В весенне-летний период у владельцев участков много забот, так как им необходимо холить и лелеять растения, чтобы осенью собрать богатый урожай. Рыхлением, прополкой сорняков и поливом работа не ограничивается. Чтобы защитить посадки от заболеваний и различных вредителей, культуры необходимо подкармливать и регулярно подвергать обработке. И здесь главными помощниками садоводов и огородников являются опрыскиватели. Есть разные типы аппаратов, которые отличаются довольно сильно. Поэтому будущим владельцам не помешает узнать, какой опрыскиватель лучше, какие разновидности конструкций существуют, и на какие модели можно обратить внимание во время поиска оптимального «ассистента».

По каким критериям выбирают опрыскиватели?

Широкий ассортимент различных товаров радует, однако у такого изобилия есть и другая сторона: это сложность при поиске самой лучшей модели. Опрыскиватели тоже не являются исключением. Есть модели, работающие с жидкими и с порошковыми составами, простые и сложные аппараты, маленькие и большие. И в этом случае главным ориентиром для владельцев становится удобство работы и практичность. Однако существуют и другие критерии, узнать о которых лучше заранее.

Объем: опрыскивателя и работ

Один из самых важных параметров для этих приспособлений — объем резервуара. Чем больше на участке посадок, тем производительнее должен быть опрыскиватель.

Резервуар устройства может быть разным: как литровым, так и вместимостью 20 л. Маленькие приспособления приобретают для ухода за рассадой, за скромным садиком либо за комнатными растениями. Для работы с большими площадями уже нужен бак не менее 3 л.

Чтобы корректно оценить будущий объем работ, нужно познакомиться с усредненными показателями:

от 6 до 10 л рабочего раствора требуется для обработки 1 сотки (100 м 2 ) картофеля;

) картофеля; на 10 м 2 овощных и ягодных культур необходимы 1 или (максимум) 2 л раствора;

овощных и ягодных культур необходимы 1 или (максимум) 2 л раствора; для обработки взрослых плодовых деревьев нужно около 10-12 л жидкости;

одному молодому деревцу потребуется не менее 2 л;

на один куст расходуется около 1 л жидкости.

Модели с баком вместимостью 12 л дают шанс орошения без дозаправки территории до 30 соток. Резервуар объемом 20 л позволит обработать около 50. Поэтому прежде чем рассматривать вопрос, какой опрыскиватель лучше, будущим покупателям необходимо подумать над ответом на другой.

Что важнее: работа с легким аппаратом и частая заправка раствором, или орошение тяжелым опрыскивателем, но за один раз? Однако есть и другой, промежуточный вариант. «Возможно, можно» обойтись и без крайностей: альтернативой способна стать «золотая середина» — приемлемый, «удобный» объем резервуара и редкие дозаправки.

Ранцевые или колесные аппараты

Какой опрыскиватель лучше? Аппарат качественный, но имеющий приемлемую цену. Тот, с которым очень удобно работать. Небольшие опрыскиватели довольно легки, потому не создают особых трудностей. Модели, которые имеют значительный вес, нередко оснащаются ранцевой системой, либо имеют колесную базу.

Ранцевые опрыскиватели позволяют носить себя за спиной, как туристический или школьный рюкзак. Чтобы обеспечить максимальное удобство работы, в некоторых моделях дополнительно предусмотрен поясной ремень. Он не дает возможности баку двигаться в стороны, либо сползать ниже. Этот вариант оптимален для опрыскивания деревьев со стремянки.

Объемные агрегаты допускают только колесное оборудование, потому что для таких моделей необходим мощный компрессор и аналогичный бензиновый двигатель (аккумулятор). Второй вариант таких моделей — комбинированные. Их оснащают и колесами (с площадкой и рукояткой), и ранцевой системой. Они, по вполне понятным причинам, являются более универсальными и дорогими.

Другие критерии

Объем резервуара и производительность далеко не единственное, на что нужно обращать внимание при выборе и покупке. Не менее важны другие моменты. К ним относится:

возможность регулировки давления;

качественная фильтрация рабочего раствора;

удобство заправки — широкая горловина бака;

максимальная надежность конструкции, и ее деталей;

присутствие сменных насадок, которые идут в комплекте;

производитель модели, гарантийный срок и цена опрыскивателя;

«все удобства» в одном — присутствие ремней для переноски или колесной базы, телескопической штанги и т. д.;

материал, из которого изготовлены элементы конструкции: например, лучшими моделями считаются те, у которых штанга изготовлена из металла (латунь, нержавеющая сталь);

возможность долгой и беспроблемной эксплуатации, а также минимальные расходы: владельцы будут спокойны, если для оборудования в продаже есть не очень дорогие расходники.

Любой подобный инструмент должен полностью соответствовать требованиям, которые к нему предъявляются. Поэтому перед покупкой рекомендуют не только осмотреть агрегат, но и проверить его работу.

Разновидности садовых опрыскивателей

Прежде чем рассматривать вопрос, какой опрыскиватель лучше, необходимо познакомиться со всеми потенциальными претендентами. Все устройства имеют свои сильные стороны, но ни одно из них не лишено недостатков.

Ручные приспособления

Это самый недорогой вариант, и самый легкий. Их используют для обработки растений дома или в небольших теплицах (садах). В этом случае для начала работы используется рычаг, с помощью которого создают необходимое давление жидкости. Есть маленькие изделия: (объемом от 1000 мл) и вместительные опрыскиватели — с объемом бака до 10 л. Плюс данных вариантов — простота использования, минус — неудобство орошения, но только если посадки занимают большую площадь.

Помповые (пневматические) опрыскиватели

Такие модели немногим отличаются от предыдущих. Разница в конструкциях — раздвижная штанга, которая оснащена форсункой. Нанос находится в крышке, он способен создавать давление до 4 атмосфер. Объем резервуара — 3-10 л. Удобство эксплуатации гарантирует фиксирующаяся кнопка. Для комфортной работы модели имеют ремни, поэтому орошение больших пространств не станет причиной сильной усталости. Главный минус помповых конструкций — необходимость снимать их с плеча для подкачки.

Гидравлические (рычажные) аппараты

Если в помповом устройстве для нагнетания давления используется ручная помпа, встроенная в крышку, то в гидравлических моделях оно нагнетается не в резервуаре, а только в колбе насоса. Такие опрыскиватели более удобны, потому что благодаря специальному рычагу работать можно без пауз, перемещая его ручку вверх/вниз. Частота подкачек зависит от интенсивности работы на участке: в среднем их нужно 30-40 за минуту. Как и помповые устройства, эти модели отличаются вполне приемлемой ценой.

Аккумуляторные модели

Это очень популярные устройства, потому что они дают возможность бесперебойной работы (без подзарядки) долгое время — до 3-8 часов. Аккумуляторные опрыскиватели не требуют мышечных усилий, так как давление в баке создает электрический насос, а также выгодно отличаются большим объемом резервуара.

Помимо бака в состав входит шланг, две распылительные трубки и три форсунки. Для контроля расхода раствора предусмотрен индикатор. Достоинства моделей — бесшумная работа, большой рабочий радиус (от 4 до 12 м), возможность обработки высоких деревьев. Единственный их недостаток — более высокая цена.

В этом случае при выборе рекомендуют обращать внимание на тип аккумулятора. Оптимальны модели с литий-ионными батареями. Их преимущества — низкая саморазрядка, малый вес и слабый «эффект памяти», высокая скорость работы даже при больших площадях, требующих орошения.

Бензиновые опрыскиватели

Это самые удобные модели, поскольку имеют двухтактный двигатель, работающий на топливной смеси (бензин, масло) и нанос. Резервуар в них достаточно большой (от 14 до 23 л), радиус распыления — до 18 м. Для управления предусмотрены кнопки включения/выключения и рычаг газа. Устройство оснащается колесами или ремнями.

Эти модели, в первую очередь, предназначаются для фермеров, которые вынуждены обрабатывать очень большие площади. «Большущий» минус бензиновых агрегатов — высокая цена, которая может быть оправдана максимальным удобством.

Есть еще один, особый вид опрыскивателей: это навесные приборы. Они фиксируются на технике. Максимально возможный объем их бака — 2000 л. Поскольку стоимость таких конструкций очень высока, их приобретают только для больших фермерских хозяйств.

Какой опрыскиватель лучше?

Однозначного ответа на такой конкретный вопрос не существует, и не может существовать, потому что идеалов попросту нет. Немного сориентироваться в почти «безбрежном океане» разнообразной техники будущим покупателям нередко помогают рейтинги, при составлении которых учитывались отзывы специалистов и счастливых (или не совсем) владельцев устройств.

Лучшие аккумуляторные модели

Поскольку самыми удобными, относительно компактными и производительными являются аккумуляторные опрыскиватели, именно эти виды агрегатов интересуют покупателей в первую очередь.

Greenworks 5103507UB

Эта модель оснащается баком, объем которого составляет 7,5 л, она оптимальна для опрыскивания даже больших огородов и садов. Напряжение батареи — 24 В, производительность устройства — 2,2 л/мин. В комплекте оборудования имеется 4 насадки — лейка, двойной и простой конус, а также форсунка. При изготовлении устройства используются высококачественные материалы. Модель отличает эргономичность конструкции и небольшой вес. Однако данный опрыскиватель не предназначен для работы с кислотами, воспламеняемыми и хлорсодержащими растворами.

Ryobi OWS1880 ONE+

Отличие данного опрыскивателя — скромные габариты и такой же вес: он составляет всего 1,45 кг. Устройство оптимально подходит для не очень масштабных работ: объем его резервуара — всего 3,5 литра. Напряжение аккумулятора — 18 В, расход — 0,5 л/мин. К преимуществам модели можно с полным правом отнести простоту эксплуатации, качество изготовления, возможность ручной подкачки, присутствие встроенного удлинителя для труднодоступных участков и удобство работы. Недостаток у модели есть: это ее популярность, поэтому есть риск приобрести не оригинал, а подделку.

Умница ОЭ-10Л-Н

Этот бюджетный аккумуляторный опрыскиватель полностью соответствует своему названию. Прежде всего, надо отметить высокое качество модели и электрического насоса, прочный корпус и регулируемую телескопическую трубу (380-700 мм). Без подзарядки устройство сможет работать примерно 2 часа, рабочее напряжение батареи составляет 12 В, а емкость бака — 10 л. Производительность агрегата — 2,1 л/мин. Его плюсы — скорость и качество опрыскивания, комплектация (4 насадки). Недостатки есть: некоторые владельцы жалуются на большой вес (4,7 кг) и не слишком удобные лямки.

PATRIOT PT-16AC

Данное устройство отличается эффективностью и недорогой ценой. К достоинствам этой модели относится отсутствие серьезной нагрузки: при большом объеме резервуара (16 л) опрыскиватель весит всего 4,5 кг. Рабочее напряжение аккумулятора распылителя составляет 12 вольт. Расход жидкости — 5 л/мин. Многие хозяева отмечают идеальное соотношение цена/качество, простоту использования и хорошую дальность (4 м) распыления. К недостаткам «китайца» относятся неудобные ремни и не лучшее расположение выключателей, короткий шланг и такой же шнур зарядки.

Умница ОЭ-8Л-МИНИ

Этот «сообразительный» и компактный опрыскиватель по достоинству оценят как мужчины, так и «слабая сильная» половина. Покупателей привлекает производительность (3 л/мин), цена, длительность работы без зарядки аккумулятора, простота эксплуатации, качество распыления, соотношение веса аппарата и объема бака. При заявленных 8 л в него можно без проблем залить 10 литров, весит «умница» всего 3 кг. Некоторые жалуются на «маленькое» напряжение аккумулятора (6 В), на отсутствие ранцевого крепления: носить этот опрыскиватель можно только на плече.

Лучшие бензиновые распылители

Без данного оборудования не обойтись большим огородам, садам, а также фермерским хозяйствам. Быстро справиться с работой позволяет бензиновый двигатель с мощностью 2-5 лошадиных сил. Некоторые бензиновые модели способны работать не только с жидкостями, но и с порошковыми препаратами.

Makita PM7650H

Товары этого производителя являются одними из лидеров рынка, поэтому в этой номинации первым кандидатом стал их опрыскиватель. Данное оборудование предназначено для коммерческого использования. Вес агрегата — 13 кг. Его достоинства — четырехтактный двигатель, его очень легкий запуск. Владельцы отмечают дальность распыления (до 16 м по горизонтали и 13 м по вертикали), емкость резервуара (15 л), расход жидкости (2,5 л/мин), а также максимальное удобство эксплуатации. Главный недостаток этого японского опрыскивателя — цена, которую многие считают «запредельной».

CHAMPION PS257

Этот китайский агрегат выигрывает у лидера, если рассматривать цену продукции. Однако в других характеристиках ему тоже не уступает. Вес опрыскивателя — 11,3 кг. Объем бака устройства составляет 14 л, дальность распыления — 15 м, производительность — 3 л/мин. Надо добавить, что для максимального удобства эксплуатации производитель оснастил модель длинным шлангом — 3,6 м. Работает агрегат с растворами и порошками. К его минусам относят сложность первого запуска, но это трудно считать серьезным недостатком: разобраться в «премудростях» сравнительно быстро помогает инструкция.

PATRIOT PT-800

Это второй представитель данной китайской компании в рейтинге опрыскивателей. Агрегат имеет меньшую, чем у конкурентов, цену, но в некоторых параметрах их превосходит. К ним относится вес (всего 10,4 кг) и расход жидкости — 8 л/мин. Опрыскиватель хвалят за низкий уровень шума и минимальную вибрацию. Емкость резервуара — 15 л. Серьезный недостаток у данного агрегата всего один: это небольшая дальность распыления — 4 м. Другие претензии — короткий шланг, большой расход жидкости и органы управления, расположенные не очень удобно.

Умница ОБ-12-Н

Это второй номинант российского бренда, продукция которого производится в Китае. Объем его бака — 12 л, производительность — 1,8 л/мин, дальность распыления — 15 м по горизонтали и 12 м по вертикали. Опрыскивателем большинство покупателей довольно: к устройству и сборке оборудования претензий нет. К плюсам можно отнести усовершенствованный ручной стартер, качество опрыскивания при небольшом расходе используемых препаратов. К относительным минусам — немного больший, чем у китайских «коллег», вес (13,5 кг).

Лучшие ручные опрыскиватели

Широкий ассортимент, небольшой вес и самые демократичные цены — то, что привлекает покупателей к этому виду устройств. Здесь также есть несколько лидеров, которые заслужили хороших оценок покупателей. Ответов на вопрос, какой опрыскиватель лучше, если рассматривать только ручные аппараты, тоже есть несколько.

MAROLEX Profession 7

Производитель этого опрыскивателя использует высококачественный пластик, поэтому аппарат можно применять не только для орошения сада или огорода, но и для антисептической обработки помещений. К плюсам модели относится телескопическая штанга, форсунка с возможностью простейшей регулировки, наличие сетчатого фильтра и плечевой ремень. Емкость бака — 7 л. В набор польского опрыскивателя входит небольшой ремкомплект, а также силиконовая смазка. К недостаткам данного «профессионала» относят довольно высокую цену.

Жук Cicle ОГ-112

Этот удобный ранцевый опрыскиватель «отличился» максимально удобной конструкцией, вместимостью бака (12 л), простотой и надежностью рычажного механизма. Благодаря длинной штанге хозяева получают возможность дотянуться и обработать труднодоступные участки. Широкая горловина резервуара делает заправку быстрой, а сетчатый фильтр защищает распылитель от нежелательных примесей. К качеству «жука» серьезных претензий нет, однако некоторые хозяева критикуют жесткие ремни и их крепление.

FISKARS 1025934

Для небольшого сада сможет оказаться оптимальным этот финский распылитель, бак которого довольно скромен: его объем — всего 5 л. Хозяева опрыскивателя отмечают удобство его использования, отличное распыление, качественные материалы и такую же сборку. К недостаткам можно причислить относительно высокую стоимость маленького агрегата.

Список этот можно продолжать и дальше, поскольку удачных компактных моделей есть много. К ним по праву относится VERTO (1,5 л, 2 л), MAROLEX Master ergo 1,5 (1,5 л), Solo 403 и 404 (1,5 и 2 л соответственно), GRINDA PROLine PH-1,5 (все — помповые).

Какой опрыскиватель лучше? На этот вопрос ответить точно невозможно, поскольку понятие об идеальном устройстве у всех разное, а сады-огороды имеют разную площадь, поэтому каждый участок требует своего распылителя.

Какие характеристики наиболее важны? О критериях выбора опрыскивателя лучше расскажет специалист из следующего видео: