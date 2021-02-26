Огородники и садоводы опытным путем проб и ошибок разработали разнообразные способы полива для обеспечения растений своевременной влагой в достаточном количестве. От выбора системы орошения зависит как сделать полив огорода своими руками и обеспечить посадки водой согласно рекомендуемым нормам и индивидуальным потребностям растений.

Общие задачи изготовления систем орошения

Приступая к самостоятельному оборудованию участка для полива, надо выбрать оптимальный вариант сооружения системы.

Принцип и схема работы

Выполнение задуманного устройства зависит от категории. Есть:

стационарные, надежно смонтированные на определенное время;

мобильные системы, которые можно переносность в зависимости от потребностей.

Выбор средств транспортировки воды

Для распределения жидкости по участку можно использовать:

шланги, которые подбирают по техническим параметрам: давление в системе, длина трассы, диаметр отверстий;

жесткие пластиковые трубы, позволяющие без труда закрепить на арматуре прямые и переходные фитинги;

стандартные гибкие трубки, которые подходят для мобильных конструкций;

жесткие трубки, использующиеся для стационарных систем полива.

В системе полива возможно использовать трубы, выполненные из различных материалов. Подойдут металлические и полипропиленовые, а также изделия ПНД или ПВХ. На практике огородники чаще выбирают пластиковые, различных разновидностей.

Состав работ для организации любой системы

Понять, как сделать полив огорода своими руками, не составит сложности разобраться любому садоводу. Для изготовления любой конструкции необходимо определиться и решить ряд основных задач.

Выбор объема водяной емкости

Подходящую емкость объемом не менее 100 литров выбирают из достаточно прочного, долговечного материала. Оптимально подходят пластиковые баки. Установка емкости должна сопоставляться с площадью поливного участка. Для нормального давления воды соблюдают перепад высоты в нижней точке бака и посаженными растениями не менее 1 метра.

На выходе из емкости монтируют очистные фильтры, чтобы маленькие отверстия, эмиттеры капельной системы не забивались взвешенными частицами в составе недостаточно прозрачной воды.

Способ наполнения

Полезную по химическому составу для роста растений дождевую воду собирают с помощью водостоков, направленных в емкость для полива. Такой воды, как правило, бывает недостаточно и поэтому предусматривают наполнение баков из водопроводных систем или подачу воды из скважин с установкой насосов, а также из естественных водоемов.

Схема прокладки трубопроводов

Для правильного выбора системы прокладки труб составляют план участка. Важно правильно и точно на схеме указать места размещения жилых и подсобных объектов, садовых деревьев, кустарников, теплицы и площади для посадки огорода. На схеме указывают неровные поверхности и отмечают перепады высот. Также отмечают точки переплетения и разводки труб с местами установки компонентов системы: краны, заглушки, разветвители, тройники, соединительные и другие элементы.

Подготовка необходимых средств для работы

Начинают сооружать систему полива с комплекции стандартного набора, в который входят:

Инструменты и материалы: пассатижи, кусачки, ножовка, набор рожковых ключей, карандаш и любая подмотка. Изделия и приборы: датчики, блоки регуляторов, аккумуляторы, а также краны, трубы или шланги, заглушки, разветвители, тройники и соединительные элементы.

Объем комплектации зависит от выбранной системы полива. Расчет количества производят на основании схемы прокладки труб по участку.

Виды систем полива огорода

Правильный и грамотный выбор системы полива обеспечит поступление влаги в определенное время и позволит регулярно производить увлажнение грунта под растениями. Это освобождает огородника от трудоемкой ручной доставки воды под каждый саженец, экономит затраты водных ресурсов и сохранит часть бюджета. К основным видам систем полива с их преимуществами и недостатками можно отнести несколько устройств.

Самотечная система полива по поверхности

Простейший ответ на вопрос, как сделать полив огорода своими руками. Этот вариант позволяет без особых знаний и расчетов проложить пластиковые трубы или шланги по участку в предварительно заготовленные неглубокие траншеи на глубину не более 15 см. Подсоединить поливочный рукав можно к системе водопровода, а еще лучше — к большой емкости с нагретой солнцем водой.

В первом случае под водяным напором поток жидкости по системе направлено поступает в выбранном направлении. При втором способе вода в трубах или шлангах самотеком распределяется по участку.

Для обеспечения достаточного давления для распределения воды по направлениям, емкость располагают на высоте порядка 1-2 метра.

Плюсы и минусы

Самотечная система полива, которую достаточно просто организовать свои руками обладает как преимуществами, так и недостатками.

Преимущества:

легкий монтаж на поверхности;

простота в обслуживании;

минимальные расходы на содержание оборудования;

трудозатраты меньше по сравнению с ручным способом;

стоимость оборудования вполне бюджетная.

Недостатки:

вызывает необходимость постоянного обслуживания;

требует участие человека в регулировании полива;

вода расходуется неэкономично.

При самотечном, поверхностном поливе влага скапливается и при высыхании на поверхности образуется корка, которая задерживает поступление кислорода к корням саженцев. Это вредно для растений, затормаживает рост и снижает урожайность.

Капельная система полива

Современные, совершенные системы капельного полива промышленного изготовления по новейшим технологиям удобны в применении, но дорогостоящие и не каждому огороднику доступны по цене. Оценивая преимущества капельного полива, стоит задуматься о монтаже системы своими руками, чтобы оптимально обеспечить поступление влаги к каждому растению, и облегчить уход за посадками.

Порядок сборки системы капельного полива

Как сделать капельный полив в огороде своими руками, используя гибкие трубки и медицинские капельницы? В этом поможет знакомство с поэтапным монтажом системы. Процесс сборки заключается в выполнении следующих этапов:

Подготовка накопителя для воды. Это может быть любая емкость или специальный строительный бак. Для установки резервуара заранее подготавливают постамент высотой до 2 метров, чтобы обеспечить достаточный напор воды. Снизу просверливают отверстие для стока воды, в него вставляют, используя муфту и уплотнители, шаровой кран. Проверяют соединение на протечку воды. Плотно, так, чтобы не сдуло ветром, укрывают едкость с водой. В закрытом пространстве жидкость быстрей согревается солнечными лучами, и не зацветает при попадании мусора. В трубах, используемых для полива, проделывают отверстия с диаметром в соответствии с размером распределителя жидкости. Одним из подходящих устройств для подводки воды к саженцам выбирают медицинские капельницы, у которых на концах вынимают иглы. Число отверстий в трубе совпадает с количеством поливаемых саженцев. Отверстия для отводов просверливают острым сверлом, добиваясь отсутствия заусенцев. Убирают все неровности, делают поверхность гладкой. Согласно разработанной схеме, протягивают трубы между рядами растений. Для соединения магистральных труб применяют разветвители, а на концах устанавливают заглушки, чем обеспечивают предотвращение вытекания воды. Придают трубкам гибкость и пластичность путем разогрева в горячей воде. Соблюдают правила техники безопасности и не используют открытый огонь. Из медицинских капельниц вынимают иглы, резиновые наконечники не срезают, а вставляют в приготовленные отверстия на трубах. Противоположные концы капельниц с регуляторами давления поступления жидкости, и с установленными пластиковыми иглами погружают в почву около корней растений.

Когда основные работы закончены, наступает время проверки герметичности системы. На регуляторах вращают колесики, добиваясь оптимального поступления капель в почву. Появление небольших протечек устраняют с помощью водостойкого герметика.

Дополнительные элементы

Автоматизация капельного полива требует оснащения системы специальным таймером подачи воды. Это интеллектуальное устройство предназначено для регулировки полива в зависимости от того, насколько увлажнена почва. Подключают устройство к системе полива, укладывают кабель датчика, вводят стержни прибора в почву на участке с растениями. Нажатием кнопок датчика устанавливают нужный режим работы.

Достоинства и недостатки

При всех очевидных преимуществах капельный полив имеет не только плюсы, но и минусы:

Преимущества:

расход воды уменьшают на 60% по сравнению с ручным поливом;

поступление капель воды в грунт легко регулируется;

в жидкость добавляют всевозможные полезные препараты при орошении растений;

влагу равномерно распределяют по всему участку;

на поверхности почвы около корней практически отсутствует образование корочки.

Недостатки:

регулярное засорение капельниц из-за присутствия взвесей в воде для полива;

применение фильтров требует чистки раз в неделю;

трубки капельниц нередко повреждают грызуны;

из-за повреждений оборудования и износа материалов срок службы системы в среднем составляет всего 2 года.

Система дождевания

Применяют специальные приспособления для разбрызгивания воды по поверхности в виде дождя. Такой способ автоматического полива употребляют для орошения больших пространств.

Чтобы понять, как сделать полив огорода своими руками при монтаже автоматической системы, сначала знакомятся с видами дождевания:

газонное орошение, самое распространённое на больших площадях;

капельный полив применяется для орошения почвы под корень.

Принцип работы систем по типу разбрызгивания примерно одинаковый. Отличие заключается в расчете рабочего давления. Для дождевателей, используемых в качестве разбрызгивателей, напор воды устанавливают больше, чем для капельной системы.

Комплектация для всех видов дождевания одинаковая и состоит из следующих устройств для автоматического полива:

Спринклеры (дождеватели). Оборудованы на конце выдвижного штока соплами для регулирования потока воды. Пульт управления. Правильная работа устройства как произведены настройки в зависимости от времени суток и атмосферных условий. Клапаны устанавливают в зависимости выбора зон полива и от диаметра труб. Сопла позволяют регулировать расход воды, выдаваемой спринклерами. Насос обеспечивает функционирование системы. От правильного выбора зависит работа дождевателей. Фитинги используют как соединительные элементы для труб, они участвуют в сборке участков системы. Труба ПНД обладают эластичностью и коррозийной безопасностью, поэтому более всего подходят для организации дождевого полива.

Также необходима емкость для сбора воды, в которой жидкость согревается до оптимальных значений для полива. Системы дождевания требуют изучения принципа работы комплектующих устройств согласно рекомендациям производителей.

Сильные и слабые стороны дождевания

Смонтированные схемы полива имеют большие плюсы и некоторые недостатки.

Преимущества:

Дождеватели равномерно разбрызгивают воду по участку. Орошение создает микроклимат полезный для роста растений. Расход воды регулируется согласно погодным условиям. Поливу подлежат участки с уклоном или сложным не однородным микрорельефом. Равномерный полив влияет на плодородность почвы и повышает рост растений.

Недостатки:

Сложность в выборе и монтаже оборудования. Сбор системы требует больших денежных затрат. Повышенное потребление электроэнергии.

Как сделать полив огорода своими руками для обеспечения бесперебойной подачи влаги к растениям? Для этого достаточно разобраться в схемах монтажа востребованных систем полива. Следовать рекомендациям производителей оборудования для автоматической подачи воды и приложить старания и смекалку.

В завершение темы — интересное видео, посвященное ей: