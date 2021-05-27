Несмотря на изобилие, давно появившееся на полках магазинов, многие люди по-прежнему предпочитают выращивать на огородах овощные культуры, плодовые деревья и кустарники. Больших усилий требуют первые растения, так как ежегодно хозяева участков всеми силами борются за урожай. Заметно облегчить труд помогут грядки, приподнятые над землей. Над ними не придется работать внаклонку, а значит, спина будет меньше уставать. На таких «участках участка» лучше растут овощи, поэтому владельцы получат больший урожай. Это новшество пока известно не всем, поэтому владельцам, заинтересовавшимся этой технологией, нужно узнать, как сделать высокие грядки, какие материалы можно использовать для их сооружения, из чего состоит начинка такого пирога.

Высокие грядки: что они такое?

Эти новинки, пришедшие к нам из далекой Канады, называют садовыми ящиками, коробами или приподнятыми грядками. В данном случае посадочные места значительно поднимают над землей и огораживают их высокими стенками. Для этих конструкций изготавливают каркас, в который засыпают слои «всякой полезной всячины», в том числе и питательный субстрат.

Такие короба становятся идеальными вариантами для выращивания овощей и цветов, так как упрощается прополка, борьба с сорняками, полив и уход. Кроме того, огородные «питомцы» получают дополнительную защиту от разнообразных вредителей, им гарантируется лучший обогрев. Растения в высоких грядках располагаются ближе друг к другу, поэтому владельцы могут получить большой урожай, заняв меньшую площадь участка.

Особенности конструкций

Форма грядок может быть любой. Размеры таких приподнятых грядок тоже строго не ограничиваются. Их ширина — 900-1200 мм. Эти параметры обещают максимальное удобство для ухода. Если к грядке можно добраться только с одной сторону, то лучше сделать ее более узкой — до 600 мм.

Высота в большей степени зависит от характеристик грунта. При плодородной почве можно обойтись невысокими конструкциями — от 200 до 250 мм. Такая же высота рекомендуется для грядок, предназначенных для многолетней клубники. Эти растения могут вымерзнуть в более высоких конструкциях, так как зимой их стенки не защищены снежным покровом.

Если грунт не слишком подходит для выращивания огородных культур, то оптимальным решением будут сооружения, высота которых 350-500 мм. Последние обеспечат максимально комфортные условия для спины, но потребуют большего расхода органики.

Длина высоких грядок зависит только от наличия свободного места на участке. Она может составить как 1500 мм, так и 3000 мм. Слишком длинные грядки не лучший вариант: их делать не рекомендуют, так как земля будет давить на стенки, которые могут не выдержать напора.

Правила создания высоких грядок

Если владельцев участка заинтересовали такие удобные короба, то им нужно познакомиться с некоторыми важными нюансами.

Чтобы не столкнуться с быстрым пересыханием почвы, рекомендованный интервал между растениями лучше сократить как минимум в 1,5 раза. Влага в них будет испаряться медленнее. Другие решения — мульчирование, использование агроволокна при высадке рассады. Высоким грядкам необходима защита от неблагоприятных условий, например от жары. Не менее опасен для них сильный ветер. Поэтому сооружения рекомендуют располагать в полутени, там, где поблизости есть какая-то преграда. Длинная сторона конструкции должна быть обращена на юг. В этом случае посадкам гарантируется достаточное освещение на протяжении всего светового дня. Очень длинным грядкам требуется усиление. Такие каркасы советуют укреплять изнутри поперечинами.

Короба собирают и заполняют либо в конце лета, либо осенью. В этом случае органика успеет перепреть до начала дачного сезона. Высокие грядки, сделанные весной, нуждаются в паузе. Им нужно дать как минимум месяц. Севооборот для них тоже условие обязательное.

Преимущества приподнятых грядок

Перед тем как сделать высокие грядки, хозяевам, еще незнакомым с этой технологией, сначала нужно узнать о достоинствах и недостатках данного метода. К преимуществам этого решения относится:

Большой урожай, который становится независимым от качества земли на участках. Высокие грядки станут спасением для территорий с кислыми почвами, с глинистым либо каменистым грунтом. Приподнятые сооружения не потребуют серьезного ухода. Землю в них перекапывают весной и осенью, когда урожай уже собран. Обработка эта минимальна из-за небольшого слоя: глубоко «терзать» почву не придется. Возможность собрать ранний урожай. Приподнятые грядки позволяют высаживать и высевать растения на несколько недель (2-3) раньше, чем в открытом грунте. Почва в них греется сильнее, в том числе и из-за того, что процессу «помогают» стенки. Сборка простой конструкции не станет проблемой для любого землевладельца, ее демонтаж так же элементарен. Поскольку материала на их создание требуется немного, у хозяев есть возможность изменять размеры каркасов для высоких грядок. Защищенность растений от весенних и осенних заморозков, так как температура насыпного грунта в любых условиях выше на 10°. В последнем случае достаточно прикрыть растения полиэтиленовой пленкой либо брезентом. Ускоренный рост и созревание огородных культур. В немалой степени этому способствует дренажная система, которую создают внутри высоких грядок. Возможность сделать грядку практически из любых материалов, на любом свободном, но достаточно освещенном месте. Защищенность от влаги. Такие конструкции — единственное логичное решение для участков с близким залеганием грунтовых вод. Мобильность: при необходимости легкий каркас довольно легко переставить.

В «армию» преимуществ садовых ящиков «идет» их аккуратный, привлекательный вид, простое удаление сорняков из-за ограниченности пространства, защита растений от влаги, а грядок — от размывания.

В регионах с жарким климатом высокий каркас сможет защитить почву от сильного перегрева. Его в этом случае красят белой краской. Второй вариант спасения — создание двойных стенок, пространство между которыми либо оставляют пустым, либо заполняют пенопластом.

Недостатки «выросших» грядок

Они тоже есть, но находятся в меньшинстве. К этой категории можно отнести:

более частый полив из-за очень быстрого высыхания почвы, особенно ее верхнего слоя;

регулярную минеральную подкормку, так как земля, количество которой ограничено, может скоро истощиться.

Есть у растений в высоких грядках и грозный враг. Это медведка, которая любит селиться на таком «высокогорье»: ее привлекают огражденные участки с перегноем.

Потенциальные материалы для конструкций

Прежде чем искать ответ на вопрос, как сделать высокие грядки, надо ответить на другой — из чего их создавать. Так как высокая грядка это каркас, сначала нужно рассмотреть всех претендентов. Для сооружения простой прямоугольной конструкции их найдется немало.

Дерево

Древесина — «любимица публики», поскольку она экологична, проста в обработке, и просто привлекательна. Для сооружения обрамления для высоких грядок можно использовать брус, доски и бревна. Недостаток материала всем известен: это его незащищенность от влаги и «живых врагов». Поэтому дерево нуждается в качественной обработке. Вариант, лишенный этого недостатка, — террасные доски, однако такие грядки обойдутся довольно дорого.

Пластик

Данный материал неприхотлив, довольно легок в обработке и не боится влаги, что обещает долговечность ограды. Однако не все полимерные изделия безопасны. Некоторые из них при высокой температуре выделяют токсичные вещества, поэтому не годятся для грядок, где солнечные лучи — обязательное условие. Зимой такие каркасы могут потрескаться, если выбран некачественный материал. Потенциальные кандидаты — пластиковые подоконники.

Бетон

Данный вариант — самый трудозатратный, так как для каркаса необходима опалубка, арматура и раствор. К тому же такое сооружение потребует немало времени. Однако эта мини-лента сможет стать спасением для участков со сложным рельефом. Она — лучшее решение для больших и высоких конструкций. Срок службы бетона исчисляется десятками лет, но только если обеспечить сооружению качественную гидроизоляцию или отделку.

Металл

Металл не имеет серьезных недостатков предыдущих кандидатов, поэтому его тоже нередко используют при создании высоких грядок. Такой каркас будет надежным и долговечным, его легко перемещать по участку, однако его стенки необходимо обработать антикоррозийным составом. Возможные решения проблемы — покупка оцинкованных материалов, или металла, защищенного полимерным покрытием. Минус этого каркаса — его сильный нагрев. Потенциальная защита от него — белая краска.

Кирпич, другие блоки и камень

Эти материалы — почти идеальные кандидаты, которые гарантируют максимальную долговечность, красоту и внушительный вид конструкции. Но и они не лишены недостатков. Создание таких ограждений отнимет достаточно много времени и средств. Чтобы получить привлекательные грядки, мастеру необходим опыт работы с кладочным раствором. Стенки обычно кладут в полкирпича, а чтобы защитить их от сдвига, используют армирование и опорные столбы.

Керамзитобетон

Керамзитобетонные блоки можно выделить в отдельную категорию, так как этот теплый вариант для ограждений очень популярен у дачников. Например, пустотелый материал дает возможность посадить растения даже внутри него. Это практически идеальные посадочные места для растений, имеющих небольшую корневую систему, — для цветов, салата и зелени.

Шифер

Для этой цели подойдет и плоский, и волновой материал. Его плюсы — невысокая стоимость стройматериала, простота монтажа, долговечность. Недостаток — хрупкость шифера, поэтому при распиле и создании каркаса надо быть крайне осторожными. Еще один минус — опасная пыль, поэтому при обработке надо надевать респиратор, а место распила смачивать водой.

Габионы

Это одно из самых оригинальных решений — двойной сетчатый каркас, в который засыпают камни. Так сооружают заборы, клумбы, годится способ и для создания грядок. Чтобы вода не покидала почву, внутреннюю сторону стенок закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. Вместо камней можно использовать и другой натуральный «наполнитель».

Пучки соломы

Именно их можно уложить между сетками. Но данный вариант каркаса не отличается долговечностью: прослужит он или сезон, или два. Такая грядка будет удерживать воду, надежно защищать посадки от высокой температуры, а после завершения своей нелегкой «работы» станет одним из слоев внутри конструкции.

Лоза, прутья

Это еще один «натур продукт», который не потребует больших расходов, но даст возможность создать оригинальное ограждение, по крайней мере, для каркаса. Минусы материалов — необходимость иметь навыки работы с ними, не слишком впечатляющий срок службы такой конструкции.

Несмотря на широкий ассортимент подходящих материалов, неизменной фавориткой остается древесина. Поэтому чаще всего именно из нее создают ограждение для приподнятого дома для растений.

Как сделать высокие грядки?

Эта операция не отличается сложностью, но простота еще не означает, что работу можно выполнить без знания технологии. Как сделать высокие грядки? Нужно последовательно пройти несколько этапов, каждый из которых требует максимального внимания.

Подготовка участка и сборка каркаса

Первым делом выбранный участок разравнивают, удаляют весь мусор и плодородный слой. На территории намечают контур, который огораживают с помощью колышков и шнура. Внутри выкапывают неглубокую траншею. Рытье — совсем не обязательный этап: если бортики будущей грядки высокие, то никаких подготовительных мероприятий не проводят. Если их высота 200-250 мм, то требуется примерно такая же траншея (глубиной 200-250 мм).

Затем приступают к сборке ограждения. Доски для каркаса распиливают на заготовки, предварительно набросав чертеж конструкции от руки, и проставив на нем все размеры. Все элементы тщательно обрабатывают антисептиком, затем оставляют для высыхания. После этого заготовки дополнительно защищают лаком или красят, так как специалисты считают, что антисептическая пропитка не лучшее соседство для грунта. Альтернатива ЛКМ — защита почвы плотной пленкой, которую фиксируют на деревянных стенках с внутренней стороны. Торцы подготовленных досок либо заранее запиливают под углом 45°, либо соединяют простым методом. Каркас собирают с помощью гвоздей или саморезов. Для увеличения надежности конструкции, и защиты ее от влаги в углах фиксируют бруски-ножки. Их длина должна быть больше, чем высота каркаса. Такие же элементы обязательно крепят и в середине длинных сторон ограждения. Шаг — 750-1000 мм. Перед началом работы их части, которые будут находиться под землей, обрабатывают битумом, отработанным маслом, березовым дегтем или еловой живицей, затем заворачивают в рубероид. Фиксируют гидроизоляцию степлером либо скотчем.

Собранный каркас приносят на «стройплощадку». Затем выкапывают углубления для опор. Конструкцию устанавливают, после чего проверяют корректность ее положения уровнем. В том случае если между конструкцией и поверхностью грунта остались просветы, эти участки засыпают землей, которую тщательно трамбуют.

Вместо досок и бруса некоторые мастера используют почти универсальные поддоны, из которых собирают практически «все и вся». В грядочном случае конструкции напоминают крохотные заборы из вертикальных досок, или ящики из горизонтальных элементов, соединенных (снаружи или внутри) стойками.

Заполнение короба будущей грядки

При создании высоких грядок их заполняют послойно. Каждый из слоев имеет толщину около 100 мм, исключение — первый. Как и песчаную часть подушки фундамента, слои проливают водой (обязательно — теплой), затем разравнивают и уплотняют. Теперь о том, в каком порядке их укладывают.

Первый, нижний слой — металлическая сетка с мелкими ячейками либо геотекстиль. Края того и другого материала заводят на каркас и фиксируют на нем. Дешевая альтернатива, которая менее эффективна, — картон. Этот слой обязан защитить высокую грядку от атак грызунов и кротов. Засушливый климат — причина для увеличения этой защиты как минимум в 2 раза. Затем в каркас укладывают самые крупные элементы дренажа — небольшие обрезки бруса, досок, толстые ветки, сучья, чурки и т. д. Главное предназначение данного слоя — накопление влаги. За крупными элементами следуют тонкие ветки (в большом количестве), измельченная кора, стебли кукурузы и солома. Этот «пласт» обеспечит тепло и питание, так как он быстро перегнивает. Следующий, не очень толстый слой — картон, упаковочная бумага, куски мешковины либо другой натуральной ткани. Не запрещают, но не советуют использовать глянцевый и газетный материал. Затем приходит очередь самых мелких растительных остатков — листвы, перепревших опилок, скошенной травы. Можно добавить пищевые отходы, смешанные с компостом, перегноем (2:1).

Последний слой, без которого не обходится ни одна «порядочная» грядка, — плодородная почва с «добавкой» — с созревшим компостом. Толщина его зависит от вида растений. Одни культуры способны обойтись минимумом, другим нужно гораздо больше. После завершения операции грядку поливают водой. В идеале ей надо дать время на уплотнение и перегнивание «начинки».

Существует и альтернативный вариант. При этом способе наполнения делают всего три слоя. Первый из них — геотекстиль, за ним следует толстый слой прессованной соломы. Последний — чернозем или земля с компостом.

Что сажать на новых «рослых» грядках?

После решения задачи «Как сделать высокие грядки», их оставляют «отдыхать» до весны. С наступлением дачного сезона в них высаживают те виды культур, которые нуждаются в очень плодородной земле. К таковым относятся:

баклажаны;

кабачки;

капуста;

огурцы;

болгарский перец;

тыква;

томаты.

В следующем году их место должна занять зелень и корнеплоды. После сбора второго урожая рекомендуют заняться восстановлением плодородности. Часть верхнего слоя удаляют, добавляя свежий грунт, смешанный с компостом. Если земля просела, то в грядку просто досыпают землю с удобрением.

С сильным испарением борются с помощью мульчирования, это обязательная операция для прихотливой клубники. Второй вариант для этого растения — использование укрывного материала, в котором делают отверстия для высадки рассады. В этом случае кустики будут защищены от неприятных соседей — от сорняков.

Как сделать грядки, какой материал предпочесть? Если хозяева хотят получить конструкцию, которая прекрасно впишется в любой ландшафт, то лучшим вариантом будет «старое доброе» дерево. Оптимальными коробами «для ленивых» считают габионы. Максимальную надежность гарантируют кирпичные, каменные и бетонные грядки, но их будущим хозяевам придется потрудиться.

В завершение темы «Как сделать высокие грядки» — популярное видео: