Если земля в теплице зеленеет, это может говорить о неправильном уходе за высаженными растительными культурами. Такое изменение может сигнализировать о росте водорослей или мха на участке. Дачникам важно своевременно определить причину позеленения земли, чтобы не навредить выраженным растительным культурам и дождаться хорошего урожая. О том, почему зеленеет земля в теплице, будет рассказано ниже.

Почему зеленеет земля в теплице

Грунт на участке зеленеет в том случае, если на нем начинает расти мох или водоросли. Эти растения вредят овощным и плодовым культурам, выращиваемым в теплице. Они могут замедлять их рост, приводить к потере влаги, появлению болезней и вредителей. Ниже будут рассмотрены главные причины позеленения грунта в тепличной зоне.

Неправильная технология возделывания

Почва нуждается в регулярном рыхлении для получения нужного количества кислорода. Если дачники перестают возделывать грунт, это со временем приводит к развитию сухости, появлению мха и вредителей. Такая почва не будет считаться плодородной, поэтому вырастить на ней хороший урожай не получится.

Дачникам необходимо следить за тем, чтобы земля на участке не была слишком плотной и утрамбованной, так как это может привести к потере кислорода. Периодически грядки требуется рыхлить. Таким образом, будет создан наиболее приемлемый микроклимат для роста овощных и плодовых культур.

Преобладание фосфорных подкормок

Фосфорные удобрения используются после посадки растений для их подпитки полезными минеральными компонентами. Однако переизбыток фосфора может привести к гиповитаминозу. Это состояние, при котором рост культур замедляется или вовсе прекращается на фоне больших дозировок минеральных веществ. Чтобы земля не пересыхала и не зеленела, необходимо вносить фосфорные удобрения в строго указанной дозировке. Периодически их необходимо чередовать с органическими подкормками для соблюдения оптимального баланса микроклимата.

Изменение ph-уровня

Подобное явление может произойти из-за резкой смены климатических условий. Например, если на улице резко потеплело или похолодало. Ph-уровень в тепличных условиях регулярно меняется. Он может увеличиваться или уменьшаться из-за выделений, которые дают растительные культуры.

На перемены также могут повлиять некоторые виды минеральных удобрений. Измерение ph-уровня происходит при помощи специального прибора. Если кислотность почвы слишком высокая, это условие постепенно приводит к росту мха или водорослей, которые не дают полноценно развиваться посаженным культурам.

Если изменился уровень кислотности почвы, грунт необходимо обработать щелочами. Это могут быть: известь, карбид кальция, доломитовая мука, гипс. Эти составы помогут нормализовать уровень ph, а также постепенно убрать мох или водоросли на почве.

Если в теплице появился мох

Мох считается миролюбивой культурой. Иногда его выращивают специально для декорации участков. Однако это растение считается сорняком, так как оно может навредить росту овощных и плодовых культур. Особенно, если мох растет на достаточно большой по площади территории. Как понять, что в теплице созданы все условия для того, чтобы в будущем здесь начал расти мох?

Самый простой вариант — взять небольшую горсть земли в руку и попытаться ее раскрошить. Если почва крошится плохо, это говорит о том, что она сильно переувлажнена. В таком случае необходимо соединить ее с небольшим количеством песка. Далее потребуется определить уровень ph. Сделать это можно даже при отсутствии специального прибора. Если кислотность повышенная, мох будет иметь коричневый низ и ярко-зеленый верх. При пониженной кислотности он будет просто зеленым. Для нормализации баланса необходимо обогатить землю доломитовой мукой. Нужно осмотреть поврежденный участок, понять, не находится ли он в зоне тени. Иногда мох появляется в теплице, когда некоторые участки земли не получают нужного количества солнечного света. Если это так, то необходимо воспользоваться светоотражающей фольгой, которая осветит нужный участок.

Если снизить процент кислотности не получилось при помощи щелочей, следует воспользоваться следующей инструкцией:

Удобрить землю золой, а затем перекопать ее верхний слой. Если участок еще не засажен, то можно полноценно перекопать его при помощи лопаты. Посадить на участке однолетние сидераты (например, горчицу). Когда появится зеленый ковер сидератов, можно высаживать рассаду прямо на него. Когда культура приживется, сидераты можно скосить. Убирать остатки не нужно. Они могут использоваться в качестве мульчи для растений. Когда будет убран основной урожай, землю нужно снова засеять сидератами. Выбор необходимо сделать в пользу озимых сидератов. Они помогут обогатить почву минеральными компонентами и подготовить ее к весенним посадкам.

Если на участке земля слишком плотная, то может образоваться застой полезных веществ в определенных ее слоях. Чтобы этого не допускать, требуется периодически проводить аэрацию грунта. Дачники должны также понимать, что мох может перейти на почву с каркаса теплицы или с опор.

Если в теплице начал образовываться мох, необходимо сразу предпринять меры по его уничтожению, чтобы не навредить посаженным культурам. Сделать это можно при помощи сульфата железа, для этой же цели используют содовый раствор.

Водоросли на участке

Водоросли в теплице появляются на фоне повышенной влажности. Если своевременно и не удалить, рост овощей может замедлиться. Лучшим решением в таком случае станет мульчирование грядок. Также стоит оценивать состояние микроклимата в тепличном помещении. Всем растениям необходим доступ к кислороду. Если его нет, они будут постепенно погибать. Процесс мульчирования выглядит следующим образом:

Почву необходимо хорошо пролить. Подождать, пока она немного подсохнет, и тщательно прорыхлить верхний слой земли. Положить ровным слоем мульчу.

Если мульчирование не помогло, следует воспользоваться химическими средствами для борьбы с водорослями. Подойдут любые рецепты от сорняка, кроме медного купороса, так как он может навредить растениям. В дальнейшем дачникам потребуется придерживаться следующих правил. Им нужно:

регулярно проверять уровень кислотности земли на участке;

периодически мульчировать грядки;

после полива рыхлить землю (через 1-2 дня);

продумывать севооборот, чтобы почва успевала восстанавливаться после сбора урожая.

Если на фоне высоких грунтовых вод в теплице постоянно появляются лужи, необходимо выращивать растения в специальных грядах-коробах. Они помогут избежать переувлажнения и последующего появления водорослей.

Мох Маршанция

Маршанция — печеночный мох, который по внешним признакам похож на лишайник. Если его слегка подковырнуть, то на земле можно увидеть небольшие тонкие корни, которые через некоторое время опять приведут к росту сорняка. Маршанция убирается сложнее, чем обычный мох. Он имеет более сложную и углубленную корневую систему, поэтому может вновь появляться на участке даже после тщательной обработки. Чаще всего это вид сорняка появляется в кислой влажной земле. Этот мох опасен своим быстрым ростом. За короткий промежуток времени он образует пелену на участке и перекрывает полностью растениям доступ к кислороду. Результат — замедленный рост, авитаминоз, полное отмирание овощных и плодовых культур.

Мох Маршанция не поддается удалению даже при использовании химических веществ, например, медного купороса. Единственный подходящий вариант в этом случае — вырывать сорняк ручными методами. После проведения процедуры необходимо мульчировать грунт торфяными растворами. Еще один вариант избавления от сорняка — перекопать весь участок так, чтобы слой мха оказался под землей. После этого необходимо замульчировать землю и через некоторое время высадить рассаду.

Меры профилактики

Чтобы предотвратить появление мха и водорослей на участке, следует придерживаться следующих рекомендаций:

весной, когда температура воздуха начнет прогреваться, необходимо периодически открывать окна в теплице, чтобы растения получали прямой доступ к кислороду;

после каждого полива почву необходимо тщательно рыхлить: делать это лучше через 1-2 дня после полива, когда грунт немного просохнет;

если земля чрезмерно увлажненная, следует совмещать ее с разрыхляющими материалами: например, с песком, торфом, компостом;

если мох активно растет, а на грядках при этом уже высажена рассада, стоит отказаться на 1-2 недели от полива всех культур;

лучше всего, если в теплице будет оборудована полноценная система вентиляции, которая позволит проветривать помещение даже в зимний период без прямого открытия дверей и окон;

периодически после полива грядки нужно мульчировать опилками или сеном.

Полив необходимо проводить в строгие сроки и с точной периодичностью. Переизбыток влаги, как и ее недостаток, могут негативно сказаться на росте овощных и плодовых культур.

Лучше всего чередовать органические подкормки с минеральными в процессе роста посаженных культур. Не стоит пользоваться только одним видом подкормок, всем растениям нужны разные вещества. Если перенасытить растения одним из них, это может привести к потере урожая.

О причинах изменения цвета грунта расскажет специалист, «допрашиваемый» в этом видео: