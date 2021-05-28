Как правильно делать грядки: простые способы и сложные конструкции

Получение богатого урожая — цель любого дачника. Но чтобы достичь желанного результата, ему предстоит кропотливая, трудоемкая работа. Одно из главных составляющих успеха — создание идеальных условий для растений. И в этом случае многое зависит от грамотного их расположения. Есть мнение, что овощные культуры будут расти везде, однако оно в корне неверно: на урожайность влияет уровень влажности почвы, интенсивность воздухообмена и микроорганизмы, обитающие в верхних ее слоях. Поэтому начинающим землевладельцам очень важно узнать, как правильно сделать грядки, ведь привлекательность огорода далеко не единственный критерий.

Секреты обустройства грядок

Чтобы хозяева могли рассчитывать на хорошую урожайность, в первую очередь им предстоит выбрать идеальное место для высадки овощных культур. Чтобы найти пространство для грядок, территорию рекомендуют осмотреть утром и вечером. Те участки, которые хорошо освещаются в любое время, и будут идеальным вариантом.

Однако некоторым растениям необходимо затенение, поэтому для них нужно найти место, которое защищено какой-либо преградой — стеной дома, забором, кустарником и т. д. Доступ солнечных лучей не единственное важное условие. Будущим огородникам нужно учесть и другие моменты:

грядки не рекомендуют делать в низине, поскольку там будет скапливаться вода, а эти неблагоприятные условия могут стать причиной плохого роста и гибели растений;

оптимальный вариант — конструкции одной длины: они будут выглядеть более эстетично, если хозяева не планируют выбор оригинального их расположения;

если на одной грядке будут высаживать разные овощные культуры, то низкорослые растения надо расположить с южной стороны;

сложный рельеф территории требует ее предварительного выравнивания, поэтому сначала необходимо создания насыпи;

беспрепятственный проход к грядкам — условие обязательное, лучше, если они будут находиться поближе к источнику воды;

достаточное расстояние между конструкциями позволит растениям не затенять друг друга.

Перед выбором места нужно определить культуры, которые хозяева собираются выращивать. Если опыта пока нет, имеет смысл начать с неприхотливых растений и простых грядок. В противном случае недостаток знаний может стать причиной потери урожая. Совместимость культур — еще один важный момент. Некоторые растения могут не только ужиться с любыми соседями, но и благотворно влиять на их рост. Другие овощи, наоборот, сажать рядом не рекомендуется.

Ограждение для грядок не обязательно, но желательно. Такие конструкции выглядят красиво, защищают землю от размытия, способны спасти от сорняков и некоторых вредителей. Стенки можно сделать из дерева, кирпича, камня, шифера и других материалов. Как правильно делать грядки? Соблюсти все правила и обеспечить растениям плодородную почву. Кроме того, каждой овощной культуре нужен свой уход.

Как правильно сделать грядки?

Работа не предполагает, что огородники столкнутся с какими-то «сложными сложностями». Хозяевам нужно следовать принципам организации грядок, а также соблюдать требования, относящиеся к их созданию.

Поиски оптимального места

Первым делом участок делят на солнечные и затененные зоны. Затем определяют, в каких местах почва засушливая, а в каких, наоборот, очень влажная. Первые зоны подойдут растениям, которые предпочитают минимум влаги, вторые — влаголюбивым культурам.

Теперь о сторонах света. Северная сторона идеальна для высадки высоких деревьев и кустарников. Эти растения смогут защитить территорию от холодного ветра. Южную сторону оставляют для невысоких огородных растений — для тех, которые любят солнце.

Схема расположения грядок — условие необязательное, но именно она даст возможность оценить, как будут выглядеть конструкции, и избежать многих досадных ошибок. Если хозяева планируют соорудить почти «версальский ансамбль», то точная схема становится необходимостью.

Выбор размеров

Это еще одна составляющая ответа на вопрос, как правильно делать грядки. Размеры и формы участка, выделенного для растений, зависят как от имеющейся общей площади, так и от предпочтений его владельцев.

Как правило, поверхность гряд приподнимают, а между ними оставляют достаточно свободного места, которое необходимо для передвижения и ухода за культурами. Оптимальная их ширина — 1500 мм, не больше. В этом случае работа упростится, потому что дотянуться до середины грядки будет легко для каждого огородника. Длина конструкций ничем не ограничивается. Грядка может быть метровой или полуметровой, однако хозяева могут сделать ее длиннее — 5-10 м.

Оптимальным расстоянием для прохода между грядками считаются 500-700 мм. В этом случае ни передвижение, ни прополка не вызовет никаких затруднений.

Дренажная система

Она нужна на участках в низинах, там, где высок уровень грунтовых вод. В этом случае сначала выбирают грунт на глубину 500-700 мм. Потом засыпают песчаную подушку (около 250-300 мм). Сверху засыпают опилки, на них перегной, а сверху грунт, подходящий выбранной овощной культуре. Такие «пироги» — лучшее решение для корнеплодов, но особенно — для картофеля.

Виды огородных конструкций

Как правильно делать грядки? В этом случае сначала нужно выбрать ее тип. Простейшие борозды предполагают минимум усилий, максимально эффективные конструкции могут потребовать более серьезной работы и отнять много времени.

Недостатка в вариантах нет, поскольку разновидностей грядок существует довольно много. Однако какой-то универсальной огородной конструкции нет. Под каждый вид культур выбирают ту, которая наиболее подходит конкретным огородным растениям.

Владельцы, для которых главным критерием является удобство, обычно выбирают простые варианты. Те, кому важен и дизайн участка, рассматривают «дома для растений» и как дополнительные декоративные элементы.

Классические

Это грядки, которые можно увидеть на большинстве дачных участков. Их длина редко превышает 2 м, а длина 8-10 м. Расстояние между ними бывают различным, но оптимальным значением для дорожек небольших участков является 300-400 мм. В этом случае работа проста. После определения места почву рыхлят, немного поднимают, удобряют, потом поливают и высаживают семена или рассаду. Как правило, на таких грядах выращивают капусту, картофель и другие неприхотливые культуры.

Контейнерные конструкции

Такие мини-грядки — одно из рациональных решений, если свободное место на участке сильно ограничено. Плюс этого варианта — мобильность огорода, который можно перемещать по территории, или забрать домой после окончания дачного сезона. В роли контейнеров выступают горшки разных размеров, другие небольшие (относительно глубокие) емкости, а также мешки, которые используют для создания вертикальных грядок.

Главные условия для них — безопасные материалы и их белый цвет (особенно для металла), который сможет защитить растения от перегрева. Для контейнерного выращивания подходит зелень, лук, редис, салат, чеснок, шпинат, а также баклажаны и огурцы, томаты и сладкий перец. Не менее комфортно в небольших пространствах чувствуют себя компактные кусты клубники.

Узкие грядки Джейкоба Миттлайдера

Этот способ организации огорода, разработанный американским доктором сельскохозяйственных наук, сильно отличается от привычного. В данном случае нестандартны размеры и форма грядок, а также увеличенное пространство между ними:

высота земляных бортиков — 100 мм;

ширина междурядий — от 900 до 1050 мм;

ширина грядок с бортиками — 450 мм, без них — 300-350 мм;

длина борозд зависит от возможностей участка: от 900 до 4500 мм.

Такое решение дает растениям шанс получать максимальное количество солнечного света и влаги. К тому же у огородников появится возможность использовать простейшую технику: например, тачки.

Культуры высаживают в 2 ряда, приподняв грядку над землей. Главное условие для борозд Миттлайдера — их строгая горизонтальность, поэтому грядки необходимо проверять (и перепроверять) уровнем. Только в этом случае можно гарантировать равномерное распределение влаги между растениями.

Дорожки между грядками не перекапывают. Идеальная ориентация борозд зависит от выращиваемых культур. Для высоких растений лучшим направлением считают запад-восток, для низких — север-юг.

Грядки-короба

Данные конструкции уже требуют некоторых усилий, зато преимуществ у огороженных грядок довольно много. Они защищают землю от размывания, а растения от вредителей. Кроме того, такие короба делают грядки привлекательными и очень удобными в уходе. Для создания ограждения могут быть использованы практически любые материалы — древесина, металл, кирпич или другие строительные блоки, пластик, шифер и т. д. Главные требования к такому коробу — прочность, долговечность, поэтому лучше выбирать самых надежных претендентов.

Высокие грядки

Это «подросшая» разновидность предыдущих моделей. Высота зависит от предпочтений хозяев и условий на участке.

Параметры грядок

Небольшие конструкции возвышаются над землей на 250-300 мм, но максимальное удобство для огородников и их спин гарантируют ограждения высотой до 500 мм. Чаще их сооружают из дерева.

Некоторые владельцы предпочитают сооружения, возвышающиеся над поверхностью на 700 мм. Но в этом случае конструкцию необходимо усилить — добавить перегородки, которые защитят стенки от напора грунта. Чтобы доски не деформировались из-за влияния влаги, внутренние поверхности стенок закрывают слоем плотной пленки.

Ширина высоких грядок строго не регламентируется. Возможны как узкие (500-800 мм), так и просторные конструкции (900-1200 мм). Первые выбирают, если грядка находится недалеко от забора, дома, беседки и т. д. Вторые — логичные решения для тех участков, где нет дефицита свободного места для огорода. Вообще, специалисты советуют выбирать ширину, используя простое правило: оптимальный параметр — ½ роста человека, который будет ухаживать за грядкой.

Многих интересует длина высоких конструкций. Рекомендуемые значения — 4-6 метров. Большие показатели не лучшие из вариантов, так как они потребуют усиления стенок, которые будут вынуждены противостоять сильному давлению грунта.

При выборе размеров будущей грядки учитывают урожайность культур и совместимость растений, если на грядке планируют поселить несколько их видов. Самый высокие из них располагают с северной стороны, чтобы они не загораживали свет низкорослым соседям.

Особенности высоких конструкций

Данные новинки — необходимость для участков в низинах, там, где грунт далек от того, чтобы называться подходящим для выращивания растений. Высокие грядки — универсалы: их используют и для цветов, и для овощных культур. Отличаются эти сооружения от обычных конструкций не только высотой: содержимое в них укладывают слоями, причем в строгом порядке. Примерная толщина каждого из них — 100 мм.

Такая грядка — «слоеный пирог», который состоит из органики разных размеров. Эти элементы способны запасать воду, создавать идеальные условия для разложения биомассы микроорганизмами-термофилами. В результате их деятельности почва подогревается, а прикорневой слой получает углекислый газ и питательные вещества, причем в легкоусвояемой форме.

Материалы для изготовления

Для таких ограждений чаще выбирают дерево, так это единственный материал, который довольно податлив и не требует специального оборудования. Для создания грядок используют доски и брус, горбыль, кругляк и т. д. Как правило, нужный материал запасливые люди находят у себя в «закромах».

Если его нет, то пиломатериал приходится покупать, и в этом случае максимальное внимание уделяют породе.

Дуб и ясень отличаются долгим сроком службы, однако цена такой древесины довольно высока. Кедр и лиственница — деревья, не имеющие противопоказаний против такого использования. Долговечностью они обязаны смоле, которая является гарантией сохранности конструкций. Сосна имеет несколько преимуществ: это легкость обработки, доступность и цена. Минус ее — подверженность гниению, поэтому дерево требует надежной защиты. Но и в этом случае ограждение из сосны прослужит не очень долго.

Чтобы гарантировать относительно долгую службу коробов для высоких грядок, лучше не экономить ни на материале для них, ни на составах, предназначенных для их защиты.

На древесине «свет клином» не сходится, поэтому многие хозяева рассматривают и другие кандидатуры.

Металл — материал, имеющий всего одну «ахиллесову пяту»: его нужно защитить от коррозии. Пластик не боится влаги, коррозия ему тоже не грозит. Однако он не самый лучший претендент, поскольку нагрузка на стенки высокой конструкции будет велика. Шифер. Этот строительный материал очень часто становится коробом для дачного дома растений. Используют любой шифер — как плоский, так и волнистую его разновидность.

Еще один простой, но привлекательный вариант — габионы. Такие интересные конструкции не предвещают серьезных расходов, так как сетка стоит недорого, а наполнитель при желании можно добыть даже бесплатно. Но эти эффектные ограждения чаще сооружают для живых декораций — для цветов.

Есть и другая категория — материалы, требующие значительных усилий и большого количества времени. Это камень или кирпич, другие строительные блоки, бетон, из которого тоже делают «монументальные» короба. Такие надежные конструкции будут практически вечными, однако перенести или быстро разобрать грядку у хозяев уже не получится.

Как правильно делать грядки?

Первый вариант — самый простой: это путешествие в магазин и покупка приглянувшейся модели. Например, можно приобрести оцинкованную грядку, либо короб, изготовленный из металла с полимерным покрытием. А для хозяев, привыкшим использовать руки по прямому назначению, лучшим вариантом остается привлекательная, практически универсальная древесина. Самые удобные материалы — доски и брус.

Сборку производят с помощью саморезов, гвоздей или болтовых соединений. Чтобы высокие грядки были максимально долговечными, вырезанные заготовки предварительно покрывают лаком или краской (ЛКМ для дерева), в несколько слоев. Каждый из них оставляют сохнуть самостоятельно.

После сборки короба (без дна) его устанавливают. Некоторые хозяева делают для него небольшой котлован (200-250 мм). В этом случае в конструкцию добавляют ножки, нижнюю часть которых защищают битумом, отработкой и т. п. Другие владельцы снимают только плодородный слой почвы, третьи ставят короб прямо на него.

После установки каркаса на временное или «ПМЖ» в конструкции расстилают сетку с мелкими ячейками, или геотекстиль. Худшая, но возможная альтернатива им — картон. Этот слой призван защитить сооружение от кротов и грызунов. Затем внутрь закладывают:

дренаж (крупные ветки и сучья, такие же обрезки пиломатериала);

питательный слой, состоящий из органики меньших размеров, обеспечивающий выделение тепла (кора, солома, стебли кукурузы, тонкие веточки);

слой, который отделит крупные удобрения от мелких: упаковочный картон или плотную бумагу, мешковину или другой натуральный материал;

самые быстроразлагающиеся элементы — пищевые отходы, которые смешивают с компостом, листву, перепревшие опилки, скошенную траву и т. п.

Каждый слой рекомендуют качественно увлажнять при укладке. Сверху на этот пирог высыпают удобренную почву, затем ее также проливают водой. Высокие грядки требуют времени на «приготовление начинки», поэтому созданием их лучше заниматься осенью, а высадкой растений — весной.

Грядки-траншеи, или теплые заглубленные грядки

Данные грядки называют органическими или «умными». Эти конструкции защитят от сильной жары. Используют их и в регионах с умеренным и холодным климатом. Такие неблагоприятные условия не подходят многим теплолюбивым растениям, которым необходим не только солнечный свет, но и тепло.

Принципом работы грядки-траншеи очень похожи на высокие конструкции, отличие у них одно: это отсутствие стенок. Однако их можно устраивать только на тех участках, на которых уровень грунтовых вод находится низко.

Как правильно делать грядки траншейного типа? Сначала на выбранной территории выбирают грунт. Глубина траншеи — как минимум 400 мм. Рекомендованное расстояние между бороздами не менее 600 мм.

В этом случае первым слоем (примерно одна треть траншеи) выступает крупная органика — большие сучья, ветки, крепкие стебли и т. д. Влага в нем должна максимально сохраняться, но ее излишки обязаны уходить в грунт. Отсутствие больших пустот между элементами — идеальное условие. Следующий слой (100-150 мм), как и при заполнении высоких грядок, — органика меньшей фракции. Ее тоже укладывают максимально плотно. Это листья, солома, сено, пищевые отходы, сорняки (без семян), а также ботва растений. Третий слой — готовый компост либо перегоревший навоз, «жители» которого запустят подогрев начинки, когда температура поднимется до 10°. Последний пласт — почва. Его толщина — от 250 до 350 мм. Готовые слои укрывают пленкой или мульчируют.

Теплую грядку тоже обязательно проливают во время укладки слоев, но нужно это сделать и после завершения ее наполнения. Такую траншею можно подготавливать на протяжении всего дачного сезона, по мере появления органических отходов. Следовать схеме надо обязательно.

Чтобы запустить любой (высокий, теплый) из «теплогенераторов» весной, грядку рекомендуют пролить теплой водой, но лучше — раствором биопрепаратов. Примеры — Байкал, Сияние, ЭМ-Био.

Поскольку придумано много способов, позволяющих получить богатый урожай, главная трудность чаще заключается в выборе оптимального варианта. Если говорить о самом популярном и эффективном методе, то им считают почти универсальные высокие каркасы. Однако на выбор влияет очень много факторов, поэтому для каждого огорода хозяевам придется найти свой, идеальный вариант. А о том, как правильно делать грядки, расскажет автор следующего видео: