью траву подержат фосфорные и калийные удобрения.

Чтобы растительность активно росла, выполняется аэрация. Для улучшения поступления кислорода делают проколы в полотне на малую глубину. Перед холодами траву подстригают. Ее высота до наступления холодов должна быть максимум 4 см. Перед выпадением снежного покрова с газона удаляют листья, все лишнее.

Особенности рулонных газонов

Качественный дорогой рулонный газон продается после достижения трехлетнего возраста. Используемые для его создания травы должны успеть набраться сил, чтобы успешно противостоять любому негативному влиянию. Под рулонный газон достаточно насыпать 8-10 см специальной плодородной почвы.

Полив осуществляется не очень часто, поэтому экономится время и вода. Рулоны можно расстилать по неровной поверхности, в местах слабо освещенных, там, где обычная трава не сможет прижиться и успешно расти. Единственным недостатком декоративного материала считается только его цена. Но вложения окупаются. Гарантируется 100% положительный результат. Радует шикарный внешний вид возле дачи, коттеджа, офиса.

Требуется минимальная оплата за быстро выполняемую работу. Простота ухода и другие преимущества использования рулонного газона способствуют тому, что это декоративное покрытие для участков разного назначения применяется повсеместно, в большинстве случаев выполнения ландшафтных работ.

Можно купить рулонный газон, выращенный на специальной сетке и без нее. Трава высевается на специальное агроволокно. Ее корни надежно сцепляются с сеткой, потому образуется прочный густой слой. Такой материал легко транспортировать, он практически не подвержен разрушению.

Рулонный газон, выращенный без сетки, держится в бухте за счет корневой системы травы. Дернина обладает достаточной надежностью, чтобы ее срезали и перевезли. Но к укладке и доставке материал более требовательный. Нарезка готовой к продаже травы выполняется перед ее транспортировкой к заказчику.

Виды растений

Допускается хранение материала в холодильнике до 4 дней. В среднем 1 м2 покрытия весит 16-26 кг. Грузовик на 20 тонн может доставить почти 700 м2 рулонного газона. Для его выращивания берутся особые травы.

Мятлик луговой отличается изумрудным цветом. Если газон на 100% состоит из него, то он относится к премиум классу. Овсяница красная характеризуется отличной устойчивостью к вытаптыванию, не подвержена высыханию, не желтеет. У нее быстро развиваются корни в отличие от мятлика, поэтому эти травы используют вместе. Райграс многолетний достаточно быстро растет. С его помощью создается густой покров всего лишь в течение года. Эта культура отличается малой продолжительностью жизни, растет только 36 месяцев. После отмирания ее место занимают другие виды трав.

Райграс пастбищный многолетний необходим для обеспечения плотности газонного покрытия на время, пока подрастут и окрепнут другие виды растительного покрова газона.

Состав используемой травы может отличаться. В большинстве случаев используется только овсяница и мятлик. Выбирая газон, необходимо оценить качество реза. В почве не должно быть камней. Наличие документов, сертификатов, говорит о добросовестности производителя, о соблюдении им всех правил выращивания рулонного декоративного материала.

Рулонное газонное покрытие по праву считается очень удобным, выгодным и простым для оформления любых участков. На его укладку затрачивается мало времени. При соблюдении рекомендаций по уходу покрытие прослужит много лет.

Требуются минимальные усилия по поливу и стрижке, при этом обеспечивается отличный вид участка, радует яркость травы. Если знать и соблюдать правила и нюансы укладки рулонного газона, можно избежать многих проблем с растительностью, добиться длительного срока эксплуатации.

Об укладке такого газона расскажет автор следующего видео: